Suudi kardeşim gün gelecek Atatürk’e de döneceksin

SUUDİ Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ılımlı İslam’a döneceğini açıkladı ya...

Baktım bütün dünya, herkes şaşırmış...

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Ben şaşırmadım...

- Çünkü aklın yolunun er veya geç bu olacağına kendim kadar emindim.

*

- Çünkü, İslam’ın böyle bir uygulamasının, insan denilen varlığa uygun olmadığını çok iyi biliyordum.

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- Çünkü İslam dünyasını bu bataklıktan çıkaracak bir medeniyet yolu varsa eğer...

Bunun Atatürk’ün bundan 90 yıl önce çizdiği yol olduğunu çok iyi biliyordum.

*

- Çünkü biliyordum, emindim ki...

Her makul Müslüman’ın gönlünde Atatürk’ün bir izi vardır...

*

- Biliyordum, emindim ki...

Yirminci yüzyılda yaşamış her Müslüman’ın aklında, onun çizdiği yola bir hayranlık vardır...

*

İşte işaretleri gelmeye başladı... Arap dünyasının gerçek baharı, bir gün Atatürk’ün bütün Müslüman dünyasına gösterdiği yol aydınlandığında anlaşılacaktır...

ELBETTE DAHA GÜZEL GÜNLER GELECEK VE BİZ DE GÖRECEĞİZ

GEÇENLERDE bir restoranda cezaevinden çıkan Kadri Gürsel’e rastladım...

Bir yıla yakın içeride kaldığı halde, ne yüzünde, ne sözünde öyle kinin davasını sürdürecek bir insan hali vardı.

Belli ki haksız yere yatmak bile onda bir kin ve öfke birikimi yaratmamış...

Ayrıca karamsar değil, iyimser çıkmış...

Dünkü Sözcü gazetesinde Özlem Gürses’e verdiği mülakatta şöyle diyor:

“İyi günler gelecek ve biz de göreceğiz...”

Aynı fikirdeyim... Aynı iyimserliği paylaşıyorum.

BU KARAR ENİS’İ DEĞİL TÜRKİYE’Yİ KURTARDI

ENİS Berberoğlu hakkındaki gerekçeli kararı okuduğum gün şunu yazmıştım:

- Cumhurbaşkanı ve AKP yöneticileri bu “gerekçeyi” dikkatle okumalı.

Çünkü onlar haklı olarak “parti kapatmayı” zorlaştırmışlardı.

Ama bu “gerekçe” gösterdi ki aslında seçilmiş siyasetçiyi yok etmeyi kolaylaştırmışlar.

*

- Dışişleri ve Adalet Bakanlığı bu “gerekçeyi” çok iyi okumalıdırlar.

Başından beri onlar neyi savundular:

“O TIR’larda Bayırbucak Türkmenlerine giden insani yardım vardı.”

Berberoğlu “gerekçesi” ise devletin tezini resmen yalanlıyor. İleride Türkiye’nin başına çok büyük dertler açacak kadar bilinçsizce yazılmış.

*

- Hukuk fakülteleri bu gerekçeyi “case study” yani vaka incelemesi derslerine eklemeli.

Çünkü “Davanın sonunda verilen kararı açıklayan hukuki bir gerekçe” ile “Hukuksuz bir karara yazılan bahane” arasındaki farkı bundan güzel anlatacak bir örnek az bulunur.

*

- Tarihçiler ve siyaset bilimcileri bu gerekçeyi iyice okuyup arşivlerine almalıdırlar.

Çünkü ileride bu dönemin adalet anlayışını anlatacak en güzel belgelerden biri bu olacaktır.

*

Üst mahkeme Allah’tan ki bu kararı bozdu.

Emin olun bu bozma kararı Enis’ten çok Türkiye’yi ve bugünün yöneticilerini kurtardı. İyi de Enis Berberoğlu niye hâlâ içeride...

Bu gerekçe ortadan kalktığına, bu karar da ortadan kalktığına göre...

Niye...

AH YENİ ORTA YAŞ, SENİ BANA YÂR EDERLER Mİ





KENDİMİ o şarkıdaki gibi hissediyorum.

Hani şu “Seni bana yâr ederler mi” diyen şarkıdaki gibi...

*

Geçen pazartesi gününden beri Yeşilçam filmlerinin sevdiği zengin kızına ulaşamayan yakışıklı Anadolu garibanı gibiyim.

Geçen yaz, Osman Hoca’yla “yeni orta yaş grubunun mutlu iki üyesi” olarak kameralara poz verdiğimiz o mutlu günü hatırlıyorum...

*

Bize üç ay mutluluğu bile fazla gördüler.

Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici yememiş içmemiş....

Araştırmış...

Meğer Dünya Sağlık Örgütü’nün öyle bir yeni yaş skalası yokmuş...

İyi mi...

*

Yani kem gözlerin gözü aydın... Bir gecede yine o eski mütekait yaşımıza döndük...

*

Türkiye böyle bir ülkedir işte...

Yalan haber, dolan haber...

İftira, hakaret... Umurunda değildir...

Komşuda bir mutluluk ışığı mı var... Anında gagalarız...

AHMET HAKAN BARİ SEN SEVİNME

- YANİ bu yeni orta yaş coşkusu söndü ya... Bakıyorum bütün komşular mutlu...

Elli yaşına gelen, yarım asırlık çınar Ahmet Hakan sen bari sevinme buna...

Bir gecede sen de “genç” grubundan “eski orta yaş” sınıfına terfi ettin...

HOCAM SEN KENARA ÇEKİL

- OSMAN Hocam sen kenara çekil...

Sen efendi adamsın...

Ben Kahramanlar delikanlısı olarak bu işe el attım...

Bir hafta içinde “yeni orta yaş” sınıfını yine bu ülkenin gündemine sokmazsam ne olayım.

BİR KEBAPÇININ MODERN REKLAMCILIK VİZYONU

PAZAR günü, İstanbul’da Hürriyet içinde dağıtılan Kaşıbeyaz broşürünü çok sevdim.

- Bir kere estetik olarak iyi hazırlanmış.

- Fiyatlar konusunda çok basitçe okunabilen bilgiler verilmiş.

- Ürün fotoğrafları çok iyi seçilmiş.

Tebrikler. Bu arada Sinpaş, DKY, Lokum Evler, Kiler, Bellona insert’lerinin de hepsini teker teker okudum. Ev ve mobilya almayacak olsam bile dikkatimi çekti.