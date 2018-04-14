Suriye’de en etkili 1 numara, 2 numara, 3, 4 ve 5 numara kim

Suriye konusunda dünya, 5 liderden hangisinin söylediğini ciddiye almalı?

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- ABD Başkanı Trump’ın tweet’lerini mi...

- Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Devlet Başkanı Ruhani’nin sözlerini mi?

- Suriye Devlet Başkanı Esad’ın demeçlerini mi?

- Yoksa Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın günlük konuşmalarını mı?

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- Şu son 2 yıl içinde Suriye konusunda hangi liderin sözünün en fazla önem taşıdığını düşündüm...

Yani hangisi söylediğini gerçekleştirmiş, atacağım dediği adımı atmış ona baktım.

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Çıkardığım sonuç şu:

- BİR: Putin

- İKİ: Erdoğan

- ÜÇ: Ruhani

- DÖRT: Esad

- BEŞ: Trump

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- Peki Suriye’de attığı adımlarla gelişmeleri en çok etkileyen liderler hangileri?

Bana göre orada da durum şu:

- BİR: Putin

- İKİ: Esad

- ÜÇ: Ruhani

- DÖRT: Erdoğan

- BEŞ: Trump.

GERÇEK TWEET Mİ ATIYOR YOKSA PALAVRA MI ATIYOR

- İŞTE size küçük bir araştırma...

Geçen salı günü, ABD Başkanı Trump’ın “Füzeler yolda” tweet’ini attığı saatlerde Amerika’nın en büyük iki gazetesi New York Times ve Washington Post’un internet sitelerine baktım...

Her ikisinde de en üstteki önemli başlığı, Amerikan Cumhuriyetçi Parti grup başkanının çekileceği haberiydi.

Trump’ın sözleri tek sütunluk küçük bir haberdi...

Yani Amerikan basını, kendi başkanının tweet’lerini fazla ciddiye almamıştı.

YOKSULLUK SADECE APTALLARIN GÜZEL GÖSTERDİĞİ BİR ŞEY MİDİR

EVET öyleymiş...

Popülistlerin tüylerini diken diken edecek bir cümle bu...

Söyleyen de Harry Potter kitaplarının yazarı J.K. Rowling.

Onun Doğan Kitap’tan çıkan “Güzel Bir Hayat”* kitabını on dakikada okudum...

Sekiz dakikada da okuyabilirdim ama her satırının altını çizdiğim için epey vakit aldı.

Kitapçık, Rowling’in 2008 yılında Harvard Üniversitesi’nde mezuniyet töreninde yaptığı konuşmanın metni.

Son yıllarda okuduğum en faydalı kitap diyebilirim.

Çocukluğunda çok yoksulluk çektiğini yazıyor ve arkasından ekliyor:

“Kendi çabanızla yoksulluktan kurtulmakla elbet gurur duyabilirsiniz, ama yoksulluğun kendisi ancak aptalların güzel gösterdiği bir şeydir...”

Yoksulluk üzerine siyaset kuleleri inşa etmeye çalışan bütün popülist siyasetçilere anlatmak istediğim şey buydu...

(*) J.K. Rowling, “Güzel Bir Hayat”, Çeviren: Onur Kaya, Doğan Kitap, 2018

HARRY POTTER’IN ANNESİNDEN HAYAT BİLGİSİ DERSLERİ

J.K. Rowling’in kitabından bazı cümleler:

- “Yetenek ve zekâ bugüne kadar kimseyi kaderin cilvelerinden koruyamamıştır.”

- “Dibe vurduğumda vardığım o zemin, hayatımı üzerine yeniden inşa edeceğim sağlam bir temel oluşturdu.”

- “Basitçe ifade etmek gerekirse başarısızlık elzem olmayan şeylerden kurtulmaktı. Olduğum insandan farklı biriymiş gibi rol kesmekten vazgeçip bütün enerjimi benim için önem taşıyan tek işi bitirmeye yoğunlaştırdım.”

- “Vasıflarınız ya da özgeçmişiniz hayatınız değildir, ne var ki bu ikisini birbirine karıştıran bir sürü insanla tanışacaksınız.”

- “Hayat bir hikâye gibidir, ne kadar uzun olduğu değil, ne kadar güzel olduğu önemlidir.”

(Seneca’dan alıntı)

BU YILKİ CANNES AFİŞİNE BİTTİM

BU yıl mayıs ayında yapılacak Cannes Film Festivali’nin resmi afişi önceki gün açıklandı.

Afişte gençlik yıllarımın en önemli filmlerinden biri olan “Pierrot le Fou”dan bir görüntü var.

Afişi Flore Maquin adlı 27 yaşında bir sanatçı hazırlamış.

Fransız Yeni Dalga akımının en önemli filmlerinden biri olan Jean-Luc Godard’ın “Pierro le Fou”su 1965 yapımı...

Jean-Paul Belmondo ile Anna Karina oynuyordu...

Liseyi bitirip üniversiteye başladığım yıldı ve bu film beni mahvetmişti...

Onu bu yıl Cannes festivalinin afişinde görünce çok sevindim...

Giden arkadaşlardan bu afişten bir tane getirmelerini istemem şart oldu...

ALKOLLÜ İNTERNET KULLANANIN EHLİYETİ ELİNDEN ALINACAK MI

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) AKP’li üyesi Taha Yücel demiş ki:

“İnternete girecek kişilere hükümet sürücü ehliyeti gibi ehliyet versin...”

Dâhiyane bir fikir...

Sadece şunu merak ediyorum:

- BİR: İnternet ehliyet sınavında ne gibi sorular sorulacak?

- İKİ: Sürücü ehliyetinde olduğu gibi, yanında bir hoca ile internete girip nasıl e-mail atıyor, nasıl tweet atıyor, puan verilecek mi?

- ÜÇ: Alkollü internet kullananlara ne ceza verilecek? Ehliyeti geçici olarak mı alınacak, yoksa sürekli mi...