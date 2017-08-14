2019 başkan adayı nasıl olmalı

O yalnızca bir seçim dönemi adayı olur.

Kampanya adayı yani.

Kampanya adayı da millettin gönlünde değil...

Kampanyayı yürüten reklam ajansının bütçesinde kalır.

Oysa aday dediğin, daha şimdiden köylerde sofraya oturacak...

Maçka’da şehit düşen ‘canım Eren’in’ ailesine dert ortağı olacak...

Ege’de tütün, Adana’da pamuk, Nevşehir’de patates tarlasına girecek...

İstanbul’da sanayiciyle, Antalya’da turizmciyle, Kars’ta hayvancıyla olacak...

Entelektüeliyle, yazarıyla, çizeriyle buluşup kendisini anlatacak.

Sözün özü...

Bu memleket ısmarlama son dakika adaylarıyla yönetilemez.

Milletiyle yaşaya yaşaya gelecek.

Çünkü bu millet kampanya adayını değil...

Kendisiyle olanı seçer.

BİLİYORUM Kİ O VALİ GEREĞİNİ YAPAR

KUŞLARIN, balıkların, çiçeklerin de valisi’ diye uğurlanmıştı.

Çok iyi hatırlıyorum.

Van Gölü için tam bir seferberlik başlatmıştı.

Bu coğrafyanın sayısız medeniyetlerini serinleten bir göle sahip çıkmıştı.

Urartu medeniyetinden bir göl...

Van Gölü...

Balıklar, göl dibi florası için özel çalışmalar yaptırtmıştı.

Hatta benim de olduğum bir gezi sırasında birlikte karar vermiştik.

Van Gölü’nde yelken yarışları yapılsın...

Sonra hız yarışı...

Yapıldı da.

Şimdi, ‘kuşların, çiçeklerin balıkların valisi’ Antalya’da.

Münir Karaloğlu...

“Sayın Valim,

O kadar mesaj geldi ki...

Bütün hayvanseverler birleşti.

Göstere göstere bir köpeği ezen o kişi için (adını bile anmak istemiyorum)...

Ehliyetine el konulsun istiyorlar. İyi biliyorum ki...

Kanunlar neyse elbette... Siz gereğini yaparsınız.

Selam ve saygılarımla...

Fatih Çekirge”

12 BİN YIL ÖNCE 60 TONLUK BİR KAYA NASIL O DAĞIN ZİRVESİNE TAŞINDI

BAŞLIKTAKİ bu örneği şu soru için verdim:

Türkiye yalnızca deniz turizmine mi bağlı kalmalı?

Bakın dün bir haber...

Mersin Mezitli’den...

“Soli Pompeiopolis’te binlerce yıllık heykeller bulundu.”

Prof. Dr. Remzi Yağcı’yı alkışlıyorum.

Bu toprakların tarihinden, adalet tanrıçası Nemesis’in...

Bereket tanrıçası Demeter’in 2500 yıllık heykellerini çıkaran bu heyeti...

Kutluyorum.

Ve bir alıntı daha...

“Stilize edilmiş insanları tasvir eden T biçimindeki sütunların ağırlıkları 40 ila 60 ton arasında değişiyor. İlkel el aletlerinden başka bir aletin olmadığı bu dönemde sütunların nasıl taşındığı ve dikildiği arkeologlar tarafından henüz çözülemedi. İnsanlığın avcı toplayıcı döneminde yerleşim ve tarım kavramlarından çok uzak olduğu 12.000 yıl öncesinde bu yapıların nasıl tasarlandığı sorusu da henüz cevaplanmadı.”

İnsanlık tarihinin en muazzam arkeolojik çalışmalarının...

İnsanlık tarihinin en büyük muammasının...

İnsanlık tarihinin ilk inanç kalıntılarının bulunduğu...

Böyle bir coğrafyada yaşarken...

Yalnızca ‘Her şey dahil 20 Euro’ turizmiyle Antalya kıyılarında gömüldüğümüz kalıntıyı görüyor musunuz?

Türkiye turizminin acilen deniz turizmi kadar insanlık tarihi perspektifini ayağa kaldırmasının zamanı gelmiştir.

En azından...

Göbeklitepe’de, Mersin Mezitli’de ve bütün Anadolu’da çalışan bu bilim insanlarına destek için...