Vallahi asansörde benim de halvet olmuşluğum vardır

Diyanet’in resmi fetvacılarından, kendi kendini şeyh ilan etmiş, müride bile gerek bırakmadan kendi kendine uçmuş özel fetvacılarına kadar herkes “halvet”i önleme peşinde...



Sözlüklere göre halvetin anlamları şu:



“Issız yerde yalnız kalmak...”

“Issız ve kapalı yer...”

“Hamamlarda çok sıcak küçük yer...”



Bu durumda asansör bir “halvet mahalli” midir?



Asansörlerde tek başıma çok kaldım...



Tanıdığım veya hiç tanımadığım bir kadınla asansörde sekizinci katlara kadar çıkmışlığım da çok vardır...



Bu durumda, asansörde epey halvet olmuşluğum var demektir...



Ama belli ki bu muhafazakâr arkadaş, “halvet olmak” deyimi ile başka bir şeyi kastediyor...



Aganigi vaziyeti yani...



Yani bir kadınla “halvet olunca”, mesela asansörde tek başına kalırsa...



Maazallah, hemen ikisi de hazır o işe....



Ama hocam bak samimi söylüyorum...



Benim açımdan hiç öyle asansörde, iki dakikalık şipşak bir şey yok...



Yani tehlike de yok...



Hele hele asansör için “Halvet yeri” dediniz ya...



Hani şu “halvet olma” sözü var ya...



Yemin ediyorum, içimde şu kadarcık cinsellik kaldıysa...



Vallahi de billahi de “halvet” kelimesini duyduğum an, hatırladığım an, onu da anında kaybederim.



Düşünebiliyor musunuz, “halvet olmak” ya...



İnsan bu sözü duyunca zürriyetini kaybeder vallahi...



Allah’tan şu yaşıma gelince duydum bu lafı...





HOCAM YASTIK DEYİNCE AKLINA KADIN GELİYORSA

‘HALVETÇİ hoca’ şimdi yeni vaazında da diyor ki...



“Uyku çok önemli. Yatağa yatar yatmaz gözünü kapatıp uyuyacak yorgunlukla ve vaktinde girmek gerekir.”



“Yatakta geçirilen her boş dakika, şehvete doğru kaymış bir dakikadır...”



“O nedenle yatak yorgan, yorgandan battaniyeye varıncaya kadar insanı, bilhassa erkeği gıdıklayan cinsel dürtüleri rahatsız eden bir yapıda olmamalıdır.”



Nedir bu hocam? Asansör, 6 yaşında kız çocuğu, yastık, yorgan, uçan, kaçan, inen, çıkan...



Şehvet ve zina pusuda, sizin tarafsa maşallah...



Hocam, madem ki uçkur bu kadar gevşek, irade bu kadar cılız, şeytan bu kadar becerikli...



Size tavsiye benim yaptığımı yapın...



BluTV, Netflix, D-Smart, Digiturk, Tivibu aklınıza ne gelirse hepsine aboneyim...



Yani başımı yastığa koyduğumda, yorganı üstüme çektiğimde, aklıma bir tek uzaktan kontrol aleti geliyor...



Böylece şeytanı yatağa sokmuyorum...





MUHAFAZAKÂR ÂLEMİN YENİ FAHRETTİN ASLAN'I CÜBBELİ



ADNAN Hoca önceki gün havlu attı ve açıkladı:



“Kedicikler ekranlardan çekiliyor...”



Böylece muhafazakâr vodvil âleminden bir yıldız daha kayıyor...



Hiç kuşkusuz bu Cübbeli Ahmet’in ezici zaferidir...



Tarikat âlemindeki vodvil savaşında en büyük rakibini saf dışı etti..



Jetski, kedicikleri kovaladı...



Böylece Cübbeli Ahmet Hoca muhafazakâr eğlence âleminin yeni Fahrettin Aslan’ı olarak tek başına zirvede...



Bundan böyle Adnan Hoca ve “Kedicikleri” belki onun sahnesine solist altı veya uvertür olarak çıkabilir...





İSİM KÜTÜĞÜM: 'DİRİLİŞ ERTUĞRUL' MU BEN Mİ

SOY kütüğüme henüz bakmadım...



İsimleri anlatan bir internet sitesi var... Orada isim kütüğüme baktım...



İşte Ertuğrul’un isim kütüğü...



Cinsiyeti: Erkek, mavi...

Anlamı: Doğru, dürüst, yiğit...

Kökeni: Türkçe.

Kuran’da geçiyor mu: Hayır.

Bu isim caiz mi: Caiz olmayan isimler listesinde yok.

Türkiye’de kaç Ertuğrul var: 35 bin 989, yani her 950 kişiden biri.

Türkiye sıralamasında: 219’ncu...

Özelliği: İnatçı ve cesur

Lakap takılacak olsa: Keçi

Kader sayısı: 5

Zaafı: Çabuk sıkılmak.

Diriliş Ertuğrul’dan başka ünlüler: Ertuğrul Sağlam, Ertuğrul Kürkçü, Ertuğrul Günay...



Ve bendeniz...



Şöhret sıralamasını size bırakıyorum.





BU ŞARKI HEMEN DİLİMİZE DOLANIR

YILDIZ Tilbe, tam Yıldız Tilbe’lik bir şarkı ile döndü...



Sözleri Sezen Aksu’nun...



Daha ilk notasında “Yıldız Tilbe” diyeceğiniz bir şarkı...



Sözleriyle, nakaratıyla hemen insanın ağzına yapışıyor.



Bu ilkbahar ve yaz epey dinleriz...



Ben en çok Ozan Çolakoğlu versiyonunu sevdim.