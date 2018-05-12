Akhisar’ın kupasını Ayşe dünyaya taşıdı... Ayşe kim mi?

Ve gönlümden geçen bir fotoğrafı aktaracağım.

Birincisini zaten biliyoruz.

Doğan Haber Ajansı geçiyor haberi.

SAAT 16.40

“Akhisarspor son hazırlıklarını tamamladı.”

Evet...

Akhisarspor bir mucizedir. Fenerbahçe’yi yendi. Kupayı aldı.

İnanılmaz bir tarihi olan bu kasaba sonunda...

Şampiyonluk kupasını da kaldırdı ya... Artık il olmak onların hakkı değil midir?

BU KUPAYI ALAN AKHİSAR’I İL YAPMALI

Türkiye’nin en büyük kupasını kaldıran bu insanlar...

Artık il olmayı hak etmediler mi?

Yarattıkları heyecan ve artı değer yeter.

Haklarıdır.

Teleset Mobilya’ya da helal olsun... Belli ki Ramiz Köfte geride kalmış...

Ya da...

İnanmamış.

Ya da...

O kilogram’la ilgili kalmış...

Olsun... Ramiz de bir Akhisar mucizesidir.

VE KUPAYI KALDIRAN AYŞE...

Ve bu haberden tam 4 saat 28 dakika önce bir haber daha geçiyor ajanslar...

SAAT 12.11

“Ayşe’den dünya ikinciliği”

Arkadaşlar...

Dikkat edin...

Ve lütfen kalbinizle bakın...

Haber şu:

“Aerobik jimnastik dalında kendi yaş grubunda Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı, Fas’ın Marakeş kentinde düzenlenen Gymnasiade 2018’de tek kadınlar kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.”

Ayşe kim mi?

Akhisar doğumlu...

17 yaşında bir kızımız.

100’ün üzerinde madalya kazanmış.

Kore’de dünya şampiyonu olmuş. Haftanın 5 günü evinden 50 kilometre uzakta bir salonda çalışıyor.

Ve nerede okuyor?

Akhisar Anadolu Lisesi’nde.

Bir aerobik jimnastik dünya şampiyonu.

Şimdi soramaz mıyım?

Arkadaş...

Bu Akhisar’da bir enerji yok mu?

Bana göre...

Açıktan bir mucize var.

Ve hayat da yalnız futboldan ibaret değildir ya...

Akhisarspor ve Ayşe işte bunun kanıtıdır.

Şimdi gönlümden geçen fotoğraf da şudur:

Akhisarspor’un şampiyon futbolcularının ortasında...

Bir dünya şampiyonu Ayşe.

Akhisar’ın kızı...

İşte bir Türkiye fotoğrafı.

Bir Arda’nın eline bakın..

Hakemin çenesine doğru gelen o şımarıklık...

Bir de kızımızın ayımızla yıldızımız arasına gelen eline bakın...

Siz söyleyin...

Hangisi?