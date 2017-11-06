Ankara’nın göbeğinde gazilerimizi öldüresiye döven bu hainler

Birisinin belden aşağısı tutmuyor. Diğerinin sol bacağı...

Yanlarında aileleri... 2 yaşında çocukları...

4 tane şerefsiz...

4 tane gözü dönmüş... Düşmana saldırır gibi dövüyor çocukları.

Gazi olduklarını biliyorlar. Çocuklar benzin istasyonuna sığınıyor. İbrahim koltuk değneğiyle doğrulmaya çalışıyor.

Yine vuruyorlar.

Ahhhhhhh!!!!!! Ahhhhhhhh!!!!!

İçim yandı arkadaşlar.

Bunun bir hesabı olmalı. İbretiâlem için bir hesap sorulmalı.

İnsan olan bunu yapar mı?

ACABA BU PRENSLER RÜŞVETİ KİMDEN ALDI?

HER birinin altında yüzlerce milyon dolarlık yatlar... Dünyanın en büyük özel gemileri... Özel jetler...

Dünya başkentlerinde şatolar, villalar...

18 milyar dolarlık kişisel servet...

Suudi Arabistan’da “rüşvet soruşturması”yla gözaltına alınan prensler...

Bir suç var mı, göreceğiz.

İktidar savaşında bir tasfiye mi, anlayacağız. Ama benim asıl sorum şu:

Eğer ortada “rüşvet alan” prensler, bakanlar varsa... Bu rüşvetlerin bir de vereni vardır herhalde.

Rüşvet de öyle “apartmana kaçak kat” ya da “imar izni” falan değil.

Milyarlarca dolarlık...

Peki Suudi Arabistan’la milyar dolarlık işleri kim yapıyor?

Kim bu denli büyük miktarda satış yapıyor?

Milyarlarca dolarlık silahı veren ABD... İlacı veren belli...

Petrol anlaşmalarını yapan dev şirketler belli. Bakalım rüşveti alanlar içeri... Verenler örtbas mı olacak?

Çoook büyük olay var anlayacağınız...

Eğer soruşturma uluslararası şirketlere ulaşırsa... Belki de tarihin en büyük rüşvet soruşturması başlar.

Tabii örtbas olmazsa!!!

BU SİSTEM ASIL ELEMAN MESELESİNİ ÇÖZECEK Mİ

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ortaöğretim için yeni sistemi açıkladı.

Daha ilk gün tartışma başladı.

Eğitim İş Genel Başkanı’ndan bazı eğitim yazarlarına kadar muhalif görüşler yükseldi.

Ben de şunu merak ediyorum:

- Türkiye’de en büyük eksiklik sanayide ve diğer iş kollarında vasıflı eleman eksiğidir. Yani meslek liseli... Bu sistemle, bu mesele çözülebilecek mi?

Mesela...

- Turistik bölgelerdeki çocuklar turizm meslek okuluna yönelebilecek mi?

- Otomotiv bölgesi Bursa’daki bir çocuk, motor meslek lisesine gidebilecek mi?

- Birkaç yüz kilometre uzakta, hayvancılığın merkezinde veteriner ya da besicilik meslek lisesine gidenler olacak mı?

Yani eğitim kaliteli işgücüne dönüşebilecek mi?

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Demircan iki yıl önce bir “yerel yönetim ve kalkınma/işgücü” toplantısı düzenlemişti.

Belediyenin kalkınma ve eğitime doğrudan katılmasını öneriyordu.

Çok doğru bulmuştuk. Özeti şuydu:

- Bir belediye, eğitimi esas alarak kendi bölgesinde iş olanakları geliştirebilmeli.

Örnek:

- Beyoğlu bölgesinde turizm için 50 bin yatak kapasitesi var. Peki o bölgede kaç tane turizm meslek lisesi var?

- HİÇ...

Ve en önemlisi... Yatırımcı da kalifiye eleman bulamıyor. Özet:

Türkiye, mahalli yönetimler aracılığıyla eğitimi, yatırım ve işgücüyle buluşturabilir.

Ben yeni sistemi bu gözle sorgulamaktan yanayım.

Yeter ki, pozitif tartışalım. Yaratıcı aklı esas alalım.