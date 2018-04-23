Aklanma da haberdir

AKDENİZ Üniversitesi’nde, 2009-2015 yılları arasında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı görevinde bulunan Aydın Özdemir, önce e-posta gönderdi, sonra da mektup. Akdeniz ekinde çıkan kendisiyle ilgili haberlerden yakınıyordu:

“... hakkımda 19 kez manşet yapıldı. Haberi doğrulatma amacıyla hiç aranmadım. Konuyla ilgili mahkemeden beraat ettim. Beraat etmeme rağmen bir küçük haber bile yapılmadı. Bir devlet memuru olarak çok mağdur oldum.”

Özdemir’in gönderdiği 19 kupürden ilki, 30 Ekim 2014 tarihini taşıyordu. Hürriyet Akdeniz’in manşetindeki “Üniversitede yolsuzluk” haberinin spotunda üniversitenin kantin ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı ve rüşvet alındığı öne sürülüyordu. Devam eden daha sonraki haberlerde de Aydın Özdemir ile eski rektör danışmanı İsmail Gediz hakkında dava açıldığı belirtiliyordu.

Özdemir’in gönderdiği 6 Aralık 2016 tarihli karara göre, o davada kendisi beraat etmiş, İsmail Gediz ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak Antalya 7.Ağır Ceza Mahkemesi’nin bu kararıyla ilgili olarak Hürriyet Akdeniz’de haber bulamadım.

Özdemir’in şikâyetini ve beraat kararının yayınlanıp yayınlanmadığını bu haberlerde imzası olan Salim Uzun’a sordum. Ancak 19 Şubat’tan beri ayrıntılı bilgi vereceğini birkaç kez tekrarlamasına rağmen hâlâ bir yanıt alamadım.

Daha fazla gecikmemesi için artık Özdemir’in yakınmasını okurlara iletmeye karar verdim. Gördüğüm kadarıyla bu olayda bir gazetecilik hatası söz konusu. Haberlerde suçlanan kişinin görüşlerine yer vermek ve suçladığımız kişinin beraat etmesini de haber yapmak gazeteciliğin gereğidir. Suçlarken gösterdiğimiz titizliği ve cevvalliği, -eğer bir dalgınlık, dikkatsizlik yoksa- aklanması halinde de göstermemek, gazetecinin o haberle doğru ilişki kuramadığına, mesafeyi koruyamadığına işaret eder.

MAL DEĞİL CAN

ARTIK mal değil can” başlıklı haber, Hürriyet’in kampanyasının yankı bulduğunu aktarıyordu. Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı tasarıda, hayvanlar artık mal değil can olarak kabul ediliyordu.

Bu gelişme hayvanlar açısından olduğu kadar gazetecilik açısından da sevindirici. Hürriyet Yazı İşleri ve ‘Ses ver’ ekibi, hayvan haklarını gündeme getirmekle kalmadı, sonuç alana kadar da takip etti. Gazetecilikte eskiden ‘fikri takip’ denilen, sorun çözülene kadar yayına devam etme yöntemi, Türkiye medyasında neredeyse unutulmuştu. ‘Fikri takip’in yararını yeniden hatırlattı hayvanlarla ilgili bu kampanya.

Aslında ‘fikri takibi’ sadece hayvan hakları ve çevre sorunları konusunda değil, tüm mağduriyetler, insan hakları, yolsuzluklar ve geniş toplum kesimlerini ilgilendiren bütün konularda da uygulamak gerek.

Ayrıca hayvanların can olarak görülmesi için kampanya yürüten bir gazete hayvanları mal kabul etmemeli. Nur Türeli adlı okur dikkatimi çekti. 4 Nisan’da gazetenin arka sayfasında yayımlanan “Bu kez ezilen filler oldu” haberinde kazada ölen bir fil için “telef oldu” yazılmıştı.

Daha önce de dile getirmiştim; “telef”, mal kabul edilen canlıların ölümlerini anlatan bir sözcük. “Telef oldu” deyince bir canlının ölümünden değil bir malın kaybından, ziyan olmasından söz etmiş oluyoruz. Hiçbir canlı mal olarak nitelendirmeyi hak etmez. Hürriyet de artık “telef” sözcüğünden vazgeçmeli.

OKURDAN KISA KISA

İsmail Vatansev: Pazar ekinizde haftanın testi bölümünde altıncı sorunun cevabı Uzungöl değil Balıklıgöl olmalıydı. K.Maraş’taki firma, insanları umre yerine Ş.Urfa’daki Balıklıgöl’e götürmüştü. (15 Nisan)

Sedat Topaloğlu: İnternette “Güneş taburcu olunca doğruca...” diye haber yapmışsınız. Şenol Güneş taburca olunca doğruca evine gitmiş. Lütfen bunun neresi haber açıklar mısınız? Neden insanları kandırıyorsunuz? (20 Nisan)

Ayla Özmen: “Ayşe öğretmen bebeğiyle cezaevinde” haberi için tebrik ederim. Ama Beyaz Show’da “Burada doğmamış çocuklar, anneler, insanlar öldürülüyor. Sessiz kalmamalısınız” dediği için mahkûm edildiği yok, haber eksik. (21 Nisan)

Nalan Gün: Kitapsanat ekinizde Neş’e Erdok hakkındaki yazıda ismi doğru yazılmış ama ilk sayfada “Neşe” yazıyor. (13 Nisan)

HAFTANIN ENGELLENENLERİ

HÜRRİYET Dijital İçerik Koordinatörü Emre Kızılkaya, Sulh Ceza Hâkimlikleri’nin bu hafta erişiminin engellenmesine karar verdiği hurriyet.com.tr haberlerini şöyle sıraladı:

Edirne’de bir hastanede babalarının hayatını kaybetmesinin ardından kadın doktora saldıran iki kız kardeşin serbest bırakıldığına dair haber.

Antalya’daki bir ortaokulda İngilizce öğretmeni N.D.’nin,13 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanması haberi.

Türkiye’nin önde gelen içki ithalatçılarından bT Pazarlama’nın hacizlere karşı mahkemeden koruma kararı aldırdığını içeren 12 Nisan 2018 tarihli haber.

Dizi oyuncusu Fırat Çöloğlu’nun nitelikli cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandığı davada beraat ettiğini duyuran 2014 tarihli haber.

Ünlü manken Aysun Kayacı’nın Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne ifade verdiğini bildiren 2010 tarihli haber.

Malatya’da işlenen cinayetten yedi yıl sonra mağarada yakalanarak tutuklanan iki sanıkla ilgili 2010 tarihli haber.

Dönemin milletvekili İbrahim Özal’ın eşinin, “Beni 25 yaşındaki danışmanıyla aldattı” diye boşanma davası açtığını duyuran 2005 tarihli haber.

Konya Selçuk Üniversitesi’nde bir öğretim görevlisi hakkında, üç kız öğrenciye kendisiyle birlikte olmaları karşılığında sınıf geçirme sözü verdiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyuran 1998 tarihli haber,

Sinop’taki FETÖ soruşturmasında bir başhekim ile eşinin gözaltına alındığını ve ardından tutuklandığını duyuran 2017 tarihli haberler,

Kendisini “TBMM avukatı” olarak tanıttığı için dolandırıcılıktan yargılanan Remzi D. hakkında eşinin de aynı suçlamayla şikâyetçi olduğunu duyuran haber,

Eşini dövdüğü için mahkûm olan hâkim Bayram Selek’in kendisine ceza veren hakime temyiz dilekçesinde beddualar yağdırdığına dair haber.

Bir milletvekili danışmanı olan Y.A hakkında bir halkla ilişkiler görevlisini taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla soruşturma açıldığını duyuran 2014 tarihli haber,

Ağrı’da bir hastanede annelerinin ameliyatta hayatını kaybetmesinin ardından hasta yakınlarının iki doktora saldırmasıyla ilgili haber,

Marmaray’da bir gencin raylara atlamasının ardından bir görgü tanığının polise verdiği ifadeyi aktaran 13 Nisan 2018 tarihli haber.