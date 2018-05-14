99.952 adres engellenmiş

Çoğu yeterli incelemeye dayanmayan, dayanaksız, tutarsız ve de savunma bile alınmadan uygulanan yaptırımlar bunlar.

Engelleme kararlarıyla sadece yasaklanan linkler karartılmış olmuyor, dijital mecradaki basın ve ifade özgürlüğüne müdahale bir dilekçe verme kolaylığına indirgeniyor. Maalesef bu durum medya tarafından da sessizce kabulleniliyor, sürekli artan engelleme kararları da giderek sıradanlaşıyor.

Her hafta, “Haftanın engellenenleri” bölümünü hazırlamamın amacı da bu sıradanlaşmaya itiraz etmek, medya ve okurların dikkatini çekmek. Hürriyet dışındaki medyaya gönderilen kararlara ulaşamadığım için yazamıyordum.

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Başkan Yardımcılığı’nın hazırladığı “Türkiye’de internete erişim sorunu” raporunda Youtube, Twitter, Facebook, Dropbox, Wikipedia ve sosyal medya yasakları ayrıntılı olarak incelenmiş. “Dolaylı sansür” ve “internete erişim hakkının ihlali” olarak nitelendirilen erişim engellemelerine de geniş bir bölüm ayrılmış.

CHP, erişim engellemelerinin sayılarına ilişkin sorularına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’ndan (BTK) yanıt alamamış. Türkiye’de en çok içerik kaldıran ve link engelleyen de bu kurum. Katalog suçları oluşturduğu hususunda “yeterli şüphe bulunan yayınlarla ilgili olarak” savcılar ve mahkemelerden gelen engelleme kararlarını BTK uyguluyor.

Bununla da kalmıyor, çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik ve fuhuş şüphesi bulunan sitelerle ilgili olarak da kurum başkanının resen engelleme yetkisi bulunuyor. Başkan, Başbakanlık veya ilgili bakanlıklardan gelen “gecikmesinde sakınca bulunan hallerde milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve genel sağlık” gerekçesiyle talep edilen içeriğin çıkarılması veya erişim engelleme kararlarını da uyguluyor.

BTK açıklamayınca tablonun büyük parçası eksik kalıyor.

Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin verdiği sayılar bile durumun vahametini gözler önüne seriyor. ESB de Sulh Ceza Hâkimlikleri ve kamu kurumlarının engelleme kararlarını uygulayan kuruluş. CHP’nin, ESB’den aldığı sayısal veriler şöyle:

- 1 Aralık 2015’e kadar 1559, 31 Aralık 2016’ya kadar 18 bin 688 adres içerikten çıkarılmıştır. 31 Aralık 2017 itibarıyla ise 50 bin 186 adres içerikten çıkarılmıştır.

- 2017’ye kadar 158 bin 683 adrese işlem yapılmış; 31 Aralık 2015 itibarıyla 36 bin 603 adres, 31 Aralık 2016 itibarıyla 86 bin 351 adres engellenmekte iken, 31 Aralık 2017 itibarıyla 99 bin 952 adres engellenmiştir. 2017’de bakanlık ve kurumlardan 382 erişimin engellenmesi kararı gönderilmiştir.

Bu yılın sayıları eklenmeden bile yüz bini aşan içerik kaldırma ve erişim engellemeleri, internet ve dijital haberciliğin ne denli ciddi yasaklarla karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor. Biz gazeteciler bu durumun sıradanlaşmasına izin vermemeli, en azından engellemeleri duyurarak farkındalık yaratmalıyız.

ENGELLEMELERİ YAZMAK SERBEST

SULH Ceza Hâkimliklerinden nihayet sevindirici bir haber geldi. Erişim engelleme kararını içeren bir habere erişim yasağı talebi reddedildi.

“Söyleşide doğrular söylenmiyorsa” başlıklı yazımda, Derya Bozovalı adlı işinsanının Hürriyet’te e-kobi sayfasında yayınlanan söyleşişinde doğruları söylemediğini aktarmıştım. Bozovalı da sözlerini kanıtlamaya çalışmak yerine Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurup yazıma erişim engellemesi getirilmesini sağlamıştı. Bozovalı, ilk engelleme kararına dayanarak aynı yazının yer aldığı dört web adresinin daha engellenmesi için yeni bir başvuruda bulundu.

İstanbul 8.Sulh Ceza Hâkimliği, üç adrese erişim engelleme kararını kabul ederken, birini reddetti. Hâkimliğin, engelleme isteğini “aynı içerikte olmadığı” gerekçesiyle reddettiği haber, Bianet internet sitesinde yayımlanmıştı. “Bianet’in gazetecilik konulu makalesi erişime engellendi” başlığını taşıyan bu haberde, Derya Bozovalı’nın başvurusu üzerine benim yazımın yer aldığı 11 web adresine erişim yasağı getirildiği belirtiliyordu.

OKURDAN KISA KISA

Yılmaz Avcı: Spor bölümünde puan durumu altındaki 32. hafta sonuçlarında Başakşehir - Sivas maçının sonucu 1-0 yazılmış ama maç 1-1 bitmişti. (5 Mayıs)

M.Pak/B.Altuğ/C.Kaya/H.Ulular: Dünyada haber olan “Tamam” olayı Hürriyet’te de haber olsun isterdim ama sizin için mezarlıkta ağlayan kız, Alişan’ın düğünü vb daha önemli galiba. (8 Mayıs)

Not: Ertesi gün tepkilerle birlikte derlenerek eksiklik giderilmeye çalışıldı.

Uğur Karen: 3 Mayıs’ta “Akıl oyunları”nda “Kibritlerden birinin yerini değiştirerek eşitliği doğru hale getirin” diyordu. Ama ertesi gün “Dünün cevabı” bölümünde iki kibritin yeri değiştirilerek sonuca ulaşılacağı yazıyordu.

Onur Özçelik: İnternette ana sayfadaki AKP kongresi haberini saatlerce neden değiştirmediniz? Normalde haberleri sürekli değiştiriyorsunuz. (6 Mayıs)

Nejat Üner: Dünya sayfasındaki “Pornocuya sus itirafı” haberinde Trump’ın avukatı Michael Cohen diye yazdığınız fotoğraf, Trump’un hukuk danışmanı ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani’ye ait. ( 4 Mayıs)

Abdullah Hasan: 22. sayfada “Dünya mirası Sokotra’da işgal krizi” haberinizde yer alan harita yanlış. Somali yerine Sudan yazılmış. (6 Mayıs)

Eda Samyürek: Gazetenizden her parti ve görüşün açıklamalarına ulaşmayı başardık bugüne kadar. En büyük temennim aynı şekilde gazetenizde herkesi ve her görüşü görmeye devam etmektir. Umarım yayın politikanız değişmez.

Leyla Ayas: Son sayfadaki “Prensesin hamile şıklığı” haberinde Monaco Prensesi Caroline’in kızı Charlotte, hem ilk çocuğuna hamile, hem de “önceki birlikteliğinden 4 yaşında bir erkek çocuğu annesi”! (9 Mayıs)

A.Rıza Kerman: Ana muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayının mitingini internette “Rus turist çiftin zor anları“ haberinden bile sonra vermişsiniz. (5 Mayıs)

Turan Kumlu: Spor sayfasında “Ertuğrul Özkök sezonun son El Clasico’sunu izledi” haberinde “5 gazeteci, 1 kulüp başkanı, 1 işinsanı değerlendirdi” diyor ama altta beş değil dört gazeteci var. Bir de Faruk Süren ile davet eden şirketin başkanı Erdem Timur. 7 değil 6 kişi.(8 Mayıs)

S.Sami Dinç: Evinde beş gol yiyen, tuttuğum ve mensubu olduğum şehrimin takımı Trabzonspor hakkında hakaret dahi olsa bir haber bulamadım. Neden tek kelime bile haber yapmadınız? (6 Mayıs)

Not: Akşam maçı olduğu için şehir baskılarına yetişebilmiş, sayfa manşeti olmuştu.

Doruk Ölçmener: Ne zaman web sitenize girsem manşetlerde hükümet ya da spor haberlerini görüyorum. Muhalefetin haberleri aralara konuyor. İnsanlar bu haberleri göremiyor. Anayasanın 2. maddesini okuyun lütfen. (8 Mayıs)

Serbay Mavi: Hürriyet’in web sayfasında gezinirken bıkkınlık geçiriyoruz. Her haberi onlarca sayfaya bölmek zorunda mısınız? Bir tık daha alabilmek için böyle yollara girişmemenizi öneriyorum.

HAFTANIN ENGELLENENLERİ

Hürriyet Dijital İçerik Koordinatörü Emre Kızılkaya, Sulh Ceza Hakimlikleri’nin bu hafta erişiminin engellenmesine karar verdiği hurriyet.com.tr haberlerini şöyle sıraladı:

-Diyarbakır’da aile hekimi olarak görev yapan Dr. Bahar Tekin, İlçe Kaymakamı Muhammed Gürbüz’ü, yatalak bir hastanın evine gitmediği gerekçesiyle kendisini tartaklandığı iddiasıyla şikayet etmişti. Gürbüz’ün başvurusu üzerine Ilgaz Sulh Ceza Hakimliği bu haberleri engelledi.

-Şanlıurfa’da öğretmen Arzu Y., kendisini ‘avukat’ olarak tanıtan ve nişanlanmak üzere olduğu Ömer A. tarafından 155 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Haberlerde suçlanan kişinin soyadı gizlenmesine rağmen, milletvekili aday adayı olmasına da atıfta bulunulan başvuru üzerine Sulh Ceza Hakimliği erişim engeli getirdi.

-Kendisini “TBMM avukatı” olarak tanıttığı için dolandırıcılıktan yargılanan Remzi D. hakkında eşinin de aynı suçlamayla şikâyetçi olduğunu duyuran habere erişimin engellendiğini geçen ay bu köşede duyurmuştuk. Olayla ilgili ana habere de erişim engellendi.

-Ocak 2018’de Kütahya’da meydana gelen trafik kazasında iki kişi ölmüştü. Hayatını kaybeden sürücünün yakınlarının talebi üzerine bu habere erişim yasaklandı.