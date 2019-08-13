Yapma Allah aşkına bu plastik takke mi Osmanlı eseri yani

Şimdi ona ilk günden vurmak lazım ya...
Bula bula bunu bulmuşlar...
Güya yeni başkan, “Osmanlı eseri istemiyorum” demiş...
Eski başkanın ihale ettiği, güya “Osmanlı temalı üstgeçidi” iptal etmiş...
Bilecik yani...
Osmanlı’nın en sembolik mekânlarından biri...
Önce ben de sinirlendim...
Amaaaa... Evet ama sonra bir o üstgeçide baktım ki...
Bakmaz olaydım...
*
Sen de bir Hacivat kavuğu...
Ben diyeyim, Kremlin Meydanı’nın kenarındaki Ortodoks kilisesisin tepesindeki kubbenin olabilecek en kötü taklidi...
Resmen plastik bir takke...
*
Bu mu yani Osmanlı eseri dediğiniz, panayır yeri enstalasyonu...
Ayıp yahu...
CHP’li bir belediye başkanına vuracağız diye bula bula bu bahaneyi mi buldunuz...
Koskoca Osmanlı kültürünü ne hale düşürdüğünüzün hiç mi farkında değilsiniz...
Mimar Sinan’ın kemiklerini sızım sızım sızlattığınız hiç mi aklınıza gelmedi.
*
Başkan, adı “Diriliş Ertuğrul”daki türden “Ertuğrul” olan bir vatandaş olarak senden hasseten rica ediyorum.
Lütfen hemen yık şu Osmanlı’yla alay eden ucubeyi...
BİZİ AMERİKA İLE SAVAŞA SOKMAK MI İSTİYORSUNUZ
Sınırdaki güvenli bölge için ABD ile bir anlaşmaya vardık ya...
Hem iktidar hem muhalefet kanadındaki bazı yazarlara bakıyorum...
Bir mutsuzluk, bir şikâyet, bir itiraz...
Neymiş efendim “Amerika bizim düşmanımızmış”, “Böyle bir anlaşma olur muymuş...”
“Bu anlaşma YPG’yi garanti altına alıyormuş...”
*
Yahu arkadaşlar sizin niyetiniz nedir?
Amaç Türkiye’nin kendi sınırlarındaki güvenliğini sağlamak değil mi...
İşte araya bir koridor giriyor...
Yani Türkiye ille de oraya girip Kürtlersavaşmalı, tabii bu arada Rusya’yı da karşısına almalı...
Hatta İdlib’de de hemen savaşa girmeli...
Bu yani arzunuz...
Buyurun öyleyse, en önden siz girin...
BAYRAMDA AKLIMA EN ÇOK TAKILAN SORU ŞU
İNANÇ meselesidir, girmem böyle konulara. Ama şu sorunun cevabını da çok merak ediyorum.
İnancı için hayvan kurban etme geleneğini Müslümanlar icat etmedi.
Troya’da savaşanlar ara verince kurban keserlerdi.
En ilkel topluluklarda da uygulanıyordu.
Latin Amerika toplumlarında insan kurban etme geleneği bile vardı. Ama dünyadaki inançların çok büyük bölümü hayvan kurban etme geleneğinden vazgeçti.
Bugün benim bildiğim kadarı ile Müslümanlar ve bir de Voodoo ayinlerinde horoz kesen bazı animist inançlar sürdürüyor.
Öteki inançlar vazgeçerken, Müslümanlar niye vazgeçmedi...
VAH VAH SADECE BİZ DEĞİLMİŞİZ
Bir haksızlık da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya...
Hani, “Türkiye parasız hava sağlık ambulansı veren tek ülke” demişti ya...
Bulup çıkarmışlar.
*
Meğer İskoçya ve Polonya’da da varmış. Biri bir vakıf fonlamasıyla, öteki de AB fonlarıyla yapılıyormuş.
Yahu arkadaşlar, dünyanın en zengin ülkeleri İsviçre’de, İsveç’te, Almanya’da, Fransa’da yok Türkiye’de var...
*
Evet var...
Devlet parasız hava ambulansı hizmeti veriyor...
*
Biliyorum şimdi diyecekler ki...
İyi ama o ülkelerde öyle kuvvetli sağlık sigorta sistemleri var ki devletin bu hizmeti vermesine gerek yok...
Hadi Amerika’da bir pazar günü dişiniz ağrısın da çare bulun...
Londra’da acil servislik bir işiniz olsun da gidip bir acil servis bulun bakalım...
*
Bundan emin olun ki Türkiye’nin en iyi işleyen sistemlerden biri sağlık...
Ve emin olun dışarıdan atanan bakan da bu işi gayet iyi yapıyor.
PEKİ SEVGİLİ NURAN UFFİZİ MÜZESİ’Nİ NASIL GEZECEKSİN
POPÜLER kültür konusundaki yazılarını ilgiyle izlediğim Prof. Nuran Yıldız geçenlerde Instagram hesabından üstü çıplak bir erkek illüstrasyonu yayınladı.
Yanında da şu soruyu sormuş:
“Neden nü deyince akla kadın gelir de erkek gelmez?”
*
Bu soruya ben de katılıyorum... Ama alttaki şu gerekçesine hiç katılmıyorum. Diyor ki: “Çünkü bir kadın olarak kadın nülere bakmak bana saçma geliyor...”
*
Niye...
Bana erkek olarak hem kadın hem erkek nüye bakmak son derece normal geliyor.
Yoksa Uffizi Müzesi’nin heykel salonunu gözleri kapalı gezmek gerekirdi...
O ünlü heykel salonunda her bir kadın nüye karşılık en az üç erkek nü heykeli var...
Ve erkek nü de kadın nü kadar güzel bir şeydir...
AH AHH BUGÜN ABD’DE GAZETECİ OLMAK VARDI
Cezaevinde “intihar eden” Jeffrey Epstein olayı öylesine büyüyor ki...
*
Adamın ilişkileri bir yandan Trump’a değiyor, öteki yandan Clinton’a...
*
Adam 2008’de de aynı delillerle içeri atılmış ama bir savcı o delilleri hiç dikkate almayarak, onu kurtaracak bir anlaşma yapmış.
Adam 13 ay hapisle yırtmış, onun da haftada 6 gününün 12’şer saatini kendi ofisinde geçirmiş.
Peki kim bu savcı? Sonradan Trump’ın bakanlarından biri olmuş.
*
Bu arada İngiltere Prensi Andrew da onun seks âlemlerine katılmış.
*
Bu arada ABD’nin en prestijli üniversitelerinden Harvard ve MIT’nin adı da bu olaya karışmış.
*
Veee... Düşünün adam daha önce yine intihara teşebbüs etmiş ve intihar gözetimine alınmış...
Yine düşünün ki 9 gün gözetimden sonra çıkarılmış ve nasıl olmuşsa olmuş, kendini asacak bir ip bulmuş...
Veya eline vermişler...
Yapma Allah aşkına bu plastik takke mi Osmanlı eseri yani
Bilecik’te belediye başkanlığını bir CHP’li kazandı ya...
Şimdi ona ilk günden vurmak lazım ya...
Bula bula bunu bulmuşlar...
Güya yeni başkan, “Osmanlı eseri istemiyorum” demiş...
Eski başkanın ihale ettiği, güya “Osmanlı temalı üstgeçidi” iptal etmiş...
Bilecik yani...
Osmanlı’nın en sembolik mekânlarından biri...
Önce ben de sinirlendim...
Amaaaa... Evet ama sonra bir o üstgeçide baktım ki...
Bakmaz olaydım...
*
Sen de bir Hacivat kavuğu...
Ben diyeyim, Kremlin Meydanı’nın kenarındaki Ortodoks kilisesisin tepesindeki kubbenin olabilecek en kötü taklidi...
Resmen plastik bir takke...
*
Bu mu yani Osmanlı eseri dediğiniz, panayır yeri enstalasyonu...
Ayıp yahu...
CHP’li bir belediye başkanına vuracağız diye bula bula bu bahaneyi mi buldunuz...
Koskoca Osmanlı kültürünü ne hale düşürdüğünüzün hiç mi farkında değilsiniz...
Mimar Sinan’ın kemiklerini sızım sızım sızlattığınız hiç mi aklınıza gelmedi.
*
Başkan, adı “Diriliş Ertuğrul”daki türden “Ertuğrul” olan bir vatandaş olarak senden hasseten rica ediyorum.
Lütfen hemen yık şu Osmanlı’yla alay eden ucubeyi...
BİZİ AMERİKA İLE SAVAŞA SOKMAK MI İSTİYORSUNUZ
Sınırdaki güvenli bölge için ABD ile bir anlaşmaya vardık ya...
Hem iktidar hem muhalefet kanadındaki bazı yazarlara bakıyorum...
Bir mutsuzluk, bir şikâyet, bir itiraz...
Neymiş efendim “Amerika bizim düşmanımızmış”, “Böyle bir anlaşma olur muymuş...”
“Bu anlaşma YPG’yi garanti altına alıyormuş...”
*
Yahu arkadaşlar sizin niyetiniz nedir?
Amaç Türkiye’nin kendi sınırlarındaki güvenliğini sağlamak değil mi...
İşte araya bir koridor giriyor...
Yani Türkiye ille de oraya girip Kürtlersavaşmalı, tabii bu arada Rusya’yı da karşısına almalı...
Hatta İdlib’de de hemen savaşa girmeli...
Bu yani arzunuz...
Buyurun öyleyse, en önden siz girin...
BAYRAMDA AKLIMA EN ÇOK TAKILAN SORU ŞU
İNANÇ meselesidir, girmem böyle konulara. Ama şu sorunun cevabını da çok merak ediyorum.
İnancı için hayvan kurban etme geleneğini Müslümanlar icat etmedi.
Troya’da savaşanlar ara verince kurban keserlerdi.
En ilkel topluluklarda da uygulanıyordu.
Latin Amerika toplumlarında insan kurban etme geleneği bile vardı. Ama dünyadaki inançların çok büyük bölümü hayvan kurban etme geleneğinden vazgeçti.
Bugün benim bildiğim kadarı ile Müslümanlar ve bir de Voodoo ayinlerinde horoz kesen bazı animist inançlar sürdürüyor.
Öteki inançlar vazgeçerken, Müslümanlar niye vazgeçmedi...
VAH VAH SADECE BİZ DEĞİLMİŞİZ
Bir haksızlık da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya...
Hani, “Türkiye parasız hava sağlık ambulansı veren tek ülke” demişti ya...
Bulup çıkarmışlar.
*
Meğer İskoçya ve Polonya’da da varmış. Biri bir vakıf fonlamasıyla, öteki de AB fonlarıyla yapılıyormuş.
Yahu arkadaşlar, dünyanın en zengin ülkeleri İsviçre’de, İsveç’te, Almanya’da, Fransa’da yok Türkiye’de var...
*
Evet var...
Devlet parasız hava ambulansı hizmeti veriyor...
*
Biliyorum şimdi diyecekler ki...
İyi ama o ülkelerde öyle kuvvetli sağlık sigorta sistemleri var ki devletin bu hizmeti vermesine gerek yok...
Hadi Amerika’da bir pazar günü dişiniz ağrısın da çare bulun...
Londra’da acil servislik bir işiniz olsun da gidip bir acil servis bulun bakalım...
*
Bundan emin olun ki Türkiye’nin en iyi işleyen sistemlerden biri sağlık...
Ve emin olun dışarıdan atanan bakan da bu işi gayet iyi yapıyor.
PEKİ SEVGİLİ NURAN UFFİZİ MÜZESİ’Nİ NASIL GEZECEKSİN
POPÜLER kültür konusundaki yazılarını ilgiyle izlediğim Prof. Nuran Yıldız geçenlerde Instagram hesabından üstü çıplak bir erkek illüstrasyonu yayınladı.
Yanında da şu soruyu sormuş:
“Neden nü deyince akla kadın gelir de erkek gelmez?”
*
Bu soruya ben de katılıyorum... Ama alttaki şu gerekçesine hiç katılmıyorum. Diyor ki: “Çünkü bir kadın olarak kadın nülere bakmak bana saçma geliyor...”
*
Niye...
Bana erkek olarak hem kadın hem erkek nüye bakmak son derece normal geliyor.
Yoksa Uffizi Müzesi’nin heykel salonunu gözleri kapalı gezmek gerekirdi...
O ünlü heykel salonunda her bir kadın nüye karşılık en az üç erkek nü heykeli var...
Ve erkek nü de kadın nü kadar güzel bir şeydir...
AH AHH BUGÜN ABD’DE GAZETECİ OLMAK VARDI
Cezaevinde “intihar eden” Jeffrey Epstein olayı öylesine büyüyor ki...
*
Adamın ilişkileri bir yandan Trump’a değiyor, öteki yandan Clinton’a...
*
Adam 2008’de de aynı delillerle içeri atılmış ama bir savcı o delilleri hiç dikkate almayarak, onu kurtaracak bir anlaşma yapmış.
Adam 13 ay hapisle yırtmış, onun da haftada 6 gününün 12’şer saatini kendi ofisinde geçirmiş.
Peki kim bu savcı? Sonradan Trump’ın bakanlarından biri olmuş.
*
Bu arada İngiltere Prensi Andrew da onun seks âlemlerine katılmış.
*
Bu arada ABD’nin en prestijli üniversitelerinden Harvard ve MIT’nin adı da bu olaya karışmış.
*
Veee... Düşünün adam daha önce yine intihara teşebbüs etmiş ve intihar gözetimine alınmış...
Yine düşünün ki 9 gün gözetimden sonra çıkarılmış ve nasıl olmuşsa olmuş, kendini asacak bir ip bulmuş...
Veya eline vermişler...