Think Tank'ın taretinde oturan 3 kişiye tavsiye

Araştırma falan diyorlar ama kusura bakmasınlar resmen fişleme...
Kendilerinde o yetkiyi nereden bulmuş ve almışlarsa gazetecileri bir güzel gammazlamışlar...
*
Ben geçmişte “Andıç” denilen tuzağa düşürülmüş gazetecilerden biriyim.
Öyle bir ayıba imza attım ki, unutmamak ve unutturmamak için hâlâ o ayıbı gönüllü olarak alnımda taşımaya devam ediyorum.
Genç gazetecilere bizzat kendim anlatıyorum.
*
Şimdi sahip olduğum tecrübeyle, bu ayıbı yapan SETA’cılara şunu demek istiyorum...
Hiç şüpheniz olmasın ki bu ayıp raporu hayatınızın sonuna kadar sizin yakanızdan düşmeyecek.
*
Size tavsiyem...
Olay daha fazla dallanıp budaklanmadan hemen özür dileyin...
Böyle bir yanlışı bugün geçiştirebilirsiniz...
Ama bilin ki üç-beş yıl sonrasında geçiştiremeyecek, taşıyamayacaksınız.
*
Ve size şunu da söyleyeyim...
Yıllar öyle hızla geçiyor, devirler öyle kaş göz arasında değişiyor ki...
Bir bakmışsınız o kaçınılmaz yarın bugünden gelivermiş.
SİYASETÇİ SUSSA, KONUŞAN KAFALAR TATİLE ÇIKARILSA
Bu yazıyı Sicilya’nın Taormina kasabasının meydanından yazıyorum.
Fotoğrafta gördüğünüz gibi iki müzisyen harika Sicilya ve Kalabriya şarkıları çalıyor.
Hep yazıyorum...
*
Son 5 yaz mevsimimiz, darbe ve referandumla heder oldu. Beş yazımız gitti.
*
Yirmi yaşında bir gencin her 4 yazından biri demek bu... Akdenizli, Egeli, Türkiyeli bir genç için yaz çok önemli... Arkadaşlıkların, yaz aşklarının, keyifli sokakların mevsimi.
Neyse bu defaki 23 Haziran’da bitti. Şöyle bir temennide bulunsam...
*
Önümüzde 2 ay yaz ayı var. Eh eylül de şöyle ılıman giderse siz deyin üç ay...
Diyorum ki...
Siyasetçi daha az konuşsa...
Konuştuğunda kırıcı, bölücü olmasa...
Trol kafa köşe yazarı biraz izin alıp kenara çekilse...
O çekilmiyorsa çektirilse...
Televizyonda her gece aynı cümlelerle, zekâ düzeyi düşük aynı sözlü tarrakalarla tozu dumana katan, içimizi karartan konuşan kafalar tatile çıksa... Çıkmıyorlarsa çıkartılsalar...
Günlük rızkını hırgürden çıkaran nefret tacirleri dükkânı kapatıp tatile gitse...
*
Yani arkadaş, memleketime biraz sükûnet gelse...
Türkiye kendini dinlese...
Siyasetçi biraz Türkiye’yi dinlese... Hâkimi savcısı, kendi vicdanını dinlese...
*
İyi olmaz mı...
AJDA’NIN SON YOUTUBE KLİBİNE GİREN NEDEN ŞU YAZIYI GÖRDÜ
GEÇEN cuma akşamı saat 19.45’te Ajda Pekkan’ın yeni şarkısı “Canın Sağ Olsun”un klibi YouTube’a yüklendi.
Ben 21.45’te öğrendim ve hemen girip izledim. İlk izlenimim... Şarkı harika...
Ajda’nın hepimizin hafızasına girmiş 70-80’li yıllardaki o harikulade sesi ve söyleme tarzı. Ama ritim tam bugünün...
İkisi birleşince uzun yıllar dinleyeceğim yepyeni bir Ajda şarkısı çıkmış ortaya.
Ancak klip yayınlandıktan 3 saat sonra ilginç bir gelişme oldu. YouTube’a girip şarkıyı arayanlar, “Bu video kullanıcı tarafından kaldırıldı” yazısı ile karşılaştı.
Size bunun hikâyesini anlatayım.
SİNAN’IN GÖRÜNTÜSÜ KLİPTEN ŞİİRİ ŞARKIDAN NEDEN ÇIKTI
Şarkının ve klibin ilk halinde dikkati çeken iki şey vardı.
Girişinde Sinan Akçıl’ın okuduğu bir şiir vardı. Ayrıca klipte de uzun uzun Sinan Akçıl görüntülerine yer verilmişti.
*
Klibi seyreder seyretmez Ajda’ya, “Harika bir şarkı yapmışsın” diye mesaj attım.
Bana ilginç bir bilgi verdi.
Yakınları ve danışmanları klipteki Sinan Akçıl görüntülerini fazla bulmuşlar. O nedenle tamamen çıkarmaya karar vermişler.
*
Bence de doğru bir karar.
Son günlerde en çok konuşulan şarkılardan ve kliplerden biri Madonna’nın “Medellin” şarkısı...
Orada Madonna’nın Malluka ile birlikte görüntüleri var.
Ama bu normal.
*
Çünkü Malluka şarkının yarısına yakınında eşlik ediyor.
Sinan Akçıl müziği yazmış ama şarkıda bir Malluka rolü yok... Dolayısıyla Ajda’dan resmen rol çalmış.
Nitekim şarkının bir de Sinan’sız versiyonu da yapılmış. Yani direkt Ajda giriyor şarkıya. O versiyonunu daha çok sevdim.
*
Ama şunu da söyleyeyim.
Sinan harika bir şarkı yazmış.
BU YILIN EN BÜYÜK HİT PARÇASI HANGİSİ
Çocukluğumdan beri müzik listelerini takip ederim.
Bu listelerin nasıl yapıldığını da hep merak ederdim. Mesela Billboard Top 100 listesi...
Streaming platformlar çıktıktan sonra bu işin kolaylaştığını düşünüyordum. Çünkü her şarkı indirildiğinde kayda geçiyor ve en çok indirilen şarkı da 1 numara oluyor diye düşünüyordum.
Geçen hafta Music Business Worldwide sitesinde bir yazı okudum.
Meğer bu listeler karmaşık bir algoritmaya göre hazırlanıyormuş.
Evet bunda streaming kanallarda indirilme sayısı önemli ama tek başına yeterli değil.
Onun yanında CD, indirme ve vinil satışı ile bir de radyolarda çalınma sayısı da eklenip bir “charte puanı” ortaya çıkarılıyormuş.
Bakın bu algoritmaya göre bu yılın ilk 6 ayının en hit 5 parçası neymiş.
BU YILIN EN BÜYÜK HİTİ ‘SUNFLOWER’
BU üçlü algoritmaya göre yılın ilk 6 ayının ilk 5 hit şarkısı şunlar:
1- “Sunflower”: Post Malone ve Swae Lee (175 charte puanı)
2- “Without Me”: Halsey (149)
3- “7 Rings” Ariana Grande (133)
4- “Old Town Road (remix):
Lil Nas X (120)
5- “Wow”: Post Malone (111)
Think Tank'ın taretinde oturan 3 kişiye tavsiye
SETA denilen kuruluşun çıkardığı gazeteci raporunu hayretle ve dehşetle okudum.
Araştırma falan diyorlar ama kusura bakmasınlar resmen fişleme...
Kendilerinde o yetkiyi nereden bulmuş ve almışlarsa gazetecileri bir güzel gammazlamışlar...
*
Ben geçmişte “Andıç” denilen tuzağa düşürülmüş gazetecilerden biriyim.
Öyle bir ayıba imza attım ki, unutmamak ve unutturmamak için hâlâ o ayıbı gönüllü olarak alnımda taşımaya devam ediyorum.
Genç gazetecilere bizzat kendim anlatıyorum.
*
Şimdi sahip olduğum tecrübeyle, bu ayıbı yapan SETA’cılara şunu demek istiyorum...
Hiç şüpheniz olmasın ki bu ayıp raporu hayatınızın sonuna kadar sizin yakanızdan düşmeyecek.
*
Size tavsiyem...
Olay daha fazla dallanıp budaklanmadan hemen özür dileyin...
Böyle bir yanlışı bugün geçiştirebilirsiniz...
Ama bilin ki üç-beş yıl sonrasında geçiştiremeyecek, taşıyamayacaksınız.
*
Ve size şunu da söyleyeyim...
Yıllar öyle hızla geçiyor, devirler öyle kaş göz arasında değişiyor ki...
Bir bakmışsınız o kaçınılmaz yarın bugünden gelivermiş.
SİYASETÇİ SUSSA, KONUŞAN KAFALAR TATİLE ÇIKARILSA
Bu yazıyı Sicilya’nın Taormina kasabasının meydanından yazıyorum.
Fotoğrafta gördüğünüz gibi iki müzisyen harika Sicilya ve Kalabriya şarkıları çalıyor.
Hep yazıyorum...
*
Son 5 yaz mevsimimiz, darbe ve referandumla heder oldu. Beş yazımız gitti.
*
Yirmi yaşında bir gencin her 4 yazından biri demek bu... Akdenizli, Egeli, Türkiyeli bir genç için yaz çok önemli... Arkadaşlıkların, yaz aşklarının, keyifli sokakların mevsimi.
Neyse bu defaki 23 Haziran’da bitti. Şöyle bir temennide bulunsam...
*
Önümüzde 2 ay yaz ayı var. Eh eylül de şöyle ılıman giderse siz deyin üç ay...
Diyorum ki...
Siyasetçi daha az konuşsa...
Konuştuğunda kırıcı, bölücü olmasa...
Trol kafa köşe yazarı biraz izin alıp kenara çekilse...
O çekilmiyorsa çektirilse...
Televizyonda her gece aynı cümlelerle, zekâ düzeyi düşük aynı sözlü tarrakalarla tozu dumana katan, içimizi karartan konuşan kafalar tatile çıksa... Çıkmıyorlarsa çıkartılsalar...
Günlük rızkını hırgürden çıkaran nefret tacirleri dükkânı kapatıp tatile gitse...
*
Yani arkadaş, memleketime biraz sükûnet gelse...
Türkiye kendini dinlese...
Siyasetçi biraz Türkiye’yi dinlese... Hâkimi savcısı, kendi vicdanını dinlese...
*
İyi olmaz mı...
AJDA’NIN SON YOUTUBE KLİBİNE GİREN NEDEN ŞU YAZIYI GÖRDÜ
GEÇEN cuma akşamı saat 19.45’te Ajda Pekkan’ın yeni şarkısı “Canın Sağ Olsun”un klibi YouTube’a yüklendi.
Ben 21.45’te öğrendim ve hemen girip izledim. İlk izlenimim... Şarkı harika...
Ajda’nın hepimizin hafızasına girmiş 70-80’li yıllardaki o harikulade sesi ve söyleme tarzı. Ama ritim tam bugünün...
İkisi birleşince uzun yıllar dinleyeceğim yepyeni bir Ajda şarkısı çıkmış ortaya.
Ancak klip yayınlandıktan 3 saat sonra ilginç bir gelişme oldu. YouTube’a girip şarkıyı arayanlar, “Bu video kullanıcı tarafından kaldırıldı” yazısı ile karşılaştı.
Size bunun hikâyesini anlatayım.
SİNAN’IN GÖRÜNTÜSÜ KLİPTEN ŞİİRİ ŞARKIDAN NEDEN ÇIKTI
Şarkının ve klibin ilk halinde dikkati çeken iki şey vardı.
Girişinde Sinan Akçıl’ın okuduğu bir şiir vardı. Ayrıca klipte de uzun uzun Sinan Akçıl görüntülerine yer verilmişti.
*
Klibi seyreder seyretmez Ajda’ya, “Harika bir şarkı yapmışsın” diye mesaj attım.
Bana ilginç bir bilgi verdi.
Yakınları ve danışmanları klipteki Sinan Akçıl görüntülerini fazla bulmuşlar. O nedenle tamamen çıkarmaya karar vermişler.
*
Bence de doğru bir karar.
Son günlerde en çok konuşulan şarkılardan ve kliplerden biri Madonna’nın “Medellin” şarkısı...
Orada Madonna’nın Malluka ile birlikte görüntüleri var.
Ama bu normal.
*
Çünkü Malluka şarkının yarısına yakınında eşlik ediyor.
Sinan Akçıl müziği yazmış ama şarkıda bir Malluka rolü yok... Dolayısıyla Ajda’dan resmen rol çalmış.
Nitekim şarkının bir de Sinan’sız versiyonu da yapılmış. Yani direkt Ajda giriyor şarkıya. O versiyonunu daha çok sevdim.
*
Ama şunu da söyleyeyim.
Sinan harika bir şarkı yazmış.
BU YILIN EN BÜYÜK HİT PARÇASI HANGİSİ
Çocukluğumdan beri müzik listelerini takip ederim.
Bu listelerin nasıl yapıldığını da hep merak ederdim. Mesela Billboard Top 100 listesi...
Streaming platformlar çıktıktan sonra bu işin kolaylaştığını düşünüyordum. Çünkü her şarkı indirildiğinde kayda geçiyor ve en çok indirilen şarkı da 1 numara oluyor diye düşünüyordum.
Geçen hafta Music Business Worldwide sitesinde bir yazı okudum.
Meğer bu listeler karmaşık bir algoritmaya göre hazırlanıyormuş.
Evet bunda streaming kanallarda indirilme sayısı önemli ama tek başına yeterli değil.
Onun yanında CD, indirme ve vinil satışı ile bir de radyolarda çalınma sayısı da eklenip bir “charte puanı” ortaya çıkarılıyormuş.
Bakın bu algoritmaya göre bu yılın ilk 6 ayının en hit 5 parçası neymiş.
BU YILIN EN BÜYÜK HİTİ ‘SUNFLOWER’
BU üçlü algoritmaya göre yılın ilk 6 ayının ilk 5 hit şarkısı şunlar:
1- “Sunflower”: Post Malone ve Swae Lee (175 charte puanı)
2- “Without Me”: Halsey (149)
3- “7 Rings” Ariana Grande (133)
4- “Old Town Road (remix):
Lil Nas X (120)
5- “Wow”: Post Malone (111)