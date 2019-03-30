Tamam adam arıza ama uçakta neler yaşandığını anladınız mı

Hepimiz, kafadan yargımızı vermişiz.
Adam arıza ya... Hepimiz hemen bu senaryoyu satın almaya, hepimiz anında inanmaya hazırız.
Erkan Petekkaya uçakta olay çıkarmış.
Tamam ben de katılıyorum... Adam arıza... Yapmıştır yine bir yamukluk yargısı bende de ziyadesiyle var...
Dün olayın uçakta çekilen videosunu kafamda bu yargıyla defalarca seyrettim...
Haberleri okudum...
Ama adamın uçakta ne yaptığını hâlâ anlamadım.
Görüntüde koltuğundan kalkan Petekkaya’yı görüyoruz.
“Ben yapmadım, ben yapmadım” diyor...
Demek ki yapılan bir şey var ama o şey ne videodan anlaşılmıyor.
Tam aksine videoda onun söylediği sözleri doğrulayan bir alt ses var.
Petekkaya “Bunların amacı bana komplo kurup sosyal medyada takipçi arttırmak” diyor.
Gerçekten de videoyu çeken kimsenin “Şimdi ben bununla kaç takipçi kazanırım” dediğini duyuyoruz.
Haberlerdeki ayrıntılara gelince, orada da fazla bir şey yok.
Sadece yanına oturduğu kadının “Bu adam içkili” diye şikâyette bulunduğu yolunda bir cümleden başta ayrıntı göremedim.
Diyeceğim... Evet bu arkadaş arıza... Yapar da...
Kendisi bazen körkütük gezdiği halde, içkiyi yasaklayın falan diye abuk sabuk lakırdılar da eder...
Ama o gün uçakta ne olmuş, lütfen biri bizi aydınlatsın.
Ne arıza çıkarmış bu arkadaş hepimiz öğrenelim.
KRİZ SIRASINDA KONUŞULACAK BİR KARA MİZAH BAŞESERİ
TÜRKİYE ekonomik krizi ile boğuşurken, Kırmızıkedi Yayınları, ekonomik krizle ilgili çok ilginç bir kitapçık yayınladı.
Kitabın yazarı Jonathan Swift...
Adı oldukça uzun:
“İrlanda’da Yoksul İnsanların Çocuklarının Ailelerine veya Ülkelerine Yük Olmasını Önlemek ve Onları Topluma Kazandırmak İçin Makul bir Öneri...”
Burada özetini bile veremem. Çünkü yazılanları ciddiye alacak insanlardan korkarım.
Türkiye’de de bu kitabı ancak başında Enis Batur gibi bir entelektüelin bulunduğu bir yayın evi yayınlayabilirdi.
DİNDARLIK ÜZERİNE
YİNE Swift’in kitabından bir cümle:
“Ancak birbirimizden nefret edecek kadar dindarız, birbirimizi sevecek kadar değil...”
BİR CÜMLE - BU DÜNYAYA BİR DÂHİNİN GELDİĞİNİ NASIL ANLARSINIZ
SWIFT’in kitabından bir cümle: “Bu dünyaya gerçek dehanın geldiğini şu işaretten anlayabilirsiniz: Bütün ahmaklar ona karşı birleşirler.”
ÜST DÜZEY KOMUTANIN BU SORUSUNA KAÇ PUAN
Olay geçen hafta Avustralya’nın başkenti Canberra’da meydana gelmiş.
Ülkenin savunma bakanı basın toplantısı yapıyor.
Konu Avustralya ordusunun üst düzey komuta heyetindeki değişiklik.
*
Bakanın yanında üst düzey üç komutan duruyor. Bu konu kapanıyor ve bakan siyasi konulardaki sorulara cevap vermeye başlıyor.
*
İşte tam o sırada genelkurmay başkanı herkesin duyacağı şekilde bakana şunu söylüyor: “Kusura bakmayın, siz bu tür siyasi soruları cevaplarken ordu mensuplarından köşeye çekilmelerini isteyebilir miyim?”
Peki bakan, komutanın bu sorusuna ne cevap veriyor? “Tabii ki” diyor...
*
Çok kırıcı bir seçim kampanyası yaptık...
Camilere siyasi afiş asanlar çıktı.
Okullarda siyasete izin veren yöneticiler gördük...
*
“Bizi siyasi bir fotoğraf karesine sokmayın” diyen bu komutan böyle insanlara verilecek en güzel cevabı vermiş...
Bir kelime bile eklemeye gerek yok.
MONTY PYTHON MİZAHININ TEMELLERİNİ ATAN KİTAP
SWIFT bu kitabı 1729 yılında yazdı. İngiltere ve İrlanda’da sefaletin sürdüğü yıllarda provokatif bir eleştiri kitabı olarak kaleme almıştı.
Kitapçığın 26 sayfalık ilk bölümü bence, modern Batı mizahının en erken örneklerinden biridir.
Bir anlamda Monty Python türü İngiliz kara mizahının doğum kitabı olarak bile kabul edilebilir.
Yayınlandığı zaman özellikle kilisenin ve aristokrasinin büyük saldırılarına maruz kalmıştı.
Kitabı okuyan biri, “Canım böyle de mizah mı olur” diye tepki gösterebilir.
İngiliz mizahında olur...
O nedenle, kara mizahın en uçlarını kabul eden bir düşünce yapınız yoksa... Bu kitaptan uzak durun derim.
Tamam adam arıza ama uçakta neler yaşandığını anladınız mı
Önüne gelen sarılmış klavyeye saydırıyor.
Hepimiz, kafadan yargımızı vermişiz.
Adam arıza ya... Hepimiz hemen bu senaryoyu satın almaya, hepimiz anında inanmaya hazırız.
Erkan Petekkaya uçakta olay çıkarmış.
Tamam ben de katılıyorum... Adam arıza... Yapmıştır yine bir yamukluk yargısı bende de ziyadesiyle var...
Dün olayın uçakta çekilen videosunu kafamda bu yargıyla defalarca seyrettim...
Haberleri okudum...
Ama adamın uçakta ne yaptığını hâlâ anlamadım.
Görüntüde koltuğundan kalkan Petekkaya’yı görüyoruz.
“Ben yapmadım, ben yapmadım” diyor...
Demek ki yapılan bir şey var ama o şey ne videodan anlaşılmıyor.
Tam aksine videoda onun söylediği sözleri doğrulayan bir alt ses var.
Petekkaya “Bunların amacı bana komplo kurup sosyal medyada takipçi arttırmak” diyor.
Gerçekten de videoyu çeken kimsenin “Şimdi ben bununla kaç takipçi kazanırım” dediğini duyuyoruz.
Haberlerdeki ayrıntılara gelince, orada da fazla bir şey yok.
Sadece yanına oturduğu kadının “Bu adam içkili” diye şikâyette bulunduğu yolunda bir cümleden başta ayrıntı göremedim.
Diyeceğim... Evet bu arkadaş arıza... Yapar da...
Kendisi bazen körkütük gezdiği halde, içkiyi yasaklayın falan diye abuk sabuk lakırdılar da eder...
Ama o gün uçakta ne olmuş, lütfen biri bizi aydınlatsın.
Ne arıza çıkarmış bu arkadaş hepimiz öğrenelim.
KRİZ SIRASINDA KONUŞULACAK BİR KARA MİZAH BAŞESERİ
TÜRKİYE ekonomik krizi ile boğuşurken, Kırmızıkedi Yayınları, ekonomik krizle ilgili çok ilginç bir kitapçık yayınladı.
Kitabın yazarı Jonathan Swift...
Adı oldukça uzun:
“İrlanda’da Yoksul İnsanların Çocuklarının Ailelerine veya Ülkelerine Yük Olmasını Önlemek ve Onları Topluma Kazandırmak İçin Makul bir Öneri...”
Burada özetini bile veremem. Çünkü yazılanları ciddiye alacak insanlardan korkarım.
Türkiye’de de bu kitabı ancak başında Enis Batur gibi bir entelektüelin bulunduğu bir yayın evi yayınlayabilirdi.
DİNDARLIK ÜZERİNE
YİNE Swift’in kitabından bir cümle:
“Ancak birbirimizden nefret edecek kadar dindarız, birbirimizi sevecek kadar değil...”
BİR CÜMLE - BU DÜNYAYA BİR DÂHİNİN GELDİĞİNİ NASIL ANLARSINIZ
SWIFT’in kitabından bir cümle: “Bu dünyaya gerçek dehanın geldiğini şu işaretten anlayabilirsiniz: Bütün ahmaklar ona karşı birleşirler.”
ÜST DÜZEY KOMUTANIN BU SORUSUNA KAÇ PUAN
Olay geçen hafta Avustralya’nın başkenti Canberra’da meydana gelmiş.
Ülkenin savunma bakanı basın toplantısı yapıyor.
Konu Avustralya ordusunun üst düzey komuta heyetindeki değişiklik.
*
Bakanın yanında üst düzey üç komutan duruyor. Bu konu kapanıyor ve bakan siyasi konulardaki sorulara cevap vermeye başlıyor.
*
İşte tam o sırada genelkurmay başkanı herkesin duyacağı şekilde bakana şunu söylüyor: “Kusura bakmayın, siz bu tür siyasi soruları cevaplarken ordu mensuplarından köşeye çekilmelerini isteyebilir miyim?”
Peki bakan, komutanın bu sorusuna ne cevap veriyor? “Tabii ki” diyor...
*
Çok kırıcı bir seçim kampanyası yaptık...
Camilere siyasi afiş asanlar çıktı.
Okullarda siyasete izin veren yöneticiler gördük...
*
“Bizi siyasi bir fotoğraf karesine sokmayın” diyen bu komutan böyle insanlara verilecek en güzel cevabı vermiş...
Bir kelime bile eklemeye gerek yok.
MONTY PYTHON MİZAHININ TEMELLERİNİ ATAN KİTAP
SWIFT bu kitabı 1729 yılında yazdı. İngiltere ve İrlanda’da sefaletin sürdüğü yıllarda provokatif bir eleştiri kitabı olarak kaleme almıştı.
Kitapçığın 26 sayfalık ilk bölümü bence, modern Batı mizahının en erken örneklerinden biridir.
Bir anlamda Monty Python türü İngiliz kara mizahının doğum kitabı olarak bile kabul edilebilir.
Yayınlandığı zaman özellikle kilisenin ve aristokrasinin büyük saldırılarına maruz kalmıştı.
Kitabı okuyan biri, “Canım böyle de mizah mı olur” diye tepki gösterebilir.
İngiliz mizahında olur...
O nedenle, kara mizahın en uçlarını kabul eden bir düşünce yapınız yoksa... Bu kitaptan uzak durun derim.