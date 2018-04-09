Karşıt görüş

AKKUYU Nükleer santralının temelinin atılmasıyla ilgili haber, birçok gazete gibi Hürriyet’in de sürmanşetindeydi.

Müzeyyen Huş adlı okur, “Nükleer santrala karşı olan görüşlerden hiç bahsetmemişsiniz. Zaten bir gün önce de bakanlığın tanıtım filmini haber yapmıştınız. Okurun karşıt görüşleri de bilmeye hakkı yok mu” diye eleştirdi temel atma haberlerini.

Temel atma haberlerine bir de bu gözle baktım. 4 Nisan’da, Hürriyet’in ilk sayfasında “2023 sözüyle düğmeye basıldı” iç sayfalarda ise “Yeni çağın ilk harcı”, “Daha sağlıklı enerji sepeti” ve “Önemli bir milat yaşıyoruz” başlıkları kullanılmıştı. Gerçekten nükleer karşıtı görüşlere hiç yer verilmemişti.

Okur haklıydı. Zira Akkuyu’da nükleer santral yapılacağının belli olduğu günden bu yana çevrecilerden itirazlar geliyordu. Özellikle Japonya’daki Fukuşima nükleer enerji santralında 2011’de meydana gelen kazadan sonra dünyada nükleer santrallar konusunda olumsuz yaklaşımlar güç kazanmış, bazı Avrupa ülkeleri bu santralları kapatmaya yönelik programlar hazırlamışlardı. Hürriyet’in haberinde ne bu tepkilerden ne de dünyadaki nükleer karşıtı rüzgârdan söz ediliyordu. Ayrıca çevreci bir grubun aynı gün Meclis’e gelmesine, alana gitmek isteyen Mersin Nükleer Karşıtı Platform üyelerinin polis tarafından engellenmesine ve bazı meslek birlikleri ile STK’ların açıklamalarına da gazetede yer verilmemişti.

Daha sonra Başbakan Binali Yıldırım’ın, “Akkuyu’yu eleştirenlere mesajı” da “Gaza gelmenin lüzumu yok” başlığıyla kullanıldı. Ama Akkuyu’yu eleştirenlerin görüşleri gazetede yayımlanmamıştı.

Santrala karşı çıkanlar yanlış tezleri savunuyor olabilirler, söyledikleri doğru da olabilir. Bunun bir önemi yok. Gazetecilik açısından önemli olan bu kadar tartışmalı bir konuda karşıt görüşlerin birlikte verilebilmesidir. Çünkü okurun bu santral hakkında doğru fikir oluşturabilmesi, eksiksiz bilgi edinmesine bağlıdır. Eksiksiz bilgi de salt politikacıların söylediklerini aktarmakla sağlanamaz.

Nitekim santralın deniz yapıları ve limanının temelinin atılmasına ilişkin haber, 15 Nisan 2015 tarihli Hürriyet’te “Nükleer temele protesto” ve “Akkuyu nükleer santralının ilk temeli protestolar eşliğinde atıldı” başlıklarıyla verilmişti. Böylece olumlu ve olumsuz görüşler birlikte yayımlanmıştı; doğrusu da oydu.

SPONSORLARIN REKLAMI

SPONSORLUK kültürel, sosyal, sanatsal, sportif ve hatta bilimsel faaliyetin bile ayrılmaz bir parçası. Birçok etkinlik, sponsorluk sayesinde gerçekleştirilebiliyor.

Kuşkusuz bir firma, bir kişi ya da kuruluş bir etkinliğe sponsor olduğunda karşılığında bir yarar sağlıyor. Şirketlerin sponsor olmalarının nedeni de reklamlarını yaptırabilmek. Sponsorluk ilişkilerinde medyanın konumuna dikkatimi çeken, bir peynir markasının iletişim danışmanı Şule Kartal’ın gönderdiği e-posta oldu:

“Sitenizin basketbol bölümünde uzun zamandır M...Uşak Sportif resmi adıyla değil, Uşak Sportif olarak yayınlanıyor. M.. firması Uşak Sportif’in uzun zamandır resmi sponsorudur ve yapılan sözleşme gereği takımın isminde M... adı kullanılmaktadır. Fikstürlerde gerekli düzeltmenin yapılmasını rica ederim.”

Bakar mısınız, sözleşme takım ve şirket arasında ama uygulayan medya. O firma takımla sözleşme yapıyor, para veriyor ama o sözleşme gereği medya bedava reklam yapıyor! Süper Lig’de kulüpler, sponsorlardan büyük paralar kazanıyor ama medya hiçbir karşılık almıyor. Üstelik sponsorluğun gazetecilik açısından da sakıncası var, haber ile reklam birbirine karışıyor, her haber aynı zamanda bir reklam aracına dönüşüyor.

Bu yüzden özellikle sporda sponsor firma isimlerinin hiç kullanılmaması da düşünülmeli. Kullanılacaksa da bu kurallara bağlanmalı ve karşılıksız olmamalı.

Gazete tirajlarının düştüğü, dijital medyadan yeterince kaynak sağlanamadığı bu dönemde sponsorluk faaliyeti medya için yeni bir kaynak olabilir. Üzerinde düşünmekte yarar var sanırım...

HAFTANIN ENGELLENENLERİ:

Sulh Ceza Hakimlikleri’nin, bu hafta erişiminin engellenmesine karar verdiği hurriyet.com.tr haberlerinden öne çıkanlar şöyle sıralanıyor:

* 15 yıl boyunca sahte kimliklerle kendisini doktor, hakim, savcı, emniyet müdürü diye tanıtıp üniversiteler dair çok sayıda kurumu milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen bir kişiye ilişkin 2017’de yayınlanan haber.

* “Uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürdü, kalp krizinden hayatını kaybetti” başlığıyla geçen yıl yayınlanan haber.

* Bursa’da 15 açığa alınan 198 hakim ve savcı hakkında göreve iade kararı verildiğini duyuran 2016 tarihli haber.

* “FETÖ’den tutuklanıp serbest bırakılan kaymakam hakkında takipsizlik kararı” başlıklı, 2016 tarihli haber.

* İş dünyasının önde gelen isimlerinin üye olduğu Büyük Kulüp’te 2012’de yapılan seçim sırasında çıkan ve savcılığa yansıyan kavga hakkındaki haber.

* Mersin’de vücudu mıknatıs gibi metalleri çeken bir genç kıza dair 2012 tarihli haber.

* 2010’da Bursa’da yüzüne maske takıp inşaat halindeki bir binanın dördüncü katına çıkan bir elektronik mühendisinin, sevdiği kızın ailesinin evliliğe karşı çıkmasını protesto için pankart açıp havaya ateş etmesiyle ilgili haber.

* Denizli’deki bir gasp olayını duyuran 2007 tarihli haber.

* “Devlet arazisini sahte evrakla satan muhtar gözaltında” başlıklı, 2007 tarihli haber.

* 2007’de Antakya Belediyesi’ndeki yolsuzluk iddiasına dair haber.

* Ege Üniversitesi Hastanesi’nde dolandırıcılıktan gözaltına alınan kişinin sahte kimlikle doktorluk yaptığının ortaya çıkmasına dair 2004 tarihli haber.

OKURDAN KISA KISA

Şamil Karel: M.K.Perker’in Kelebek’in ilk sayfasındaki “İyi polis&Kötü polis” karikatüründe bir polis arkadaşına “F...alsana, hafızaya çok iyi geliyor” diyerek bir vitamin markasını tavsiye ediyor! Bari altına “Bu bir reklamdır” yazsaydınız. Ürün yerleştirmede çok yaratıcısınız, tebrik ederim. (4 Nisan)

G.Kılıç / E. Doğdu / M.Öymen / E.Çölmekçi: İYİ Parti de, Türkiye’nin bir partisi değil mi? AKP olunca sürmanşet ama Ankara’nın göbeğinde binlerce kişinin katılımıyla yapılan İYİ Parti kongresini gazetenizde birinci sayfada en altta küçük puntolarla haber yaptınız. Bu mu tarafsız gazeteciliğiniz? (2 Nisan)

İrfan Koçak: “120 vekil arabulucu olacak” haberinizde, farklı şeyler olan arabuluculuk ile uzlaştırma kavramları birbirine karıştırılmış. (31 Ocak)

Not: Okur haklı ama haber içeriği doğru. İlk sayfadaki başlık ve spot hatalı.

Pınar Aydın: Üniversiteli Alara’yı günlerce haber yaptınız. Anladık, hayat hikâyesi trajik ve intiharı şüpheli. Ama nasıl intihar ettiğini, intihar ederken ne kullandığını defalarca yazmak zorunda değildiniz. Yöntem anlatmanız yanlış.

Çetin Latifoğlu: “Vale kavgası sokak kapattı” haberinde yanlışlıklar var: 1- İskele sokakta senelerdir tek yönlü trafik var. 2- Şaşkınbakkal Caddesi diye bir cadde yok. Semt var. (30 Mart)

Aksel Gürkan: İnternette “Yıldız Tilbe’yi çok sevmemize neden olan 14 muhteşem cümlesi” diye yazmışsınız. Irkçı, antisemit söylemlerde bulunmuş bir insanı yere göğe sığdıramamanıza akıl erdirmekte güçlük çekiyorum. (29 Mart)

Halil Erdoğan: “Kim’in ziyareti Trump’ı sevindirdi” haberinde ilk paragrafta “...resmi olmayan bir ziyaret gerçekleştirdiğini duyurdu”, ikinci paragrafta “...ilk resmi yurt dışı ziyareti” yazılmış. Resmi olup olmadığını anlamadım. (29 Mart)

Banu Arıca: Kelebek’teki “90.Yaş şerefine” haberinin fotoğrafında Ayşe Arman’ın eşinin adı Ömer Dormen yerine “Ömer Arman” yazılmış. (4 Nisan)