2017’nin son günlerinde en sevindiğim ve en  nefret ettiğim iki olay

Bu da benim yeni yıl mesajım:

“Zaman geçiyor arkadaşlar.

2017’de doğan...

1 yaş ihtiyarladı bile...

Hayatı sakın kaçırmayın...”

*

2017’nin son ayında iki olay yaşadım.

İkisi de insanlık için önemlidir.

Birinden nefret ettim.

Diğerine o kadar çok sevindim ki.

2017’de yaşadığım son güzel olay, Kudüs kararıdır.

Birleşmiş Milletler kararıyla, dünya güçlünün haklı değil, haklının güçlü olduğunu bir kez daha kabul etmiştir.

Şimdi geliyorum 2017’nin son ayında en çok nefret ettiğim olaya.

13’ten 6’yı çıkarın.

7 kalıyor.

Yani bir aşağılık adam...

7 yaşından beri kızını istismar ediyor.

Tam 6 yıl boyunca kızı istismar etmiş alçak.

Zavallı Z.K., yıllarca sesini duyuramayınca 13 yaşında bileklerini keserek intihara kalkışıyor.

Ve önceki gün, 2017’nin son günü Diyarbakır’dan bir haber geliyor:

“Tutuklanan baba, 38 yaşındaki A.K. hakkında, ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ nedeniyle 24 yıl 9 ay ceza verildi.”

Az bile verilmiş... Bana göre bu suçu işleyen idam edilmelidir.

Mahkeme gerekçeli kararında şöyle diyor:

“13 yaşındaki Z.K.’nin intihar girişimi aslında bir yardım çığlığıdır.”

Diyarbakır’dan Z.K.’nin şu yardım çığlığına bakar mısınız?

Mahkeme kararına bile girmiş.

Bir yardım çığlığı...

Ancak ölerek kurtulacak hale gelmiş bir kız çocuğu...

İşte 2017’nin son gününde en nefret ettiğim olay buydu.

SEVGİLİ ÖĞRETMENLERİM SİZE BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR

Çocuk istismarının anlaşılması çok zor.

İstismar eden aile yakınının baskısı küçük çocukları susturuyor.

Anne cahil ve korkaksa zaten çaresiz.

O nedenle öğretmenlere çok iş düşüyor.

Zaten Diyarbakır’daki bu olayda da Z.K.’nin durumunu öğretmenleri anlamış.

Polise gitmişler.

Evet, sevgili öğretmenlerim, 2018 için sizlerden en büyük isteğim...

Ne olursunuz, çocuklara yalnızca ders yapan, sorulara cevap veren birileri olarak bakmayın.

Onların acılarını da hissedin.

Eminim bunu yaparsınız.

ERKEN SEÇİM OLUR MU

2017’de en çok duyduğum soru buydu.

Cevap veriyorum:

Olmaaaaaazzzzzz!!!

GÜL, ERDOĞAN’A KARŞI HAREKET BAŞLATIR MI?

Son KHK kararından sonra Abdullah Gül’ün verdiği mesaj üzerine başlayan soru yağmuru:

“Acaba Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı bir harekete dahil olur mu?”

Cevap veriyorum:

“Bu soruyu piyasaya pompalayanlar boşuna hevesleniyor...

Olmaaaaazzzzzzz!”

Ve 2017’den son söz:

Bu topraklara...

Bu topraklarda kök salmış insana, o kültüre güven.

2018 daha güzel bir yıl olacak...