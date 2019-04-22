Allah aşkına! Milletçe bir derin nefes alalım

“Kim bunlar? Bunlar bu köyden değil. Kim bunlar? Bunların şehide de saygısı yok!”
Elbette içlerinde gaza gelen gençler, vatandaşlar vardır. İlk gelen bilgiler böyle...
O vahim görüntüleri izlerken “Allah’ım bizi nereye sürüklemek istiyorlar” dedim.
Olaylar geliştikçe çıkardığım sonuçları şöyle sıraladım:
Nefretle kınıyorum: Sayın Kılıçdaroğlu’na büyük geçmiş olsun. Türkiye demokrasisine geçmiş olsun. Bu saldırıyı nefretle kınıyorum.
Akar’ın tavrı: Cenazede bulunan Milli Savunma Bakanı’nın “Mesajınızı verdiniz. Artık dağılın” sözünü eleştirenler yanılıyor. Akar, provokatörlere karşı en profesyonel taktiği uygulamıştır. Kitleyi karşısına alıp provokatörlerin oyununa düşmek yerine kitleyi sakinleştirip yanına çekmiştir.
Kampçılara: Hangi görevde ve hangi işi yaparsanız yapın, artık bu milleti kamplara bölmeyi bırakın lütfen... “Hain”, “ihanet”, “düşman” kavramlarını sakız gibi çiğneyen bir söylem sosyal medya üzerinden ülkeyi kuşatırsa toplum provokasyona açık hale gelir. Olan budur...
Kızgın demiri soğutmak: Olaydan sonra AK Parti ve MHP temsilcilerinin Kılıçdaroğlu’nun yanında yer alması, birlikte eve gitmesi, ardından yapılan açıklamalar artık “Kızgın demiri soğutmalıyız” sözünün önemini ortaya koymuştur. Seçim gerginliği bir kenara bırakılırsa Cumhurbaşkanı’nın “Türkiye ittifakı” sözünün değeri anlaşılmıştır.
İmamoğlu: Olay sırasında İstanbul’da on binlerce kişiye konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun olayı bir tahrik unsuru gibi sunmaması çok önemlidir. Birlik mesajları vermesi önemlidir...
Gençlere: Yapma sevgili kardeşim... Gaza gelme. Delikanlı sözü delirmekten gelmez. Bana göre delikanlı, kanı hızlı akan ama ağırbaşlı, ahlaklı genç demektir. Delikanlı demek, bir cenazeye gelene saldırmamak demektir. Şehide saygı demektir. Cenazesine saygı demektir. Sürü gibi davranmamak, pusu kurmamak demektir...
PKK provokasyonu: PKK terörü nefreti ateş gibi yakıp öfkeye benzin dökmek istiyor. Onun için bu saldırıları yapıyor. Onun için civan gibi çocuklarımıza hain pusular kuruyor. Bu oyuna gelmeyelim arkadaşlar...
Devlete düşen: Adım gibi biliyorum... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu ahlaksızları yakalayıp tek tek ifşa edecektir... Arkalarında kimler, hangi örgütler varsa ortaya koyacaktır...
Canım köylüler: Şehidin sahibi köylüleri dinleyin. İşte Türkiye dersiniz. “Bu dışarıdan gelenler kimdir? Şehidimize saygısızlık ettiler. Namazını kıldırtmadılar” dediler ya... İ?te budur benim vatanda??m...
İşte budur benim vatandaşım...
Türkiye açık hedef: Beni en çok endişelendiren şey, kamplaşmayı, siyasetteki gerginliği kullanıp Türkiye toplumunu, inanç ve etnik pusularla bir “açık yara” haline getirme gayretinin şehit cenazesinde ana muhalefet liderine saldırtacak noktaya vardırılmasıdır.
Türkiye gerilim yorgunudur:
Yürekten söylüyorum...
Kılıçdaroğlu’nun otobüsün üzerinde söylediği gibi “82 milyonun birliği” diyelim...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tam zamanında yaptığı çıkışı hatırlatıyorum:
Arkamıza bakmadan, seçim gerginliklerini sandıklarda bırakarak...
“Türkiye ittifakı” diyelim...
“Kızgın demiri soğutmak gerekir” diyelim...
Ve...
İçimde gencecik şehitlerimizin acısıyla, onlara Allah’tan rahmet dileğimle, Türkiye’yi bir karanlık oyunun içine çekmeye çalışanlara karşı “Daha fazla demokrasi” diyelim... “Hukuk devleti” diyelim...
“Türkiye süratle bunu aşacak sabır ve saygı takvimine dönmelidir” diyelim...
Ve o gencecik şehitlerin anılarına daha fazla saygısızlık etmeden, bir zamanlar olduğu gibi diline, düşüncesine, inancına, kökenine, giyimine ve yaşam biçimine bakmadan birbirimize gülümsediğimiz günlere dönelim...
Allah aşkına, durup vicdanlarımıza doğru bir derin nefes alalım...
Bu nefese ihtiyacımız var...
Allah aşkına! Milletçe bir derin nefes alalım
Oradaki köylü bağırıyor:
“Kim bunlar? Bunlar bu köyden değil. Kim bunlar? Bunların şehide de saygısı yok!”
Elbette içlerinde gaza gelen gençler, vatandaşlar vardır. İlk gelen bilgiler böyle...
O vahim görüntüleri izlerken “Allah’ım bizi nereye sürüklemek istiyorlar” dedim.
Olaylar geliştikçe çıkardığım sonuçları şöyle sıraladım:
Nefretle kınıyorum: Sayın Kılıçdaroğlu’na büyük geçmiş olsun. Türkiye demokrasisine geçmiş olsun. Bu saldırıyı nefretle kınıyorum.
Akar’ın tavrı: Cenazede bulunan Milli Savunma Bakanı’nın “Mesajınızı verdiniz. Artık dağılın” sözünü eleştirenler yanılıyor. Akar, provokatörlere karşı en profesyonel taktiği uygulamıştır. Kitleyi karşısına alıp provokatörlerin oyununa düşmek yerine kitleyi sakinleştirip yanına çekmiştir.
Kampçılara: Hangi görevde ve hangi işi yaparsanız yapın, artık bu milleti kamplara bölmeyi bırakın lütfen... “Hain”, “ihanet”, “düşman” kavramlarını sakız gibi çiğneyen bir söylem sosyal medya üzerinden ülkeyi kuşatırsa toplum provokasyona açık hale gelir. Olan budur...
Kızgın demiri soğutmak: Olaydan sonra AK Parti ve MHP temsilcilerinin Kılıçdaroğlu’nun yanında yer alması, birlikte eve gitmesi, ardından yapılan açıklamalar artık “Kızgın demiri soğutmalıyız” sözünün önemini ortaya koymuştur. Seçim gerginliği bir kenara bırakılırsa Cumhurbaşkanı’nın “Türkiye ittifakı” sözünün değeri anlaşılmıştır.
İmamoğlu: Olay sırasında İstanbul’da on binlerce kişiye konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun olayı bir tahrik unsuru gibi sunmaması çok önemlidir. Birlik mesajları vermesi önemlidir...
Gençlere: Yapma sevgili kardeşim... Gaza gelme. Delikanlı sözü delirmekten gelmez. Bana göre delikanlı, kanı hızlı akan ama ağırbaşlı, ahlaklı genç demektir. Delikanlı demek, bir cenazeye gelene saldırmamak demektir. Şehide saygı demektir. Cenazesine saygı demektir. Sürü gibi davranmamak, pusu kurmamak demektir...
PKK provokasyonu: PKK terörü nefreti ateş gibi yakıp öfkeye benzin dökmek istiyor. Onun için bu saldırıları yapıyor. Onun için civan gibi çocuklarımıza hain pusular kuruyor. Bu oyuna gelmeyelim arkadaşlar...
Devlete düşen: Adım gibi biliyorum... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu ahlaksızları yakalayıp tek tek ifşa edecektir... Arkalarında kimler, hangi örgütler varsa ortaya koyacaktır...
Canım köylüler: Şehidin sahibi köylüleri dinleyin. İşte Türkiye dersiniz. “Bu dışarıdan gelenler kimdir? Şehidimize saygısızlık ettiler. Namazını kıldırtmadılar” dediler ya... İ?te budur benim vatanda??m...
İşte budur benim vatandaşım...
Türkiye açık hedef: Beni en çok endişelendiren şey, kamplaşmayı, siyasetteki gerginliği kullanıp Türkiye toplumunu, inanç ve etnik pusularla bir “açık yara” haline getirme gayretinin şehit cenazesinde ana muhalefet liderine saldırtacak noktaya vardırılmasıdır.
Türkiye gerilim yorgunudur:
Yürekten söylüyorum...
Kılıçdaroğlu’nun otobüsün üzerinde söylediği gibi “82 milyonun birliği” diyelim...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tam zamanında yaptığı çıkışı hatırlatıyorum:
Arkamıza bakmadan, seçim gerginliklerini sandıklarda bırakarak...
“Türkiye ittifakı” diyelim...
“Kızgın demiri soğutmak gerekir” diyelim...
Ve...
İçimde gencecik şehitlerimizin acısıyla, onlara Allah’tan rahmet dileğimle, Türkiye’yi bir karanlık oyunun içine çekmeye çalışanlara karşı “Daha fazla demokrasi” diyelim... “Hukuk devleti” diyelim...
“Türkiye süratle bunu aşacak sabır ve saygı takvimine dönmelidir” diyelim...
Ve o gencecik şehitlerin anılarına daha fazla saygısızlık etmeden, bir zamanlar olduğu gibi diline, düşüncesine, inancına, kökenine, giyimine ve yaşam biçimine bakmadan birbirimize gülümsediğimiz günlere dönelim...
Allah aşkına, durup vicdanlarımıza doğru bir derin nefes alalım...
Bu nefese ihtiyacımız var...