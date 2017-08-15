Alçaklık taktik değiştiriyor

Öncelikle güvenlik kuvvetlerini kutluyorum.

Gelelim, ‘alçaklığın taktik değişikliği’ne.

Yakalanan malzemeler şöyle:

Öncelikle saldırı malzemeleri köy mezrasında falan değil...

Bir mağarada falan hiç değil...

Adana’da lüks bir villada yakalandı.

Şimdi dikkat... Bulunan malzemeler...

- 12 polis üniforması.

- 12 Kalaşnikof.

- 24 el bombası.

Tahminim şu:

“12 militan polis elbisesi giyip ellerinde Kalaşnikof ve el bombalarıyla bir törene ya da önemli bir alana saldıracaklardı. Bunun Adana olacağı da kesin değil elbette.”

Saldırıyı bir de şaşırtmacayla örteceklerdi.

Onu da bulunan bomba yapımı malzemeleri ve amonyum nitrat gösteriyor.

Muhtemelen...

Önce bir yeri patlatıp dikkat dağıtacak, sonra asıl saldırıyı yapacaklardı.

Öncelikle...

Bu olayı ortaya çıkaran vatan evlatlarını bir kez daha kutluyorum.

Helal olsun.

Kim bilir hangimizin canı yanacaktı.

Sonuç:

“PKK kırsalda baskı altına alınıp sıkışınca, şehirlerde bu tür intihar girişimlerini organize etmeye başladı” diyebiliriz.

Yani taktik değiştirdi.

Ama benim bir başka sorum daha var:

- Ben bugüne kadar polis üniformasıyla saldırı yapan PKK’lı terörist görmedim.

- Acaba bu olay yabancı istihbarat elemanlarının da içinde olduğu FETÖ bağlantılı bir iş olabilir mi? Belki de artık hepsi birleşiyor.

Bu soruya nereden mi varıyorum?

- İçinde sinsilik var da ondan. Polis üniforması çok şey anlatıyor. Rus büyükelçiye saldırı hatırlanırsa... Bu soru daha da önemli bir hale geliyor.

Sanıyorum, Adana’daki bu olay bu açıdan da değerlendiriliyordur.

Sonuç olarak PKK terörüyle çok başarılı bir mücadele yürüyor.

Dağ taş, köy köy bir mücadele.

Bunda, gece-gündüz yerinde durmayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun...

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın...

Ve MİT’in büyük çabası var.

Vahim bir olay engellenmiş.

Geçmiş olsun...

2019’DA KAMPANYA ADAYI OLMAK

DÜN, 2019 seçimleri için son dakika açıklanan başkan adayının...

Yalnızca bir ‘kampanya adayı’ olacağını yazdım.

Oysa başkan adayı çok önceden belli olmalı.

Halkın içinde olmalı.

Ne yapacağını miting meydanlarında değil, halkın içinde yaşayarak anlatmalı.

Şöyle de sorabiliriz.

Daha önce yapılan genel seçimlerde, siyasi parti genel başkanları son dakika mı açıklanıyordu? Hayır... Hepsi partisinin başındaydı.

Ve yıllardan süzülerek geliyorlardı.

Dün çok sayıda mesaj aldım.

Parti ismi gözetmeksizin, herkes bu gerçeği doğruladı.

Hatta özellikle CHP’nin içinden çok önemli isimler...

“Çok doğru” mesajları gönderdi.

Demek ki, sonbahara doğru siyaset son dakika açıklanan ‘kampanya adayı’ ile ‘halkın adayı’ arasında kızışacak.