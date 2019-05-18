2000 metreden cennete atlayış

TÜRKİYE’nin tanıtım yüzü seçilen İngiliz güzellik kraliçesinin Dalyan’da çamur banyosuna girdiği saatlerde...
Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un Cannes’da Türkiye tanıtımı için muazzam bir resepsiyon verdiği günlerde...
Yani Türkiye’nin dünya turizm pazarında çok ciddi bir tanıtım kampanyasına başladığı dönemde...
Ben 2000 metreden cennete atladım.
İşte...
Türkiye’nin bütün tanıtım broşürlerinin değişmez güzelliği olan Ölüdeniz’e doğru süzülüyorum...
Altımda turkuvazdan laciverte doğru köpüren dalgalarla Akdeniz...
Düşünün...
Likya tarihinden Kayaköy’e ve oradan Kelebekler Vadisi’ne doğru gökyüzünden süzülüyorsunuz.
Rüzgâr sizi daha da yükseltiyor.
Rüzgâr ve yarım saatlik eşsiz bir süzülme duygusu...
İlk anda korku... Ardından hangi güzelliğe bakacağını şaşırıyorsun.
Atlayışı yaptığım hocam Eyyüp bir de video çekmiş.
Neler söylemişim neler?
“Bu ülkeye âşık olunmaz da ne olunur” demişim...
Bize bu cennet vatanı sağlayan şehitlerimizin ruhuna Fatiha göndermişim...
Bağırmışım... Çığlık atmışım... Adrenalin patlamasıyla şiirler okumuşum...
Evet...
Burası Fethiye’nin 1900 metre yüksekteki Babadağ’ı...
Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezlerinin başında geliyor. O nedenle de muazzam bir turist çekimi var.
Türkiye bu güzelliği mutlaka daha iyi tanıtmalıdır.
2016 yılında Babadağ’ın zirvesine bir klasik müzik konseri için gelmiştim.
O günden bu güne müthiş gelişmiş.
Zirvede modern bir kafe restoran... Açık hava terasları... Şahane bir mutfak...
Salih Büyükkoca’nın herkese gülen yüzü... Genç yatırımcı Ali Nazım Ekşi’nin vizyonu...
Bir kez daha gördüm ki turizmde devletin desteği önemli.
Ama ondan daha önemli olan girişimcinin, yatırımcının vizyonu ve çabası...
Eğer bugün Babadağ’dan yılda 150 bin atlayış yapılıyorsa...
Fethiye’de Yacht Clasicco Otel’in genç girişimcileri Mustafa ve Banu Argın’ın Çin’e yaptığı açılım...
Çin’in ünlü survivor programını Kayaköy’e getirmeleri...
Ve 1 milyar 200 milyon Çinlinin Fethiye’de, Göcek’te, Babadağ’da çekilen bu programı izlemeleri...
Elbette Fethiye’nin girişimcilerin yolunu açan kaymakamı Muzaffer Şahiner’in inanılmaz katkıları...
Ve bunların sonucunda...
Şimdi Fethiye ve çevresinde Çinli turist kaynıyor.
Ve bugün Babadağ’dan atlayan binlerce Çinli turist...
İşte budur sözünü ettiğim “yatırımcı vizyonu”...
Evet...
Cennete atlayışa dönersem...
Cennete müthiş bir iç huzuruyla indim.
60 paraşüt hocasının kurduğu Graviti’nin havada ve inişteki muhteşem organizasyonu...
Ülkemde böyle bir güzelliğin olmasından gurur duydum.
Tabii 2000 metreden atlayıp yarım saatlik bir süzülmeyle sahile inen kendimle de...
Türkiye turizm tanıtım programında Fethiye ve Babadağ’a mutlaka öncelik vermeli.
Ve arkadaşlar...
Çinliler dünyanın öteki ucundan geliyorlar. Bize ise birkaç saatlik yol...
Özellikle gençler... Fırsatınız oldukça ve atlamasanız bile gezin buraları.
Ülkenizin tadını çıkarın...
2000 metreden cennete atlayış
TÜRKİYE’nin tanıtım yüzü seçilen İngiliz güzellik kraliçesinin Dalyan’da çamur banyosuna girdiği saatlerde...
Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un Cannes’da Türkiye tanıtımı için muazzam bir resepsiyon verdiği günlerde...
Yani Türkiye’nin dünya turizm pazarında çok ciddi bir tanıtım kampanyasına başladığı dönemde...
Ben 2000 metreden cennete atladım.
İşte...
Türkiye’nin bütün tanıtım broşürlerinin değişmez güzelliği olan Ölüdeniz’e doğru süzülüyorum...
Altımda turkuvazdan laciverte doğru köpüren dalgalarla Akdeniz...
Düşünün...
Likya tarihinden Kayaköy’e ve oradan Kelebekler Vadisi’ne doğru gökyüzünden süzülüyorsunuz.
Rüzgâr sizi daha da yükseltiyor.
Rüzgâr ve yarım saatlik eşsiz bir süzülme duygusu...
İlk anda korku... Ardından hangi güzelliğe bakacağını şaşırıyorsun.
Atlayışı yaptığım hocam Eyyüp bir de video çekmiş.
Neler söylemişim neler?
“Bu ülkeye âşık olunmaz da ne olunur” demişim...
Bize bu cennet vatanı sağlayan şehitlerimizin ruhuna Fatiha göndermişim...
Bağırmışım... Çığlık atmışım... Adrenalin patlamasıyla şiirler okumuşum...
Evet...
Burası Fethiye’nin 1900 metre yüksekteki Babadağ’ı...
Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezlerinin başında geliyor. O nedenle de muazzam bir turist çekimi var.
Türkiye bu güzelliği mutlaka daha iyi tanıtmalıdır.
2016 yılında Babadağ’ın zirvesine bir klasik müzik konseri için gelmiştim.
O günden bu güne müthiş gelişmiş.
Zirvede modern bir kafe restoran... Açık hava terasları... Şahane bir mutfak...
Salih Büyükkoca’nın herkese gülen yüzü... Genç yatırımcı Ali Nazım Ekşi’nin vizyonu...
Bir kez daha gördüm ki turizmde devletin desteği önemli.
Ama ondan daha önemli olan girişimcinin, yatırımcının vizyonu ve çabası...
Eğer bugün Babadağ’dan yılda 150 bin atlayış yapılıyorsa...
Fethiye’de Yacht Clasicco Otel’in genç girişimcileri Mustafa ve Banu Argın’ın Çin’e yaptığı açılım...
Çin’in ünlü survivor programını Kayaköy’e getirmeleri...
Ve 1 milyar 200 milyon Çinlinin Fethiye’de, Göcek’te, Babadağ’da çekilen bu programı izlemeleri...
Elbette Fethiye’nin girişimcilerin yolunu açan kaymakamı Muzaffer Şahiner’in inanılmaz katkıları...
Ve bunların sonucunda...
Şimdi Fethiye ve çevresinde Çinli turist kaynıyor.
Ve bugün Babadağ’dan atlayan binlerce Çinli turist...
İşte budur sözünü ettiğim “yatırımcı vizyonu”...
Evet...
Cennete atlayışa dönersem...
Cennete müthiş bir iç huzuruyla indim.
60 paraşüt hocasının kurduğu Graviti’nin havada ve inişteki muhteşem organizasyonu...
Ülkemde böyle bir güzelliğin olmasından gurur duydum.
Tabii 2000 metreden atlayıp yarım saatlik bir süzülmeyle sahile inen kendimle de...
Türkiye turizm tanıtım programında Fethiye ve Babadağ’a mutlaka öncelik vermeli.
Ve arkadaşlar...
Çinliler dünyanın öteki ucundan geliyorlar. Bize ise birkaç saatlik yol...
Özellikle gençler... Fırsatınız oldukça ve atlamasanız bile gezin buraları.
Ülkenizin tadını çıkarın...