Uğur Mumcu asker haber kaynağı ile kimde tanışmış

Pazartesi günü bu dizinin bence en ilgincini okuduk.
Balbay, Uğur Mumcu’nun yıllardır gizli kalmış bir haber kaynağını açıkladı ve onunla bir konuşma yaptı.
*
Özellikle 12 Eylül öncesindeki terör günlerinde Mumcu’nun asker içindeki en büyük haber kaynaklarından biri dönemin Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı İrfan Özaydınlı’nın emir subayıymış.
Özaydınlı 12 Eylül öncesinde CHP’den İçişleri Bakanlığı da yaptı.
Özaydınlı’nın komutanlığı döneminden itibaren yanında çalışan Melih Yüzbaşıoğlu onun yazdığı haberlerin gizli kaynağıymış.
Özellikle, onun Uğur Mumcu ile tanıştığı yer çok dikkatimi çekti.
O tanışmayı şöyle anlatıyor:
“Mehmet Barlas’ın TRT Genel Müdür Yardımcısı olduğu dönemde Ankara’daki evinde tanıştık. Barlas, Uğur Abi’nin diliyle liboşluğa evrilmemişti, devrimci Mehmet’ti...”
*
Şu dünyanın hallerine bir bakın...
Uğur Mumcu ile Mehmet Barlas çok iyi arkadaş...
Demek ki o yıllarda gazeteciler arasında Çin duvarları yokmuş.
Mehmet Barlas evinde askerlerle buluşuyor...
Ve o askerleri Uğur Mumcu ile tanıştırıyor...
Demek ki o dönemde gazetecilerin askerlerle ilişkisi olması normalmiş.
*
Garipsenecek bir durum yok...
O dönemde “zamanın ruhu” bu...
Onlara kumpas kuracak FETÖ’cü polis, savcı ve hâkimler henüz ortada yok. Ve bizim nesillerimiz, hepimiz zamanın ruhuna uygun çevreler içindeydik...
MİT MÜSTEŞARI’NIN YAŞI NASIL DEĞİŞTİ
UĞUR Mumcu’nun haber kaynağı Melih Yüzbaşıoğlu anlatıyor:
“MİT Müsteşarı vardı 1970’lerde Fuat Doğu. Oğlu Zafer sınıf arkadaşımız Harbiye’den. ‘Babamı 65 yaşında emekli edecekler, nüfus kâğıdını değiştirmek istiyoruz’ dedi. Uğur Abi’yi aradım. ‘Fuat Doğu, yaşını küçültüp görev süresini uzatmak istiyor’ dedim.
Ertesi gün yazdı...”
NE GÜZEL... CUMHURİYET YAZARINI ŞAŞIRTMAMIŞIM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun T24 yazarlarıyla buluşması, aynı masada sohbet etmesi, bazı Cumhuriyet yazarlarını kızdırmış.
Bu arada bu buluşmayı övdüm diye ben de bu öfkeden nasibimi almışım.
Barış Doster benim o yazım için imalı şekilde “Şaşırtmadı” diyor...
*
Yemeğe katılan yazar ve aydınları şöyle tarif ediyor:
“Toplumda karşılığı, ideolojik ağırlığı, siyasal tutarlılığı, aydın olarak itibarı olmayan kişiler...”
*
Ne güzel bir duygu değil mi...
Kendine en güzel aydın sıfatlarını layık gör...
Bu güzel ve yüceltici unvan ve sıfatların kimlere verileceği konusunda tek seçicilik ve lisans verme hakkını kendinde gör.
Kime bu aşağılayıcı etiketleri yapıştıracağına tek başına sen karar ver.
Ve bunları bütün Türkiye adına o kişilere tebliğ etme hakkı da senin olsun.
*
Neticede aynı masalara oturmayalım...
Hepimiz ‘bunker’lerimize, siperlerimize kapanalım.
Ve Türkiye’nin şu hali sürüp gitsin...
*
Yazıyı okuyunca, arkadaşımı şaşırtmadığım için memnun oldum.
FİLİSTİN KONUSUNDA TERSİNDEN SORULAR
Evet tek taraflı bir anlaşma planı...
Evet, Filistinliler için bir anlaşma değil, sanki bir işgali meşrulaştırma planı gibi duruyor.
Ama yine de soracağım.
BİR: Bundan 30 yıl önce en kötü anlaşma bile yapılsaydı ve İsrail gibi gelişmiş bir ülke ile komşu olunsaydı bugün Filistinli çocukların durumu daha iyi olmaz mıydı?
İKİ: Bu anlaşma planı Müslüman dünyasını da böldü... Bundan sonra yapılacak her anlaşma görüşmesine Filistinliler masaya daha zayıf oturmayacak mı...
ÜÇ: Böyle bir konuda, ‘şu ülke, bu ülke ne düşünüyor, şu siyasetçi, bu siyasetçi miting meydanında ne nutuk atıyor’a bakmaktansa...
Sokaktaki Filistinli ne düşünüyor ona bakmak daha doğru değil mi...
EY İSRAİL DEMEK YERİNE ŞU YAPILSA
Bize gelince... Barış Pınarı harekâtında ve Doğu Akdeniz doğalgazı konusunda Filistin bize karşı ittifak içinde yer aldı...
Şimdi Trump planı konusunda biz ne yapacağız?
Yine “Eyyy İsrail” diye gürleyecek miyiz?
Yoksa onun yerine Amerika ve İsrail’e seslenip bu planın şartlarını iyileştirme konusunda daha ikna edici bir politika mı izleyeceğiz?
Yani kendi iç politikamıza mı sesleneceğiz... Yoksa Filistin halkının yararına sonuç getirecek daha etkili ve çözüme katkı sağlayacak adımlar mı atacağız... Kısaca hemen gürleyecek miyiz? Yoksa biraz düşünüp daha temkinli mi gideceğiz...
İKİ CÜMLE
Dün Afrika dönüşünde Cumhurbaşkanı’nın tepkisini çok dikkatle okudum.
“Anlaşma metnini görüp incelemekten” söz etti...
Gelecek hafta yapılacak İslam Konferansı toplantısına Dışişleri Bakanı’nın katılacağından söz etti...
Nasıl yorumlamalıyız? Esip gürlemek yerine, gürlemeden, daha sakin bir itiraz yoluna gitme ihtimali de var mı sanki.
SEKSTEN VAZGEÇEN KADININ HAYATINDA NELER DEĞİŞİYOR
İngiliz kadın yazar Catherine Gray, sekse bir yıl ara verdikten sonra “The Unexpected Joy of Being Single” (Tek Olmanın Hiç Ummadığınız Zevkleri) adlı bir kitap yazdı.
Bu süre içinde yaşadığı değişiklikleri dünkü Guardian gazetesinde şöyle anlatıyor:
Her şeyden önce hayatta ne istediğimi öğrendim.
Yoga, fotoğrafçılık ve seyahat gibi harika şeyleri keşfettim.
Erkekleri cezbetmek gibi bir derdim kalmadı, o nedenle farklı giyinmeye başladım.
Kendimi birinin sevgilisi veya partneri gibi değil, kendim gibi görmeyi öğrendim.
İlişki konusunda artık daha sağlıklı bir görüşe sahip oldum.
Tekrar bir erkekle ilişki kurmaya başladım. Ama artık kendimi bağımlı hissetmiyorum. İlişkinin başında iyi gitmediğini görürsem hemen bırakabiliyorum.
ALIN SİZE TAM BİR KIRK YAŞ TELAŞI DEKOLTESİ
BEYONCE’nin geçen hafta çekilen bu fotoğrafına bakınca gördüğüm şey şu.
38 yaşında... 40 yaşına yaklaşan her kadının kendini en kötü hissettiği yaşlarda yani...
Duruşunda “Ben hâlâ çok iyi durumdayım” hali var...
En azından benim için çok da iyi durumda...
Ama fotoğrafçı kimse, onu öyle bir açıdan çekmiş ki...
Tam bir felaket.
Türkiye’de de magazin fotoğrafçılarının çoğunun yaptığı gibi, fotoğrafı yukarıdan almış.
Yani bacaklar kısa görünüyor. Beden orantısız uzamış...
Kalçalar haddinden fazla genişlemiş...
Neticede o dekolte göğüslerin değil, 40 yaş telaşının dekoltesi olmuş.
O yüzden fotoğrafçı arkadaşlardan rica ediyorum...
Böyle fotoğrafları çekerken biraz eğilin ve alttan çekin. Bu çağda herkesin güzel görünme hakkı var.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Murat Şaka
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama:
Selma Songül Zengin
Uğur Mumcu asker haber kaynağı ile kimde tanışmış
Cumhuriyet gazetesi bu yıl Uğur Mumcu’nun öldürülüşünün 27’nci yılında Mustafa Balbay’ın hazırladığı bir diziyi yayınladı.
Pazartesi günü bu dizinin bence en ilgincini okuduk.
Balbay, Uğur Mumcu’nun yıllardır gizli kalmış bir haber kaynağını açıkladı ve onunla bir konuşma yaptı.
*
Özellikle 12 Eylül öncesindeki terör günlerinde Mumcu’nun asker içindeki en büyük haber kaynaklarından biri dönemin Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı İrfan Özaydınlı’nın emir subayıymış.
Özaydınlı 12 Eylül öncesinde CHP’den İçişleri Bakanlığı da yaptı.
Özaydınlı’nın komutanlığı döneminden itibaren yanında çalışan Melih Yüzbaşıoğlu onun yazdığı haberlerin gizli kaynağıymış.
Özellikle, onun Uğur Mumcu ile tanıştığı yer çok dikkatimi çekti.
O tanışmayı şöyle anlatıyor:
“Mehmet Barlas’ın TRT Genel Müdür Yardımcısı olduğu dönemde Ankara’daki evinde tanıştık. Barlas, Uğur Abi’nin diliyle liboşluğa evrilmemişti, devrimci Mehmet’ti...”
*
Şu dünyanın hallerine bir bakın...
Uğur Mumcu ile Mehmet Barlas çok iyi arkadaş...
Demek ki o yıllarda gazeteciler arasında Çin duvarları yokmuş.
Mehmet Barlas evinde askerlerle buluşuyor...
Ve o askerleri Uğur Mumcu ile tanıştırıyor...
Demek ki o dönemde gazetecilerin askerlerle ilişkisi olması normalmiş.
*
Garipsenecek bir durum yok...
O dönemde “zamanın ruhu” bu...
Onlara kumpas kuracak FETÖ’cü polis, savcı ve hâkimler henüz ortada yok. Ve bizim nesillerimiz, hepimiz zamanın ruhuna uygun çevreler içindeydik...
MİT MÜSTEŞARI’NIN YAŞI NASIL DEĞİŞTİ
UĞUR Mumcu’nun haber kaynağı Melih Yüzbaşıoğlu anlatıyor:
“MİT Müsteşarı vardı 1970’lerde Fuat Doğu. Oğlu Zafer sınıf arkadaşımız Harbiye’den. ‘Babamı 65 yaşında emekli edecekler, nüfus kâğıdını değiştirmek istiyoruz’ dedi. Uğur Abi’yi aradım. ‘Fuat Doğu, yaşını küçültüp görev süresini uzatmak istiyor’ dedim.
Ertesi gün yazdı...”
NE GÜZEL... CUMHURİYET YAZARINI ŞAŞIRTMAMIŞIM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun T24 yazarlarıyla buluşması, aynı masada sohbet etmesi, bazı Cumhuriyet yazarlarını kızdırmış.
Bu arada bu buluşmayı övdüm diye ben de bu öfkeden nasibimi almışım.
Barış Doster benim o yazım için imalı şekilde “Şaşırtmadı” diyor...
*
Yemeğe katılan yazar ve aydınları şöyle tarif ediyor:
“Toplumda karşılığı, ideolojik ağırlığı, siyasal tutarlılığı, aydın olarak itibarı olmayan kişiler...”
*
Ne güzel bir duygu değil mi...
Kendine en güzel aydın sıfatlarını layık gör...
Bu güzel ve yüceltici unvan ve sıfatların kimlere verileceği konusunda tek seçicilik ve lisans verme hakkını kendinde gör.
Kime bu aşağılayıcı etiketleri yapıştıracağına tek başına sen karar ver.
Ve bunları bütün Türkiye adına o kişilere tebliğ etme hakkı da senin olsun.
*
Neticede aynı masalara oturmayalım...
Hepimiz ‘bunker’lerimize, siperlerimize kapanalım.
Ve Türkiye’nin şu hali sürüp gitsin...
*
Yazıyı okuyunca, arkadaşımı şaşırtmadığım için memnun oldum.
FİLİSTİN KONUSUNDA TERSİNDEN SORULAR
Evet tek taraflı bir anlaşma planı...
Evet, Filistinliler için bir anlaşma değil, sanki bir işgali meşrulaştırma planı gibi duruyor.
Ama yine de soracağım.
BİR: Bundan 30 yıl önce en kötü anlaşma bile yapılsaydı ve İsrail gibi gelişmiş bir ülke ile komşu olunsaydı bugün Filistinli çocukların durumu daha iyi olmaz mıydı?
İKİ: Bu anlaşma planı Müslüman dünyasını da böldü... Bundan sonra yapılacak her anlaşma görüşmesine Filistinliler masaya daha zayıf oturmayacak mı...
ÜÇ: Böyle bir konuda, ‘şu ülke, bu ülke ne düşünüyor, şu siyasetçi, bu siyasetçi miting meydanında ne nutuk atıyor’a bakmaktansa...
Sokaktaki Filistinli ne düşünüyor ona bakmak daha doğru değil mi...
EY İSRAİL DEMEK YERİNE ŞU YAPILSA
Bize gelince... Barış Pınarı harekâtında ve Doğu Akdeniz doğalgazı konusunda Filistin bize karşı ittifak içinde yer aldı...
Şimdi Trump planı konusunda biz ne yapacağız?
Yine “Eyyy İsrail” diye gürleyecek miyiz?
Yoksa onun yerine Amerika ve İsrail’e seslenip bu planın şartlarını iyileştirme konusunda daha ikna edici bir politika mı izleyeceğiz?
Yani kendi iç politikamıza mı sesleneceğiz... Yoksa Filistin halkının yararına sonuç getirecek daha etkili ve çözüme katkı sağlayacak adımlar mı atacağız... Kısaca hemen gürleyecek miyiz? Yoksa biraz düşünüp daha temkinli mi gideceğiz...
İKİ CÜMLE
Dün Afrika dönüşünde Cumhurbaşkanı’nın tepkisini çok dikkatle okudum.
“Anlaşma metnini görüp incelemekten” söz etti...
Gelecek hafta yapılacak İslam Konferansı toplantısına Dışişleri Bakanı’nın katılacağından söz etti...
Nasıl yorumlamalıyız? Esip gürlemek yerine, gürlemeden, daha sakin bir itiraz yoluna gitme ihtimali de var mı sanki.
SEKSTEN VAZGEÇEN KADININ HAYATINDA NELER DEĞİŞİYOR
İngiliz kadın yazar Catherine Gray, sekse bir yıl ara verdikten sonra “The Unexpected Joy of Being Single” (Tek Olmanın Hiç Ummadığınız Zevkleri) adlı bir kitap yazdı.
Bu süre içinde yaşadığı değişiklikleri dünkü Guardian gazetesinde şöyle anlatıyor:
Her şeyden önce hayatta ne istediğimi öğrendim.
Yoga, fotoğrafçılık ve seyahat gibi harika şeyleri keşfettim.
Erkekleri cezbetmek gibi bir derdim kalmadı, o nedenle farklı giyinmeye başladım.
Kendimi birinin sevgilisi veya partneri gibi değil, kendim gibi görmeyi öğrendim.
İlişki konusunda artık daha sağlıklı bir görüşe sahip oldum.
Tekrar bir erkekle ilişki kurmaya başladım. Ama artık kendimi bağımlı hissetmiyorum. İlişkinin başında iyi gitmediğini görürsem hemen bırakabiliyorum.
ALIN SİZE TAM BİR KIRK YAŞ TELAŞI DEKOLTESİ
BEYONCE’nin geçen hafta çekilen bu fotoğrafına bakınca gördüğüm şey şu.
38 yaşında... 40 yaşına yaklaşan her kadının kendini en kötü hissettiği yaşlarda yani...
Duruşunda “Ben hâlâ çok iyi durumdayım” hali var...
En azından benim için çok da iyi durumda...
Ama fotoğrafçı kimse, onu öyle bir açıdan çekmiş ki...
Tam bir felaket.
Türkiye’de de magazin fotoğrafçılarının çoğunun yaptığı gibi, fotoğrafı yukarıdan almış.
Yani bacaklar kısa görünüyor. Beden orantısız uzamış...
Kalçalar haddinden fazla genişlemiş...
Neticede o dekolte göğüslerin değil, 40 yaş telaşının dekoltesi olmuş.
O yüzden fotoğrafçı arkadaşlardan rica ediyorum...
Böyle fotoğrafları çekerken biraz eğilin ve alttan çekin. Bu çağda herkesin güzel görünme hakkı var.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Murat Şaka
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama:
Selma Songül Zengin