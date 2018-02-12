‘Perde arkası’nın ölümü

GENEL olarak bakıldığında Türkiye’deki gazeteler ve haber siteleri de AVM sinemalarına benzedi.

Sinema ve salon sayısı çoğaldı ama hangisine gitseniz hep aynı filmler oynuyor. Farklı ve özel haberler azaldı. Özellikle de siyasi haberlerin hepsi birbirine benzedi. ‘Dedi’, ‘açıkladı’, ‘söyledi’ haberleri gazetelerde çok geniş yer kaplıyor artık.

‘Perde Arkası’ başlıklarına da artık nadiren rastlanıyor. Halbuki ‘perde arkası’, gazetecinin resmi açıklamaları bir yana bırakıp kendi çabasıyla, özel kaynaklara başvurarak ortaya çıkardığı bilgileri içerir. Açıklananı değil açıklanmayanı, söyleneni değil söylenmek istenmeyeni okura aktarır. Niteliği gereği, ağırlıklı olarak siyaset ve devlet çarkıyla ilgili gelişmeleri yansıtır.

‘Perde arkası’ ve kimi zaman ‘kulis haber’ diye tanımlanan bu haber türü, kıdemli muhabirlerin üstesinden gelebileceği bir iştir. Gazetecilik deneyimi, güçlü ilişki ağı ve üslup kıvraklığı gerektirir.

Bu tür habercilik, günümüzde daha çok köşe yazarlarına kalmışa benziyor. Muhabirler yerine aktüel gelişmeleri yakından izleyen köşe yazarları, yazılarında ‘perde arkası’ bilgiler veriyor, ‘kulis’ bilgileri aktarıyor. Ancak köşe yazarının ‘perde arkası’ yazısıyla, bir muhabirin kaleme aldığı ‘perde arkası’ aynı olamaz. Biri haberci, diğeri yorumcudur. Muhabir, yalın haber olarak yazar, köşe yazarı yazdığında ise bilgi ile yorum içiçe geçer.

‘Perde arkası’ haberciliğinin yok denecek kadar azalmasının temel nedeni elbette gazetecilerin yeteneksizliği, tembelliği, medya kuruluşlarının yapısal sorunları ve isteksizliği falan değil. Asıl neden günümüzün siyasi koşulları. Bu tür haberciliğin riskli olması. Zira gizli bilgilerin, gizli ilişkilerin ortaya çıkarılması hep birilerini kızdırmıştır. Bugünlerde ise ‘edinilmiş bilgiye göre’ diye yazılan ve ‘perde arkası! diye sunulan yazı, haber ya da analizler, kızdırmak yerine çoğu kez mutlu ediyor olsa gerek. Çünkü sıklıkla resmi makamlar tarafından verilip yazılması isteniyor. Hatta özel olması gerekirken bir bakıyorsunuz aynı gün dört beş medya kuruluşunda yayımlanıyor. Hem de neredeyse sözcüğü sözcüğüne aynı olarak...

Bu yönteme ilişkin çok sayıda örnek toplamıştım. Ama bu durumun asıl olarak ülkemizdeki gazetecilik koşullarından kaynaklandığını bildiğim için gazeteci arkadaşları daha fazla üzmemek adına vazgeçtim somut örnekleri sıralamaktan...

Hürriyet’i ve her şeye rağmen ‘perde arkası’ haberlerine devam etmeye çalışan muhabir arkadaşlarımızı dışarda tutmak gerektiğini de belirtmeliyim. Zira okur da Hürriyet’in farklı ve özel içerik sunma gayretinin sayfalarına nasıl yansıdığının farkındadır.

HAFTANIN ENGELLENENLERİ

Yargıçların, internetteki haber ve yazılarla ilgili erişim engelleme isteklerini, içeriğini incelemeden neredeyse otomatik kabul ettiğini yazmıştım. Bu kararların uygulanmasına aracılık eden Erişim Sağlayıcıları Birliği’nden “Yargılama makamlarına sıklıkla itiraz edilmekte ve itirazın haklı nedenlere dayanması durumunda engellenme kararları kaldırılmaktadır” açıklaması geldi.

ESB’nin açıkladığı gibi, engelleme kararlarına ‘sıklıkla’ itiraz edildiği doğru. Hürriyet’in hukuk servisinin en çok mesaisini alan işlerden biri bu artık. Ancak bu itirazlar ‘nadiren’ kabul görüyor. Kaldı ki, içeriğe bakılmadan ve incelemeden verilen otomatik engelleme kararları, itirazı beklemeden hemen uygulamaya konuluyor. Önce yasak, sonra ‘inceleme’ yani...

Bütün hızıyla süren erişim engelleme kararlarının niteliğinin anlaşılabilmesi için her hafta gelen kararları listeyle okurların dikkatine sunmaya karar verdim. Hürriyet internette bu haftanın engellenenleri şöyle:

Ahmet Maranki’nin TV programında onaysız ürün sattığı iddiasıyla ilgili olan ve Sabah’tan alıntılanan “Televizyon şifacısına soruşturma şoku” haberi.◊ 2011 yılında Diyarbakır-Muş karayolunda aracına aldığı Japon turiste cinsel saldırıda bulunan İ.K.’ya ceza veren mahkemenin indirim uygulaması haberi.

2016’da Kelebek’te yayımlanan “M.Ali Erbil’in 19’luk sevgilisi” haberi.

Hürriyet’in finans portalı Bigpara’daki Mensa şirketinin hisse senedi fiyatlarını gösteren interaktif sayfası.

BİRBİRİNİ DÜZELTEN HABERLER

Zeytin Dalı operasyonu sırasında bir tankın isabet alması, tanklara koruma kalkanı sağlayacak olan AKKOR sistemini akıllara getirdi. 5 Şubat’ta, Hürriyet’te yayımlanan “Tanklar AKKOR’u bekliyor” başlıklı haber, bu konuda bilgi veriyordu:

“Saldırı öncesi birçok basın organında Afrin’de görevli tankları AKKOR sisteminin koruyacağı yönünde bilgi yer almıştı. Fakat savunma kaynakları, AKKOR’un henüz proje aşamasında olduğunu ifade etti. Kaynaklar, koruma sisteminin 2020 yılında TSK envanterine gireceğini söyledi.”

Bu haberin ardından e-posta gönderen savunma sanayi ve havacılık uzmanı Arda Mevlütoğlu ve okurlarımızdan Haldun Demirok, 17 Ocak’ta gazetede “AKKOR’lu tanklar sınırda” ve hurriyet.com.tr’de “Dikkat çeken detay... AKKOR koruyacak” başlığıyla yayımlanan haberi hatırlattılar. Mevlütoğlu, “Hürriyet gazetesi, ‘Tanklar AKKOR’u bekliyor’ haberiyle yanlış bilgi içeren haberini tekzip etmiş oluyor” dedi. Demirok da bu tür haberlerin savunma sanayini bilen kişiler tarafından yapılması ya da bilenlere sorulması gerektiğini vurguladı. Sosyal medyada da epeyce yazıldı bu konu...

Okurlar haklı. İlk haberdeki “PYD/YPG güçlerinin elinde Amerikan ordusunun verdiği çok sayıda tanksavar füzesi olduğu, bu nedenle AKKOR koruma kalkanlı tankların sınır hattına gönderildiği bildirildi” cümlesi gerçeği yansıtmıyor. Çünkü AKKOR’un üretimine henüz başlanmamış ve daha geliştirme aşamasında. 2015 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve Aselsan arasında sözleşme imzalanırken AKKOR’un (Aktif Koruma Sistemi) teslimatına 2020 yılında başlanacağı belirtilmişti.

Gerçekten de 5 Şubat’ta gazetede yayımlanan “Tanklar AKKOR’u bekliyor” haberi, başka bir muhabir tarafından yazılan ve yanlış olan ilk haberi düzeltmiş oldu. Ancak bir yanlışı düzeltirken o haberin, başka medya kuruluşlarının yanı sıra, Hürriyet’te de yayımlandığını gizlememek gerek. Düzeltmeleri yaparken açık olmakta yarar var. Zira örneğimizden de anlaşıldığı gibi okurların gözünden kaçmıyor bu hatalar.

Üstelik okur eleştirileri, otomotiv ve havacılık kadar olmasa da savunma ve savunma sanayisiyle ilgili haberlerin de epeyce ‘meraklısı’ olduğuna işaret ediyor. Hem de silahlarla ilgili bir yanlışlığın sonuçları ve etkisi, otomobillerle ilgili haberlerdeki yanlışla ölçülemez.

OKURDAN KISA KISA

Ayhan Yükseler: Gazetenizin üçüncü sayfasındaki halk otobüsünün yaptığı kazayla ilgili haberde yukarıdaki fotoğrafta otobüs sarı, altta inceleniyor denilen fotoğrafta ise mavi. Dikkatten kaçmış herhalde. (2 Şubat)

Ömer Kılıç: İnternet sayfanızda yer alan “Ve Emre Belözoğlu’nun cezası belli oldu” başlığı aldatıcı mahiyette. Haberden ilgili kurulun henüz ceza tayin etmediği, olası cezaya ilişkin tahmin yapıldığı anlaşılmaktadır. (6 Şubat)

Ayla Konak: Nasıl yazılacağına bir karar verseniz iyi olacak, “Menbiç” mi, yoksa “Münbiç” mi?” Gazetede üçüncü sayfada “Menbiç”, 20. Sayfada “Münbiç”. Bu karışıklığa gazetenizde daha önce de rastladım. (5 Şubat)

Şükran Kul: İnternetteki “1.5 aylık evlilik ve hamilelik skandalı” başlıklı haberiniz sayesinde hamileliğin de “skandal” sayılabileceğini öğrenmiş oldum. “Gözaltına alınan bir kadının tutuklanmadan kurtulmak için evlenip hamile kaldığı” iddiasını anlatmak için sizce de doğru sözcük bu mu?

Şükrü Gezer: Ekonomi sayfasında otomobilde “İthalat azaldı yerli arttı” yazmışsınız. Bildiğim kadarıyla Türkiye’de “yerli otomobil” üretimi yok. Yabancı markaların Türkiye’de ürettiği araçlar var. Onun için hükümet yerli otomobil üretmeye çalışıyor. (5 Şubat)

Mehmet Ertüzün: İnternetteki “Çubuk Barajı eski günlerine dönecek” başlıklı haberde “kullanım ömrünü dolduran restoran ve büfe” saptamasına itirazım var. Cumhuriyet’in ilk barajı olan bu anıtsal yapının bir unsurunun ”kullanım ömrü”ne kim, ne hakla karar verebilir? (29 Ocak)