2018 için benden size

2018 için bende birikenlerden size bir yeni yıl paketi hazırladım.

Ben bunlara “sıkıldığımda aldığım notlar” dedim. Siz sıkılmayın sakın...

“Bilgiye ulaşmak için, her gün bir şeyler ekleyin.

Bilgeliğe ulaşmak için, her gün bir şeylerden kurtulun.”

Lao Tzu...

AŞK İÇİN:

“Hoşça kal”

Dedi kız...

Adam hiç alınmadı.

Çünkü kız

gerçekten

çok “hoş bir çakala” âşık olmuştu

GÜÇ İÇİN:

Bir süper güç kazanma hakkın olsa

hangi gücü isterdin?

İkna gücü mesela...

KÖTÜ SÖZ İÇİN:

Hiçbir alfabede kötü harf yoktur...

Kötü olan dildir.

İşaret dilinde ise küfür tek hanelidir.

AYRILIK İÇİN:

Hiçbir ayrılık geçmişteki anıları kazarak çözülemez.

Kazdıkça derine iner.

Ve nihayet

aşkın mezarında

kendi ölülerinden başka hiçbir şey bulamazlar.

(Karı-koca ayrılıklarında ise

alışkanlıklar yüzünden çift kürek işler.)

İNANÇ İÇİN:

Ateist bir arkadaşım vardı.

Ben ne söylesem inanırdı.

YAŞLANMAK İÇİN:

Fizik dersinden hep çaktım.

Kimyayı tansiyon hastası olunca anladım.

Biyolojiyi de yaşlandıkça tanıdım.

TEVAZU İÇİN:

Gökyüzüne doğru yükselen yemyeşil

bir yaprak...

Bütün tazeliğiyle aşağıya bakınca ne görür?

Çamur içindeki köklere bakıp da gururlanırsa eğer,

Sonbaharda anlar gerçeği...

Sararıp düşünce toprağa,

köklere nasıl besin olup da

Yeniden doğduğunu...

KALP KIRMAK ÜZERİNE:

Kırılmış bir kalp,

kan yerine okyanusları pompalasa.

Hangi ruh dayanır böyle bir tsunamiye..

KALP VE VİCDAN İÇİN:

Vicdanla kalp arasında ne fark var...

Birisi adalete olan aşkı.

Diğeri aşka olan adaleti anlatır...

YOLCULUK ÜZERİNE:

Yolculuk ve menzil,

hedeften daha zevklidir...

UYGARLIK ÜZERİNE:

Amazon’da yaşlı bir Şaman

nehrin kenarında balıkları seyrederken

bir Amerikalı arkeolog cebinden 100 dolar çıkarıp Şaman’a uzatır

ve şöyle der:

“Beni o bitkinin olduğu köye götürürsen sana 100 dolar veririm”.

Yaşlı ve çıplak Şaman, 100 dolara şöyle bir bakar ve güler:

“O kâğıdın tadı çok kötü. Onu karıncalar seviyor”.

PLANLI AŞK CİNAYETTİR:

Aslında ben sana taammüden âşık oldum.

Planlıydı bütün bakışlarım.

Suçluyum!

Çünkü, ikimizi de öldürdüm...

YALNIZLIK ÜZERİNE:

Kalabalıklar birbirini seyreder.

Yalnızlar ise kendisini...

O yüzden yalnızlığın alışverişi çok zordur...

***

Kalp kırmayacağınız bir yıl dileğiyle...

Mutlu yıllar...