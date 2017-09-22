Şuursuz bir müftüye anladığı dilden 4 soru

Şuursuz bir Müslüman hanımefendi, başörtüsüz kadını kabuğu soyulmuş domatese benzetti...

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Tam bu şoku atlattık derken bu defa şuursuz bir müftü efendi çıktı.

Arkadaşın Facebook hesabı var ya...

Bakın oraya ne yazmış:

“Mağazalarda ambalajı açılmış teşhir ürünleri hep yarı fiyatına satılır. Anlayana...”

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Aslanım müftü kardeşim benim...

Esprini yesinler...

Başı açık kadına hakaret edeyim derken, başı örtülü kadına da aynı hakareti ettiğinin farkında olmayacak kadar kendinden geçmişsin...

Madem espri yapmayla başladık, hadi hep birlikte eğlenelim.

Buyurun size harika bir “MMT”...

Mütedeyyin Müftü Testi...

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SORU 1: Mağazadaki ambalajı açılmış ürün başı açık kadınsa, ambalajı açılmamış ürün ne oluyor?

a) Kabuğu soyulmamış domates

b) Kesilmemiş karpuz

c) Dövülmemiş pirzola

d) Kutusu açılmamış bonbon şekeri

e) İçilmemiş lohusa şerbeti

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SORU 2: Başı açık kadın vitrindeki ambalajı açılmış ürünse, başı örtülü kadın vitrindeki ne oluyor?

a) Vitrindeki eşya

b) Askıdaki elbise

c) Stoktaki ürün

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SORU 3: Ambalajı açılmış ürün yarı fiyatına satılıyorsa, ambalajı açılmamış ürün kaç paraya satılır?

a) İki katına

b) Üç katına

c) Dörtte bir fiyatına

d) Yok pahasına

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SORU 4: Ambalajı açılmış veya açılmamış ürün kaç türlü satılır?

a) Peşin fiyatına

b) Taksitle

c) Krediyle

d) Veresiye

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Kadını domates olarak gören güya Müslüman bir kadın...

Kadını ambalajlı veya ambalajsız ürün olarak gören güya bir müftü...

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Vah vah vah...

Zırvalayan zırvalayana....

Hepsi başı örtülü-örtüsüz bütün kadınlara hakaret kuyruğuna girdi...

Ve bir zamanlar “Başörtüsü üniformadır” dendiğinde ayağa kalkan başörtülü kadınlar...

Domates, ambalaj, ürün muhabbetine Fransız...

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Eee o zaman bari siz söyleyin...

Kadın domates mi, ürün mü, eşya mı...

ÖNEMLİ NOT: Bu yazı için başı örtülü-örtüsüz bütün kadınlardan özür diliyorum. Ama bu müftü bozuntusunun anlayabileceği başka bir dil olduğunu sanmıyorum.

Lütfen hiçbir kadın bu yazıyı üzerine alınmasın.

Kadın da erkek de ne teşhir edilecek üründür, ne satılacak maldır...

SAYIN BAŞKAN, BU ŞUURSUZ MÜFTÜ NEYİN KISKACINDA

- EEE tabii önümüze böyle “ambalajı açılmamış mal” gelirse biz de Diyanetimizin yeni başkanına sorarız.

Sayın Başkan...

Vitrindeki ambalajı açılmış ürün, “sekülerizmin kıskacında kıvranan” kadınsa...

Sizin bu ağzına biber sürülecek, ambalajına dokunulmamış müftünüz neyin kıskacından kaçıp buralara gelmiş.

YENİ MÜFREDATTA KORSAN SENARYO

MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın 7’nci sınıf sosyal bilgiler öğrencileri için hazırladığı yeni çalışma kitabına şöyle bir senaryo konmuş:

“Bir ülkede iktidara tek başına gelen parti, bir süre sonra basının, kurdukları hükümet hakkında sürekli yolsuzluk haberleri yapmasından rahatsız olur. Anayasa’yı değiştirecek güce sahip olmalarından faydalanarak Anayasa’ya basın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddeler koyarlar ve kendi izinleri olmadan yapılan haberlere sansür uygularlar. Artık yolsuzluk haberleri yayınlanmadığını bilen kötü niyetli kişiler daha da fazla yolsuzluk yapınca yaşanan ekonomik kriz ülkeyi bir kaosa sürükler.”

Şaka gibi... Allah’tan erken fark etmişler de Bakanlık genelgesiyle hemen toplatmışlar.

BATI’NIN AJANI DEĞİLİM, ORTADOĞU’NUNSA SEMPATİZANI BİLE DEĞİLİM

BEN, Abdülhamid zamanında çıkarılmış 1416 sayılı kanunla yurtdışına gidip doktora yaptım.

O güne kadar beni bedava okutan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu defa cebime para koyup Fransa’da okuttu, Paris 2 Üniversitesi’nden doktora unvanımı aldım.

Doçentliğimi devlet üniversitelerinden aldım.

Buna karşılık ben devletime ne verdim?

Vergimi... Kısa dönem askerlik görevimi...

Sevgimi, bağlılığımı...

Ve ölünceye kadar hiç bitmeyecek olan minnet duygumu... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerika’da, yurtdışına öğrenci olarak giden Türklerden bahsederken “Maalesef Batı’nın gönüllü ajanları, adanmış havarileri haline gelmiştir” dedi.

Sayın Cumhurbaşkanım...

Sizin yurtdışında okuyan çocuklarınız gibi...

Ben de bu sözleri üzerime alınmıyorum...

Hiçbir dinin havarisi değilim. Batı’nın gönüllü ajanı da değilim...

Doğu’nun da değilim....

Hele hele şu Ortadoğu denilen istikamet var ya, onun sempatizanı bile değilim...

İçiniz rahat olsun...

BİR PARAGRAFLIK SENARYODA DÖRT PALAVRA OLUR MU HİÇ

DÜŞÜNSENİZE senaryonun anafikri şu:

- BİR: Tek başına iktidara gelen hükümetler çok yolsuzluk yapar.

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- İKİ: Gazeteler bu yolsuzlukları yazınca hükümet sansür uygular.

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- ÜÇ: Gazeteler yolsuzlukları yazamayınca kötü niyetli kişiler daha fazla yolsuzluk yapar.

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- DÖRT: Daha fazla yolsuzluk olunca krize yol açar, bu da ülkeyi kaosa sürükler.

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Pes yani...

Bir paragraflık senaryoya dört palavrayı nasıl sığdırmışlar...

YURTDIŞINDAN GELENE DEĞİL ASIL GİDENE BAKALIM

CUMHURBAŞKANI’nın yurtdışında okuyup gelenlerle ilgili sözleri ettiği gün,

Fransız haber ajansı AFP, Türkiye’deki eğitimli gençlerin ülkeyi terk ettiğini ve başka ülkelerde hayat kurmayı tercih ettiğini anlatan bir haber yayımladı.

Türkiye’den yurtdışına beyin göçü hızlanıyor.

1980’li yıllarda büyük bir coşkuyla Türkiye’ye dönenler, şimdi büyük bir düş kırıklığı ve hezimet duygusuyla ayrılıyor.

Bence asıl bu insanlara teşhis koyalım...