Türkiye’nin 1 numaralı hergele eşeği kimdir

Kendimi en rahat özdeşleştirdiğim hayvanlardan biridir.

*

Bugüne kadar gördüğüm en sempatik eşek, hiç şüphesiz “Shrek” filmindeki “Donkey”di...

O çizgi film çıktığında bir pazar yazımın tamamını ona ayırmıştım.

*

Bugüne kadar gördüğüm en hergele eşek de oydu...

*

Ama dün Latif Demirci’nin çizdiği çiğdem çitleyen eşeği görünce dedim ki...

İşte Türkiye’nin hiç tartışmasız bir numaralı mahalli hergele eşeği bu...

*

Ya listenin ikinci ve sonraki sıraları...

*

Bir zamanlar mahallenin tek hergelesi olarak Ahmet Arsan diye bir yazar vardı.

O artık “out”.

*

İki numaraya beni koyarsanız mutlu olurum...

Üç, dört ve beş numara şimdilik münhal...

*

Herkes kendi listesini yapsın....

Kendinize torpil yapmaktan da çekinmeyin...

*

Eşek kadrosu, iyi kadro...

SAYIN CUMHURBAŞKANI BİR ‘ISTIRAP MOLASI’ ALSAK

BUGÜNLERE en uygun kitap nedir?

İşte Frankfurt dönüşü onu okumaya başladım.

Fernando Pessoa’nın “Huzursuzluğun Kitabı”...

*

Türkiye huzursuz...

En başındaki Cumhurbaşkanı’ndan en sıradan insanına kadar huzursuz...

*

Ben de huzursuzum...

Diyor ki Pessoa:

“Hissettiklerimi yazıyorsam, hissetmenin ateşini azaltmak için başka çare olmadığından...”

*

Çare, kitabın 353’ncü sayfasında yazılı.

“Istırap molası...”

*

Diyorum ki...

Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere...

Hepimiz bir ıstırap molası alsak...

Ve düşünsek...

ISTIRAP MOLASI İÇİN DÜŞÜNME KONULARI

- Bu milleti nasıl tekrar bir araya getirebiliriz...

- Bütün milletin göğsünü gere gere arkasında duracağı dış politikayı nasıl kurarız...

- Bütün dünya ile papaz olan ilişkilerimizi nasıl tamir edebiliriz...

- Hakkı, hukuku nasıl medeni bir ülkeye yakışan hak ve hukuk haline getirebiliriz...

- Demokrasiyi nasıl yeniden inşa eder, Türkiye’yi bir vicdan, insan hakları, özgürlükler ülkesi haline nasıl getiririz...

Yani ülkemizdeki huzursuzluğu nasıl yok ederiz...

Ne diyor Pessoa...

Yazmaktan başka çaremiz yok.

İŞTE GERÇEK BEST MODEL BUDUR





ERKAN Özarman’ı kutluyorum...Onunla birlikte tabii ki jüriyi de... Bu yıl Girne’de yapılan “Best Model of Turkey” yarışmasında öyle bir kız seçtiler ki...

Dün gazetelerdeki en iç açıcı fotoğraf onunkiydi...

Adı Aslıhan Karalar...

Güzel bir kız...

Yüzü çok güzel...

Gençliğinin bütün duruluğu yüzüne yansımış...

Duruşu ve edası çok iyi...

Diyeceğim bu yıl best model tam isabet olmuş...

AH BUGÜNLERDE BEN DE ŞÖYLE BİR BAKABİLSEM





BUGÜNLERDE şöyle bakabilmek istiyorum...

Hafif ukala...

Biraz meydan okuyan... Epey istihza... Hatta küçümseme...

Yirmi birinci yüzyılın ikinci 10 yılında şu yaşadıklarımızı tiye alabilecek bir yürek ve o yüreğin bir çift göz olup da hepimize bakışı ile...

Fonda bayağı da “Bu da geçer yahu...” müziği...

Arkadaş, özledim be ben Attilâ İlhan bakışını... Onu kapak yapan, bu fotoğrafını yine hatırlatan Kafa dergisine teşekkürlerimle...

CİHANGİR AHALİSİ İLE AYNI GÖRÜŞTE DEĞİLİM AMA

ANTALYA festivali konusunda Cihangir ahalisi ile aynı görüşte değilim. Bir festival gerçekten uluslararası festival olacaksa, herkes de uluslararası standartlarda yarışacak...

Ayrıca Türk filmlerinin artık uluslararası standartlarda yarışacak noktaya geldiğine samimi olarak inanıyorum.

Yani Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel’in tek yarışma

fikri bana göre doğru...

Ama bu karara gerekçe olarak dün Ayşe Arman’a söylediği lafı hiç mi hiç sevmedim.

Diyor ki: “En büyük anket seçimlerdir. 2014’te halkın teveccühü ile seçilmiş bir belediye başkanı olarak böyle yaptım...”

Aldığın kararı, uluslararası standartlarla açıklarsan, senin yanındayım...

Ama kalkıp halk beni seçti, istediğimi yaparım tarzına girersen...

Bak işte orada yokum...

GECE YALNIZLIĞINDA

CEM Adrian’ın yeni şarkısı “Tuz Buz”. “Kalbim tuz buz...” Bir de şu cümle: “Yokluğun bile aşktır bana... Hiçliğim bile âşıktı sana...” Damardan sözler yani...

GÜNÜN SÖZÜ

“Nasıl kaşındığını bilen nasıl kaşıyacağını bilir. Kaşıntı durduk yerde durmaz, yürür, sıçrar ya, bilirkişi pek yanılmaz güzergâhını kestirmekte...”

Enis Batur

Kafa dergisi

HAFİF CAZ SEVERE İKİ YENİ ŞARKI

- STACEY KENT: “Double Rainbow”

- GREGORY PORTER: “Quizas, Quizas, Quizas”

ÜÇ YENİ EGE ŞARKISI

- NİKOS VERTİS: “SE Eroteftika”

- SAKİS ARSENİOU: “Savvatiatika”

- VALENTİNO: “Pote Voudas Pote Koudas”