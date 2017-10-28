Yok mu bu kimsesizlerin kimsesi olacak bir hâkim

ENİS Berberoğlu hakkındaki karar bozuldu ama o hâlâ içeride...

*

Sözcü gazetesinin muhabiri hâlâ içeride...

*

Cumhuriyet’in bazı yazarları va çalışanları hâlâ içeride...

*

Ahmet ve Mehmet Altan hâlâ içeride...

*

Nazlı Ilıcak, Ali Bulaç, Ahmet Turan Alkan, Mümtazer Türköne, Şahin Alpay hâlâ içeride...

*

Ve bir sabah uyanıyoruz ki...

Büyükada’da, herkesin gözü önünde toplanıp insan hakları konusunu konuştuğu için uydurma iddialarla içeri alınan insanlar bırakılmış...

Üstelik serbest bırakıldıkları gibi yurtlarına dönmelerine izin verilmiş.

*

Bir ertesi sabah da öğreniyoruz ki...

Eski Almanya Şansölyesi Schröder arabulucu olmuş...

Rica etmiş...

Ve öyle bırakılmışlar...

*

Çok da iyi olmuş...

Eski şansölyenin hatırına da olsa, hiç olmazsa Türkiye’nin bir ayıbı ortadan kaldırılmış...

İyi de...

Şimdi aylardır bir

hiç uğruna içeride tutulan öteki meslektaşlarımız için ne diyecekler...

*

Büyükada kimsesizlerinin bir kimsesi çıktı...

İçeridekiler de şöyle mi desinler?

Yok mu içerideki öteki kimsesizlerin kimsesi olacak bir kimse...

Vicdanlı ve cesur bir hâkim...

*

Veya Schröder olayındaki gibi sözü

geçen, ağırlığı olan, “Çıkarın” dediğinde çıkaracak biri...

KİMLERİN ARASINA ASLA ASLA GİRMEM

- Gülben Ergen’le Erhan Çelik kavgası mı...

Aman aman derim... Uzak durayım...

*

- Fatih Altaylı ile Ahmet Hakan’ın “Fışkıran aşırı gerçek penis” polemiği mi...

Hiç üzerime mesele olmaz...

*

- “Pelikancılarla”, “Davutoğlucular” savaşı mı...

Yanından geçmem...

*

Hepsi tehlikeli bölgelerdir...

HAYIRSEVER İŞ İNSANLARI BU İKİ KIZIN ‘BEN KİMİM’ KAMPANYASINI DUYDUNUZ MU





ERZİNCAN Lisesi’nden iki kız öğrenci...

Gül-Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğrencileri... Bir gün okullarının adındaki iki ismin kim olduğunu merak etmişler ve okulda anket yapmışlar.

Kimdir bu insanlar?

Kimsenin bilmediğini öğrenmişler.

Bunun üzerine bir farkındalık projesi geliştirmişler.

Önce gidip okullarını yaptıran bu iki hayırseveri bulmuşlar.

Ege kıyısında bir sahil kasabasında yaşıyorlarmış.

Sonra okullarında bir merak kampanyası başlatmışlar. Duvarlara “Kim bu insanlar” diye yazılar asmışlar bu iki hayırseverin portrelerini koymuşlar. Sonra da onlar hakkında bilgi vermişler.

Böylece bütün okula bunu anlatmışlar.

Şimdi topluma katkısı bulunan insanları tanıtım kampanyaları yapmaya başlamışlar.

Beni çok etkiledi...

Birçok insan böyle büyük hibe ve hayırda bulunuyor.

Onları tanıtmak gerçekten büyük bir toplumsal vefa örneği...

Bence bütün okullara yaygınlaştırılabilecek çok güzel bir proje...

Bravo kızlar...

Öğretmenlerinize de tebrikler...

SİYASİ TARTIŞMALARDAN BIKIP KAÇMAK İSTEYENE

- BLUTV’deki “Soundbreaking” dizisi harika.

Müzikle ilgiliyseniz, müzik yapımcılarını ve 1950’lerden sonra günümüze kadar müzik kayıt sanayisindeki devrimci gelişmeleri çok güzel anlatıyor.

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- NETFLİX’teki “Mindhunter” dizisini çok sevdim. 1990’lı yıllarda okuduğum iki FBI mensubunun meşhur “Profiler” kadrosunu kuruşunun hikâyesi. İki bölümünü David Fincher çekmiş dersem anlarsınız.

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- STRANGER THINGS dizisinin ikinci bölümü geliyor. Bu bölüm 1980’lerde geçiyormuş.

SİZCE BEYAZ NE DEMEK İSTİYOR





- Kaşlar sinirden mi çatık, yoksa hayretten mi kalkık...

- Bakışlar öfkeli mi, kinayeli mi...

- Ağız çizgisi azarlayıcı mı, manidar mı..

Beyaz’ın Kanal D’deki programı yeniden başladı.

Bunun tanıtımı için dün Hürriyet’te tam sayfa ilan vardı.

İlanda bu fotoğrafı kullanmışlar.

Siz bu ifade ile ne demek istediğini anladınız mı?

Ben tam çıkaramadım...

YARIN: 70 YAŞINDAN 50 YAŞINA DÖNMEK MÜMKÜN MÜ

HÜRRİYET Okur Temsilcisi, bir hamleyle “yeni orta yaş” mutluluğunu yaşayan insanların umudunu söndürdü.

Ama merak etmeyin.

Yarın yeni bir dosya açıyorum.

- 125 yaşına kadar yaşamanın sırrı DNA’larımızın ucundaki o küçük parçada mı saklı?

- 125 yaşına gelmiş bir erkek kaç kilometre mesafeyi koşabilir.

- Benjamin Button efekti var mı? Yaşlılığı geri çevirmek mümkün mü?

- Bir insanın yüzünü ameliyatsız gençleştirmek mümkün mü?

- Teorik olarak insan en çok hangi yaşa kadar gençleştirilebilir?

- Galapagos kaplumbağaları niye 400 yıl yaşıyor da biz yaşayamıyoruz?

- “Son yumurta nedir?” Menopoz yaşlanma noktası mıdır?