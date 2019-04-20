Vicdanlı bir muhafazakar onun hangi sözünü alkışlar

“Hukuk insanlığın nefesidir.”
“Azınlık kelimesinin Türkiye gündeminden çıkmasını istiyorum.”
*
“Gönül kazanmak her şeydir. Bir gönül kazanmak için çok çaba sarf edersiniz ama bir kelime ile binlerin gönlünü kırarsınız.”
*
“Bana samimiyet lazım, bırakın ideolojiyi.”
*
“Allahıma şükrediyorum, bana dünyanın en güzel şehrini yönetme şerefini bahşetti.”
*
“Allah yardımcım olsun. Bu şehrin insanları bana yol arkadaşı olsun.”
*
“Hedefim gelmiş geçmiş en demokrat başkan olmak.”
*
“Bir kişinin bile kalbini kırdıysam özür diliyorum. Kalp kıran benden değildir.”
*
Ben de çok beğendim.
DEVLETİN BAŞI
VİCDANLI BİR LAİK ONUN HANGİ SÖZLERİNİ ALKIŞLAR
Ben de Cumhurbaşkanı’nın önceki gün yaptığı konuşmada söylediği şu sözleri bütün kalbimle alkışlıyordum.
*
“Seçim sonuçlarının demokrasimizin kalitesini daha da arttırdığına inanıyorum.”
*
“Seçim atmosferinde yükselen siyasi rekabet toplumumuzun hem sosyolojisinde hem ekonomisinde gerilimlere sebep olmaktadır. Milletimiz sandıkların kapanmasıyla beraber bu dönemi geride bırakmıştır. Herkes günlük hayatına dönmüştür.”
*
“Dönem kızgın demiri soğutma, birlik ve beraberliği yeniden perçinleme dönemidir.”
*
Eminim makul ve huzur isteyen CHP’liler, İYİ Partililer ve HDP’liler de sevmiştir.
ANA MUHALEFET BAŞKANI
HUZUR İSTEYEN İNSAN ONUN HANGİ SÖZLERİNİ ALKIŞLAR
CPH Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV’lerin Ankara temsilcileriyle buluşmasında özetle şunları söyledi:
*
“Belediye başkanlarımız artık seçildikleri beldede bir partinin değil herkesin belediye başkanıdır.”
*
“Başkanlarımız harcanan her kuruşun hakkını halka verecektir.”
*
“Belediye yönetimlerinde partizanlık değil liyakati esas alacaklardır.”
*
“İktidarıyla, muhalefetiyle, siyasal partileriyle oturup kendi ülkemizdeki demokratik standartları geliştirmeliyiz.”
*
“İnsanlar ülkede huzur istiyorlar, siyasette kavga ve gerginlik istemiyorlar. Ülkenin dertlerini bir araya gelip konuşmalıyız.”
*
Eminim makul ve huzur isteyen AK Partililer de çok sevmiştir.
DEMİRİ SOĞUTAN, YANGINI SÖNDÜREN SEKİZ ELEMENT
İdeoloji, dava, saplantı aşırı ısıtır.
Hoşgörü, saygı soğutur, serinletir.
*
Despotluk, otoriterlik aşırı ısındırır.
Demokrasi soğutur, serinletir.
*
Çoğunlukçuluk aşırı ısıtır...
Çoğulculuk soğutur, serinletir.
*
Kibir aşırı ısındırır.
Tevazu soğutur, serinletir.
*
Kanunsuzluk, adaletsizlik aşırı ısındırır...
Kanunlara saygı, adalet soğutur.
*
Keyfilik, kayırmacılık aşırı ısındırır...
Liyakate dayalı anlayış soğutur, serinletir.
*
Vicdansızlık aşırı ısındırır...
Vicdanlı davranış soğutur, serinletir.
*
Öfkeli, kutuplaştırıcı, ötekileştirici, azarlayıcı, korkutucu üslup aşırı ısıtır...
Korkutmayan, azarlamayan, kucaklayıcı, sakin üslup soğutur, serinletir.
GÜNÜN RİTMİ
TÜRK DJ’LERDEN BİR HARİKA DAHA
STREAMING platformlarına dün konan harika bir şarkı var.
Birol Giray (BeeGee), Yüzyüzeyken Konuşuruz’un şarkısı “Dinle Beni”yi o kadar güzel yorumlamış ki...
Epey bir süre dinleriz.
Birol Giray elektronik müzik sektöründe iyi tanınan bir sanatçı.
Konserlerin kaçınılmaz şirketi olan Staras’ın kurucularından. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk özel radyolarından olan Cem Hakko’nun başarılı Power FM’inin kuruluşunda rol almış.
Elektronik müzik festivalleri düzenliyor.
Tabii böyle harika remiksler de yapıyor.
SAMSUNG’UN ‘FOLD’U MU APPLE’IN KÜÇÜK İPAD’İ Mİ
İlk izlenimim, hayır bana göre kalıcı bir teknoloji. Başta Apple olmak üzere,
öteki üreticilerin de Fold devrimi dışında kalamayacağı görüşündeyim. Çünkü insan
büyük ekrana çok çabuk alışıyor.
Hele hele Apple sonbaharda dergi, gazete ve film konusunda yeni streaming içerikler sunmaya başlayınca Samsung’un Fold’uyla Apple’ın küçük boy iPad’i arasında büyük bir yarış olacağını tahmin ediyordum.
Ama Fold uygulaması, katlanıp rahatça cebe gireceği için daha avantajlı duruma geçebilir.
‘FOLD’ DEVRİMİ BAŞLADIİŞTE İLK İZLENİMLERİM
Samsung 16 Nisan günü akıllı telefonda yeni bir dönemi açtı.
“Galaxy Fold” adı verilen katlanabilir telefonları pazara sürdü.
Aldığım bilgiye göre Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk gün 10 bin tane satılmış.
Önceki gün Samsung’un Türkiye’deki araştırma merkezinde ben de Fold’u denedim. İlk izlenimlerim şunlar:
CEP TELEFONUNDAN EĞLENCE MERKEZİNE
Bu artık bir “cep telefonu” değil “eğlence merkezi”...
Cep telefonunun hayatımızın en önemli zaman geçirme aracı olduğu dikkate alınırsa bu teknolojinin tam zamanında geldiğini söyleyebiliriz.
Ön ekran, iPhone ve Samsung Note serisinde alıştığımız ekrandan dar.
Ancak katlanan ekran açıldığında yeni boyuta mükemmel uyum sağlamış bir görüntü alıyorsunuz. Tabii ki ötekilerden çok daha etkileyici bir görüntü bu.
Bu da yolculuk sırasında veya boş zamanda film seyretme, oyun oynama konusunda hayatımızda çok çabuk vazgeçilmez hale getirecek bir yenilik sunuyor.
KATLANAN EKRANDA ORTA ÇİZGİ SORUNU OLUYOR MU
Açılan çift ekranda en merak ettiğim konu, katlama yerinde görüntüyü bölen bir çizginin olup olmayacağıydı. Hayır böyle bir çizgi yok.
Apple’ın Cupertino’da yaptığı sunumda açıkladığı içeriklerin, hepimizde mevcut telefon ekranlarından daha büyük ekrana ihtiyaç doğuracağını yazmıştım.
Bunun için yeni bir iPad boyutuna ihtiyaç olacağını düşünüyordum.
Ama Fold teknolojisi de buna cevap verecek gibi görünüyor.
DAHA İNCEYE GİDİLİRKEN DAHA KALINA DÖNÜLÜR MÜ
Yeni nesil cep telefonlarında giderek daha inceye alışıyorduk. Doğal olarak “Fold” daha kalın bir çözüm sunuyor.
Ama ilk hissiyatım, elde ve cepte taşınma sorunu yaratmayacak gibi görünüyor.
İlk kullanımda insanda sık sık açılıp kapandığı takdirde ekranın ve mekanik sistemin bozulacağı gibi bir duygu yaratıyor. Ama Samsung yetkilileri kesinlikle böyle bir sorun çıkmayacağını söylüyor.
Yine ilk hissiyat, açıp kapatırken ortadaki ekranın sanki kırılacağı gibi bir hisse kapılıyorsunuz. Ancak hep cam olarak düşündüğümüz ekran cam değil, gelecekte çok daha fazla kullanılacak olan kâğıt gibi ince esnek bir madde. Yani kırılma, kat yeri yapma ihtimali yok.
Vicdanlı bir muhafazakar onun hangi sözünü alkışlar
Ahmet Taşgetiren vicdanlı bir muhafazakârdır. İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Fox TV’de İsmail Küçükkaya’yla yaptığı söyleşide şu söylediklerini çok sevmiş:
“Hukuk insanlığın nefesidir.”
“Azınlık kelimesinin Türkiye gündeminden çıkmasını istiyorum.”
*
“Gönül kazanmak her şeydir. Bir gönül kazanmak için çok çaba sarf edersiniz ama bir kelime ile binlerin gönlünü kırarsınız.”
*
“Bana samimiyet lazım, bırakın ideolojiyi.”
*
“Allahıma şükrediyorum, bana dünyanın en güzel şehrini yönetme şerefini bahşetti.”
*
“Allah yardımcım olsun. Bu şehrin insanları bana yol arkadaşı olsun.”
*
“Hedefim gelmiş geçmiş en demokrat başkan olmak.”
*
“Bir kişinin bile kalbini kırdıysam özür diliyorum. Kalp kıran benden değildir.”
*
Ben de çok beğendim.
DEVLETİN BAŞI
VİCDANLI BİR LAİK ONUN HANGİ SÖZLERİNİ ALKIŞLAR
Ben de Cumhurbaşkanı’nın önceki gün yaptığı konuşmada söylediği şu sözleri bütün kalbimle alkışlıyordum.
*
“Seçim sonuçlarının demokrasimizin kalitesini daha da arttırdığına inanıyorum.”
*
“Seçim atmosferinde yükselen siyasi rekabet toplumumuzun hem sosyolojisinde hem ekonomisinde gerilimlere sebep olmaktadır. Milletimiz sandıkların kapanmasıyla beraber bu dönemi geride bırakmıştır. Herkes günlük hayatına dönmüştür.”
*
“Dönem kızgın demiri soğutma, birlik ve beraberliği yeniden perçinleme dönemidir.”
*
Eminim makul ve huzur isteyen CHP’liler, İYİ Partililer ve HDP’liler de sevmiştir.
ANA MUHALEFET BAŞKANI
HUZUR İSTEYEN İNSAN ONUN HANGİ SÖZLERİNİ ALKIŞLAR
CPH Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV’lerin Ankara temsilcileriyle buluşmasında özetle şunları söyledi:
*
“Belediye başkanlarımız artık seçildikleri beldede bir partinin değil herkesin belediye başkanıdır.”
*
“Başkanlarımız harcanan her kuruşun hakkını halka verecektir.”
*
“Belediye yönetimlerinde partizanlık değil liyakati esas alacaklardır.”
*
“İktidarıyla, muhalefetiyle, siyasal partileriyle oturup kendi ülkemizdeki demokratik standartları geliştirmeliyiz.”
*
“İnsanlar ülkede huzur istiyorlar, siyasette kavga ve gerginlik istemiyorlar. Ülkenin dertlerini bir araya gelip konuşmalıyız.”
*
Eminim makul ve huzur isteyen AK Partililer de çok sevmiştir.
DEMİRİ SOĞUTAN, YANGINI SÖNDÜREN SEKİZ ELEMENT
İdeoloji, dava, saplantı aşırı ısıtır.
Hoşgörü, saygı soğutur, serinletir.
*
Despotluk, otoriterlik aşırı ısındırır.
Demokrasi soğutur, serinletir.
*
Çoğunlukçuluk aşırı ısıtır...
Çoğulculuk soğutur, serinletir.
*
Kibir aşırı ısındırır.
Tevazu soğutur, serinletir.
*
Kanunsuzluk, adaletsizlik aşırı ısındırır...
Kanunlara saygı, adalet soğutur.
*
Keyfilik, kayırmacılık aşırı ısındırır...
Liyakate dayalı anlayış soğutur, serinletir.
*
Vicdansızlık aşırı ısındırır...
Vicdanlı davranış soğutur, serinletir.
*
Öfkeli, kutuplaştırıcı, ötekileştirici, azarlayıcı, korkutucu üslup aşırı ısıtır...
Korkutmayan, azarlamayan, kucaklayıcı, sakin üslup soğutur, serinletir.
GÜNÜN RİTMİ
TÜRK DJ’LERDEN BİR HARİKA DAHA
STREAMING platformlarına dün konan harika bir şarkı var.
Birol Giray (BeeGee), Yüzyüzeyken Konuşuruz’un şarkısı “Dinle Beni”yi o kadar güzel yorumlamış ki...
Epey bir süre dinleriz.
Birol Giray elektronik müzik sektöründe iyi tanınan bir sanatçı.
Konserlerin kaçınılmaz şirketi olan Staras’ın kurucularından. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk özel radyolarından olan Cem Hakko’nun başarılı Power FM’inin kuruluşunda rol almış.
Elektronik müzik festivalleri düzenliyor.
Tabii böyle harika remiksler de yapıyor.
SAMSUNG’UN ‘FOLD’U MU APPLE’IN KÜÇÜK İPAD’İ Mİ
İlk izlenimim, hayır bana göre kalıcı bir teknoloji. Başta Apple olmak üzere,
öteki üreticilerin de Fold devrimi dışında kalamayacağı görüşündeyim. Çünkü insan
büyük ekrana çok çabuk alışıyor.
Hele hele Apple sonbaharda dergi, gazete ve film konusunda yeni streaming içerikler sunmaya başlayınca Samsung’un Fold’uyla Apple’ın küçük boy iPad’i arasında büyük bir yarış olacağını tahmin ediyordum.
Ama Fold uygulaması, katlanıp rahatça cebe gireceği için daha avantajlı duruma geçebilir.
‘FOLD’ DEVRİMİ BAŞLADIİŞTE İLK İZLENİMLERİM
Samsung 16 Nisan günü akıllı telefonda yeni bir dönemi açtı.
“Galaxy Fold” adı verilen katlanabilir telefonları pazara sürdü.
Aldığım bilgiye göre Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk gün 10 bin tane satılmış.
Önceki gün Samsung’un Türkiye’deki araştırma merkezinde ben de Fold’u denedim. İlk izlenimlerim şunlar:
CEP TELEFONUNDAN EĞLENCE MERKEZİNE
Bu artık bir “cep telefonu” değil “eğlence merkezi”...
Cep telefonunun hayatımızın en önemli zaman geçirme aracı olduğu dikkate alınırsa bu teknolojinin tam zamanında geldiğini söyleyebiliriz.
Ön ekran, iPhone ve Samsung Note serisinde alıştığımız ekrandan dar.
Ancak katlanan ekran açıldığında yeni boyuta mükemmel uyum sağlamış bir görüntü alıyorsunuz. Tabii ki ötekilerden çok daha etkileyici bir görüntü bu.
Bu da yolculuk sırasında veya boş zamanda film seyretme, oyun oynama konusunda hayatımızda çok çabuk vazgeçilmez hale getirecek bir yenilik sunuyor.
KATLANAN EKRANDA ORTA ÇİZGİ SORUNU OLUYOR MU
Açılan çift ekranda en merak ettiğim konu, katlama yerinde görüntüyü bölen bir çizginin olup olmayacağıydı. Hayır böyle bir çizgi yok.
Apple’ın Cupertino’da yaptığı sunumda açıkladığı içeriklerin, hepimizde mevcut telefon ekranlarından daha büyük ekrana ihtiyaç doğuracağını yazmıştım.
Bunun için yeni bir iPad boyutuna ihtiyaç olacağını düşünüyordum.
Ama Fold teknolojisi de buna cevap verecek gibi görünüyor.
DAHA İNCEYE GİDİLİRKEN DAHA KALINA DÖNÜLÜR MÜ
Yeni nesil cep telefonlarında giderek daha inceye alışıyorduk. Doğal olarak “Fold” daha kalın bir çözüm sunuyor.
Ama ilk hissiyatım, elde ve cepte taşınma sorunu yaratmayacak gibi görünüyor.
İlk kullanımda insanda sık sık açılıp kapandığı takdirde ekranın ve mekanik sistemin bozulacağı gibi bir duygu yaratıyor. Ama Samsung yetkilileri kesinlikle böyle bir sorun çıkmayacağını söylüyor.
Yine ilk hissiyat, açıp kapatırken ortadaki ekranın sanki kırılacağı gibi bir hisse kapılıyorsunuz. Ancak hep cam olarak düşündüğümüz ekran cam değil, gelecekte çok daha fazla kullanılacak olan kâğıt gibi ince esnek bir madde. Yani kırılma, kat yeri yapma ihtimali yok.