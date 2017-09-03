Suşi de Külliye mönüsüne girdi

HERKES masadaki Şehitler Köprüsü enstalasyonuna ve Genelkurmay Başkanı’nın eşinin başını örttüğü şala takıldı.

Oysa 30 Ağustos resepsiyonunda bir devrim yaşandı.

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Suşi Külliye mönüsüne girdi...

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İktidar yanlısı medyanın yöneticileri alınmasın ama 30 Ağustos resepsiyonu ile ilgili en ilginç izlenimleri yine Hürriyet gazetecileri yazdı.

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Fatih Çekirge katılanlarla ilgili çok ilginç gözlemleri aktardı.

En ilginci ise Vahap Munyar’dan geldi...

30 Ağustos davetinin içki ve yemek mönüsünü anlattı...

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Üç ayrıntı dikkatimi çekti:

- BİR: Külliye mönüsüne suşi girdi...

Hem de zencefilli somonlu suşi...

Yani şef tarafından yorumlanmış.

- İKİ: Çok zengin bir kokteyl mönüsü hazırlanmış.

Genel kural alkolsüz içecekler olduğu için, içki şefi bütün yaratıcılığını alkolsüz kokteyle vermiş...

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- ÜÇ: Bir de üçüncü ayrıntı var ki, alkollü içeceklerle ilgili.

Onu ayrı anlatacağım, çünkü o konuda merak ettiğim bir şey var.

ALKOLLÜ İÇKİ SERVİSİ DE VAR AMA ŞUNU SORMAK İSTERDİM

- BİR: Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler Müdürü Seyit Başkonak, Vahap Munyar’a şunu söylemiş:

“İsteyene alkollü içki ikramımız da var.”

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Şunu merak ediyorum:

- İKİ: Davetliler böyle bir uygulamanın var olduğunu biliyorlar mıydı...

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- ÜÇ: Biliyorlarsa, içlerinden alkollü içki isteme cesareti gösteren bir kişi oldu mu...

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Vahap’ın yazısında işte bu sorunun cevabı yoktu.

KAVUN RÜZGÂRI KOKTEYLİ

KÜLLİYE’nin kokteyl mönüsü şöyle:

- Armutlu buz küresi eşliğinde demleme çay.

- Hibiscus eşliğinde mineralli su.

- Bahçe nane limonata.

- Rozmerili buz küresi eşliğinde limonlu soda.

- Orman meyveli spesiyal.

- Kavun rüzgârı.

- Şeftalili soğuk çay.

Bugünlerde içkiyi azaltmak veya bırakmak eğilimindeyim.

Bu mönü bana çok iyi geldi.



RUY-İ DERYA DEĞİL RUH-İ DERYA DESEYDİ

VAHAP’ın anlattığına göre gecenin en gözde kokteyli “Ruy-i Derya” imiş.

İçinde ananas suyu, hindistancevizi ve süt var.

Ben kokteylin adını yanlışlıkla “Ruh-i Derya” diye okumuş ve şaşırmıştım.

Çünkü “ruh” İngilizcede “spirit” anlamına geliyor.Bu da alkolün en damıtılmış hali.

İngilizlerin “spirit” dediği içkiye İspanyolların bir bölümü “ruha” diyor.

Arapçadan geçmiş halini kullanıyor.

Yani Külliye’de “ruy-i” kelimesinin kullanılması galiba bilinçli bir tercih olmuş.

ŞAHAN, TÜLİN VE ONUR ARASINDA BİR MİLLİ MAÇTAN GÜZEL SAHNELER

CUMA akşamı Türkiye-Rusya A milli basket karşılaşmasını izledim.

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- Sağımda genç oyuncu Onur Tuna oturuyordu. Milli takıma müthiş bir heyecanla destek verdi. Takımın bütün oyuncularını tanıyordu.

Ayrıca basket sporunu bildiği de belliydi.

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- Solumda bir Rus aile vardı.

Onun hemen yanında Şahan Gökbakar oturuyordu.

Şahan’ı son yıllarda giderek büyüyen bir sevgiyle izliyorum.

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- Tülin Şahin milli takım forması ve ay-yıldızlı şapkası ile salondaydı. Hem de en içten şekilde.

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Sahada 12 genç adam vardı.

Salonda genç insanlar...

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Millilerimize verdikleri destek çok hoşuma gitti.

Hepsini alkışlıyorum...

UMARIM FIBA GÖZLEMCİLERİ BUNU DA RAPORUNA YAZAR

TARAFTAR, Rusya maçında milli takımını yalnız bırakmadı.

Ama maçta çok hoşuma giden bir şey daha vardı.

Özellikle pota arkasında, Türk seyirciler arasında çok sayıda Rus seyirci de oturuyordu.

Bayraklarını açtılar. Takımlarını desteklediler.

Ne kötü bir tepki geldi ne bir sataşma.

Umarım FIBA gözlemcileri bunu da raporlarına eklerler.

Teşekkürler milli takımın harika destekçileri.

Teşekkürler bu gurur verici davranışınız, bu fair play duygunuz ve bütün dünyada imajımız giderek daha kötüleşirken, verdiğiniz bu harika Türkiye fotoğrafı için.

Tabii milli takım kampına giderek takıma destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da teşekkürler.

HENÜZ 12 DEV ADAM DEĞİL AMA SIKI ‘12 GENÇ ADAM’

12 Genç Adam’ın karşısında bir dünya devi vardı.

Rusya’nın oyuncularının hepsi NBA ve Euroleague’de süre alan, ilk beşte oynayan basketçilerdi.

Boy avantajı onlardaydı.

Başa baş bir maç oldu.

Son saniyeye kadar başa baş gitti.

Tabii bir de inanılmaz presli oynatan Ufuk Hoca...

Önceki gece anladım ki...

Bu genç takım, geleceğin yeni “12 Dev Adamı” olacak...

Kesin...

DEİSTLERE BİR NEDEN DAHA

NE zannediyorduk...

En barışçı din Budizm’dir...

***

Myanmar’da o da yıkıldı.

***

Ne zannediyorduk...

Hinduizm barışçı bir dindir.

Hindistan’da o da yıkıldı...

Ne zannediyorduk...

Müslümanlık barış dinidir...

Ortadoğu’da o da yıkıldı...

***

Ne diyorlardı...

Hıristiyanlık’ta bir yanağına vuruldu mu, ötekini çevirirsin...

O da tarumar oldu....

***

Ne diyorlardı...

Yahudilik bir mağduriyet inancıdır...

Filistin’de o da yıkıldı...

***

Tanrı’yla arasına teşkilatlanmış bir din koyan bütün inançlar tek tek sınıfta kalıyor.

***

İnsanlar artık deizme yönelmekte haksız mı...

OZARK’IN SEZON FİNALİNDE KEŞFETTİĞİM KONÇERTO

CUMA sabaha karşı Netflix’te Ozark dizisinin birinci sezonunun finalini tamamladım.

Son sahnede Beethoven’ın 2 Numaralı Piyano ve Orkestra İçin Konçertosunun Adagio bölümünü kullanmışlar.

François-Frederic Guy yönetiminde Fransız Radyo Filarmoni Orkestrası çalıyor.

Piyanoda Philippe Jordan var...

Eylül geldi, sonbahar başladı...

Sizin için harika bir sezon başı müziği olabilir.

BU HAFTA TOP 20 SEZEN CUMHUR ÖNAL’A İTHAF

NUMBER One FM’de bu sabah saat 10.00’da yayınlanacak olan “Top 20” listemle, saat 13.00’te Number One Türk FM’de yayınlanacak olan “Ege Sonbaharı Top 20” listemi radyoların efsane sunucusu Sezen Cumhur Önal’a ithaf ettim.

Yaprakların döküldüğü sonbahara giriş için de 3 harika şarkı seçtim.

- ALPAY: “Eylülde Gel..”

- NATALIE IMBRUGLIA: “Come September”

- PEPPINO DI CAPRI: “Melancolie”