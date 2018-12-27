Twitter’ın gazı mı kaçtı bana mı öyle geliyor

*
Ne kafayı çekmiş bir Cihangir sakininin, karşı mahalle trolünü gece yarısı alarmına geçirecek bir mesajı...
Ne de kafayı çekmeden çekmiş gibi olan bir Anadolu imamının “Atatürkçü” mahalleyi çılgına çevirecek bir mesajı...
*
Neler oluyor bize...
Twitter’ın mı gazı kaçtı...
Bizim trol kafanın mı iştahı...
*
Twitter’da kişilik yapma terapisi mi duvara çarptı...
Yoksa mahalleyi bir baştan başa dolaşan “Trump tweet’i icat olundu, mertlik bozuldu” lafı yüzünden trol kafa tweet’çi, “Abi bu mahallede artık bize bile yer kalmadı” deyip köşesine mi çekildi...
*
Yoksa Twitter mahallesinin tamamında mertlik öyle bozuldu, yumruklar öylesine az sayıldı, ahlak öylesine kubura düştü ki...
Artık benim diyen ahlaksız ve kalleş bile “Bu kadarı da olmaz” dedi...
*
Bilmiyorum ama bildiğim şu...
Twitter’da bir isteksizlik, bir bıkmışlık, bir yenilmişlik hali var...
*
Fırtınadan önceki sessizlik midir...
Yoksa iyi bir şeylere mi alamet...
EVLİLİK GÜNÜNÜ UNUTAN TEKNİK DİREKTÖR BAHANESİ Mİ
UĞUR Meleke ile Ali Erim’in SSport’ta yaptıkları “Premier Bakış” programının hastasıyım.
Önceki akşam onların programında Uğur Meleke anlattı.
Everton kendi sahasında 2-6 yenilince, yenen Tottenham Hotspur’un teknik direktörü Mauricio Pochettino şunu söylemiş:
“Bugün karımla evliliğimizin 26’ncı yıldönümüydü. Ona ne hediye alacağımı düşünüyordum. ‘2-6’yı 26 gibi okursanız en güzel hediye bu oldu. Ben evrenin bir düzeni var düşüncesine inanırım. Bence bu bir işaretti.”
Tam karar veremedim.
İşine çok konsantre olup evlilik hediyesini unutan başarılı bir teknik direktörün bulduğu bahane mi...
Yoksa gerçekten tabiatın böyle bir düzeni bulunduğuna olan iman mı...
AYLAK KÖŞE YAZARI BİR GECEYE KAÇ İŞ SIĞDIRIR
DÜN sabaha kadar ayaktaydım.
Kendimce çok önemli dört şey yaptım.
*
- ÖNCE: Uğur Meleke ile Ali Erim’in “Premier Bakış” programında İngiliz futbol liginin son hafta maçlarının hepsinin özetini ve analizlerini izledim.
*
- SONRA: Netflix’te Sergio Leone’nin 1966 yılında çektiği “İyi Kötü Çirkin” filminin sonundaki meşhur düello sahnesinin çekildiği mezarlığın 50 yıl sonra yeniden filmdeki haline getirilişini anlatan belgeseli seyrettim.
*
- DAHA SONRA: Bruce Springsteen’in Broadway’de sahnelenen tek kişilik gösterisinin filmini seyrettim.
*
- SABAHA KARŞI 4’TE: Bana göre NBA’in en önemli maçı olan Golden State Warriors-Los Angeles Lakers maçını izledim.
Dopdolu harika bir geceydi.
FİLMDEKİ BU CÜMLE VAR YA BİTİRDİ BENİ
ELİNİZDE, gecenizde “aylaklık” diye bir jokeriniz varsa, banko Bruce Springsteen’in “Broadway” filmine kullanın.
Seyredin bu filmi... Tam da bugünün filmi...
- Bir çocukluk bu kadar mı güzel anlatılır...
- Bir mahalle bu kadar mı sevgiyle tarif edilir, yaşanır, yaşatılır...
- Bir anne ve bir baba, sevabıyla günahıyla bu kadar mı insanca hatırlanır.
- Ülke sevgisi, ülkenin bugünü ve geleceği ile ilgili kaygılar bu kadar mı cesur ve vatansever duygularla ifade edilir...
- Dünya çapında tanınmış bir şarkıcı olma duygusu bir egoya bu kadar mı mütevazı çizgilerle işlenir.
- Rock müzik bu kadar mı felsefi bir içerik kazanır.
- Bir de sondaki şu cümle:
“Geleceğin henüz yazılmadığını unutmayın.
Ve şimdi hemen dans ayakkabılarınızı giyin ve koşun...”
Bir umut insana, insanlara bu kadar mı edebi bir cümleyle mi aşılanır...
O 20 DAKİKALIK SAHNE
'İYİ Kötü Çirkin’ belgeselinden öğrendim.
Filmin sonundaki efsane düello sahnesini hatırlayın...
Büyük bir mezarlığın ortasında Clint Eastwood, Eli Wallach ve Lee Can Cleef düello yapıyor...
20 dakikalık bir bölümdü bu. Meğer senaryosunda yarım sayfa bile yer tutmuyormuş.
Senarist sadece şunu yazmış:
“Üç adam mezarlığa yürür ve düello yapar...”
Sergio Leone o senaryoyu 20 dakikalık bir sahne haline getirmiş.
HARİKA BİR KONSER KAYDI DAHA
BENİM gibi konser kayıtlarının manyağı iseniz... Kalabalıkta binlerce kişinin aynı ağızdan aynı nakaratı haykırması sizi bu dünyanın bütün kötülüklerinden uzaklaştırıyor... Size “Korkma arkadaş, yalnız değilsin” imanını tazeliyorsa...
İşte harika bir konser kaydı daha...
“5 Seconds of Summer”dan bir şarkı... “Youngblood-Live”...
SEÇİM GELİYOR, SİNİR EGZERSİZİNE BAŞLAYIN
MİTİNG meydanlarında, televizyonlarda, orada burada sizi çıldırtacak lafları duymaya başladınız. Şimdiden karar verin...
Şu aşağıdakilerden hangisini söylediğiniz zaman size daha iyi geliyor şimdiden deneyin:
- Boşveeeer....
-Takma kafana...
- Koyver gitsin...
- Hakuna matata...
Twitter’ın gazı mı kaçtı bana mı öyle geliyor
EPEY zamandır şöyle esaslı bir “Twitter geyiği” yok ortada...
*
Ne kafayı çekmiş bir Cihangir sakininin, karşı mahalle trolünü gece yarısı alarmına geçirecek bir mesajı...
Ne de kafayı çekmeden çekmiş gibi olan bir Anadolu imamının “Atatürkçü” mahalleyi çılgına çevirecek bir mesajı...
*
Neler oluyor bize...
Twitter’ın mı gazı kaçtı...
Bizim trol kafanın mı iştahı...
*
Twitter’da kişilik yapma terapisi mi duvara çarptı...
Yoksa mahalleyi bir baştan başa dolaşan “Trump tweet’i icat olundu, mertlik bozuldu” lafı yüzünden trol kafa tweet’çi, “Abi bu mahallede artık bize bile yer kalmadı” deyip köşesine mi çekildi...
*
Yoksa Twitter mahallesinin tamamında mertlik öyle bozuldu, yumruklar öylesine az sayıldı, ahlak öylesine kubura düştü ki...
Artık benim diyen ahlaksız ve kalleş bile “Bu kadarı da olmaz” dedi...
*
Bilmiyorum ama bildiğim şu...
Twitter’da bir isteksizlik, bir bıkmışlık, bir yenilmişlik hali var...
*
Fırtınadan önceki sessizlik midir...
Yoksa iyi bir şeylere mi alamet...
EVLİLİK GÜNÜNÜ UNUTAN TEKNİK DİREKTÖR BAHANESİ Mİ
UĞUR Meleke ile Ali Erim’in SSport’ta yaptıkları “Premier Bakış” programının hastasıyım.
Önceki akşam onların programında Uğur Meleke anlattı.
Everton kendi sahasında 2-6 yenilince, yenen Tottenham Hotspur’un teknik direktörü Mauricio Pochettino şunu söylemiş:
“Bugün karımla evliliğimizin 26’ncı yıldönümüydü. Ona ne hediye alacağımı düşünüyordum. ‘2-6’yı 26 gibi okursanız en güzel hediye bu oldu. Ben evrenin bir düzeni var düşüncesine inanırım. Bence bu bir işaretti.”
Tam karar veremedim.
İşine çok konsantre olup evlilik hediyesini unutan başarılı bir teknik direktörün bulduğu bahane mi...
Yoksa gerçekten tabiatın böyle bir düzeni bulunduğuna olan iman mı...
AYLAK KÖŞE YAZARI BİR GECEYE KAÇ İŞ SIĞDIRIR
DÜN sabaha kadar ayaktaydım.
Kendimce çok önemli dört şey yaptım.
*
- ÖNCE: Uğur Meleke ile Ali Erim’in “Premier Bakış” programında İngiliz futbol liginin son hafta maçlarının hepsinin özetini ve analizlerini izledim.
*
- SONRA: Netflix’te Sergio Leone’nin 1966 yılında çektiği “İyi Kötü Çirkin” filminin sonundaki meşhur düello sahnesinin çekildiği mezarlığın 50 yıl sonra yeniden filmdeki haline getirilişini anlatan belgeseli seyrettim.
*
- DAHA SONRA: Bruce Springsteen’in Broadway’de sahnelenen tek kişilik gösterisinin filmini seyrettim.
*
- SABAHA KARŞI 4’TE: Bana göre NBA’in en önemli maçı olan Golden State Warriors-Los Angeles Lakers maçını izledim.
Dopdolu harika bir geceydi.
FİLMDEKİ BU CÜMLE VAR YA BİTİRDİ BENİ
ELİNİZDE, gecenizde “aylaklık” diye bir jokeriniz varsa, banko Bruce Springsteen’in “Broadway” filmine kullanın.
Seyredin bu filmi... Tam da bugünün filmi...
- Bir çocukluk bu kadar mı güzel anlatılır...
- Bir mahalle bu kadar mı sevgiyle tarif edilir, yaşanır, yaşatılır...
- Bir anne ve bir baba, sevabıyla günahıyla bu kadar mı insanca hatırlanır.
- Ülke sevgisi, ülkenin bugünü ve geleceği ile ilgili kaygılar bu kadar mı cesur ve vatansever duygularla ifade edilir...
- Dünya çapında tanınmış bir şarkıcı olma duygusu bir egoya bu kadar mı mütevazı çizgilerle işlenir.
- Rock müzik bu kadar mı felsefi bir içerik kazanır.
- Bir de sondaki şu cümle:
“Geleceğin henüz yazılmadığını unutmayın.
Ve şimdi hemen dans ayakkabılarınızı giyin ve koşun...”
Bir umut insana, insanlara bu kadar mı edebi bir cümleyle mi aşılanır...
O 20 DAKİKALIK SAHNE
'İYİ Kötü Çirkin’ belgeselinden öğrendim.
Filmin sonundaki efsane düello sahnesini hatırlayın...
Büyük bir mezarlığın ortasında Clint Eastwood, Eli Wallach ve Lee Can Cleef düello yapıyor...
20 dakikalık bir bölümdü bu. Meğer senaryosunda yarım sayfa bile yer tutmuyormuş.
Senarist sadece şunu yazmış:
“Üç adam mezarlığa yürür ve düello yapar...”
Sergio Leone o senaryoyu 20 dakikalık bir sahne haline getirmiş.
HARİKA BİR KONSER KAYDI DAHA
BENİM gibi konser kayıtlarının manyağı iseniz... Kalabalıkta binlerce kişinin aynı ağızdan aynı nakaratı haykırması sizi bu dünyanın bütün kötülüklerinden uzaklaştırıyor... Size “Korkma arkadaş, yalnız değilsin” imanını tazeliyorsa...
İşte harika bir konser kaydı daha...
“5 Seconds of Summer”dan bir şarkı... “Youngblood-Live”...
SEÇİM GELİYOR, SİNİR EGZERSİZİNE BAŞLAYIN
MİTİNG meydanlarında, televizyonlarda, orada burada sizi çıldırtacak lafları duymaya başladınız. Şimdiden karar verin...
Şu aşağıdakilerden hangisini söylediğiniz zaman size daha iyi geliyor şimdiden deneyin:
- Boşveeeer....
-Takma kafana...
- Koyver gitsin...
- Hakuna matata...