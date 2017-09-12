Türkiye’nin en Erdoğancı yazarları kimler ve ben

Daha önce A330 uçağına en çok binen gazeteciler listesi yapmıştı.

Şimdi de “Yazılarında en çok Erdoğan’dan bahseden yazarlar” listesi yapmış.

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- REKOR 33 yazısından 25’inde Erdoğan adını geçiren Star yazarı Ahmet Kekeç’te...

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- İKİNCİ sırada 26 yazısından 23’ünde Erdoğan adını geçiren hurriyet.com.tr ve Hürriyet Daily News yazarı Murat Yetkin’de...

Yüzdeye vurursanız, bu rakam aslında Murat’ı birinci sıraya geçiriyor.

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- ÜÇÜNCÜ sırada yine bir Hürriyet yazarı var.

26 yazıdan 20’sinde Erdoğan adını geçiren Abdulkadir Selvi...

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- DÖRDÜNCÜ sırada 38 yazıdan 17’sinde Erdoğan adını geçiren Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas’ı görüyoruz.

- BEŞİNCİ sırada ise 37 yazıdan 16’sında Erdoğan adı kullanan Habertürk yazarı Fatih Altaylı var...

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- ALTINCI sırada ise 33 yazıdan 14’ünde Erdoğan’dan söz eden bendeniz bulunuyor...

Olsun, en azından A330’a binenlerin çoğunu sollamışım.

- NOT: Biliyorum merak etmişsinizdir Emin Çölaşan listeye giremedi mi diye...

O 31 yazıdan sadece 8’inde Erdoğan demiş...

Yani performans düşüklüğü var...

NİYE HÜRRİYET YÜZDE 40 DEYİNCE, O ‘YÜZDE 40’ GÜNÜN KONUSU OLUYOR

- Hiç düşündünüz mü...

Niye, Hürriyet yazarı Melis Alphan, ensestle ilgili “yüzde 40” diye bir rakam ortaya attığı zaman bu, Türkiye’nin konusu haline geliyor...

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- Oysa Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü 2015 yılında bu rakamı Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu’nda milletin temsilcilerine söylemiş...

Kimsenin umurunda olmamış...

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2016 yılında T24 internet sitesine söylemiş...

Aynı yıl bir başka gazeteye daha söylemiş...

Kimsenin umurunda olmamış...

Hiç düşündünüz mü niye...

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Ben söyleyeyim...

Çünkü bu ülkede, bir olay ancak Hürriyet’te yayınlanınca haber oluyor...

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Evet gerçek bu...

Hürriyet bu ülkenin en etkili referans gazetesidir... Ama sadece etkili değil...

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bilâ’nın dün açıkladığı veriler bu markanın rakamsal olarak gücünü de açıkça ortaya koyuyor...

AYDA 26 MİLYON İNSAN, HER ÜÇ TÜRK’TEN BİRİ

FİKRET Bilâ Hürriyet’in bu toplumda ulaştığı insanların rakamsal boyutunu çok çarpıcı rakamlarla verdi.

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- 300 BİN: Hürriyet gazetesinin satışı günlük ortalama 300 binin üzerinde.

Ancak bu buzdağının sadece su üstündeki kısmı.

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- 1 MİLYON: Bugün Hürriyet’in yazılı baskısı her gün 1 milyon kişi tarafından okunuyor.

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- 26 MİLYON: hurriyet.com.tr ayda 26 milyon kişiye ulaşıyor.

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- 52 MİLYON: Hürriyet’in internet sitesini ayda ortalama 52 milyon kişi ziyaret ediyor.

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- 60 MİLYON: Sadece geçen ay Hürriyet Facebook hesabında canlı yayınlar dahil 60 milyon video izlendi.

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- 1 MİLYAR: Hürriyet internet sitesinde ayda 1 milyardan fazla sayfa görüntülemesi yapılıyor.

RAKİPLER KÜÇÜK OLUNCA BU BÜYÜKLÜK AZAMETE DÖNÜŞÜYOR

BU rakamlar Hürriyet’i sadece bir Türkiye devi değil, aynı zamanda bir dünya devi yapıyor.

Şimdi anladınız mı niye Melis Alphan “Yüzde 40” rakamını yazınca bu rakam Türkiye’nin meselesi haline geliyor...

Niye Türkiye bir anda “ensest” olayının gerçek boyutunu tartışmaya başlıyor...

Hep söylüyorum...

Hürriyet’in tek rakibi “rakipsizliktir”...

Hürriyet büyük markadır...

Ama rakipler küçük olunca, onun büyüklüğü azamet haline geliyor...

Tavsiyem Hürriyet’le uğraşacağınıza, o niye büyüktür, onu tartışın...

Ve siz de büyümeye çalışın...

YENİ MÜFREDATIN İLK BOŞANMASI





DÜN Posta gazetesinde okudum.

Alişan ile Eda Erol’un ayrılmasının nedeni dizilermiş.

Eda Erol nişandan önce dizilerde rol alıyormuş.

Alişan “Nikâhtan sonra eşinin dizilerde çalışmamasını istemiş.”

Ancak Eda Erol bunu dinlemeyip bir dizi ile anlaşınca nişan bozulmuş.

Haberi okuyunca içimden geçen cümle şu oldu:

“İşte yeni milli eğitim müfredatına uygun ilk boşanma...”

Ne diyor yeni müfredat...

Erkek ailenin reisidir...

Kadın ona biat edecek...

Kadın biat etmeyince, kendini “reis” olarak gören Alişan ne yapıyor...

Kadın “Boş oluyor”...

BU SELFİE’Yİ STÜDYOSU BULDOZERLE YIKILAN ÜNLÜ SANATÇI ÇEKTİ





-Polis dayağı yedi...

- Evde hapis cezası aldı.

- Kurduğu yeni stüdyosu buldozerle yıkıldı.

- “Toplumun huzurunu ve uyumunu bozmak”la suçlandı.

Suçu, Çin’de “insan haklarını savunmak”, “çocuk ölümlerindeki ihmalleri ortaya koymak”...

Ve bunları Instagram, Twitter hesaplarından bütün dünyaya duyurmak...

Ai Weiwei bugün dünyanın en önemli sanatçılarından biri...

Bugün Sabancı Müzesi’nde sergisi açılıyor.

Önceki akşam Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı’nın evinde onun onuruna verilen davetteydim.

Hemen akıllı telefonumu aldı ve bu selfie’yi çekti.

Bir kere daha anladım.

Bir insan hakları savaşçısını hapse atmakla, onu insanlığın evrensel tarihinden çıkaramıyorsunuz...

MEĞER SIFIRCI HOCAYMIŞ

- OSMAN Müftüoğlu’nun dün benim sağlık karnem hakkında yazdıklarını okudum. Meğer sıfırcı hocadan betermiş.

Güya benim iyi olduğumu anlatmaya çalışıyor ama çıkan sonuç felaket...

Hocam hiç

olmazsa geçen yıl çekilmiş o fotoğrafımı kullanmasaydın.

Fotoğraf senin notlarını tekzip ediyor.

BU İTFAİYECİ ‘BAYWATCH’DİZİSİNDE RAHAT OYNAR





“BAYWATCH” filmi ve dizisi Amerika’da geçiyor...

Bizim hikâye ise İstanbul Beşiktaş’ta...

Geçen pazar günü Beşiktaş sahilinde yaralı bir martı görülüyor.

İtfaiyeci bir genç hemen suya atlayıp yaralı martıyı kurtarıyor.

Fotoğrafa bakarken “Baywatch” dizisini hatırladım.

Türkiye’de polis profili hızla değişiyor.

O göbekli, pasaklı mahalle bekçisi tipli polisin yerini sırım gibi gençler alıyor.

Meğer itfaiyede de aynı gelişme varmış.

Buyurun fotoğrafa, itfaiyecinin tipine, tişörtüne bakın...

Rahatlıkla “Baywatch” dizisinde oynayamaz mı...