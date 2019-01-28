Tecavüz suçu ve futbol

Brezilyalı ünlü futbolcu Robinho, geçen yıl Sivasspor’a transfer olduğunda İtalya’da bir kadına tecavüz suçundan 9 yıl hapis cezasına mahkûm edildiği hatırlatılmıştı.
Olay, Robinho’nun İtalya’nın Milan kulübünde oynadığı dönemde, 22 Ocak 2013 tarihinde Milano’daki bir gece kulübünde meydana gelmişti. Robinho, Arnavut uyruklu bir kadına tecavüz eden altı kişiden biri olduğu iddiasıyla yargılanıp mahkûm olmuştu. Cezayla ilgili temyiz süreci devam ederken İtalya’dan ayrılıp Brezilya’nın Atletico Mineiro takımına geçmişti.
Bu yüzden Sivasspor, sözleşmesine cezasının kesinleşmesi halinde anlaşmanın feshedileceği maddesi koymuştu. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği de Sivasspor’a tepki göstermiş, “Tecavüzden hüküm giymiş bir sporcunun transfer edilmesi en basitinden suçu meşrulaştırmaktır” açıklaması yapmıştı.
Robinho hakkındaki bu bilgi ve tepkiler, Sivasspor’un transfer haberiyle birlikte geçen yıl medyada yer aldı. Hürriyet’te basılı gazetedeki haberlerde yoktu ama internette yayımlandı.
Ünlü futbolcu, bu yıl da Sivasspor’dan Başakşehir’e transfer oldu. Fakat 6 Ocak’ta yayımlanan transfer haberlerinde –Oda TV dışında- tecavüz cezasıyla ilgili tek satır bilgi yoktu. Sözleşme töreninde ve sonraki söyleşilerde Robinho’ya tecavüzden mahkûm olmasıyla ilgili soru bile sorulmamış, bu mesele yok sayılmıştı.
Hürriyet’in yanı sıra diğer gazeteleri de taradım. Sözcü, Cumhuriyet, Milliyet, Star, Birgün ve Yeni Şafak’taki Robinho transferi haberlerinde de tecavüz mahkûmiyetine hiç değinilmemişti. Hatta Akşam gazetesinde markası da verilerek “Robinho’nun giydiği elbisenin beğenildiği” bile yazılmış ama tecavüz meselesine girilmemişti.
Mahkûmiyet kararının hatırlatılmasını geçtim, dokuz yıllık hapis cezasının temyiz süreci ne oldu, onaylandı mı, onaylanmadı mı? Dahası, Başakşehir de Sivaspor gibi sözleşmeye “cezası kesinleşirse sözleşmenin feshedileceği maddesi” koymuş muydu? Haberler bu sorulara yanıt vermiyordu.
Futbol medyası, Robinho’nun tecavüz suçunu unuttuğu için mi yazmadı, yoksa başka saikler mi devreye girdi? Bilemiyorum. Ama nedeni ne olursa olsun bu bilgilerin okura yansıtılmaması gazetecilik açısından yanlış ve üzücü.
Her ünlü futbolcu transferinde oyuncunun geçmişini ayrıntılarıyla yazan, “yenge” diyerek eş ve sevgililerinden bolca söz eden futbol medyasının, konu bir futbolcunun “tecavüz mahkûmiyeti” olunca görmezden gelmesi dikkat çekici.
Üstelik Robinho, sadece İtalya’da tecavüzden mahkûm olmuş bir futbolcu değil. 2009 yılında da İngiltere’de Manchester City’de oynarken bir gece kulübünde üniversiteli bir kıza tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklanmış, kefaletle serbest bırakılmıştı. Tabii o zaman dünyanın en pahalı futbolcularından biri olarak anılıyordu.
Şimdi Hürriyet dahil bütün futbol medyası Robinho’nun bu geçmişini yok sayarak, “tecavüzün meşrulaştırılması”na istemeden de olsa yeni bir katkıda bulunuyor aslında. Futbol medyası için “futbolcu ahlakı” bu kadar önemsiz ve hasıraltı edilecek bir konu olmamalı.
OKURDAN KISA KISA
Aysel Küçükpınar: Gazetede “Büyük sıçrama teorisi” başlığı altında “AKP milletvekili Ali İhsan Arslan bir makale kaleme aldı” haberi yapmışsınız. Bu makale nerede yayınlanmış? Haberde o yok. Bir yerde yayınlanmadan siz gazetede görüşlerine yer verdinizse öyle söyleseydiniz bari. (20 Ocak)
Kayıhan Pala: Web sayfanızda “2019’un havası en temiz şehirleri” haberinde Türkiye’nin havası en kirli illerinden olan Bursa, havası en temiz illerden biri olarak yazılmış. Bu sonuçlar nesnel ölçüme dayanmıyor. Kaynak gösterilen Numbeo, herkesin görüşünü işaretleyebildiği bir web sitesi.
(19 Ocak)
Hasan Okuyucu: Hemen her gün İngiliz kraliyet ailesi haberi yayınlıyorsunuz. Prensesin kıyafeti, bebeğinin yürüyüşü, eltilerin bakışı vs. Bu haberler neden yayımlanıyor anlamadım. Onlar bizim de mi kraliyet ailemiz?
Not: Kontrol ettim. Ocak ayı içerisinde 7 ve 14 Ocak’ta iki haber çıkmış İngiliz Kraliyet ailesiyle ilgili. Ondan önceki haber de 27 Aralık 2018’de.
Ferda Kaya: Kimi haberlere tıkladığımda başka gazetelerin sitelerine gidiyor. O gazeteleri açmak istesem kendi internet sitelerine giderim. Siz de başka siteye yönlendirecekseniz, bunu tıklamadan belirtmeniz gerek.
(15 Ocak)
Burhan Özkan: Hürriyet internet sitesinde haberler, konular artık ne olursa “tıklama” formatında veriliyor. Amaç tabii ki ne kadar “tıklama” o kadar reklam, bunu anlıyoruz ama lütfen bu kadar abartılmasa diyorum.
(23 Ocak)
Ferda Kaya: “Dünyanın en büyük perakende zincirleri açıklandı” diye bir galeri haberi vardı. Baktım, 35 slayt var. Her birine tıklayınca da bir reklam açılıyor. Haberin tamamını görmek için 70 kere tıklamam gerekeceğini hesaplayıp vazgeçtim. (23 Ocak)
Taylan Erten: Ankara ilavesinde trafik kazalarının değişmez kalıbı şöyle: “...sürücüsü henüz tespit edilemeyen ... plakalı araç kontrolden çıkarak...” Haberde otomobillerin plakaları var; fakat sürücüler hayalet! Ben bu hayalet sürücüleri merak ediyorum. Bir de “aidiyet eki” yok edilen sokak isimleri de var: Artık “... Sokağı” yok, “... Sokak” var.(20 Ocak)
Uğur Tanel: Süper lig puan durumu tablosunda son sıradaki Ç. Rizespor’un puanı 1 olarak gösterilmiş. Sadece 1. Nasıl böyle hata yaparsınız?(22 Ocak)
Not: Bu hata sonraki baskılarda “15” olarak düzeltilmiş.
Kamuran Samar: Euronews’in “Norveç’e iltica eden Türklerin sayısı Suriyelileri geçti” haberi, kaynak belirtmeden Hürriyet internete alınmış. Bu etik dışı ve haberi yapanların emeğini hiçe saymak. (22 Ocak)
HAFTANIN ENGELLENENLERİ
Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin bu hafta ilettiği Sulh Ceza Hâkimlikleri’nin verdiği erişim engelleme kararları şöyle sıralanıyor:
Edirne 2.Sulh Ceza Hâkimliği, geçen yıl yayımlanan “Doğum sırasında ölüme bakanlıktan soruşturma” haberine soruşturma sonrasında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği gerekçesiyle erişim engeli getirdi.
Bakırköy 5. Sulh Ceza Hâkimliği, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başvurusu üzerine geçen hafta yayımlanan “Zeytinburnu’nda sokak ortasında cinayet” haberini, “soruşturmanın sağlıklı yürütülmesine engel olmaması, görüntülerin öldürülen kişinin yakınlarını ve toplumu olumsuz etkilememesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması” gerekçesiyle engelledi. Haber ve cinayet anına ilişkin görüntüler Hürriyet’in yanısıra 116 sitede daha yer almıştı.
Çanakkale’deki bir hâkimle ilgili “Hâkimin skandal paylaşımına inceleme” haberi hakkında Lapseki Sulh Ceza Hâkimliği tarafından engelleme kararı verildi. Bu konudaki diğer haberler de geçen hafta hâkimlik tarafından engellenmişti.
Tecavüz suçu ve futbol
Brezilyalı ünlü futbolcu Robinho, geçen yıl Sivasspor’a transfer olduğunda İtalya’da bir kadına tecavüz suçundan 9 yıl hapis cezasına mahkûm edildiği hatırlatılmıştı.
Olay, Robinho’nun İtalya’nın Milan kulübünde oynadığı dönemde, 22 Ocak 2013 tarihinde Milano’daki bir gece kulübünde meydana gelmişti. Robinho, Arnavut uyruklu bir kadına tecavüz eden altı kişiden biri olduğu iddiasıyla yargılanıp mahkûm olmuştu. Cezayla ilgili temyiz süreci devam ederken İtalya’dan ayrılıp Brezilya’nın Atletico Mineiro takımına geçmişti.
Bu yüzden Sivasspor, sözleşmesine cezasının kesinleşmesi halinde anlaşmanın feshedileceği maddesi koymuştu. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği de Sivasspor’a tepki göstermiş, “Tecavüzden hüküm giymiş bir sporcunun transfer edilmesi en basitinden suçu meşrulaştırmaktır” açıklaması yapmıştı.
Robinho hakkındaki bu bilgi ve tepkiler, Sivasspor’un transfer haberiyle birlikte geçen yıl medyada yer aldı. Hürriyet’te basılı gazetedeki haberlerde yoktu ama internette yayımlandı.
Ünlü futbolcu, bu yıl da Sivasspor’dan Başakşehir’e transfer oldu. Fakat 6 Ocak’ta yayımlanan transfer haberlerinde –Oda TV dışında- tecavüz cezasıyla ilgili tek satır bilgi yoktu. Sözleşme töreninde ve sonraki söyleşilerde Robinho’ya tecavüzden mahkûm olmasıyla ilgili soru bile sorulmamış, bu mesele yok sayılmıştı.
Hürriyet’in yanı sıra diğer gazeteleri de taradım. Sözcü, Cumhuriyet, Milliyet, Star, Birgün ve Yeni Şafak’taki Robinho transferi haberlerinde de tecavüz mahkûmiyetine hiç değinilmemişti. Hatta Akşam gazetesinde markası da verilerek “Robinho’nun giydiği elbisenin beğenildiği” bile yazılmış ama tecavüz meselesine girilmemişti.
Mahkûmiyet kararının hatırlatılmasını geçtim, dokuz yıllık hapis cezasının temyiz süreci ne oldu, onaylandı mı, onaylanmadı mı? Dahası, Başakşehir de Sivaspor gibi sözleşmeye “cezası kesinleşirse sözleşmenin feshedileceği maddesi” koymuş muydu? Haberler bu sorulara yanıt vermiyordu.
Futbol medyası, Robinho’nun tecavüz suçunu unuttuğu için mi yazmadı, yoksa başka saikler mi devreye girdi? Bilemiyorum. Ama nedeni ne olursa olsun bu bilgilerin okura yansıtılmaması gazetecilik açısından yanlış ve üzücü.
Her ünlü futbolcu transferinde oyuncunun geçmişini ayrıntılarıyla yazan, “yenge” diyerek eş ve sevgililerinden bolca söz eden futbol medyasının, konu bir futbolcunun “tecavüz mahkûmiyeti” olunca görmezden gelmesi dikkat çekici.
Üstelik Robinho, sadece İtalya’da tecavüzden mahkûm olmuş bir futbolcu değil. 2009 yılında da İngiltere’de Manchester City’de oynarken bir gece kulübünde üniversiteli bir kıza tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklanmış, kefaletle serbest bırakılmıştı. Tabii o zaman dünyanın en pahalı futbolcularından biri olarak anılıyordu.
Şimdi Hürriyet dahil bütün futbol medyası Robinho’nun bu geçmişini yok sayarak, “tecavüzün meşrulaştırılması”na istemeden de olsa yeni bir katkıda bulunuyor aslında. Futbol medyası için “futbolcu ahlakı” bu kadar önemsiz ve hasıraltı edilecek bir konu olmamalı.
OKURDAN KISA KISA
Aysel Küçükpınar: Gazetede “Büyük sıçrama teorisi” başlığı altında “AKP milletvekili Ali İhsan Arslan bir makale kaleme aldı” haberi yapmışsınız. Bu makale nerede yayınlanmış? Haberde o yok. Bir yerde yayınlanmadan siz gazetede görüşlerine yer verdinizse öyle söyleseydiniz bari. (20 Ocak)
Kayıhan Pala: Web sayfanızda “2019’un havası en temiz şehirleri” haberinde Türkiye’nin havası en kirli illerinden olan Bursa, havası en temiz illerden biri olarak yazılmış. Bu sonuçlar nesnel ölçüme dayanmıyor. Kaynak gösterilen Numbeo, herkesin görüşünü işaretleyebildiği bir web sitesi.
(19 Ocak)
Hasan Okuyucu: Hemen her gün İngiliz kraliyet ailesi haberi yayınlıyorsunuz. Prensesin kıyafeti, bebeğinin yürüyüşü, eltilerin bakışı vs. Bu haberler neden yayımlanıyor anlamadım. Onlar bizim de mi kraliyet ailemiz?
Not: Kontrol ettim. Ocak ayı içerisinde 7 ve 14 Ocak’ta iki haber çıkmış İngiliz Kraliyet ailesiyle ilgili. Ondan önceki haber de 27 Aralık 2018’de.
Ferda Kaya: Kimi haberlere tıkladığımda başka gazetelerin sitelerine gidiyor. O gazeteleri açmak istesem kendi internet sitelerine giderim. Siz de başka siteye yönlendirecekseniz, bunu tıklamadan belirtmeniz gerek.
(15 Ocak)
Burhan Özkan: Hürriyet internet sitesinde haberler, konular artık ne olursa “tıklama” formatında veriliyor. Amaç tabii ki ne kadar “tıklama” o kadar reklam, bunu anlıyoruz ama lütfen bu kadar abartılmasa diyorum.
(23 Ocak)
Ferda Kaya: “Dünyanın en büyük perakende zincirleri açıklandı” diye bir galeri haberi vardı. Baktım, 35 slayt var. Her birine tıklayınca da bir reklam açılıyor. Haberin tamamını görmek için 70 kere tıklamam gerekeceğini hesaplayıp vazgeçtim. (23 Ocak)
Taylan Erten: Ankara ilavesinde trafik kazalarının değişmez kalıbı şöyle: “...sürücüsü henüz tespit edilemeyen ... plakalı araç kontrolden çıkarak...” Haberde otomobillerin plakaları var; fakat sürücüler hayalet! Ben bu hayalet sürücüleri merak ediyorum. Bir de “aidiyet eki” yok edilen sokak isimleri de var: Artık “... Sokağı” yok, “... Sokak” var.(20 Ocak)
Uğur Tanel: Süper lig puan durumu tablosunda son sıradaki Ç. Rizespor’un puanı 1 olarak gösterilmiş. Sadece 1. Nasıl böyle hata yaparsınız?(22 Ocak)
Not: Bu hata sonraki baskılarda “15” olarak düzeltilmiş.
Kamuran Samar: Euronews’in “Norveç’e iltica eden Türklerin sayısı Suriyelileri geçti” haberi, kaynak belirtmeden Hürriyet internete alınmış. Bu etik dışı ve haberi yapanların emeğini hiçe saymak. (22 Ocak)
HAFTANIN ENGELLENENLERİ
Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin bu hafta ilettiği Sulh Ceza Hâkimlikleri’nin verdiği erişim engelleme kararları şöyle sıralanıyor:
Edirne 2.Sulh Ceza Hâkimliği, geçen yıl yayımlanan “Doğum sırasında ölüme bakanlıktan soruşturma” haberine soruşturma sonrasında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği gerekçesiyle erişim engeli getirdi.
Bakırköy 5. Sulh Ceza Hâkimliği, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başvurusu üzerine geçen hafta yayımlanan “Zeytinburnu’nda sokak ortasında cinayet” haberini, “soruşturmanın sağlıklı yürütülmesine engel olmaması, görüntülerin öldürülen kişinin yakınlarını ve toplumu olumsuz etkilememesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması” gerekçesiyle engelledi. Haber ve cinayet anına ilişkin görüntüler Hürriyet’in yanısıra 116 sitede daha yer almıştı.
Çanakkale’deki bir hâkimle ilgili “Hâkimin skandal paylaşımına inceleme” haberi hakkında Lapseki Sulh Ceza Hâkimliği tarafından engelleme kararı verildi. Bu konudaki diğer haberler de geçen hafta hâkimlik tarafından engellenmişti.