Yaşar Kemal'i niye bu kadar çok özledim

Ahmet Güneştekin, Yaşar Kemal’in evladım diye sevdiği bir insan...



Baş köşede büyük yazarımızın eşi Ayşe Semiha Baban oturuyordu...



Kürt sanatçı Rojda, Yaşar Kemal’in çok sevdiği Kürtçe bir ağıdı öyle güzel söyledi ki...



Dodan “Ben de bir Türkçe şarkı söyleyeyim” dedi...



Kubat, güzel Emirdağ türküleri söyledi...



Masanın kenarından hüzünle izledim...



Ve Yaşar Kemal’i ne kadar özlediğimi hissettim...



Onun makul duruşunu, büyük yazarlığını, büyük insanlığa dönüştüren o Türkiye sevgisini...



Keşke bugün yaşasaydı ve hepimizi karşısına alıp tek tek sorsaydı diye hayal ettim...



Keşke hayatta olsaydı ve biz Türklere deseydi ki...



“Daha ne kadar süre bu ülkenin Kürtlerini yanınıza almadan bir millet olabilirsiniz.”



Sonra Kürtlere dönüp deseydi ki...



“Ortadoğu’yu gördünüz.. Irak’taki, Suriye’deki Kürtlerin halini gördünüz... Daha ne kadar süre Türkiye’ye tam ait olmadan gidebilirsiniz...”



Sonra dönüp hepimize sorsaydı...



Biz Türklere, Kürtlere, Lazlara, Sünnilere, Alevilere...



“İşte gördünüz Ortadoğu denilen yeri... Daha ne bekliyorsunuz, bu ülkeyi, hep birlikte dünyanın en mutlu devleti yapmak için bir araya gelmeyi...”





MUHAFAZAKÂR KADIN DAHA ÇOK MU ÇİKOLATA YER

BİR süredir Odatv internet sitesinin ana sayfasında bir reklam dikkatimi çekiyor.



Bir diyet reklamı...



“Çikolata diyeti.”



Nedense birinci sayfadan anonsu hep başı örtülü kadınların fotoğrafları ile veriliyor.



Ana sayfadan içe geçince, bir blog sayfası çıkıyor...



O sayfada da bu diyeti yapan 5 kadının fotoğrafı var.



Hepsi kilolu ve başı örtülü kadınlar...



Biri caminin önünde fotoğraf çektirmiş...



Hepsi de çikolata diyeti yapan kadınlar...



Oradan bir arka sayfaya daha geçtiğinizde asıl sayfa karşınıza çıkıyor. Orada ise bikinili bir kadın fotoğrafı var...



Bu ilanlar kafamı karıştırdı...



Acaba başı örtülü muhafazakâr kadınlar daha çok mu çikolata yiyor...



Yoksa onlar daha çok mu rejim yapmaya niyetli...





CİHANGİR CANAVARI HANİ NEREDE O 'BİZ'

EKRAN yiğidosu son 48 saattir işsiz...



Yiğido falan diyoruz, ama arkadaş savcının karşısında tüyü dökülmüş kediye dönmüş...



Yok ben öyle demedim, yok onu kastetmedim falan...



Ne dedin be adam...



“Öldürecek olsak önce Cihangir, Nişantaşı, Etiler’den başlarız” cümlesinin başına sonuna ne koysan, bunun anlamı değişir...



Sende bu niyet varken, ne diyeceksin ki...



Ekranda kabadayı, savcının önünde tövbekâr palyaço...



Ama merak ediyorum acaba savcı asıl soruyu sordu mu?



Bu arkadaş ekranda hep “biz” diye konuştuğuna göre, katliamı birlikte yapacağı o kişiler, suç ortakları kim?



Bakıyorum son 3 gündür çalıştığı gazete ve televizyon bile sahiplenmedi...



Sahi nerede o “biz”...



Yoksa bu “tek kişilik” bir yiğido ordusu mu...





BİR SİTEDEN KEDİSEVER KOMŞU MANZARALARI

GEÇEN hafta bir akşam eve girerken, kapının önünde küçük bir kulübe gördüm.



İçinde sarman bir kedi yatıyor...



Bu ne diye sordum?



Fotoğrafını çekerken bileğimi kırdığım sarman kedinin annesiymiş...



Tam kapıyı açtığımda kuyruğu tekir, geri kalanı bembeyaz bir kedi eve girdi.



Bu ne diye sordum?



Evimizdeki beşinci kediymiş...



Henüz adı konmadığı için sadece “Kedi” diyorlarmış.



Karşı komşumuz da kedi meraklısı bir aile...



Şöyle durumlar ortaya çıkıyor.



Mesela bizim evdeki kedilerden Kazım obez, ona rejim yaptırıyoruz.



Ancak anında karşı evde kapıya veya içeri konan mamaları fark ediyor.



Ama hemen görüş alışverişi yapıyoruz...



Hoop orada da rejim maması konuyor.



Kültür travması yaşayan Biber, bizim eve yeni bir kedi gelince, kızıp karşı komşunun evine iltica ediyor.



Ancak onlar da bizim gibi...



Oraya yeni bir kedi gelince, Biber bu defa kös kös bize dönüyor.



Hayat da böyle devam ediyor.





DICAPRIO VE BRAD PITT TARANTINO FİLMİNDE





HOLLYWOOD’un merakla beklediği haber önceki akşam açıklandı...



Tarantino’nun yeni filminde Leonardo DiCaprio’nun yanında Brad Pitt oynayacak...



Konu çok ilginç ve riskli...



Charles Manson’u anlatacak...



Yani Hollywood yıldızı Sharon Tate’i katleden Charles Manson’u anlatıyor...



Tabii herkes Manson rolünü hangisi oynayacak diye bekliyordu...



Söyleyeyim ikisi de değil...



DiCaprio, eski bir western dizisinin oyuncusunu, Brad Pitt de onun dublörünü oynayacak...



Zaten Tarantino da filmi “Bir zamanlar, 1969’da hippi Hollywood tepelerinde geçen bir film” olarak anlatıyor.



Yani Charles Manson’un sanki biraz kenarından dolaşacakmış gibi bir hali var.





SÖZ

“En çok Sevgililer Günü’nde kesiyoruz çiçekleri.” / Gonca Vuslateri-Hürriyet Kelebek