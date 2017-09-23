Adam partinin kapısına gelip kurşun yağdırıyor, ses yok

REFERANDUM inatlaşmasındaki son durum şu:

Bir Kürt göstericinin kardeşi, parti binasının kapısına dayanıp ateş ediyor.

O sırada bölgede olan DHA muhabirleri olayı şöyle bildiriyor:

“Olaydan sonra Türkmen Milliyetçi Hareketi’nden 5 kişi Kerkük polisi tarafından gözaltına alındı. Olayda hayatını kaybeden Kürt kökenli kişinin kardeşinin de daha sonra Irak Türkmen Cephesi binasına ateş ettiği öğrenildi.”

İşte vahim olan durum budur.

Ve anlaşılan odur ki...

“Kerkük’te bölgenin en kışkırtıcı tezgâhı hazırlanıyor.”

Kürtleri Türkmenlere karşı kışkırtmak...

Türkmenleri de Kürtlere karşı...

Zaten Kerkük polisi kimlerden oluşuyor ki?...

Referanduma karşı olduğunu açıklayan Türkmen cephesinin binası önünde organize edilmiş bir grup gösteri yapıyor. Sonra olaylar başlıyor.

Bağdat yönetimi Kerkük valisini görevden almış.

Ama Kerkük il meclisi vali için ‘göreve devam’ demiş.

Irak devletinin düşürüldüğü durumu görüyor musunuz?

Başkent’teki hükümet valiyi görevden alıyor...

Ama Kerkük Meclisi valiyi görevde tutuyor.

Bağdat da ‘sen kim oluyorsun’ diye gereğini yapamıyor.

Çünkü...

Barzani iki Körfez savaşında da ABD’nin yanında yer almış.

Yani arada eski bir ‘hukuk’ var.

İsrail böyle bir Kürt devletini resmen tanıyacağını ilan ediyor.

Açılan tezgâh büyüktür arkadaşlar.

TRUMP NE YAPACAK

Başkan Trump’ın Barzani’nin referandumu konusunda ne yapacağını çok merak ediyorum.

Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan’a referanduma karşı olduğunu söylemiş.

Eğer gerçekten öyleyse mesele bir telefon konuşması kadar basit olmalı.

Barzani’ye “Dur” diyecek. O kadar...

Ama geçen defa yazdığım gibi...

Barzani’ye bir ‘pazarlık sözü’ verilmiş.

“Ölümü görsünler, sıtmaya razı olsunlar” durumu.

O anlaşılıyor.

DÜNYANIN EN ZOR YATIRIMI NEDİR?

AYLAR, yıllar harcarsınız.

Elinizden geleni yaparsınız. Tanıtırsınız, ağırlarsınız, güldürür eğlendirirsiniz.

Dünyanın en sempatik yatırımcısı olursunuz.

Ve elbette büyük paralar harcarsınız.

Ama geri dönüşü yıllar sonra olabilir.

Belki de hiç olmayabilir.

Turizmden söz ediyorum?

Neyse ki Turizm Bakanlığı bunca krize rağmen müthiş bir atak yapıyor.

Son olarak ‘Senfonik Türküler’ projesini izliyorum. İlki Kütahya Çavdarhisar Aizanoi’da yapıldı.

İkincisi ise bu cumartesi yapılıyor.

Frigya, Karya, Likya, Pisidya uygarlıklarının coğrafyası Burdur/ Kibyra’da.

Senfonik Türküler...

Nevit Kodallı’dan Neşet Ertaş’a...

Ali Ekber Tagiyev’den Çanakkale Türküsü’ne kadar..

Özellikle yabancı diplomatlar, yabancı yatırımcılar davet ediliyor.

‘Türkiye’ üzerine bu kadar büyük tezgâhlar açılırken...

Turizm Bakanlığı bu coğrafyanın ‘Türki’lerini böyle mekânlarda sergiliyor ya...

Ne güzel bir Anadolu uygarlığı mesajıdır bu.

Helal olsun.

TRABZON’DA BİR NÜKLEER KAÇAKÇILIK

TRABZON jandarması açıkladı.

İki kişi yakalamışlar.

Araçlarında 600 gram sezyum maddesi ele geçirilmiş.

Merak ettim...

Nedir arkadaş bu sezyum?

Öğrendim ki...

Nükleer silah yapımının en önemli maddesiymiş.

İşte o nedenle soruyorum...

Trabzon’da böyle bir nükleer maddenin ne işi var?

Acaba kime gidiyordu?

Belki de uluslararası çapta büyük bir takip, Trabzon’da bilmeden sonlandı...

Umarım devlette bir cevabı vardır.