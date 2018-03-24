Afrin harekâtının gizli kahramanları

BU anlatacağım Afrin’in başka bir sahnesidir...

Belki de böylesini yalnızca filmlerde izliyoruz.

Aksiyon filmlerinin vazgeçilmezi...

Cüneyt Arkın’ın Kıbrıs Barış Harekâtıyla ilgili filmleri...

‘Yüzbaşı Murat’... Volkan...

İşte şimdi onu anlatıyorum...

Afrin’de olup da bizim görmediğimiz...

‘Gizli kahramanların’, ‘sessiz profesyonellerin’ işidir...

Üstelik onlar kameralara poz da veremezler.

Memleket için birer vatansever hayalettir onlar.

Arkadaşlar...

Savaş yalnızca topla tüfekle kazanılmıyor.

Hele böyle cephesi olmayan alçaklara karşı yapılan savaşlar...

Yani, sivilleri kalkan yapan, çoluk çocuğun eline zorla silah verip arkalarına saklanan alçaklara karşı yapılan harekâtlar...

Afrin’de olan da işte budur.

Eğer bugün ‘Zeytin Dalı’ başarıya ulaştıysa...

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Başbakan Yıldırım ve siyasi iradenin kararlılığı, muhalefetin desteği, milletin yüreği var arkasında...

Sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tarihine yakışır harekâtı.

İşte şimdi o vatansever hayaletleri anlatıyorum...

Dikkat ettiniz mi?

Askerimizin Afrin’e bir girişi var.

Sanki çok uzun zamandır oradalar gibi.

Kim kimdir biliyorlar. Masum halkı ayırıyorlar.

Evlerinden edilmişleri biliyorlar. Onlara evlerini geri veriyorlar.

Cezaevi nerede?

Kimler o cezaevinde PKK/YPG işkencesine uğramışlar.

Özetle...

Kim terörist ve işbirlikçisi...

Kim masum halk...

Dahası, rejim güçlerinin bağlantıları kim...

Hatta başka ülkelerin bağlantıları kim...

Alçaklar nereye gizlenmiş ve nereden kaçmışlar...

Peki bu bilgiler nereden geliyor?

Sanıyorum MİT müthiş bir çalışma yapmış.

Kim bilir nasıl bir istihbarat ağı kurmuş...

Askeri istihbarat öyle.

Yani bizim ‘görünmez kahramanlarımız’...

O ıssız sokaklarda, hainlerin arasında istihbarat yapmışlar.

Daha harekât başlarken onlar orada hainlerin çetelesini çıkartmışlar.

İşte onlar sayesinde Türkiye’ye kurulan tuzak bozuldu.

Onlar sayesinde “Türkler sivilleri katletti” palavrası çöktü.

Geçen defa, görünmez savaşçılarımızdan diplomatlarımızı yazmıştım...

Onların dünyaya karşı verdiği mücadeleyi anlatmıştım.

Bu defa hem görünmez hem de en sessiz savaşçılarımızı kutlamak istedim.

Kim bilir hangi şartlarda, başka bir devletin topraklarında, en büyük alçaklıklara karşı istihbarat yapıp zaferimizi taçlandırdılar...

İşin ilginç yanı...

Biliyor musunuz ki...

Onların şehadeti varsa...

O da gizlidir...

Allah’la devlet arasında.

Helal olsun.

MARMARİS KIYILARINDA KAÇAK İSKELE YIKIMLARI

GEÇEN yıl başlatılacak olan kaçak iskele yıkımları, dün başladı.

Başta Orhaniye olmak üzere Turgut, Selimiye, Kocabahçe, Bozburun hattında ne kadar kaçak iskele varsa yıkımına başlandı.

Denizlerin temizliği açısından bu çok önemli bir gelişmedir.

Ancak, umarım yat turizmine zarar vermeyecek bir takvimle bu iş yapılır.

Çünkü yaz geliyor.

Tabii bu arada tekne sahiplerini, pahalı AVM tarzı marinalara muhtaç etmeyecek bir çözüm de düşünülecektir.

Ve elbette bir de balıkçı barınakları

var.

Ama en önemlisi...

Dünyanın en güzel kıyılarını, koylarını korumak hepimizin görevidir...

Bu bir memleket meselesidir.

Vesselam...