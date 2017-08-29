‘Ümmet’ kızılelması çöktü umut ‘millet’ kızılelması

*

Mısır’la gırtlak gırtlağa...

*

Irak desen sondan beş evvelki kırmızı çizgi orada tebeşir tozuna döndü.

*

“Orası Yemen” diye ağıt yaktığımız yer ise silah yüklü gemiler yakalandığında karaya oturmuştu.

*

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Dubai falan...

Nedeni belirsiz bir Katar sevdasından dolayı koptuk gittik...

*

İran zaten ezeli hasım...

*

Müslüman Kardeşler rüyası mı dediniz...

Bir tarafta Müslüman Habiller öteki tarafta Kabiller... Birbirini kesiyor...

Müslüman’ın eli, Müslüman’ın boğazında...

*

Yani o son “Muhteşem On Yıl” bitmiş, mehterli dombralı ümmet Kızılelması çökmüş, Yeni Osmanlı defteri kapanmış...

*

Şimdi birden 1071’e, Selçuk’a, Alpaslan’a, Malazgirt’e dönüyoruz...

Ve Malazgirt Savaşı’nın yıldönümünde birden, “Kızılelma bayrağını” göndere çekiyoruz...

Türkiye’nin epeydir unuttuğu, 1940’ların tabutluklarında bıraktığı Turan idealinin meşalesini tekrar yakıyoruz...

*

Bu işin aslı şudur:

Ümmet Kızılelmasından umudu kestik...

Şimdi umut millet Kızılelmasında...

*

Yani arkadaş... Ümmetten, halifelikten, cihattan vazgeçtik, yeniden Türklüğümüze dönüyoruz.

KIZILELMA NE DEMEK

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan, “Kızılelma” kavramını bu yıl ilk defa 19 Mayıs mesajında kullandı.

Geçen cuma günü Malazgirt Savaşı’nın yıldönümünde de tekrarladı.

Bu kelimenin anlamı şu: “Yeryüzündeki Türklerin birleşip kuracakları, nerede olduğu bilinmeyen ülküsel ülke...”

Eşanlamlısı Turan’dır.

YENİ DÖNEM GÖZDEN DÜŞENLER, YÜKSELENLER





SİYASETTE “Kızılelma” ülküsü yükselirken...

*

- Çocuklara Abdullah, Abdülkadir, Mustafa, Ahmet, Ali, Fatma, Ayşe gibi İslam sonrası Arap kökenli isimleri vermek “out”.

- Alper, Hülagü, Aybike, Asena gibi İslam öncesi Türk ve Asya kökenli isimler “in”.

*

- Kurulacak yeni TOKİ’lerde Arap kökenli isimler vermek ‘out’...

- Yükselen yeni semt ve site isimleri: Beşbalık, Turan, Ergenekon, Demirci, Bozkurt...

*

- Siyaset meydanlarında Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç gibi şairlerin şiirlerini okumak “out”.

- Yükselen şairler ve yazarlar: Ziya Gökalp, Arif Nihat Asya, Nihal Atsız...

*

- İhale alacak şirketlerin sahip ve yöneticilerinin odalarına “Abdülhamid” fotoğrafı veya büstü koymak “out”, Alparslan “in”.

BİR TURANCININKİ İLE BENİM ‘KIZILELMAM’ ÇOK FARKLI

- TURANCI yerel millileşmeyi, ben küreselleşmeyi...

*

- TURANCI korkutarak, bileğini bükerek, topuyla tüfeğiyle başkalarının topraklarını fethetmeyi, bense yumuşak güçle, kültürle, ekonomisiyle, hem pazarları, hem gönülleri fethetmeyi...

- TURANCI başka ülkelerin topraklarında askeri üsler kurmayı, bense fabrikalar, şirketler kurmayı...

*

- TURANCI tarihe gömülmüş bir “Megali İdea”yı, sonu felaketle bitecek bir ihtirası, bense kendi topraklarımızda, güçlü, barışmış, barışçı, komşularına saygılı, mutlu bir ülkeyi...

Hayal ediyorum.

UMARIM SADECE SEÇİM TAKTİĞİDİR

BU yüzyılın başında “Kızılelma” hayali, Enver Paşa gibilerin kafasına girip Osmanlı ve Türkler için büyük bir hüsran ve bozgun tarihi yazmıştı.

*

Umarım ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan “yeni Kızılelma” söylemi ile bu kavramı benim anladığım manada bir şeyi kastediyordur.

*

Değilse, umarım, sadece 2019’da, Turancıları ikna ederek, yüzde 51’i sağlayacak basit bir seçim taktiği olarak kalır.

*

Yoksa bu “İkinci diriliş Kızılelma” macerasının birincisinden de büyük bir hüsran ve enkazla biteceği kesindir.

BİR TÜRK OLARAK HİÇ ŞUNU DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ

- Yunanların “Megali İdea”sı biz Türklere hangi duyguyu veriyorsa...

“Kızılelma” da Yunanlara, Balkan ülkelerinin insanlarına aynı şeyi hissettiriyor olabilir mi...

*

- Yahudilerin “Vaat edilmiş toprağı” Filistinlilere ne diyorsa, “Kızılelma” da Araplara aynı şeyi diyor olabilir mi...

YENİ MÜFREDAT PROGRAMINDA ALAGEYİK ŞİİRİNİN YÜKSELİŞİ

ZİYA Gökalp’in, Turan ve Kızılelma idealini anlatan Alageyik şiirinden bir bölüm:

*

“Küçüktüm ufacıktım

Top oynadım acıktım

*

Buldum yolda bir erik

Kaptı bir alageyik

*

Yedim sırlı elmayı

Gördüm gizli dünyayı

*

Dedim, Turan meleği

Türk’ün yüce dileği

*

Yüz milyon Türk bu anda

Seni bekler Turanda”

PARMAĞINIZI NEHRİN ÇIKTIĞI YERE KOYUP ŞİİRİ OKUYARAK KIZILELMA NERESİ BULUN

ARİF Nihat Asya’nın Türk Turancılarının efsanesi olmuş şiiri Ağıt’tan bir bölüm.

*

Önünüze bir harita alın, parmağınızı bu şiirde adı geçen nehirlerin çıktığı yere koyun, sonra takip ederek döküldükleri yere bakın...

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kızılelma” dediği coğrafyanın, şiirde neresi olduğunu çok iyi anlayacaksınız.

*

“Caber yok, Tiyanşan yok, Aral yok

Ben nasıl varım.

*

Şu yakın suların

Kolu neden bükülmez

Fırat niçin, Dicle niçin, Aras niçin

Benden doğar bana dökülmez

*

Ben ki ateşle konuşurdum, selle konuşurdum

İdil’le, Tuna’yla, Nil’le konuşurdum

Sangaryosu Sakarya yapan

‘İkonyom’u Konya yapan

Dille konuşurdum...”

NOT: Şairin bizde doğup bize dökülsün dediği Dicle ve Fırat, Basra Körfezi’ne, Aras Nehri de Hazar Denizi’ne dökülür.