50 yıllık Türk ekonomisinin sorusu: ‘Tek kolla boks yapılır mı?’

Şöyle de sorabilirim:

“Bir bacağı yasaklanmış olarak 100 metre yarışına girilebilir mi?”

Yıllardır süren ‘ambargolar’ın bizdeki karşılığı budur.

Türkiye’nin dünya ticaret sahnesindeki yarışından söz ediyorum.

Genç Cumhuriyet günlerinden bugünlere süren bir yarış.

Düşünün ki...

Bir dönem “Sovyetler’den komünizm geliyor” diye ambargoyu koydular, kapattırdılar kapıları...

Karadeniz ticaret denizi değil, bir savunma kıyısı oldu.

- Tamam, komünizme karşıyız da mal satsak...

- Olmaaaaazzzz.

Türkiye , NATO için ‘Sovyetler’e karşı kanat ülkesi’.

Mal satamazsın. Ticaret yapamazsın. Burnunun dibinde sebze, tahıl diye inleyen koskoca bir nüfus.

Sözleri de şu:

“Sen ticaret yapma, ihracat yapma. Biz sana süttozu veririz, Marshall yardımı var. Silahları da hibe ederiz.”

Sovyetler çöktü. Sonra İran’dan ‘irtica gelir’ korkusu başladı.

Ambargoyu koydular. Kapılar kapandı. Yine olan bize oldu.

Üstteki komşumuzla ticaret durdu.

Alttakilerle kapılar kapandı.

Ermenistan krizi... Yunan’la ‘Ege krizi’...

Suriye-Irak zaten belli.

Afrika emperyalizmin parsellenmiş sömürgesine girilmez.

Asya’da komünist Çin var.

İşte yıllarca böyle bir kuşatmayla tıkanmış Türkiye.

50 yıl böyle geçti.

Geriye bir tek Avrupa kaldı. Gümrük Birliği anlaşması işte budur.

Türkiye tek kapıdan ticaret yapmak zorunda kaldı.

O nedenle diyorum ki...

50 yıl boyunca Türkiye dünya ticaretinde tek kapılı, tek kollu bir yarışçı yapıldı.

Yardımlarla avutuldu.

Yıllar sonra Karadeniz bir ticaret denizi olabildi.

Türkiye dünyaya açıldı.

İran’la ticaret gelişti.

Türk müteahhitlik sektörü Rusya’da muazzam işler yapmaya başladı.

Afrika’da müthiş projelere Türkler imza attı.

Çin’den Londra’ya kadar Marmaray’la birleşen ipek yolu...

Habur ve Üzümlü kapıları..

Türk akım projesiyle dünya enerji sektöründe Rusya ile çok büyük bir adım atıldı.

Türkiye-Rusya yakınlaşması ticari ortaklıklara dönüşüyor.

Türkiye dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi olma yolunda.

Ama o da ne?

Önceki gün Moskova temsilcimiz Nerdun Hacıoğlu haberi geçti:

“ABD Senatosu Rusya-İran ve Kuzey Kore’ye ambargo kararı aldı.”

Bu ne demek?

Kısa yorumu RusEnergy yöneticilerinden Mihail Krutihin’den geliyor:

“Trump tarafından imzalanarak yürürlüğe girecek yasa Rusya’nın Batı Avrupa istikametinde

‘Kuzey Akım-2’ projesiyle, güney Avrupa istikametinde ‘Türk Akımı’ inşaatını durdurabilecek maddeler içeriyor.”

Devamı da var:

“Rusya finans ve enerji sektörüyle iş yapanlara müeyyide.”

Yine aynı düzene mi geliyoruz?

Rusya ile iş yapan Türk firmalarına yine zorluk mı çıkacak?

Rusya ile enerji projeleri ambargo kapsamına mı

girecek?

İran’la ticaret nasıl bir sınırda sürecek?

Ambargo uygulanırsa finans sistemi nasıl etkilenecek?

Yine 50 yıl öncesinde olduğu gibi bir bacağımız yasaklanıyor mu?

Öyle mi yarışacağız?