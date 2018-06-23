Kaçırdığı kızı öldüren mağdurmuş

KAÇIRDIĞI genç kızı öldüren bir katil, hakkında yazılan haberlerden mağdur olduğunu savundu.
Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurdu, hâkim de cinayete ilişkin haberlerin katili mağdur ettiğine karar verip bu haberlere erişim engeli getirdi.
Sulh ceza hâkimliklerinin, başvuruları yeterince incelemeden erişim engelleme kararı verdiklerini daha önce defalarca yazmıştım. Halen cezaevinde yatan Ceyhun Özçimen adlı hükümlüyle ilgili karar da bu tip engelleme kararlarının çarpıcı ve inanılmaz bir örneği.
Bursa 2. Sulh Ceza hâkimi M. Eda Şahin, Ceyhun Özçimen adlı hükümlünün “gelecekteki hayatını olumsuz etkileyeceği” gerekçesiyle yaptığı başvuruyu kabul ederek “Bursa’da korkunç intikam” (30 Mart 2008) ve “İntikam için öldürdü” (1 Nisan 2008) haberlerine erişim engelleme kararı verdi. Kararın gerekçesi de özetle şöyle:
“...itiraz edenin yargılanarak ceza aldığı ve halen bu cezayı infaz etmekte olduğu anlaşılmakla,
...başvurucu tarafından paylaşılan haberlerin gerçeğe aykırı olduğu ileri sürülmemiştir. Ancak başvurucunun bu haberlere kolayca ulaşılıyor olması eşe karşı kasten öldürme suçu nedeni ile ortak çocuklarının ve gelecekteki hayatının olumsuz etkilenmesinden bahsetmektedir.
Haberin güncelliğini yitirdiği, toplumsal açıdan haber değerini taşımadığı ve geleceğe ışık tutacak nitelikte olmadığı açıktır. Basın özgürlüğü ve kişinin yaşamış olduğu mağduriyet birlikte değerlendirildiğinde kişi tarafından yaşanan mağduriyetin daha fazla olduğu açıktır.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun 3 Mart 2016 tarihinde B. No 2013/5653 sayılı kararında benzer bir olayda vermiş olduğu karar da göz önünde bulundurularak ve açıklanan nedenlerle itirazın kabulüne ve belirtilen web sitelerindeki içeriğe erişimin engellenmesine karar vermek gerekmiştir.”
Görüldüğü gibi, kararda “eşe karşı kasten öldürme ve ortak çocukları”ndan bahsediliyor. Oysa Hürriyet, Milliyet, Sabah, Evrensel ve Bianet’te yayımlanan ve erişimi engellenen haberlere göre Ceyhun Özçimen, eşini değil, kaçırdığı 18 yaşındaki Kimya Kırbıyıklı adlı genç kızı, başına dört kurşun sıkarak öldürmüş, ortak çocukları da yok!
“Unutulma hakkı”ndan söz edilmesinde de yanlışlık var. “Unutulma hakkı”nda “güncellik” yani haberin üzerinden uzun zaman geçmiş olması tek ölçüt değildir. Haber değeri ve kamu yararının devam ediyor olması ve olayın niteliği açısından da bakılması gerekir. Atıfta bulunulan Anayasa Mahkemesi kararı, bir kişinin uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle adli para cezasına çarptırılması hakkındaki haberlerle ilgili. Halbuki Bursa’daki olayda canice işlenmiş bir cinayet söz konusu. Bu kişinin bir kadın katili olduğunun bilinmesinde kamu yararı olduğu da açık. En azından sonraki yaşamında onunla tanışacak kadınlar için...
Kararın en çok şaşkınlıkla okuduğum bölümü ise katilin mağduriyetinden bahseden satırları. Cinayet işlemiş bir katil, cinayete ilişkin haberlerden nasıl mağdur olmuş olabilir? Haberler doğru, mahkeme de hüküm vermiş, suçu sabit.
Ama gazeteciler, bunları yazıp onu mağdur etmiş! Halen cezaevindeki kadın katilinin mağdur olduğunu kabul eden ve ona erişim engeli zırhı giydiren de bir kadın hâkim...
HAFTANIN ENGELLENENLERİ
SULH ceza hâkimliklerinin bu hafta erişiminin engellenmesine karar verdiği hurriyet.com.tr haberleri şöyle sıralanıyor:
- Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği, eski milli tekvandocu Sinan Görsoy’un ölümüyle ilgili “Kızları kaza, polis intihar, savcı cinayet dedi” ve “Film senaryosu gibi cinayet davası” haberlerine erişimi engelledi. Haberlerde dönemin Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Kantar hakkında “baskı yaparak olayın intihar olduğu yönünde tutanak tutturduğu” iddiasıyla soruşturma açıldığı belirtiliyordu. Ancak engelleme kararı, haberde adı geçmeyen Mehmet Kaan Kantar’ın başvurusu üzerine alındı.
- Antalya 2. Sulh Ceza Hâkimliği, “Kızının doğum gününde sevgilisini dövdü” haberine erişimi engelledi. Haberde “Kız arkadanın doğum gününe katılmak için askerlik yaptığı Doğubayazıt’tan Antalya’ya gelen Murat Nergizçiler, kızın babası ve bir adamı tarafından coplarla dövülerek hastanelik edildi” deniyordu.
- İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği, uluslararası uyuşturucu ve altın kaçakçılığı olaylarına adı karışan, “Berber Yaşar” lakaplı Yaşar Aktürk’ün memleketi Kilis’te karşılanmasıyla ilgili “Berber Yaşar çetesi” ve “Berber Yaşar’a devlet protokolü” haberlerine erişim yasağı getirdi.
OKURDAN KISA KISA
Birgül Ergev: Gazetedeki “Büyükada saldırısında bir tutuklama” haberinde iki yaralı var; Vedat Demir ve Sedat Şahin. Fotoğrafta ise Vedat Şahin yazılmış, isimler karışmış. (19 Haziran)
A. Atiser/B. Göret/O. Başeğmez: Muharrem İnce’nin ilk 100 gün haberi gündem sayfasında 6. sırada sıkıştırılmış. Meral Hanım zaten Hürriyet’te neredeyse yok. Tabii internet sayfasından bahsediyorum. (19 Haziran)
Ozan Özgür: “Suruç’taki AK Partililere saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı” başlığıyla vermişsiniz. Orada kim kime saldırıyor bilinmiyor gibi. (20 Haziran)
Ö. Kurmaz/N. Özgül: İnternette kendiliğinden açılan video ve reklamların sesi rahatsız edici. Sesi kısmak da neredeyse imkânsız. Başaramayınca haberi kapatıp rakip gazeteden okuyorum. Tıpkısının aynısı. (21 Haziran)
A.B. Tokmakoğlu/A. Karaduman: İnternette “G. Saray’ın devlet ligindeki rakibi belli oldu” başlığını tıkladım. 13 sayfalık galeride muhtemel rakiplerden bahsediyordu. Sayfayı kapatıp çıktım. Tık tuzağı bu. (21 Haziran)
Kaçırdığı kızı öldüren mağdurmuş
KAÇIRDIĞI genç kızı öldüren bir katil, hakkında yazılan haberlerden mağdur olduğunu savundu.
Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurdu, hâkim de cinayete ilişkin haberlerin katili mağdur ettiğine karar verip bu haberlere erişim engeli getirdi.
Sulh ceza hâkimliklerinin, başvuruları yeterince incelemeden erişim engelleme kararı verdiklerini daha önce defalarca yazmıştım. Halen cezaevinde yatan Ceyhun Özçimen adlı hükümlüyle ilgili karar da bu tip engelleme kararlarının çarpıcı ve inanılmaz bir örneği.
Bursa 2. Sulh Ceza hâkimi M. Eda Şahin, Ceyhun Özçimen adlı hükümlünün “gelecekteki hayatını olumsuz etkileyeceği” gerekçesiyle yaptığı başvuruyu kabul ederek “Bursa’da korkunç intikam” (30 Mart 2008) ve “İntikam için öldürdü” (1 Nisan 2008) haberlerine erişim engelleme kararı verdi. Kararın gerekçesi de özetle şöyle:
“...itiraz edenin yargılanarak ceza aldığı ve halen bu cezayı infaz etmekte olduğu anlaşılmakla,
...başvurucu tarafından paylaşılan haberlerin gerçeğe aykırı olduğu ileri sürülmemiştir. Ancak başvurucunun bu haberlere kolayca ulaşılıyor olması eşe karşı kasten öldürme suçu nedeni ile ortak çocuklarının ve gelecekteki hayatının olumsuz etkilenmesinden bahsetmektedir.
Haberin güncelliğini yitirdiği, toplumsal açıdan haber değerini taşımadığı ve geleceğe ışık tutacak nitelikte olmadığı açıktır. Basın özgürlüğü ve kişinin yaşamış olduğu mağduriyet birlikte değerlendirildiğinde kişi tarafından yaşanan mağduriyetin daha fazla olduğu açıktır.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun 3 Mart 2016 tarihinde B. No 2013/5653 sayılı kararında benzer bir olayda vermiş olduğu karar da göz önünde bulundurularak ve açıklanan nedenlerle itirazın kabulüne ve belirtilen web sitelerindeki içeriğe erişimin engellenmesine karar vermek gerekmiştir.”
Görüldüğü gibi, kararda “eşe karşı kasten öldürme ve ortak çocukları”ndan bahsediliyor. Oysa Hürriyet, Milliyet, Sabah, Evrensel ve Bianet’te yayımlanan ve erişimi engellenen haberlere göre Ceyhun Özçimen, eşini değil, kaçırdığı 18 yaşındaki Kimya Kırbıyıklı adlı genç kızı, başına dört kurşun sıkarak öldürmüş, ortak çocukları da yok!
“Unutulma hakkı”ndan söz edilmesinde de yanlışlık var. “Unutulma hakkı”nda “güncellik” yani haberin üzerinden uzun zaman geçmiş olması tek ölçüt değildir. Haber değeri ve kamu yararının devam ediyor olması ve olayın niteliği açısından da bakılması gerekir. Atıfta bulunulan Anayasa Mahkemesi kararı, bir kişinin uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle adli para cezasına çarptırılması hakkındaki haberlerle ilgili. Halbuki Bursa’daki olayda canice işlenmiş bir cinayet söz konusu. Bu kişinin bir kadın katili olduğunun bilinmesinde kamu yararı olduğu da açık. En azından sonraki yaşamında onunla tanışacak kadınlar için...
Kararın en çok şaşkınlıkla okuduğum bölümü ise katilin mağduriyetinden bahseden satırları. Cinayet işlemiş bir katil, cinayete ilişkin haberlerden nasıl mağdur olmuş olabilir? Haberler doğru, mahkeme de hüküm vermiş, suçu sabit.
Ama gazeteciler, bunları yazıp onu mağdur etmiş! Halen cezaevindeki kadın katilinin mağdur olduğunu kabul eden ve ona erişim engeli zırhı giydiren de bir kadın hâkim...
HAFTANIN ENGELLENENLERİ
SULH ceza hâkimliklerinin bu hafta erişiminin engellenmesine karar verdiği hurriyet.com.tr haberleri şöyle sıralanıyor:
- Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği, eski milli tekvandocu Sinan Görsoy’un ölümüyle ilgili “Kızları kaza, polis intihar, savcı cinayet dedi” ve “Film senaryosu gibi cinayet davası” haberlerine erişimi engelledi. Haberlerde dönemin Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Kantar hakkında “baskı yaparak olayın intihar olduğu yönünde tutanak tutturduğu” iddiasıyla soruşturma açıldığı belirtiliyordu. Ancak engelleme kararı, haberde adı geçmeyen Mehmet Kaan Kantar’ın başvurusu üzerine alındı.
- Antalya 2. Sulh Ceza Hâkimliği, “Kızının doğum gününde sevgilisini dövdü” haberine erişimi engelledi. Haberde “Kız arkadanın doğum gününe katılmak için askerlik yaptığı Doğubayazıt’tan Antalya’ya gelen Murat Nergizçiler, kızın babası ve bir adamı tarafından coplarla dövülerek hastanelik edildi” deniyordu.
- İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği, uluslararası uyuşturucu ve altın kaçakçılığı olaylarına adı karışan, “Berber Yaşar” lakaplı Yaşar Aktürk’ün memleketi Kilis’te karşılanmasıyla ilgili “Berber Yaşar çetesi” ve “Berber Yaşar’a devlet protokolü” haberlerine erişim yasağı getirdi.
OKURDAN KISA KISA
Birgül Ergev: Gazetedeki “Büyükada saldırısında bir tutuklama” haberinde iki yaralı var; Vedat Demir ve Sedat Şahin. Fotoğrafta ise Vedat Şahin yazılmış, isimler karışmış. (19 Haziran)
A. Atiser/B. Göret/O. Başeğmez: Muharrem İnce’nin ilk 100 gün haberi gündem sayfasında 6. sırada sıkıştırılmış. Meral Hanım zaten Hürriyet’te neredeyse yok. Tabii internet sayfasından bahsediyorum. (19 Haziran)
Ozan Özgür: “Suruç’taki AK Partililere saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı” başlığıyla vermişsiniz. Orada kim kime saldırıyor bilinmiyor gibi. (20 Haziran)
Ö. Kurmaz/N. Özgül: İnternette kendiliğinden açılan video ve reklamların sesi rahatsız edici. Sesi kısmak da neredeyse imkânsız. Başaramayınca haberi kapatıp rakip gazeteden okuyorum. Tıpkısının aynısı. (21 Haziran)
A.B. Tokmakoğlu/A. Karaduman: İnternette “G. Saray’ın devlet ligindeki rakibi belli oldu” başlığını tıkladım. 13 sayfalık galeride muhtemel rakiplerden bahsediyordu. Sayfayı kapatıp çıktım. Tık tuzağı bu. (21 Haziran)