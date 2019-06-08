Akdeniz’deki şu tezgâha bakar mısınız!

Şimdi yazacaklarımı alt alta toplayalım...
Öyle yorum, rivayet, bilinmeyen bir kaynaktan gelen bilgi değil bunlar.
Sosyal medyada patlatılan balonlardan hiç değil...
Tamamı ajansların geçtiği haberler...
İŞTE DÜN İLK HABER DHA’DAN
“Doğu Akdeniz’i Türkiye ve KKTC’nin tüm itirazlarına rağmen tek yanlı parselleyerek uluslararası şirketlere kiralayan Kıbrıs Rum yönetimi, ilk doğalgaz gelir paylaşımı anlaşmasını, 2011 yılında Afrodit bölgesinde gaz yatağına ulaşan Amerikan Noble Enerji ile yaptı.”
VE DÜNYA AJANSLARI GÜNLERDİR...
1) Kıbrıs Rum Kesimi Akdeniz’de doğalgaz çıkarılması konusunda Fransız ve İtalyan petrol şirketleriyle anlaştı.
2) Kıbrıs Rum kesimi Fransa’ya askeri üs verdi.
3) Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan, İsrail ve Mısır’la Doğu Akdeniz’de ortak tatbikat yapıyor.
4) ABD Kara Kuvvetleri Komutanı, Kıbrıs Rum kesimine ani bir ziyaret yaptı. ABD’ye Rum kesiminde üs konusunda söz verildi.
5) Rusya Doğu Akdeniz’de doğalgaz aramak için harekete geçti. Suriye ile anlaşmalar yapılıyor.
PEKİ BUNLAR NE ANLAMA GELİYOR?
1) Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Noble şirketinin çıkartacağı 9 milyar dolarlık doğalgazın Mısır’ın İskenderiye kentindeki Idku sıvılaştırma tesisine boru hatlarıyla taşınacağını açıkladı.
2) Noble şirketinin İsrail’in Delek ve Hollanda merkezli Shell şirketiyle ortaklığı var. ABD’nin petrol devi ExxonMobil doğalgaz aramak için Rum kesimiyle görüşüyor.
Çember tamamlanıyor mu böyle... ABD, İsrail, Mısır, Fransa, İtalya, Yunanistan...
Bitmedi...
Rum kesiminin verdiği bu tavizler karşılığında bakın nasıl bir haber geliyor:
“ABD’nin Avrupa ve Avrasya’dan sorumlu Dışişleri Müsteşarı Matthew Palmer, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya gelerek Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları ve ABD’nin Rumlara uyguladığı silah ambargosunun kaldırılması konularını ele aldı.”
İşte bu kadar göstere göstere yapıyorlar...
Nasıl mı?
Cevap bu haberde:
“Mısır’a boru hattıyla taşınacak petrolden varil fiyatlarında gerileme olmazsa, Rumlar her yıl ortalama 500 milyon dolar pay alacak.”
Yani...
ABD Dışişleri Müsteşarı’nın Rumlara uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını neden istediği bu haberle anlaşılmıyor mu?
Çünkü...
Rumlar aldıkları o payın büyük bölümünü ABD’den alacağı silaha verecek. Türkiye’ye karşı da bir pazarlık kozu olacak bu girişim... Belli ki plan bu...
Yani her zamanki gibi hem petrol, doğalgaz alınacak, hem de silah satılacak.
Suudi Arabistan’da olduğu gibi... Emirliklerde olduğu gibi..
Birinci Dünya Savaşı’ndan beri değişmeyen kural, şimdi Doğu Akdeniz’de hortluyor...
DÜNYA SAVAŞI MI?
Bütün bu gelişmelere karşı Rusya’dan da bir atak geliyor...
Haber şu:
“Rus petrol şirketi Gazprom Neft’in üst yöneticisi Aleksandr Dyukov, bu yıl ilk defa Rus rublesi üzerinden petrol ihracatına başladıklarını belirterek, ‘Yakın gelecekte Avrasya Ekonomik Birliği’ndeki tüm ülkelere ruble ile petrol ihraç edeceğiz’ dedi.”
Zaten ruble ile ilk petrolü Ermenistan almış durumda.
Dyukov burada bir pas da Avrupa ve Çin’e atıyor:
“Eğer gerekirse ihracatımızı Euro veya yuan üzerinden de yapabiliriz.”
Burada Çin çok önemli...
ABD’nin uyguladığı yüksek vergiler düşünülürse, Doğu Akdeniz’den Asya’ya doğru süren ekonomik rekabetin enerjiyle birlikte “kırmızı çizgilere” geldiğini söyleyebilirim.
Özetle...
Emperyal egonun gözü dönmüş durumda arkadaşlar. Dünya bir “gaz patlaması”nın eşiğine doğru hızla ilerliyor.
Bir “dünya savaşı”ndan söz etmiyorum elbette...
Daha beterini söylüyorum...
Bölgesel acıların ve akan kanların bitmediği bir savaştan söz ediyorum...
BM’de bu “5’li yönetim” oldukça, enerji savaşlarının ve sömürgenin tarafları olarak...
Ne yazık ki...
Bu acılar bitmeyecek arkadaşlar...
Akdeniz’deki şu tezgâha bakar mısınız!
Şimdi yazacaklarımı alt alta toplayalım...
Öyle yorum, rivayet, bilinmeyen bir kaynaktan gelen bilgi değil bunlar.
Sosyal medyada patlatılan balonlardan hiç değil...
Tamamı ajansların geçtiği haberler...
İŞTE DÜN İLK HABER DHA’DAN
“Doğu Akdeniz’i Türkiye ve KKTC’nin tüm itirazlarına rağmen tek yanlı parselleyerek uluslararası şirketlere kiralayan Kıbrıs Rum yönetimi, ilk doğalgaz gelir paylaşımı anlaşmasını, 2011 yılında Afrodit bölgesinde gaz yatağına ulaşan Amerikan Noble Enerji ile yaptı.”
VE DÜNYA AJANSLARI GÜNLERDİR...
1) Kıbrıs Rum Kesimi Akdeniz’de doğalgaz çıkarılması konusunda Fransız ve İtalyan petrol şirketleriyle anlaştı.
2) Kıbrıs Rum kesimi Fransa’ya askeri üs verdi.
3) Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan, İsrail ve Mısır’la Doğu Akdeniz’de ortak tatbikat yapıyor.
4) ABD Kara Kuvvetleri Komutanı, Kıbrıs Rum kesimine ani bir ziyaret yaptı. ABD’ye Rum kesiminde üs konusunda söz verildi.
5) Rusya Doğu Akdeniz’de doğalgaz aramak için harekete geçti. Suriye ile anlaşmalar yapılıyor.
PEKİ BUNLAR NE ANLAMA GELİYOR?
1) Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Noble şirketinin çıkartacağı 9 milyar dolarlık doğalgazın Mısır’ın İskenderiye kentindeki Idku sıvılaştırma tesisine boru hatlarıyla taşınacağını açıkladı.
2) Noble şirketinin İsrail’in Delek ve Hollanda merkezli Shell şirketiyle ortaklığı var. ABD’nin petrol devi ExxonMobil doğalgaz aramak için Rum kesimiyle görüşüyor.
Çember tamamlanıyor mu böyle... ABD, İsrail, Mısır, Fransa, İtalya, Yunanistan...
Bitmedi...
Rum kesiminin verdiği bu tavizler karşılığında bakın nasıl bir haber geliyor:
“ABD’nin Avrupa ve Avrasya’dan sorumlu Dışişleri Müsteşarı Matthew Palmer, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya gelerek Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları ve ABD’nin Rumlara uyguladığı silah ambargosunun kaldırılması konularını ele aldı.”
İşte bu kadar göstere göstere yapıyorlar...
Nasıl mı?
Cevap bu haberde:
“Mısır’a boru hattıyla taşınacak petrolden varil fiyatlarında gerileme olmazsa, Rumlar her yıl ortalama 500 milyon dolar pay alacak.”
Yani...
ABD Dışişleri Müsteşarı’nın Rumlara uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını neden istediği bu haberle anlaşılmıyor mu?
Çünkü...
Rumlar aldıkları o payın büyük bölümünü ABD’den alacağı silaha verecek. Türkiye’ye karşı da bir pazarlık kozu olacak bu girişim... Belli ki plan bu...
Yani her zamanki gibi hem petrol, doğalgaz alınacak, hem de silah satılacak.
Suudi Arabistan’da olduğu gibi... Emirliklerde olduğu gibi..
Birinci Dünya Savaşı’ndan beri değişmeyen kural, şimdi Doğu Akdeniz’de hortluyor...
DÜNYA SAVAŞI MI?
Bütün bu gelişmelere karşı Rusya’dan da bir atak geliyor...
Haber şu:
“Rus petrol şirketi Gazprom Neft’in üst yöneticisi Aleksandr Dyukov, bu yıl ilk defa Rus rublesi üzerinden petrol ihracatına başladıklarını belirterek, ‘Yakın gelecekte Avrasya Ekonomik Birliği’ndeki tüm ülkelere ruble ile petrol ihraç edeceğiz’ dedi.”
Zaten ruble ile ilk petrolü Ermenistan almış durumda.
Dyukov burada bir pas da Avrupa ve Çin’e atıyor:
“Eğer gerekirse ihracatımızı Euro veya yuan üzerinden de yapabiliriz.”
Burada Çin çok önemli...
ABD’nin uyguladığı yüksek vergiler düşünülürse, Doğu Akdeniz’den Asya’ya doğru süren ekonomik rekabetin enerjiyle birlikte “kırmızı çizgilere” geldiğini söyleyebilirim.
Özetle...
Emperyal egonun gözü dönmüş durumda arkadaşlar. Dünya bir “gaz patlaması”nın eşiğine doğru hızla ilerliyor.
Bir “dünya savaşı”ndan söz etmiyorum elbette...
Daha beterini söylüyorum...
Bölgesel acıların ve akan kanların bitmediği bir savaştan söz ediyorum...
BM’de bu “5’li yönetim” oldukça, enerji savaşlarının ve sömürgenin tarafları olarak...
Ne yazık ki...
Bu acılar bitmeyecek arkadaşlar...