Ali Bedirli köyünün anlamını bilen var mı

‘Hamilek, Ramadiye, Badinli, Karkin, Ali Bezanlı ve Çemenli...’

Ve dün sabaha karşı gelen haberlerde yeni isimler:

‘Şeyh Hadid Beldesi ve Mustakan köyü‘

Sonra...

‘Şeran Beldesi‘ne bağlı Ali Bedirli ve Kırıklı köyleri...’ Bunlar, ‘bizim çocukların teröristlerden temizlediği köylerin isimleri...’

Başta kimse inanmamıştı.

Türkler böyle bir harekât yapıp, sonuna kadar giderler mi?

Evet gittiler kardeşim...

Haberler böyle geliyor ya...

“Mehmetçik o köylere de girdi...”

Tamam da nasıl girdi çocuklar o köylere?

Şehadet merasimiyle girdiler...

İşte Batı’nın anlamak istemediği sanıyorum budur.

Yahu artık kabul edin.

Bu coğrafyada bir Türkiye var...

Ve bu Türkiye, öyle Körfez ülkelerine benzemez!

Sınırları cetvelle değil...

Kurtuluş Savaşı’yla çizilmiştir. Kanla çizilmiştir...

Üstelik Suriye’deki Ali Bedirli Köyü...

Sanki Anadolu tarihinin bir köyü gibidir.

Niye mi?

Çünkü o köylerin adı Ali’dir...

Soyadı Bedirli’dir...

Arkadaşlar...

Bir millet düşünün ki...

Kendi geleceğini kurtarmak için başka bir ülkenin topraklarında teröristlerle mücadeleye giriyor.

Ve civan gibi evlatlarını şehit veriyor.

Ve gidip teröristlerden temizlediği şu köylerin, kasabaların isimlerine bakar mısınız?

‘Ali Bedirli’...

‘Ali’ bizimdir...

Ya Bedir...

Bedir savaşını bilmeyeniniz mi var?

Sonra Hacı Halil...

Sanki kendi tarihimizin coğrafyasındayız...

Demem odur ki:

“Bizim çocuklar, kendi tarihinin coğrafyasında acı çektirmez.

Katliam yapmaz...

Gidip bir akşam çayı içer sessizce...”

Bilmem anlatabildim mi?

Vesselam...