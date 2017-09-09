4 bin 526 Türk bayrağı

BAYRAMDA bir sevinç mesajı aldım. Şöyle diyordu:

“Fatih Bey, kıyılarımızı gezme fırsatı buldum. Gurur duydum. Denizlerimiz gelincik tarlası gibi... Türk bayraklarıyla dolmuş...”

Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kaptan Suat Hayri Aka’dan gelmişti bu mesaj.

Aka gerçekten çok çalıştı bu sonuç için.

Türk sahipli teknelerin Türk bayrağına geçiş kolaylığı için.

Elbette Cemalettin Şevli, Hızırreis Deniz... Ve liman başkanları... Gümrük müdürleri...

İnanılmaz bir hızla kolları sıvadılar.

Onca fesat dolu dedikoduya karşı hiç moral bozmadan devam ettiler.

Ve kısa bir sürede denizlerimizde Türk bayrağına geçen tekne sayısı 4 bin 526 oldu.

Hızla da artıyor.

Bu konuyla ilgili yazılarımı okuyan bazı tekne sahipleri hâlâ soruyor:

“Yahu sonradan bir vergi konmaz değil mi?”

Ben yine Aka’nın cevabını hatırlatıyorum:

“Devlet vatandaşına tuzak kurmaz...”

Düşünün ki...

Cumhurbaşkanı denizci kökenli.

Başbakan, gemi mühendisi... Ulaştırma Bakanı denizci... Müsteşarı gemi mühendisi...

Milli Eğitim Bakanı denizci.

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’nin iktidardaki dört tarafı denizci.

Daha ne olsun.

Umarım denizlerimizde Türk bayrakları daha çok dalgalanır.

TÜRKİYE’Yİ NASIL ANLATIRDINIZ?

ÖNCE daha geniş zamanlı bir soru:

“Dünya dışı bir varlığa dünyayı ve insanlığı nasıl anlatırsınız?”

Herhalde, savaşlarla, fetihlerle, kıyımlarla, işgallerle değil.

Hitler’le Napolyon’la Neron’la, Mussolini’yle değil.

Müzikle, keşifle, insanlık değerleri ve kültürüyle anlatırsınız.

İşte o nedenle soruyorum:

Anadolu’yu nasıl anlatacaksınız?

Bu sorunun en açık cevabı, Kültür Bakanlığı’dır.

Bu yüzden...

Anlayış ve medeniyet çizgisinin yüksek olduğuna inandığım...

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş için birkaç önerim var...

Mesela diyorum ki:

- Dünyanın en eski inanç mekânı olan, ilk tapınak olarak bilinen Göbeklitepe’de bir toplantı düzenlense...

- Dünyanın en önemli arkeologları, antropolojinin ünlü isimleri, hatta devlet adamları çağrılsa...

Dünya kültürü için, insanlık tarihi için böyle bir çaba unutulur mu?

- Avrupa ve Akdeniz’in en temel medeniyetleri Ege’den Van’a kadar uzanıyor...

Roma’nın eşsiz hazineleri, Akdeniz’in uygarlık çeşitleri bu topraklarda.

Bunları dünyayla paylaşmanın yolları aransa...

TARKAN KONSERİ

Ve hatta bir Kültür Bakanı bir Tarkan konserine gitse...

Çevremizi betondan bir zırh gibi kaplayan bu sinsi duvarlara karşı muhteşem bir açılış olmaz mı?

Türkiye’yi her gün terörle, kuşatmayla, savaşla anmak isteyenlere karşı bundan güzel bir Türkiye anlatımı olabilir mi?

Numan Bey, global düşünen bir insandır.

Umutluyum...

OH NİHAYET O KARAR VERİLDİ

DEFALARCA yazdım, her yerde konuştum, televizyonlarda açık açık söyledim.

Ve nihayet İçişleri Bakanlığı çok muhteşem bir karar aldı.

Bundan sonra, trafik kazalarında yüzlerce insanımızın ölmesine neden olan otobüs firmalarının ismi artık saklanmayacak.

Deşifre edilecek.

Düşünün ki bir otobüs firması, şoförlerini 6 saatten fazla çalıştırmıyor. Her araçta iki şoför kullanıyor. Otobüsleri son teknoloji... Trafik kurallarına uyuyor. Ve ona göre pahalı ve eğitilmiş personel çalıştırıyor.

Diğeri, tek şoföre saatlerce yükleniyor. Şoför uykusuz yola çıkıyor. Yardımcı şoför yok.

Araçlar bakımsız.

Ve kaza geliyor...

Şimdi bu iki firmanın farkı ortaya konmasın mı?

Konsun ki, rekabet denilen şeyin de aslı ortaya çıksın.

İlk uygulama Sivas emniyetinden geldi.

Kazaya neden olan otobüs firması deşifre edildi.

Bundan sonra artık biz de yazılarımızda, haberlerimizde bu firmaları deşifre etmeliyiz...