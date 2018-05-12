Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Fatih ÇEKİRGE>Akhisar’ın kupasını Ayşe dünyaya taşıdı... Ayşe kim mi?
"Fatih Çekirge" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Fatih Çekirge" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Fatih Çekirge

Fatih Çekirge

fcekirge@hurriyet.com.tr

Akhisar’ın kupasını Ayşe dünyaya taşıdı... Ayşe kim mi?

12 Mayıs 2018

BUGÜN size iki başarı öyküsünü...

Ve gönlümden geçen bir fotoğrafı aktaracağım.

Birincisini zaten biliyoruz.

Doğan Haber Ajansı geçiyor haberi.

SAAT 16.40

Akhisarspor son hazırlıklarını tamamladı.

Evet...

Akhisarspor bir mucizedir. Fenerbahçe’yi yendi. Kupayı aldı.

İnanılmaz bir tarihi olan bu kasaba sonunda...

Şampiyonluk kupasını da kaldırdı ya... Artık il olmak onların hakkı değil midir?

BU KUPAYI ALAN AKHİSAR’I İL YAPMALI

Türkiye’nin en büyük kupasını kaldıran bu insanlar...

Artık il olmayı hak etmediler mi?

Yarattıkları heyecan ve artı değer yeter.

Haklarıdır. 

Teleset Mobilya’ya da helal olsun... Belli ki Ramiz Köfte geride kalmış...

Ya da...

İnanmamış. 

Ya da...

O kilogram’la ilgili kalmış...

Olsun... Ramiz de bir Akhisar mucizesidir.

Akhisar’ın kupasını Ayşe dünyaya taşıdı... Ayşe kim miVE KUPAYI KALDIRAN AYŞE...

Ve bu haberden tam 4 saat 28 dakika önce bir haber daha geçiyor ajanslar...

SAAT 12.11

Ayşe’den dünya ikinciliği”

Arkadaşlar...

Dikkat edin...

Ve lütfen kalbinizle bakın...

Haber şu:

“Aerobik jimnastik dalında kendi yaş grubunda Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı, Fas’ın Marakeş kentinde düzenlenen Gymnasiade 2018’de tek kadınlar kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.” 

Ayşe kim mi?

Akhisar doğumlu... 

17 yaşında bir kızımız.

100’ün üzerinde madalya kazanmış.

Kore’de dünya şampiyonu olmuş. Haftanın 5 günü evinden 50 kilometre uzakta bir salonda çalışıyor.

Ve nerede okuyor?

Akhisar Anadolu Lisesi’nde.

Bir aerobik jimnastik dünya şampiyonu.

Şimdi soramaz mıyım?

Arkadaş...

Bu Akhisar’da bir enerji yok mu?

Bana göre...

Açıktan bir mucize var.

Ve hayat da yalnız futboldan ibaret değildir ya...

Akhisarspor ve Ayşe işte bunun kanıtıdır.

Şimdi gönlümden geçen fotoğraf da şudur:

Akhisarspor’un şampiyon futbolcularının ortasında...

Bir dünya şampiyonu Ayşe.

Akhisar’ın kızı...

İşte bir Türkiye fotoğrafı.

Bir Arda’nın eline bakın..

Hakemin çenesine doğru gelen o şımarıklık...

Bir de kızımızın ayımızla yıldızımız arasına gelen eline bakın...

Siz söyleyin...

Hangisi?

X
﻿
Fatih ÇEKİRGE Fatih ÇEKİRGETüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri