Tam bir yıl 15 gün sonra bu bilgi niye sızdırıldı

15 Temmuz 2016 darbe girişiminden tam 1 yıl 15 gün sonra çok ilginç bir bilgiyi öğrendik.

Bu bilgi Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin dünkü yazısında vardı.

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- Buna göre, MİT Müsteşarı Hakan Fidan darbenin akşamüzeri Cumhurbaşkanı’nın koruma müdürü ile yaptığı telefon konuşmasını, Genelkurmay Başkanı’nın yanındaki darbeci yaverin telefonundan yapmış.

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Sizce böyle bir ayrıntının, 15 Temmuz darbe gecesinden tam 1 yıl 15 gün sonra sızdırılması ne anlama geliyor?

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Ne anlama geldiğini MİT değil, Abdulkadir Selvi söylüyor:

“O gece MİT’in mücadelesi darbenin başarısız olmasında etkili oluyor” diyor...

Yani “MİT darbeyi öne aldırmak için mücadele etmiş...”

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İyi de insana sormazlar mı...

Siz darbeyi öne aldırmak için mücadele ederken ülkenin seçilmiş en üst düzey iki kişisinin niye haberi olmuyor?

Niye onlara bilgi verilmiyor ve çok ciddi ölüm tehlikesi ile karşı karşıya bırakılıyor?

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Benim anladığım şu.

MİT Müsteşarlığı bu sorulardan bunalmış ve kendine bir çıkış yolu arıyor.

Ama onlara tavsiyem şu.

Daha ikna edici bir tez üzerinde çalışın.

Çünkü bu tez sizin o gün ve geceki aymazlığınızı kurtarmaz...

Ama daha beteri, “kontrollü darbe” saçmalığını ortaya atanların ekmeğine yağ sürersiniz.

HELE ŞUNU HİÇ ANLAMADIM

ABDULKADİR Selvi yazısını, bana tuhaf gelen bir ayrıntı ile bitiriyor.

Ona göre, MİT Basın Danışmanı Nuh Yılmaz’ın “Darbe püskürtüldü” diye açıklama yapması da darbenin başarısız olmasında önemli bir etken olmuş.

Tecrübeli her gazeteci yazının sonundaki bu cümlenin ne anlama geldiğini kolayca anlayabilir.

Ben de anladım tabi... Ama benim sorum başka.

Başbakan’ın televizyonlarda “Tehlike henüz geçmedi. Yerlerinizden ayrılmayın” diye çaba harcadığı saatlerde, bir basın müşavirinin “Merak etmeyin darbe püskürtüldü” açıklaması ne anlama geliyor?

Hadi bana makul ve ikna edici bir açıklama yapın.

HTS KAYITLARI YETMEZ İÇERİK DE AÇIKLANMALI

ABDULKADIR Selvi gerçekten iyi bir iş yaptı. Yazısında çok önemli bir ayrıntı daha vardı.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği o geceye ait HTS ve Genelkurmay kayıtları üzerine titiz bir çalışma yaptırmış. Yani kimin kiminle hangi saatte konuştuğu çıkarılmış.

Bence asıl önemli olan bundan çok ne konuştuklarının çıkarılması.

- Cumhurbaşkanı, MİT Müsteşarı’na ne dedi? O ne cevap verdi?

- Başbakan, MİT Müsteşarı’na ne dedi? O ne cevap verdi?

- MİT Müsteşarı, Cumhurbaşkanı’nın koruma müdürüne ne bilgi verdi? O neler söyledi?

BU SERSERİLER BU GÜCÜ NEREDEN ALIYOR

ÜMİT Boyner bir kadın olarak, genç kız annesi olarak umutsuzca haykırıyor “Kimden güç alıyor bu ceberut zihniyet?”

Ben söyleyeyim.

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Hıyarın teki durup dururken otobüsteki kıza saldırınca.

Kendini mahallenin Bekçi Murtaza’sı ilan edip parkta oturan kadının yakasına sarılınca... Yukarılardan “Sen ne yapıyorsun lan” diyen biri çıkmayınca...

O kızışmış Bekçi Murtaza, o serseri de sanıyor ki...

Ben halkım, ben iktidardayım...

Ben ne yaparsam odur...

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O kızışmış adam, o gözü dönüş yaratık sanıyor ki...

Her şey ondan yanadır....

Sırtı sağlamdır...

Biliyor ki...

Milletvekili içeri girer... Ama onun ahlaki dokunulmazlığı vardır...

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Anladın mı şimdi sevgili Ümit...

O zorbanın güvendiği şey zamandır... Zamanın ruhudur...

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Münferit derler...

Ama bil ki münferit değildir...

Bu toplum bunlara haddini bildirmedikçe durmaz...

Biri parktaki kadının saçına başına saldırır...

Öteki ise elinde orak, keser Atatürk’ün başının içindekine...

DİKTATÖRLERE ARTIK DİKTATÖRLÜK DE YETMİYOR

ÖNCEKİ gün Venezuela’da yapılan seçimlerle ilgili notlarım şöyle:

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- Venezuela bir petrol ülkesi.

Ama halkı perişan... Çocuk felci aşısı bile bulunmuyor.

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- Ülkenin başında Maduro isimli bir diktatör var.

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- Maduro, her türlü güce sahip, ama bu bile ona yetmiyor. Onun için yeni bir anayasa hazırlaması için bir tür kurucu meclis seçimi yaptırdı.

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- Halkın yüzde 70’i yeni bir anayasaya karşı olduğu halde, kurucu meclis seçiminden vazgeçilmedi. Halkın bir bölümü çareyi sandığa gitmemekte buldu.

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- Başkan, seçim sırasında kamunun bütün imkânlarını kullandı. Seçime destek vermeyen kamu yöneticileri, işlerinden atılmakla tehdit edildi.

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- Binlerce insan hapse atıldı. 120 insan hayatını kaybetti.

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- Venezuela Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, oy kullanma süresini bir saat uzattı ve seçim sandıklarından gelen bütün itirazlara rağmen “her şeyin normal olduğunu” açıkladı.

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- Amerika Birleşik Devletleri Yönetimi, seçimi “sham election” (hileli seçim) olarak ilan etti.

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- Brezilya, Arjantin, Meksika, İspanya, Şili, Kosta Rika, Panama, Kolombiya ve Peru seçim sonuçlarını tanımadıklarını açıkladı.

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- Venezuela diktatörü Maduro ise seçim sonuçlarını “ülkede istikrar ve huzurun sağlanmasında en önemli adım” olarak niteledi.

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- Kurucu meclis, yeni bir anayasa yapacak, Venezuela başkanına daha da sınırsız yetkiler ve güç verecek, muhalefet milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldıracak bir uygulama sağlayacak.

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- Öldüğü için görevden ayrılan eski diktatör Chavez’in bazı destekçilerinin bile “Bu kadarı da olmaz” dediği seçim gösterdi ki...

21’inci yüzyıl diktatörlerine sadece diktatörlük yetkileri de yetmiyor.

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Artık, ilahi, tanrısal bir güç istiyorlar.