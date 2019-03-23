12 bin kilometreden gelen tweet

Şu yandaki fotoğraf Golan Tepeleri’nden. Oraya tabelalar koymuşlar. Koydukları tabelalardan birise de Washington’ı gösteriyor. Golan Tepeleri’ne Washington tabelasını kim koyduysa işte bu onun yazısıdır.
Oval Ofis’te canı sıkılınca “Şu dünyayı bir karıştırayım” diyen bir ABD başkanı olabilir mi? Elbette olamaz...
Peki Trump neden ikinci kez dünyanın inanç ve diplomasi atlasının altına böyle bir bomba yerleştiriyor?
“Golan Tepeleri İsrail’indir”...
Daha önce ne demişti?
“Kudüs İsrail’in başkentidir”...
Dünya ayağa kalkmıştı.
Başta Türkiye olmak üzere Avrupa Birliği ayağa kalkmıştı. Rusya protesto etti, Müslüman dünyası protesto etti...
Peki niye yapıyor bunu? Sırrı nedir?
Ama bu cevaptan önce şunu soralım:
Bir tek “petrol şeyhlikleri ve krallarından” ses çıkmadı, niye?
Gazeteci Kaşıkçı’yı katleden ve kendisini Kâbe-i muazzamanın şerifi ilan eden Suudi Prens de susmuştu.
E ne oluyor da Trump denilen başkan böyle durduk yere İsrail üzerinden “dünya barışı”nı bombalıyor? Ve Körfez emirleri susuyor.
İşte buraya bir fotoğraf koyuyorum...
Şu hale bakar mısınız?
Adam bir emir... Petrol gelirlerinden başka bir meziyeti yok. Abu Dabi’nin milyarder şeyhlerinden Hamad bin Hamdan Al Nahyan.
Bir de utanmadan yaptırdığı dev cip önünde poz veriyor. Dünya krizin eşinde kan ağlıyor... Adam milyarlarca dolarlık araç koleksiyonu yapıyor. Petrol çıkıyor, para geliyor. Hepsi bu...
Al işte başka bir petrol şeyhi...
Birleşik Arap Emirlikleri Şeyhi Mansur bin Zayed... Bin bilmem kim...
150 metrelik dev yatıyla Akdeniz’de geziyor.
Bir başkası...
Bilmem kaç metrelik dev yatıyla ünlü mankenleri ağırlıyor, şampanyalar patlıyor. Bunu artık bütün dünya YouTube’dan biliyor...
Daha hangisini saysam... Yazının başlığına dönersek... Bir daha soralım:
1) Suriye’de güç kaybeden ABD Başkanı dünyayı tahrik ederek bölgeye yeniden bir askeri güç sevk etmeyi planlıyor olabilir mi? Çünkü Suriye’den askerlerini çekme kararı almıştı. Acaba vazgeçmenin yollarını mı arıyor?
DOLARI YÜKSELTİYOR
2) Ne zaman bir dünya krizi çıksa altın ve dolar yükselir. Ya da en azından böyle bir açıklamayla birileri al-sat yapıp ciddi paralar kazanır.
Arkadaşlar, şöyle de sorabiliriz:
Çok ufak bir oy farkıyla tartışmalı olarak seçilmiş bir başkan, durduk yere böyle dünya barışını dinamitleyen kararları nasıl alabilir?
GOLAN’A GELİNCE...
Gördüğüm kadarıyla... Şeytani bir tuzağın, insanlığı çektiği bir tahrik var.
Yani, DEAŞ gibi terör örgütlerini besleyecek bir tahrik... Trump işte bunu kullanıyor. Biliyor ki orada bir yara var. Hadi biraz “tuz” yeter...
İşte bir daha soruyorum:
İnsanlığın bunca meselesi varken, Trump neden “Kudüs ve Golan” der?
Bunca yıl ABD’de işadamlığı yapan Trump acaba bir kez Kudüs’e gitmiş midir?
Elbette hayır... Başkan olunca gitti.
Oradan Riyad’a gidip Suudi Arabistan Kralı’yla 350 milyar dolarlık silah anlaşması yaptı. Resmen haraç...
Demek ki şimdi yeni tahsilatlar olabilir.
Arkadaşlar, bazen insanlar şeytan olmakla zeki olmayı karıştırabilirler.
İşte orada hırsın mantığı teslim aldığı nokta başlar. İşte o nedenle soruyorum:
Şeytanın en büyük meziyeti nedir?
Cevap: İnsanı kendisinin var olmadığına inandırmaktır. Bana göre bu bir Golan sırrıdır...
Dünyayı yeni bir savaşa sürükleyecek olan da işte budur...
12 bin kilometreden gelen tweet
Şu yandaki fotoğraf Golan Tepeleri’nden. Oraya tabelalar koymuşlar. Koydukları tabelalardan birise de Washington’ı gösteriyor. Golan Tepeleri’ne Washington tabelasını kim koyduysa işte bu onun yazısıdır.
Oval Ofis’te canı sıkılınca “Şu dünyayı bir karıştırayım” diyen bir ABD başkanı olabilir mi? Elbette olamaz...
Peki Trump neden ikinci kez dünyanın inanç ve diplomasi atlasının altına böyle bir bomba yerleştiriyor?
“Golan Tepeleri İsrail’indir”...
Daha önce ne demişti?
“Kudüs İsrail’in başkentidir”...
Dünya ayağa kalkmıştı.
Başta Türkiye olmak üzere Avrupa Birliği ayağa kalkmıştı. Rusya protesto etti, Müslüman dünyası protesto etti...
Peki niye yapıyor bunu? Sırrı nedir?
Ama bu cevaptan önce şunu soralım:
Bir tek “petrol şeyhlikleri ve krallarından” ses çıkmadı, niye?
Gazeteci Kaşıkçı’yı katleden ve kendisini Kâbe-i muazzamanın şerifi ilan eden Suudi Prens de susmuştu.
E ne oluyor da Trump denilen başkan böyle durduk yere İsrail üzerinden “dünya barışı”nı bombalıyor? Ve Körfez emirleri susuyor.
İşte buraya bir fotoğraf koyuyorum...
Şu hale bakar mısınız?
Adam bir emir... Petrol gelirlerinden başka bir meziyeti yok. Abu Dabi’nin milyarder şeyhlerinden Hamad bin Hamdan Al Nahyan.
Bir de utanmadan yaptırdığı dev cip önünde poz veriyor. Dünya krizin eşinde kan ağlıyor... Adam milyarlarca dolarlık araç koleksiyonu yapıyor. Petrol çıkıyor, para geliyor. Hepsi bu...
Al işte başka bir petrol şeyhi...
Birleşik Arap Emirlikleri Şeyhi Mansur bin Zayed... Bin bilmem kim...
150 metrelik dev yatıyla Akdeniz’de geziyor.
Bir başkası...
Bilmem kaç metrelik dev yatıyla ünlü mankenleri ağırlıyor, şampanyalar patlıyor. Bunu artık bütün dünya YouTube’dan biliyor...
Daha hangisini saysam... Yazının başlığına dönersek... Bir daha soralım:
1) Suriye’de güç kaybeden ABD Başkanı dünyayı tahrik ederek bölgeye yeniden bir askeri güç sevk etmeyi planlıyor olabilir mi? Çünkü Suriye’den askerlerini çekme kararı almıştı. Acaba vazgeçmenin yollarını mı arıyor?
DOLARI YÜKSELTİYOR
2) Ne zaman bir dünya krizi çıksa altın ve dolar yükselir. Ya da en azından böyle bir açıklamayla birileri al-sat yapıp ciddi paralar kazanır.
Arkadaşlar, şöyle de sorabiliriz:
Çok ufak bir oy farkıyla tartışmalı olarak seçilmiş bir başkan, durduk yere böyle dünya barışını dinamitleyen kararları nasıl alabilir?
GOLAN’A GELİNCE...
Gördüğüm kadarıyla... Şeytani bir tuzağın, insanlığı çektiği bir tahrik var.
Yani, DEAŞ gibi terör örgütlerini besleyecek bir tahrik... Trump işte bunu kullanıyor. Biliyor ki orada bir yara var. Hadi biraz “tuz” yeter...
İşte bir daha soruyorum:
İnsanlığın bunca meselesi varken, Trump neden “Kudüs ve Golan” der?
Bunca yıl ABD’de işadamlığı yapan Trump acaba bir kez Kudüs’e gitmiş midir?
Elbette hayır... Başkan olunca gitti.
Oradan Riyad’a gidip Suudi Arabistan Kralı’yla 350 milyar dolarlık silah anlaşması yaptı. Resmen haraç...
Demek ki şimdi yeni tahsilatlar olabilir.
Arkadaşlar, bazen insanlar şeytan olmakla zeki olmayı karıştırabilirler.
İşte orada hırsın mantığı teslim aldığı nokta başlar. İşte o nedenle soruyorum:
Şeytanın en büyük meziyeti nedir?
Cevap: İnsanı kendisinin var olmadığına inandırmaktır. Bana göre bu bir Golan sırrıdır...
Dünyayı yeni bir savaşa sürükleyecek olan da işte budur...