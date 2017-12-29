Zengin insan mı daha çok yaşar güzel kadınlar mı

İŞİ gücü olmayan gazeteci ne yapar? Araştırmacı gazetecilik...

Haahaaa vallahi doğru söylüyorum...

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Dün oturup 2017 yılında ölen ünlüler arasından bir potpuri yaptım.

Bu yıl kim kaç yaşında ölmüş?

İşte size bu araştırmacı gazeteciliğimin sonuçları?

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- GÜZEL KADINLAR: İtalyan aktrist Elsa Martinelli 82, 1960’ların top modeli Anita Pallenberg 75, Mary Tyler Moore 80, “Hiroshima Mon Amour” filminin güzel oyuncusu Emmanuelle Riva 89, Türk sinema oyuncusu Sezer Sezin 89 yaşında öldü.

YORUM: Güzel kadınların hayat süresi, bu yıla bakarsan “Ehh işte”...

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- ZENGİNLER: David Rockefeller 101, kozmetik devi L’Oreal’in sahibi Liliane Bettencourt 94, Playboy dergisinin sahibi Hugh Hefner 91, Adnan Kaşıkçı 81, İlhan Cavcav 81, İbrahim Çağlar 57 yaşında öldü...

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- YORUM: Bu yıla bakarsan parası olan uzun yaşıyor. Her ikisinde de istisnalar var.

HALTERCİ Mİ UZUN YAŞIYOR YOKSA FUTBOLCULAR MI





- SPORCULAR: Naim Süleymanoğlu 50, efsane Fransız futbolcu Raymond Kopa 85, efsane boksör Jack LaMotta 95.

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- YORUM: Bu yıla bakarsan halterciler erken ölüyor, futbolcular uzun yaşıyor.

CAZCI MI DAHA UZUN YAŞAR YOKSA RAP’Çİ VE TÜRKÜCÜ MÜ





- MÜZİSYENLER: Johnny Hallyday 74, Chuck Berry 90, Glen Campbell 81, Gregg Allmann 69, Al Jarreau 76, Larry Coryell 73, Prodigy 42, Chris Cornell 52, Chester Bennington 41, Tom Petty 66, David Cassidy 67, rap müzik sanatçısı Lil Peep 21...

Türklere gelince... İbrahim Erkal 49, arabesk şarkıların yazarı Ali Tektüre 64, Harun Kolçak 62, Halk müziği sanatçısı Emre Saltık 57.

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- YORUM: Bu yıla bakılırsa caz müziği ve blues’cular daha uzun yaşıyor, popçular, rap’çiler ve türkücüler daha erken ölüyor.

DİKTATÖRLER Mİ DAHA UZUN YAŞAR DEMOKRATİK SİYASETÇİLER Mİ





- SİYASİLER: Helmut Kohl 87, Simon Weil 89, Mario Soarez 92.

Diktatörlere gelince... Celal Talabani 83 yaşında öldü... Onu diktatör sayıp saymama konusunda kararsızım.

Bu yıl ölen tek diktatör eski Panama Devlet Başkanı Manuel Noriega 83 yaşındaydı.

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- YORUM: Bu yıla bakarsak demokratik siyasetçiler daha uzun ömürlü oluyor.

KOMEDYENLER Mİ DAHA UZUN YAŞIYOR DRAM OYUNCULARI MI





- SİNEMA OYUNCULARI: Jerry Lewis 91, Sam Shepard 73, “Geceyarısı Ekspresi” ve “Fil Adam” filminin oyuncusu John Hurt 77, Halit Akçatepe 79, Bülent Kayabaş 72, Fikret Hakan 83.

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- YORUM: Jerry Lewis ve Halit Akçatepe’ye bakarsak, bu yıl sanki gülenler ve güldürenler daha uzun ömürlü olmuş.

YAZARLAR MI DAHA UZUN YAŞIYOR FİLOZOFLAR MI





- YAZARLAR VE DÜŞÜNÜRLER: Fransız-Bulgar filozof Tzvetan Todorov 77, İspanyol şair Juan Goytisolo 86, John Ashbery 90, Kate Millett 82, Refik Erduran 88.

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- YORUM: Filozoflar daha az yaşıyor diyeceğim ama anlamlı bir sonuç yok...

‘CROWN’ DİZİSİNİN HANGİ TİPLERİ DAHA UZUN YAŞIYOR





- ‘CROWN’ DİZİSİNDEN TANIDIKLARIMIZ: İkinci sezondaki Profumo skandalının iki kadınından biri olan Christine Keeler 75 yaşında, kraliçenin kız kardeşi Prenses Margareth’in kocası Anthony Armstrong-Jones 86 yaşında öldü.

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- YORUM: “Crown” dizisinin ana karakteri olan kraliyet ailesiyle ilgili kişiler genellikle uzun yaşıyor. Küçüklüğümde dizi film gibi izlediğim Profumo skandalında, nedense bana hep hüzünlü ve çok güzel gelen hayat kadını Christine Keeler için uzun bir ömür diyemem.

‘ARAŞTIRMACI GAZETECİ’ Mİ DAHA UZUN YAŞIYOR ‘İKİ TIK TIK BİR ŞIK ŞIK GAZETECİSİ’ Mİ

BU yıl dünyada ve Türkiye’de ölen gazetecilere baktığımda bu sorunun cevabını bulamadım. Allah daha uzun ömür versin, kendine “araştırmacı gazeteci” diyenler de yaşıyor, onların “İki şık şık bir tık tık gazetecisi” diye lakap taktıkları da...

O nedenle bu konuda en azından bu yıl için bir yorum yapamayacağım.

Tek yorumum şu:

Allah, önüne gelen her mektubu, minik kuşun getirdiği her dedikoduyu “araştırmacı gazetecilik çabası” diye yutturana da uzun ömür versin...

Onların “İki tık tık bir şık şık” diye suçladığı renkli yazarlara da uzun ömür versin...

Siz okurlarıma gelince, ama sakın ha bu fantezi yazısına bakıp kendinize ömür biçmeyin...

Gelecek yıl sonuçlar tamamen değişebilir...