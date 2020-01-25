Bakan Akar adalar çıkışını neden yaptı?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün Ege adalarını silahlandıran Yunanistan için çok sert bir uyarıda bulundu.
Hem de nerede?
ROKETSAN gibi askeri teknolojinin doruk noktasında.
Oysa...
Adaların silahlandırıldığı yıllardır bilinen bir gerçek.
Peki neden şimdi böyle bir uyarı geldi?
Elbette çok önemli bir cevabı var.
Anlatayım...
Bir öğleden sonra Kaş açıklarında görmüştüm. Bizim SAT komandoları, Kovan Adası’yla Bayrak kayalığı arasında dalıyordu... Bir baktım, 500 metre ileride de bir Yunan askeri botu. Yunan komandoları...
Tam bir gerilim sahnesi...
Bizim çocuklar, geçtiğimiz teknenin arkasındaki Türk bayrağına öyle bir selam çaktılar ki... Tüylerimiz diken diken oldu...
Niye anlattım bu sahneyi?
Çünkü bu sahne, Kaş kıyılarımızın dibindeki Meis Adası’na 1 mil kala yaşanmıştı... Sürekli de yaşanıyor.
Ve son dönemde Meis Adası çok stratejik bir ada haline geldi.
Libya ile yaptığımız münhasır alan protokolü, Kaş kıyılarımız üzerinden yürütüldü.
Yani...
Yunanistan-İsrail-Mısır’ın dev enerji firmalarıyla birlikte doğu Akdeniz’in enerji havzasına çökme planı, bu kıyılarımız sayesinde bozuldu. İşte bugün karşı tarafı çıldırtan da budur... Biraz daha derine inersek...
Bakan Akar dedi ki:
“Ege’de uluslararası anlaşmalarla belirlenen gayriaskeri statüde 23 ada var. Gayriaskeri statüde ada olmasına rağmen bunlardan 16’sı anlaşmalara aykırı olarak silahlandırılmıştır.”
Şimdi bir daha soralım: Gündemde adalarla ilgili büyük bir kriz yokken, Akar neden böyle keskin bir açıklama yaptı?
Hem de ROKETSAN gezisinde...
Çünkü... Türkiye’nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasını bozmak üzere derinden bir hazırlık yapıldığının sinyalleri Ankara’ya ulaştı. Bu hazırlığın merkez üssü ise Meis Adası gibi gözüküyor. Çünkü Libya ile bizi komşu yapan kıyılar, Meis’in karşısındaki Kaş kıyılarımızdır. Alt alta yazarsak durum şu:
1) Yunan Başbakanı Miçotakis, kısa süre önce Beyaz Saray’ı ziyaret etti. Türkiye’nin doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta haklarını gasp etmeye çalıştığını iddia etti.
2) Ziyaretin ardından ABD yönetiminden şu sesler duyulmaya başlandı:
“Kıta sahanlığı düzenlemelerinde bağlı adalar da anakara statüsünde değerlendirilmeli.”
İşte kritik nokta budur.
Yunanistan, Türkiye’nin Libya ile yaptığı anlaşmayı bozmak için adaları devreye sokmaya çalışıyor. İsrail’in Beyaz Saray üzerindeki etkisini bildiği için de İsrail’le birlikte götürüyor. İşte yukarıdaki Meis Adası örneğini bu nedenle verdim.
Türkiye’yi Libya ile denizden komşu yapan 18 kilometrelik sahil bandı, yaklaşık olarak Kaş ve Kalkan arasına rastlıyor ya...
Kaş’la Meis arası 2.2 mildir. Bir anlamda dip dibedir... Eğer kıta sahanlığını buradan başlatırsanız, bırakın Libya ile yaptığımız protokolü, Misak-ı Milli sınırları bile delinir...
Önümüzdeki dönemde bir uluslararası koronun Meis Adası üzerinden Türkiye’yi yeni bir “krizle kuşatma” ihtimaline karşı Ankara şimdiden çıkış yapıyor.
Akar’ın bu sözleri belli ki hesaplanmış, planlanmış hatta söyleneceği yer olarak ROKETSAN seçilmiş. Adaların silahlandırılması meselesi ile ilgili Ankara önlem alıyor...
DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın adalardaki silahlanmayı işaret ettikten sonra, konuyu kıta sahanlığına getirmesi...
Yazımın başlığındaki sorunun da cevabını oluşturuyor. Diyor ki: “Muhataplarımızla yaptığımız temaslarda devamlı söylediğimiz gibi, hiçbir şekilde hakkımızı çiğnetmeyiz. Bu bir tehdit değil ama ‘İyi komşuluktan yanayız’ dememiz de bir zafiyet değil. Örneğin şu anda ne dünyada ne de tarihte karasuları 6 mil, hava sahası 10 mil olan bir ülke var. Böyle bir garabetle karşı karşıyayız. Bunu dahi bir doğruymuş gibi dünya kamuoyuna tanıtmaya çalışıyorlar. Bu konudaki hakkımızı hukukumuzu savunuyoruz.”
AKLINIZI BAŞINIZA ALIN
Bakan Hulusi Akar’ın adalarla ilgili çıkışı, Meis Adası üzerinden Türkiye’yi sıkıştırmaya çalışanlara karşı verilen şu mesajdır:
- Ne planladığınızın farkındayız. Biz de boş durmuyoruz. Meis ya da adalar üzerinden Türkiye’yi sıkıştırmaya kalkarsanız, gerekli karşılığı alırsınız. Adaların silahlandırılmasının ne anlama geldiğini siz de iyi biliyorsunuz.
- Aklınızı başınıza toplayın. Doğu Akdeniz enerji havzasında Türkiye’siz çözüm aramayın.
Bakan Akar adalar çıkışını neden yaptı?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün Ege adalarını silahlandıran Yunanistan için çok sert bir uyarıda bulundu.
Hem de nerede?
ROKETSAN gibi askeri teknolojinin doruk noktasında.
Oysa...
Adaların silahlandırıldığı yıllardır bilinen bir gerçek.
Peki neden şimdi böyle bir uyarı geldi?
Elbette çok önemli bir cevabı var.
Anlatayım...
Bir öğleden sonra Kaş açıklarında görmüştüm. Bizim SAT komandoları, Kovan Adası’yla Bayrak kayalığı arasında dalıyordu... Bir baktım, 500 metre ileride de bir Yunan askeri botu. Yunan komandoları...
Tam bir gerilim sahnesi...
Bizim çocuklar, geçtiğimiz teknenin arkasındaki Türk bayrağına öyle bir selam çaktılar ki... Tüylerimiz diken diken oldu...
Niye anlattım bu sahneyi?
Çünkü bu sahne, Kaş kıyılarımızın dibindeki Meis Adası’na 1 mil kala yaşanmıştı... Sürekli de yaşanıyor.
Ve son dönemde Meis Adası çok stratejik bir ada haline geldi.
Libya ile yaptığımız münhasır alan protokolü, Kaş kıyılarımız üzerinden yürütüldü.
Yani...
Yunanistan-İsrail-Mısır’ın dev enerji firmalarıyla birlikte doğu Akdeniz’in enerji havzasına çökme planı, bu kıyılarımız sayesinde bozuldu. İşte bugün karşı tarafı çıldırtan da budur... Biraz daha derine inersek...
Bakan Akar dedi ki:
“Ege’de uluslararası anlaşmalarla belirlenen gayriaskeri statüde 23 ada var. Gayriaskeri statüde ada olmasına rağmen bunlardan 16’sı anlaşmalara aykırı olarak silahlandırılmıştır.”
Şimdi bir daha soralım: Gündemde adalarla ilgili büyük bir kriz yokken, Akar neden böyle keskin bir açıklama yaptı?
Hem de ROKETSAN gezisinde...
Çünkü... Türkiye’nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasını bozmak üzere derinden bir hazırlık yapıldığının sinyalleri Ankara’ya ulaştı. Bu hazırlığın merkez üssü ise Meis Adası gibi gözüküyor. Çünkü Libya ile bizi komşu yapan kıyılar, Meis’in karşısındaki Kaş kıyılarımızdır. Alt alta yazarsak durum şu:
1) Yunan Başbakanı Miçotakis, kısa süre önce Beyaz Saray’ı ziyaret etti. Türkiye’nin doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta haklarını gasp etmeye çalıştığını iddia etti.
2) Ziyaretin ardından ABD yönetiminden şu sesler duyulmaya başlandı:
“Kıta sahanlığı düzenlemelerinde bağlı adalar da anakara statüsünde değerlendirilmeli.”
İşte kritik nokta budur.
Yunanistan, Türkiye’nin Libya ile yaptığı anlaşmayı bozmak için adaları devreye sokmaya çalışıyor. İsrail’in Beyaz Saray üzerindeki etkisini bildiği için de İsrail’le birlikte götürüyor. İşte yukarıdaki Meis Adası örneğini bu nedenle verdim.
Türkiye’yi Libya ile denizden komşu yapan 18 kilometrelik sahil bandı, yaklaşık olarak Kaş ve Kalkan arasına rastlıyor ya...
Kaş’la Meis arası 2.2 mildir. Bir anlamda dip dibedir... Eğer kıta sahanlığını buradan başlatırsanız, bırakın Libya ile yaptığımız protokolü, Misak-ı Milli sınırları bile delinir...
Önümüzdeki dönemde bir uluslararası koronun Meis Adası üzerinden Türkiye’yi yeni bir “krizle kuşatma” ihtimaline karşı Ankara şimdiden çıkış yapıyor.
Akar’ın bu sözleri belli ki hesaplanmış, planlanmış hatta söyleneceği yer olarak ROKETSAN seçilmiş. Adaların silahlandırılması meselesi ile ilgili Ankara önlem alıyor...
DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın adalardaki silahlanmayı işaret ettikten sonra, konuyu kıta sahanlığına getirmesi...
Yazımın başlığındaki sorunun da cevabını oluşturuyor. Diyor ki: “Muhataplarımızla yaptığımız temaslarda devamlı söylediğimiz gibi, hiçbir şekilde hakkımızı çiğnetmeyiz. Bu bir tehdit değil ama ‘İyi komşuluktan yanayız’ dememiz de bir zafiyet değil. Örneğin şu anda ne dünyada ne de tarihte karasuları 6 mil, hava sahası 10 mil olan bir ülke var. Böyle bir garabetle karşı karşıyayız. Bunu dahi bir doğruymuş gibi dünya kamuoyuna tanıtmaya çalışıyorlar. Bu konudaki hakkımızı hukukumuzu savunuyoruz.”
AKLINIZI BAŞINIZA ALIN
Bakan Hulusi Akar’ın adalarla ilgili çıkışı, Meis Adası üzerinden Türkiye’yi sıkıştırmaya çalışanlara karşı verilen şu mesajdır:
- Ne planladığınızın farkındayız. Biz de boş durmuyoruz. Meis ya da adalar üzerinden Türkiye’yi sıkıştırmaya kalkarsanız, gerekli karşılığı alırsınız. Adaların silahlandırılmasının ne anlama geldiğini siz de iyi biliyorsunuz.
- Aklınızı başınıza toplayın. Doğu Akdeniz enerji havzasında Türkiye’siz çözüm aramayın.