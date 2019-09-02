Uyuyan güzeli sabahın 06.00’sında niye uyandıramadım

Yine 22 Ağustos Perşembe...
Anaheim Disneyland’in ana kapısından girip Star Wars evrenine ulaşmadan önce, çocukluğumuzdan beri bildiğimiz bir şatonun önünden geçiyoruz.
*
Bu şato, Disney âleminin sembolü...
Fantasia filmlerinde gördüğümüz, müziklerine hayran olduğumuz ‘Uyuyan Güzel’ şatosu...
Altı yıl önce geldiğimde kalabalıktan yürüyemediğim bu şato şimdi ıpıssız...
Pembe bir ışıkla aydınlatılmış şato, sabahın ilk aydınlığında çok daha yumuşacık görünüyor.
*
Önündeki banka oturuyorum.
Ve sabahın 06.00’sında, herhalde hayatımda biricik kalacak fotoğraflarımdan birini çektiriyorum.
“Uyuyan Güzel’le baş başa” pozu...
*
Orada düşünüyorum...
Bu masalı dinlerken o şato çok uzaklardaydı, bense çok küçüktüm...
Şimdi çok yakınımda...
Ama şimdi de çok büyüğüm...
*
Onu bir öpücükle uyandıracak prens olmayı hayal bile edemeyeceğim bir yaşa geldiğim için kendi kendime “Bu defa da çok geç kaldım” deyip, Star Wars âleminin kötü yaratıklarına doğru gidiyorum...
YENİ AVATAR NE ZAMAN GELİYOR
DISNEY’in Fox’u satın almasından sonra en çok konuşulan konulardan biri tabii ki efsane ‘Avatar’ filmi oldu...
Disney bu yılki fuarda Avatar filmine özel bir salon ayırmış. Avatar’da kullanılan takılar, giysiler de sergileniyor.
Aslında Avatar bu yıl sonu gösterime çıkacaktı ama son Star Wars filmiyle çakışmasın diye onun çıkışı gelecek yıla kaydırıldı. Bu arada bundan sonraki bütün Avatar’ların gösterim tarihleri de belirlenmiş.
Avatar 2: 18 Aralık 2020, Avatar 3: 17 Aralık 2021, Avatar 4: 20 Aralık 2024, Avatar 5: 19 Aralık 2025...
YAŞASIN! ŞAHANE KARADUL GELİYOR
MARVEL karakterleri içerisinde en sevdiklerimden biri ‘Black Widow’ (Karadul).
Tabii bunu sevmemde o rolü Scarlett Johannson’ın oynamasının etkisi büyük.
D23’te açıklandı.
Bu karakterden yapılan ‘Black Widow’ filmi 20 Mayıs 2020’de gösterime giriyor.
101 DALMAÇYALI’NIN YENİ ZALİM KADINI
D23 toplantısının benim için en güzel sürprizi, yeni bir ‘101 Dalmaçyalı’ filminin gelişi oldu. Hem de benim için en güzel haberle.
Filmin adı ‘Cruella’...
Köpeklere karşı acımasız zalim kadın Cruella de Vil’i bu defa Emma Stone oynuyor.
İlk kareleri bize gösterdiler.
Harika olmuş.
Ama biraz bekleyeceğiz.
Film 28 Mayıs 2021’de gösterime çıkacak.
NARCOS’UN JAVIER PENA’SI UZAYIN YENİ ‘SAMURAYI’
FUARIN ikinci günü sahnede Pedro Pascal’ı izliyoruz. Narcos dizisinde en sevdiğim karakter olan narkotik ajanı Javier Pena’yı canlandıran aktör.
Disney Plus platformunun başladığı gün yayına sokulacak en iddialı yapımı ‘The Mandalorian’ adlı dizi olacak...
Star Wars dünyasına ait bir yapım.
Bir uzay samurayını anlatıyor. İlk görüntülerini o gün izledik.
Dizinin yönetmeni Iron Man filmlerinin de yapımcısı ve yönetmeni Jon Favreau.
Konusu Star Wars filmlerindeki ‘First Order’ öncesinde geçiyor. Yeni ‘Galaktik Cumhuriyet’in denetimi dışında kalan bir bölgedeki yalnız bir savaşçıyı anlatıyor.
İlk görüntüleri çok sevdim.
PİXAR ÖLÜLER ÂLEMİNDEN SONRA RUHLAR ÂLEMİNDE
PIXAR’ın benim için en güzel sürprizlerinden biri ‘Soul’ filmi...
Ölen bir caz müzisyeninin ruhunu anlatıyor.
Küçüklüğümün sevimli hayaleti Casper’ı hatırlatan çok sempatik bir ruh bu.
Geçen yıl Coco ile ölüler âlemine giden Pixar şimdi de ruhlar dünyasında gezdirecek bizi...
SİMPSONS VE MUPPET SHOW DA ARTIK DİSNEY’İN
FUAR sırasında öğreniyorum ki çok sevdiğim iki televizyon dizisi daha Disney’e katılmış.
Kötü karakterlerden de iyi para kazanmayı bilen Disney ‘The Simpsons’u da 12 Kasım’da başlayacak olan platformuna koyacak. Bu arada ‘Muppet Show’u da merakla bekliyorum. Kurbağa Kermit ve Ayı Fozzie’yi çok özledim.
GÜNÜN İTİRAFI: IRON MAN DİSNEYLAND’DE OT İÇERKEN YAKALANMIŞ
DISNEY’in gelmiş geçmiş en başarılı yöneticisi sayılan Bob Iger, Robert Downey Jr’ın adını anons edince salonda büyük bir alkış patlıyor.
Iron Man ve Sherlock Holmes filmlerinin aktörü sahneye geliyor. Ona “Disney Efsanesi Ödülü” verilecek.
Ödülü aldıktan sonra herkesi şaşırtan bir hikâye anlatıyor. Gençken Disneyland’e ilk defa gittiğinde başından bir olay geçmiş. Park alanında ot içiyormuş ve güvenlikçiler fark edip yakalamışlar.
Orada kendisine park alanında bunu yapamayacağı anlatılmış ve sonra bırakmışlar. “Çok utandım ve bugün özür diliyorum” diyor.
ÜÇ GÜNDE SAHNEDE KİMLERİ CANLI GÖRDÜM
- Robert Downey Jr: Ironman ve Sherlock Holmes filmleri oyuncusu.
- Angelina Jolie: Maleficient filminin oyuncusu.
- Emma Stone: La La Land’in oyuncusu.
- Pablo Pascal: İlk iki Narcos sezonunun oyuncusu.
- Diego Luna: Narcos dizisinin, Star Wars Rouge One filminin oyuncusu.
- Selma Hayek: Frida filminin oyuncusu.
- Tina Fey: 30 Rock dizisinin oyuncusu.
- Dwayne Johnson: Hızlı ve Öfkeli filmlerinin oyuncusu.
- Michelle Pfeiffer: Yaralı Yüz ve Avengers filmlerinin oyuncusu.
- Jeff Goldblum: Jurasic Park filmlerinin oyuncusu.
- Ewan McGregor: Trainspotting ve Star Wars filmleri oyuncusu.
- Emily Blunt: Şeytan Marka Giyer ve Trendeki Kız filmlerinin oyuncusu.
- Jamie Foxx: Ray filminin oyuncusu.
- Tom Holland: Örümcek Adam filminin oyuncusu.
- Chris Pratt: Galaksinin Koruyucuları ve Avengers filmlerinin oyuncusu.
- Evan Rachel Wood: Westworld ve True Blood dizilerinin oyuncusu.
- Jon Favreau: Iron Man filmlerinin yönetmeni.
- J.J.Abrams: Star Wars filmlerinin yönetmeni.
- Julia Louis Dreyfus: Seinfeld dizisinin oyuncusu.
ALTI YIL ÖNCE SORDUĞUM APTALCA SORUNUN CEVABI
BU benim Anaheim’deki Disney toplantılarına ikinci gelişim.
Birincisi 2013 yılındaydı. Disney şirketinin kuruluşunun 90’ıncı yılıydı. Şirketin CEO’su Bob Iger beni ve dünyanın çeşitli yerlerinden 8 gazeteciyi daha şirketin genel merkezine davet etmişti. Bob Iger, 2005 yılında çocukluğunun hayal dünyası olan Disney’in CEO’su olduğunda arka arkaya 3 büyük karar almıştı.
Bu kararlarla önce Pixar Animation’u, sonra Marvel Comics’i en sonda da Star Wars filmlerinin sahibi Lucas Film’i Disney bünyesine katmış, bunlar için 15 milyar dolar para ödemişti ve hissedarlar tarafından çok eleştiriliyordu.
O gezi sırasında bir sabah Bob Iger’a bir soru sormuştum.
O sorunu cevabını 6 yıl sonra alacaktım.
Bakın o soru neydi...
SÜPER KAHRAMANLAR VE EN KÂRLI KÖTÜLER
MARVEL’a gitmek için kahvaltı ederken sorduğum soru şuydu:
“En büyük ‘asset’leri gitmiş, 20’nci yüzyıl başının en demode çizgi romanlarına 4 milyar dolar vermek aptalca bir karar değil mi?”
O da bana şu karşı soruyu sormuştu:
“Sence Marvel’ın elinde kaç karakter vardır?”
*
Müstehzi bir gülüşle soruyu tekrar etti: “Sence kaç Marvel karakteri vardır?”
Cevabı kendi verdi:
“Elimizde 7 bin Marvel karakteri var. Ama sen bunları görmüyorsun. Çünkü gözün hep iyilere takılıyor. Oysa biz kötü karakterlerin nasıl bir hazine olduğunu keşfettik”.
*
Geçen perşembe sabahı, 6 yıl sonra Disney’in CEO’sunu yeniden dinliyorum. Şirketin 2109 rakamlarını açıklıyor.
O sahnede konuşurken anlıyorum ki o gün asıl aptalca olan onun bu üç şirketi satın alması değil, benim sorduğum soruymuş.
*
Bu defaki davetin nedeni Disney’in 21st Century Fox şirketini 71 milyar dolar karşılığı almasıydı.
Yine bazı eleştiriler vardı.
Ama şirketin bu yılın sadece 9 ayında o üç şirketten ne kazandığını öğrenince, ikinci defa aptalca bir soru sormadım....
BİR YILDA 1 MİLYAR DOLARI GEÇEN 5 FİLM
- Oyuncak Hikâyesi 4: 1 milyar
- Alaaddin: 1.04 milyar
- Captain Marvel: 1.13 milyar
- Aslan Kral: 1.34 milyar
- Yenilmezler 4 : 2.76 milyar
Uyuyan güzeli sabahın 06.00’sında niye uyandıramadım
DÜN anlattığım zamanı geri alıyorum.
Yine 22 Ağustos Perşembe...
Anaheim Disneyland’in ana kapısından girip Star Wars evrenine ulaşmadan önce, çocukluğumuzdan beri bildiğimiz bir şatonun önünden geçiyoruz.
*
Bu şato, Disney âleminin sembolü...
Fantasia filmlerinde gördüğümüz, müziklerine hayran olduğumuz ‘Uyuyan Güzel’ şatosu...
Altı yıl önce geldiğimde kalabalıktan yürüyemediğim bu şato şimdi ıpıssız...
Pembe bir ışıkla aydınlatılmış şato, sabahın ilk aydınlığında çok daha yumuşacık görünüyor.
*
Önündeki banka oturuyorum.
Ve sabahın 06.00’sında, herhalde hayatımda biricik kalacak fotoğraflarımdan birini çektiriyorum.
“Uyuyan Güzel’le baş başa” pozu...
*
Orada düşünüyorum...
Bu masalı dinlerken o şato çok uzaklardaydı, bense çok küçüktüm...
Şimdi çok yakınımda...
Ama şimdi de çok büyüğüm...
*
Onu bir öpücükle uyandıracak prens olmayı hayal bile edemeyeceğim bir yaşa geldiğim için kendi kendime “Bu defa da çok geç kaldım” deyip, Star Wars âleminin kötü yaratıklarına doğru gidiyorum...
YENİ AVATAR NE ZAMAN GELİYOR
DISNEY’in Fox’u satın almasından sonra en çok konuşulan konulardan biri tabii ki efsane ‘Avatar’ filmi oldu...
Disney bu yılki fuarda Avatar filmine özel bir salon ayırmış. Avatar’da kullanılan takılar, giysiler de sergileniyor.
Aslında Avatar bu yıl sonu gösterime çıkacaktı ama son Star Wars filmiyle çakışmasın diye onun çıkışı gelecek yıla kaydırıldı. Bu arada bundan sonraki bütün Avatar’ların gösterim tarihleri de belirlenmiş.
Avatar 2: 18 Aralık 2020, Avatar 3: 17 Aralık 2021, Avatar 4: 20 Aralık 2024, Avatar 5: 19 Aralık 2025...
YAŞASIN! ŞAHANE KARADUL GELİYOR
MARVEL karakterleri içerisinde en sevdiklerimden biri ‘Black Widow’ (Karadul).
Tabii bunu sevmemde o rolü Scarlett Johannson’ın oynamasının etkisi büyük.
D23’te açıklandı.
Bu karakterden yapılan ‘Black Widow’ filmi 20 Mayıs 2020’de gösterime giriyor.
101 DALMAÇYALI’NIN YENİ ZALİM KADINI
D23 toplantısının benim için en güzel sürprizi, yeni bir ‘101 Dalmaçyalı’ filminin gelişi oldu. Hem de benim için en güzel haberle.
Filmin adı ‘Cruella’...
Köpeklere karşı acımasız zalim kadın Cruella de Vil’i bu defa Emma Stone oynuyor.
İlk kareleri bize gösterdiler.
Harika olmuş.
Ama biraz bekleyeceğiz.
Film 28 Mayıs 2021’de gösterime çıkacak.
NARCOS’UN JAVIER PENA’SI UZAYIN YENİ ‘SAMURAYI’
FUARIN ikinci günü sahnede Pedro Pascal’ı izliyoruz. Narcos dizisinde en sevdiğim karakter olan narkotik ajanı Javier Pena’yı canlandıran aktör.
Disney Plus platformunun başladığı gün yayına sokulacak en iddialı yapımı ‘The Mandalorian’ adlı dizi olacak...
Star Wars dünyasına ait bir yapım.
Bir uzay samurayını anlatıyor. İlk görüntülerini o gün izledik.
Dizinin yönetmeni Iron Man filmlerinin de yapımcısı ve yönetmeni Jon Favreau.
Konusu Star Wars filmlerindeki ‘First Order’ öncesinde geçiyor. Yeni ‘Galaktik Cumhuriyet’in denetimi dışında kalan bir bölgedeki yalnız bir savaşçıyı anlatıyor.
İlk görüntüleri çok sevdim.
PİXAR ÖLÜLER ÂLEMİNDEN SONRA RUHLAR ÂLEMİNDE
PIXAR’ın benim için en güzel sürprizlerinden biri ‘Soul’ filmi...
Ölen bir caz müzisyeninin ruhunu anlatıyor.
Küçüklüğümün sevimli hayaleti Casper’ı hatırlatan çok sempatik bir ruh bu.
Geçen yıl Coco ile ölüler âlemine giden Pixar şimdi de ruhlar dünyasında gezdirecek bizi...
SİMPSONS VE MUPPET SHOW DA ARTIK DİSNEY’İN
FUAR sırasında öğreniyorum ki çok sevdiğim iki televizyon dizisi daha Disney’e katılmış.
Kötü karakterlerden de iyi para kazanmayı bilen Disney ‘The Simpsons’u da 12 Kasım’da başlayacak olan platformuna koyacak. Bu arada ‘Muppet Show’u da merakla bekliyorum. Kurbağa Kermit ve Ayı Fozzie’yi çok özledim.
GÜNÜN İTİRAFI: IRON MAN DİSNEYLAND’DE OT İÇERKEN YAKALANMIŞ
DISNEY’in gelmiş geçmiş en başarılı yöneticisi sayılan Bob Iger, Robert Downey Jr’ın adını anons edince salonda büyük bir alkış patlıyor.
Iron Man ve Sherlock Holmes filmlerinin aktörü sahneye geliyor. Ona “Disney Efsanesi Ödülü” verilecek.
Ödülü aldıktan sonra herkesi şaşırtan bir hikâye anlatıyor. Gençken Disneyland’e ilk defa gittiğinde başından bir olay geçmiş. Park alanında ot içiyormuş ve güvenlikçiler fark edip yakalamışlar.
Orada kendisine park alanında bunu yapamayacağı anlatılmış ve sonra bırakmışlar. “Çok utandım ve bugün özür diliyorum” diyor.
ÜÇ GÜNDE SAHNEDE KİMLERİ CANLI GÖRDÜM
- Robert Downey Jr: Ironman ve Sherlock Holmes filmleri oyuncusu.
- Angelina Jolie: Maleficient filminin oyuncusu.
- Emma Stone: La La Land’in oyuncusu.
- Pablo Pascal: İlk iki Narcos sezonunun oyuncusu.
- Diego Luna: Narcos dizisinin, Star Wars Rouge One filminin oyuncusu.
- Selma Hayek: Frida filminin oyuncusu.
- Tina Fey: 30 Rock dizisinin oyuncusu.
- Dwayne Johnson: Hızlı ve Öfkeli filmlerinin oyuncusu.
- Michelle Pfeiffer: Yaralı Yüz ve Avengers filmlerinin oyuncusu.
- Jeff Goldblum: Jurasic Park filmlerinin oyuncusu.
- Ewan McGregor: Trainspotting ve Star Wars filmleri oyuncusu.
- Emily Blunt: Şeytan Marka Giyer ve Trendeki Kız filmlerinin oyuncusu.
- Jamie Foxx: Ray filminin oyuncusu.
- Tom Holland: Örümcek Adam filminin oyuncusu.
- Chris Pratt: Galaksinin Koruyucuları ve Avengers filmlerinin oyuncusu.
- Evan Rachel Wood: Westworld ve True Blood dizilerinin oyuncusu.
- Jon Favreau: Iron Man filmlerinin yönetmeni.
- J.J.Abrams: Star Wars filmlerinin yönetmeni.
- Julia Louis Dreyfus: Seinfeld dizisinin oyuncusu.
ALTI YIL ÖNCE SORDUĞUM APTALCA SORUNUN CEVABI
BU benim Anaheim’deki Disney toplantılarına ikinci gelişim.
Birincisi 2013 yılındaydı. Disney şirketinin kuruluşunun 90’ıncı yılıydı. Şirketin CEO’su Bob Iger beni ve dünyanın çeşitli yerlerinden 8 gazeteciyi daha şirketin genel merkezine davet etmişti. Bob Iger, 2005 yılında çocukluğunun hayal dünyası olan Disney’in CEO’su olduğunda arka arkaya 3 büyük karar almıştı.
Bu kararlarla önce Pixar Animation’u, sonra Marvel Comics’i en sonda da Star Wars filmlerinin sahibi Lucas Film’i Disney bünyesine katmış, bunlar için 15 milyar dolar para ödemişti ve hissedarlar tarafından çok eleştiriliyordu.
O gezi sırasında bir sabah Bob Iger’a bir soru sormuştum.
O sorunu cevabını 6 yıl sonra alacaktım.
Bakın o soru neydi...
SÜPER KAHRAMANLAR VE EN KÂRLI KÖTÜLER
MARVEL’a gitmek için kahvaltı ederken sorduğum soru şuydu:
“En büyük ‘asset’leri gitmiş, 20’nci yüzyıl başının en demode çizgi romanlarına 4 milyar dolar vermek aptalca bir karar değil mi?”
O da bana şu karşı soruyu sormuştu:
“Sence Marvel’ın elinde kaç karakter vardır?”
*
Müstehzi bir gülüşle soruyu tekrar etti: “Sence kaç Marvel karakteri vardır?”
Cevabı kendi verdi:
“Elimizde 7 bin Marvel karakteri var. Ama sen bunları görmüyorsun. Çünkü gözün hep iyilere takılıyor. Oysa biz kötü karakterlerin nasıl bir hazine olduğunu keşfettik”.
*
Geçen perşembe sabahı, 6 yıl sonra Disney’in CEO’sunu yeniden dinliyorum. Şirketin 2109 rakamlarını açıklıyor.
O sahnede konuşurken anlıyorum ki o gün asıl aptalca olan onun bu üç şirketi satın alması değil, benim sorduğum soruymuş.
*
Bu defaki davetin nedeni Disney’in 21st Century Fox şirketini 71 milyar dolar karşılığı almasıydı.
Yine bazı eleştiriler vardı.
Ama şirketin bu yılın sadece 9 ayında o üç şirketten ne kazandığını öğrenince, ikinci defa aptalca bir soru sormadım....
BİR YILDA 1 MİLYAR DOLARI GEÇEN 5 FİLM
- Oyuncak Hikâyesi 4: 1 milyar
- Alaaddin: 1.04 milyar
- Captain Marvel: 1.13 milyar
- Aslan Kral: 1.34 milyar
- Yenilmezler 4 : 2.76 milyar