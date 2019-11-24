Süper kaynak Talat işini kaybedecek mi

- Rahmi Abi önce “Çok güvendiğim, daha önce beni hiç yanıltmamış, çok sağlam bir kaynak” dedi...
- Sonra onu “Saray’a çok yakın biri” olarak tarif etti...
- İkinci gün çarşı karışınca bu defa onu Saray’a daha da yaklaştırdı ve “İşini kaybetmekten korkan biri” haline getirdi...
- Üçüncü gün işler çıkmaza girince bu defa tenzili rütbe yapıp “Saray’dan iyi haber alan bir gazeteci”ye dönüştürdü...
- Çarşı bir türlü durulmayınca son noktayı koydu:
“Meğer güvenilecek bir kaynak değilmiş...”
*
Türkiye çok “güvenilir sağlam kaynaklar” gördü...
- Olmayan kamera görüntülerini, adamların ellerindeki deri eldivenlere kadar kare kare anlatıp insanları yanıltan...
- Rakip siyasetçilerin sahte fotoğraflarını sarı zarflar içinde gazete bürolarına teslim eden, sahte belgeleri Genelkurmay önünde gazeteci eline tutuşturan...
- Türk ordusunun şerefli subaylarının cami bombalayacağı iftiralarını, kumpas belgesi haline getirip tekerlekli bavullarda servis eden...
*
Güzel ülkem çok gizli kaynak gördü, ama Türkiye olalı Talat gibi böyle bir “kaynak” görmedi...
*
Kimdir bu “süper kaynak Talat...”
Bir zamanların Fehmi Abi’si olsa şak diye anında bulurdu...
Derdi ki...
“Bu olaydan kim yarar sağladı ise odur...”
Var mı sağlayan... Gelin bakalım...
*
- Yerel seçimleri kazanmış CHP’yi birbirine düşürdü, kurultayı daha şimdiden bir savaş meydanına çevirdi...
- Yerel seçimler öncesi ve sonrası yürüttüğü politika ile karşı partilere oy vermiş insanlarda bile iyi iz bırakan Kemal Kılıçdaroğlu’nu kurultay öncesinde büyük bir hataya sürükleyip perişan etti...
- Rahmi Abi’yi yurtdışında hasta yatağına düşürdü, Sözcü gazetesi hakkında durup dururken soru işaretleri yarattı...
- Sanki Külliye’de tezgâhlanmış havası vererek, Cumhurbaşkanı’nı, makamını ortaya koyacak kadar öfkelendirdi.
- Komplo teorisi manyağı haline gelmiş bazı insanlarımızı yine birbirinin can düşmanı haline getirdi...
*
Yani bakıyorum bakıyorum da bundan yararlanan tek kişi görüyorum...
Uğur Dündar...
Gece CNN Türk’e bağlanıp o bilginin kendisine de geldiğini ama kullanmadığını söyleyerek ne kadar dürüst ve ilkeli bir gazeteci olduğunu bütün Türkiye’ye bir kere daha ispat etme imkânına sahip oldu.
*
Şakayı bırakalım...
Bu “çok sağlam kaynak” gazeteciler için pek sağlam değilmiş...
Ama belli ki birileri için gerçekten sağlam ve güvenilirmiş...
Hizmetini yaptı, zaten kutuplaşmış Türkiye’yi üç parçaya daha böldü ve geriye çekildi...
*
Bakalım şimdi Rahmi Abi’nin dediği gibi “işini kaybedecek mi”.
Diye soracağım ama...
Bildiğim CHP’nin içini karıştırmaktan başka işi yok...
CHP’de bundan medet umacak kafalar oldukça...
Bizim Talat da işini hiiiç kaybetmez.
ALDATILMIŞ İKİ KADININ SOHBETİNDEN SAHNELER
NİLGÜN Belgün kitap yazarsa başköşeyi kime ayırır?
Tabii ki oyunlarında kime ayırırsa ona...
Önce Atilla’ya...
Yani Atilla Demircioğlu’na...
İkinci kitabında da başköşede o var...
Daha doğrusu “onun tarafından nasıl aldatıldığı”...
*
Peki aldatılan kadın kitapta bunu kime anlatıyor?
Gazeteci İpek Durkal’a...
Kitaptan öğreniyoruz ki o da “aldatılan bir kadınmış”...
*
Durum böyle olunca bu mahrem muhabbet, kitapta aleni hale gelmiş...
Her zamanki gibi keyifle okudum...
İpek’in sorduğu soruları biraz değiştirerek bu muhabbeti size aktarıyorum.
..............................
- Nilgün Belgün: “Hayatla Geçinmeyi Seçtim”, Yazan: İpek Durkal, Mona Güncel, 2019
İLK SAHNE... ALDATILMIŞ KADIN KENDİNİ NASIL HİSSEDER
- İPEK DURKAL: Ben aldatılma hikâyesini yaşamamış kadın tanımadım. Benim de başıma geldi. İnsan kendini çok tuhaf hissediyor. Evine hırsız girmiş gibi, ne bileyim en yakını tarafından sırtından hançerlenmiş gibi...
- NİLGÜN BELGÜN: “Aldatıldığında kendini suçladın mı?”
- İPEK: Asla... Sen?
- NİLGÜN: “Kesinlikle hayır. Aldatmak dediğin arkadan vurmaktır. Ne iş hayatımda, ne özel hayatımda kimseyi aldatmadım.”
İKİNCİ SAHNE... ALDATILAN KADIN, ALDATACAK BİR ERKEĞİ NERESİNDEN TANIR
- NİLGÜN: “Ben bu olayda insanın iç sesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladım.
Atilla’yı ilk gördüğümde bir sinsilik hissetmiştim. Sonra yok canım, benim pimpirikliliğim diye düşünmüştüm. Sinsice yakınımdaki kişiyle aldattı. İç sesinizi dinleyin, o size zaten neyin ne olduğunu söylüyor.”
İLK KAVGA... İLK KAVGADA AYRILMALI MI KULAK ZARI MI PARÇALAMALI
- İPEK: Aldatıldığını öğrenince ne yapmalı? Hemen ayrılmalı mı?
- NİLGÜN: “Bir küllük fırlattım, bir de hâlâ inkâra devam edince tokat attım, kulağının zarını patlattığım var. Bu iki olayla birlikte hemen ayrıldım.”
İSTİHBARAT... GİZLİ KALMIŞ ALDATMANIN İHBARCISI BAKIN KİM ÇIKTI
- NİLGÜN: “30’lu yaşlarımda bir oyuncuyla nişanlıydım, o da evli bir arkadaşımla aldattı beni...”
- İPEK: Bunu bilmiyordum.
- NİLGÜN: “Nereden bileceksin. O zaman şimdiki gibi sosyal medya, internet falan yok. İkimiz de 30’lu yaşlarımızdaydık. O günlerin en sevilen dizisinde oynuyordu. Nişanlıyız, ev tuttuk, evleneceğiz. Ben Ankara’dayım. Kazandığım parayla evimiz için alışveriş yapıyorum. Bir gün oteldeki odamın telefonu çaldı. İstanbul’daki evimizin üst kat komşusu arıyor.
Dedi ki, ‘Kızım sen evde yokken o meşhur kadın tanınmamak için tebdili kıyafet sizin eve gelip nişanlınla buluşuyor, haberin olsun’. Meğer aynı dizide rol aldığı kadınla aldatıyormuş.”
ÖTEKİ KADIN... ALDATAN KADINLA YÜZLEŞME SANATI
- İPEK: Yüzleşmedin mi o kadınla?
- NİLGÜN: “Sorsam yok öyle bir şey yok diyecekler. Suçüstü yapmam lazım.
Evdeyim, telefon çaldı, açtım ama ses vermiyorum, bakayım ne olacak?
Kadın benim aniden döndüğümü bilmiyor tabii... Başladı aşk sözcükleri söylemeye, çünkü telefonu nişanlım açtı sanıyor.
Cümlesi bitince ‘Merhaba ben Nilgün’ dedim. Şoka girdi.
Nişanlıma gelince, her erkek gibi inkâr etti önce, ama sonra kabul etti durumu.”
FİNAL... ALDATILAN KADIN SAVAŞMALI MI
- NİLGÜN: “Böyle mevzularda savaşmaktan hoşlanmam. Hemen helalleştim. Ne haliniz varsa görün dedim. Aldatılmayı konuşuyoruz ya, erkekler birlikte oldukları kadınları kiminle aldatıyor? Yine bir kadınla. Yani kadının kadına yaptığını erkekler yapmıyor çoğu zaman.
‘Kadın kadının yurdudur’ demek isterdim ama hayat bana ‘kurdu’ olduğunu öğretti.”
GÜNÜN FOTOĞRAFI... SIKI DOSTLARIN 50’NCİ YIL ARKADAŞLIK HATIRASI
ROBERT De Niro ve Al Pacino, herkesin merakla beklediği “Irishman” filminde yine bir arada oynadılar.
Al Pacino 79 yaşında...
De Niro 76...
GQ dergisi, arkadaşlıklarının 50’nci yılında ikisini bir araya getirmiş...
Çok güzel bir sohbet videoları var...
“Goodfellas” filminin sıkı dostları, 50 yılda sıkı fıkı dost haline gelmiş.
GÜNÜN SORUSU... TBMM KOMİSYONUNDAN SIZAN BİR MACBETH TİRADI
GEÇEN hafta savunma bütçesinin görüşüldüğü TBMM bütçe komisyonunda kapalı kapılar ardında kalmış çok ilginç bir “Macbeth
tiradı” olayı var.
Konu Türkiye’nin güvenliği...
Söz sırası Savunma Bakanı
Hulusi Akar’da...
*
Kürsüye çıkıyor ve şunları söylüyor:
- “82 milyonun hiçbir ayrım yapmaksızın güvenliği bizim onurumuzdur, namusumuzdur.
Bu çerçevede faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.”
YANİ ŞU YAŞADIĞIMIZ HAYAT BİR BİBER Mİ
- “Tabii burada güvenlik ve özgürlük dengesini kurmamız lazım. Bu teorik olarak doğru fakat bununla ilgili örnekleri yaparken dikkatli olmak lazım. Hatırlarsanız Aristo mantığında şöyle bir şey var. Biber acıdır, hayat da acıdır, dolayısıyla hayat biberdir. Doğru mu şimdi?
Dolayısıyla bu manada bizim mantığımızı kurgularken hesabı kitabı doğru yapmamız lazım...”
KRAL BAĞIRIYOR: HEPİNİZ ZEVKUSEFA İÇİNDESİNİZ
- “Meşhur Shakespeare’in Macbeth’inde, hepiniz hatırlarsınız, hatırlayanlarınız mutlaka vardır, görkemli bir yemekte, görkemli bir ziyafette, herkes böyle huzur içinde, rahat içinde, zevk ve sefa içinde... Orada kral bağırıyor, orada tiradda diyor ki: ‘Güvenlik olmasa bunlar neye yarar?”
BEN KENDİ ‘GÜVENİLİR’ KAYNAĞIMI AÇIKLIYORUM
TBMM komisyonunda kapalı kapılar ardında yapılan bu konuşmayı bana kim sızdırdı?
Sıkı durun...
Sedat Ergin...
Ya onun haber kaynağı...
Açık istihbarat...
Türkiye Büyük Millet Meclisi zabıtları... Herkese açık...
Bütün zabıtları satır satır okur... Sohbet sırasında o anlattı bana... Ben de zabıtların o bölümünü okudum.
Süper kaynak Talat işini kaybedecek mi
TÜRKİYE’yi karıştıran “kaynak” konusunda...
- Rahmi Abi önce “Çok güvendiğim, daha önce beni hiç yanıltmamış, çok sağlam bir kaynak” dedi...
- Sonra onu “Saray’a çok yakın biri” olarak tarif etti...
- İkinci gün çarşı karışınca bu defa onu Saray’a daha da yaklaştırdı ve “İşini kaybetmekten korkan biri” haline getirdi...
- Üçüncü gün işler çıkmaza girince bu defa tenzili rütbe yapıp “Saray’dan iyi haber alan bir gazeteci”ye dönüştürdü...
- Çarşı bir türlü durulmayınca son noktayı koydu:
“Meğer güvenilecek bir kaynak değilmiş...”
*
Türkiye çok “güvenilir sağlam kaynaklar” gördü...
- Olmayan kamera görüntülerini, adamların ellerindeki deri eldivenlere kadar kare kare anlatıp insanları yanıltan...
- Rakip siyasetçilerin sahte fotoğraflarını sarı zarflar içinde gazete bürolarına teslim eden, sahte belgeleri Genelkurmay önünde gazeteci eline tutuşturan...
- Türk ordusunun şerefli subaylarının cami bombalayacağı iftiralarını, kumpas belgesi haline getirip tekerlekli bavullarda servis eden...
*
Güzel ülkem çok gizli kaynak gördü, ama Türkiye olalı Talat gibi böyle bir “kaynak” görmedi...
*
Kimdir bu “süper kaynak Talat...”
Bir zamanların Fehmi Abi’si olsa şak diye anında bulurdu...
Derdi ki...
“Bu olaydan kim yarar sağladı ise odur...”
Var mı sağlayan... Gelin bakalım...
*
- Yerel seçimleri kazanmış CHP’yi birbirine düşürdü, kurultayı daha şimdiden bir savaş meydanına çevirdi...
- Yerel seçimler öncesi ve sonrası yürüttüğü politika ile karşı partilere oy vermiş insanlarda bile iyi iz bırakan Kemal Kılıçdaroğlu’nu kurultay öncesinde büyük bir hataya sürükleyip perişan etti...
- Rahmi Abi’yi yurtdışında hasta yatağına düşürdü, Sözcü gazetesi hakkında durup dururken soru işaretleri yarattı...
- Sanki Külliye’de tezgâhlanmış havası vererek, Cumhurbaşkanı’nı, makamını ortaya koyacak kadar öfkelendirdi.
- Komplo teorisi manyağı haline gelmiş bazı insanlarımızı yine birbirinin can düşmanı haline getirdi...
*
Yani bakıyorum bakıyorum da bundan yararlanan tek kişi görüyorum...
Uğur Dündar...
Gece CNN Türk’e bağlanıp o bilginin kendisine de geldiğini ama kullanmadığını söyleyerek ne kadar dürüst ve ilkeli bir gazeteci olduğunu bütün Türkiye’ye bir kere daha ispat etme imkânına sahip oldu.
*
Şakayı bırakalım...
Bu “çok sağlam kaynak” gazeteciler için pek sağlam değilmiş...
Ama belli ki birileri için gerçekten sağlam ve güvenilirmiş...
Hizmetini yaptı, zaten kutuplaşmış Türkiye’yi üç parçaya daha böldü ve geriye çekildi...
*
Bakalım şimdi Rahmi Abi’nin dediği gibi “işini kaybedecek mi”.
Diye soracağım ama...
Bildiğim CHP’nin içini karıştırmaktan başka işi yok...
CHP’de bundan medet umacak kafalar oldukça...
Bizim Talat da işini hiiiç kaybetmez.
ALDATILMIŞ İKİ KADININ SOHBETİNDEN SAHNELER
NİLGÜN Belgün kitap yazarsa başköşeyi kime ayırır?
Tabii ki oyunlarında kime ayırırsa ona...
Önce Atilla’ya...
Yani Atilla Demircioğlu’na...
İkinci kitabında da başköşede o var...
Daha doğrusu “onun tarafından nasıl aldatıldığı”...
*
Peki aldatılan kadın kitapta bunu kime anlatıyor?
Gazeteci İpek Durkal’a...
Kitaptan öğreniyoruz ki o da “aldatılan bir kadınmış”...
*
Durum böyle olunca bu mahrem muhabbet, kitapta aleni hale gelmiş...
Her zamanki gibi keyifle okudum...
İpek’in sorduğu soruları biraz değiştirerek bu muhabbeti size aktarıyorum.
..............................
- Nilgün Belgün: “Hayatla Geçinmeyi Seçtim”, Yazan: İpek Durkal, Mona Güncel, 2019
İLK SAHNE... ALDATILMIŞ KADIN KENDİNİ NASIL HİSSEDER
- İPEK DURKAL: Ben aldatılma hikâyesini yaşamamış kadın tanımadım. Benim de başıma geldi. İnsan kendini çok tuhaf hissediyor. Evine hırsız girmiş gibi, ne bileyim en yakını tarafından sırtından hançerlenmiş gibi...
- NİLGÜN BELGÜN: “Aldatıldığında kendini suçladın mı?”
- İPEK: Asla... Sen?
- NİLGÜN: “Kesinlikle hayır. Aldatmak dediğin arkadan vurmaktır. Ne iş hayatımda, ne özel hayatımda kimseyi aldatmadım.”
İKİNCİ SAHNE... ALDATILAN KADIN, ALDATACAK BİR ERKEĞİ NERESİNDEN TANIR
- NİLGÜN: “Ben bu olayda insanın iç sesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladım.
Atilla’yı ilk gördüğümde bir sinsilik hissetmiştim. Sonra yok canım, benim pimpirikliliğim diye düşünmüştüm. Sinsice yakınımdaki kişiyle aldattı. İç sesinizi dinleyin, o size zaten neyin ne olduğunu söylüyor.”
İLK KAVGA... İLK KAVGADA AYRILMALI MI KULAK ZARI MI PARÇALAMALI
- İPEK: Aldatıldığını öğrenince ne yapmalı? Hemen ayrılmalı mı?
- NİLGÜN: “Bir küllük fırlattım, bir de hâlâ inkâra devam edince tokat attım, kulağının zarını patlattığım var. Bu iki olayla birlikte hemen ayrıldım.”
İSTİHBARAT... GİZLİ KALMIŞ ALDATMANIN İHBARCISI BAKIN KİM ÇIKTI
- NİLGÜN: “30’lu yaşlarımda bir oyuncuyla nişanlıydım, o da evli bir arkadaşımla aldattı beni...”
- İPEK: Bunu bilmiyordum.
- NİLGÜN: “Nereden bileceksin. O zaman şimdiki gibi sosyal medya, internet falan yok. İkimiz de 30’lu yaşlarımızdaydık. O günlerin en sevilen dizisinde oynuyordu. Nişanlıyız, ev tuttuk, evleneceğiz. Ben Ankara’dayım. Kazandığım parayla evimiz için alışveriş yapıyorum. Bir gün oteldeki odamın telefonu çaldı. İstanbul’daki evimizin üst kat komşusu arıyor.
Dedi ki, ‘Kızım sen evde yokken o meşhur kadın tanınmamak için tebdili kıyafet sizin eve gelip nişanlınla buluşuyor, haberin olsun’. Meğer aynı dizide rol aldığı kadınla aldatıyormuş.”
ÖTEKİ KADIN... ALDATAN KADINLA YÜZLEŞME SANATI
- İPEK: Yüzleşmedin mi o kadınla?
- NİLGÜN: “Sorsam yok öyle bir şey yok diyecekler. Suçüstü yapmam lazım.
Evdeyim, telefon çaldı, açtım ama ses vermiyorum, bakayım ne olacak?
Kadın benim aniden döndüğümü bilmiyor tabii... Başladı aşk sözcükleri söylemeye, çünkü telefonu nişanlım açtı sanıyor.
Cümlesi bitince ‘Merhaba ben Nilgün’ dedim. Şoka girdi.
Nişanlıma gelince, her erkek gibi inkâr etti önce, ama sonra kabul etti durumu.”
FİNAL... ALDATILAN KADIN SAVAŞMALI MI
- NİLGÜN: “Böyle mevzularda savaşmaktan hoşlanmam. Hemen helalleştim. Ne haliniz varsa görün dedim. Aldatılmayı konuşuyoruz ya, erkekler birlikte oldukları kadınları kiminle aldatıyor? Yine bir kadınla. Yani kadının kadına yaptığını erkekler yapmıyor çoğu zaman.
‘Kadın kadının yurdudur’ demek isterdim ama hayat bana ‘kurdu’ olduğunu öğretti.”
GÜNÜN FOTOĞRAFI... SIKI DOSTLARIN 50’NCİ YIL ARKADAŞLIK HATIRASI
ROBERT De Niro ve Al Pacino, herkesin merakla beklediği “Irishman” filminde yine bir arada oynadılar.
Al Pacino 79 yaşında...
De Niro 76...
GQ dergisi, arkadaşlıklarının 50’nci yılında ikisini bir araya getirmiş...
Çok güzel bir sohbet videoları var...
“Goodfellas” filminin sıkı dostları, 50 yılda sıkı fıkı dost haline gelmiş.
GÜNÜN SORUSU... TBMM KOMİSYONUNDAN SIZAN BİR MACBETH TİRADI
GEÇEN hafta savunma bütçesinin görüşüldüğü TBMM bütçe komisyonunda kapalı kapılar ardında kalmış çok ilginç bir “Macbeth
tiradı” olayı var.
Konu Türkiye’nin güvenliği...
Söz sırası Savunma Bakanı
Hulusi Akar’da...
*
Kürsüye çıkıyor ve şunları söylüyor:
- “82 milyonun hiçbir ayrım yapmaksızın güvenliği bizim onurumuzdur, namusumuzdur.
Bu çerçevede faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.”
YANİ ŞU YAŞADIĞIMIZ HAYAT BİR BİBER Mİ
- “Tabii burada güvenlik ve özgürlük dengesini kurmamız lazım. Bu teorik olarak doğru fakat bununla ilgili örnekleri yaparken dikkatli olmak lazım. Hatırlarsanız Aristo mantığında şöyle bir şey var. Biber acıdır, hayat da acıdır, dolayısıyla hayat biberdir. Doğru mu şimdi?
Dolayısıyla bu manada bizim mantığımızı kurgularken hesabı kitabı doğru yapmamız lazım...”
KRAL BAĞIRIYOR: HEPİNİZ ZEVKUSEFA İÇİNDESİNİZ
- “Meşhur Shakespeare’in Macbeth’inde, hepiniz hatırlarsınız, hatırlayanlarınız mutlaka vardır, görkemli bir yemekte, görkemli bir ziyafette, herkes böyle huzur içinde, rahat içinde, zevk ve sefa içinde... Orada kral bağırıyor, orada tiradda diyor ki: ‘Güvenlik olmasa bunlar neye yarar?”
BEN KENDİ ‘GÜVENİLİR’ KAYNAĞIMI AÇIKLIYORUM
TBMM komisyonunda kapalı kapılar ardında yapılan bu konuşmayı bana kim sızdırdı?
Sıkı durun...
Sedat Ergin...
Ya onun haber kaynağı...
Açık istihbarat...
Türkiye Büyük Millet Meclisi zabıtları... Herkese açık...
Bütün zabıtları satır satır okur... Sohbet sırasında o anlattı bana... Ben de zabıtların o bölümünü okudum.