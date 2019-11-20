Son 8 yılda dünyada en hızlı mutsuzlaşan ülke oldu

Buna göre araştırma yapılan 28 ülkede, son 8 yılda “Mutluyum” diyen insanların oranı yüzde 71’den yüzde 64’e düşmüş.
Yani 8 yılda 7 puanlık bir düşüş var.
*
Gelelim ülkelerin durumuna...
Dünyanın en mutlu 2 ülkesi Avustralya ve Kanada...
Bu ülkelerin halklarının yüzde 86’sı mutlu olduğunu söylüyor...
Dünyanın en mutsuz ülkesi ise Arjantin...
Halkının sadece yüzde 34’ü mutlu...
Şimdi gelelim Türkiye’ye... Önce daha az kötüden başlayayım.
Türk halkının yüzde 53’ü “Şu veya bu ölçüde mutluyum” diyor...
Bardağın dolu tarafından bakarsanız “Hiç fena değil, halkının yarısı mutlu” diyebilirsiniz. Boş tarafından bakarsanız ise durum şu: “Türk halkının yarısı mutsuz...”
*
Gelelim biraz daha kötü sonuca...
Bu 28 ülke arasında Türk halkı mutluluk bakımından kaçıncı sırada?
En alttan 8’inci sırada...
Ve geliyorum asıl feci sonuca...
Bu 28 ülke arasında halkı en hızla mutsuzlaşan ülke maalesef Türkiye...
Durum şu:
2011 yılında aynı araştırmada Türk halkının yüzde 89’u, tekrar ediyorum yüzde 89’u “Şu veya bu ölçüde mutluyum” diyormuş...
Şimdi 2019 yılındayız.
Yani 8 yıl sonra durum şu:
Türk halkının sadece yüzde 53’ü mutluyum diyor.
Yani ülkemizde mutsuz insan oranı 8 yıl içinde 36 puan birden artmış...
Bize en yakın ülke Arjantin...
Yani şu an dünyanın en mutsuz insanlarının yaşadığı ülke...
Onun mutsuzluk oranı 8 yılda yüzde 68’den yüzde 34’e düşmüş...
Yani orada bile 8 yılda mutsuzlaşan insan oranı Türkiye’den az...
Bence hepimizin, şapkayı önümüze koyup ciddi ciddi düşünme ve şu sorunun cevabını bulma zamanı geldi.
Niye yıldırım hızıyla mutsuzlaşan insanlar haline geldik...
Bu sorunun cevabını aramayan siyasetlerin 2023’te başarılı olma şansı yok...
ÖZGÜRLÜK MUTLULUĞU
İNANDIĞIMI SÖYLEYEBİLMEK BENİ ÇOK MUTLU EDER: 1 NUMARAYIZ
Araştırmada Türkiye’nin 1 numara olduğu bir tek “mutluluk kaynağı” kategorisi var.
Dünyada “İnandığım şeyleri özgürce söyleyebilmek beni mutlu eder” diyenlerin ortalaması yüzde 76...
Türkiye ortalaması ise yüzde 82...
Yani, Türklerin yüzde 82’si “İnandığım şeyleri özgürce söyleyebilmek beni çok mutlu eder” diye düşünüyor.
“Çok mutlu eder” diyen Türklerin oranı ise yüzde 54 ve bu konuda listenin bir numarasıyız.
Bu oran mesela Fransa’da yüzde 68...
İsteyen “Türklerin ifade özgürlüğüne düşkünlükleri” olarak yorumlayabilir... İsteyen “İfade özgürlüklerine olan özlem” olarak...
İŞ BULMA MUTLULUĞU
İYİ BİR İŞ BENİ MUTLU EDER DİYENLERDE İLK 10’DAYIZ
Türk halkının yüzde 83’ü, “İyi ve tatmin edici bir işe sahip olmak beni mutlu eder” diyor. Bu konuda dünya sıralamasında 8’inci sıradayız. İşe sahip olma mutluluğu arayan ülkeler sıralamasında bizim üzerimizdeki 6 ülke ise şunlar: Kolombiya, Brezilya, Peru, Meksika, Güney Afrika, Arjantin...
SEKS MUTLULUĞU
İYİ BİR SEKSTEN ÇOK MUTLU OLMA SIRALAMASINDA ÜÇÜNCÜYÜZ
Türk halkının yüzde 75’i “İyi bir seks beni mutlu eder” diyor.
Bu konuda dünya ortalaması yüzde 74...
Yani çok mutlu eder ve mutlu eder toplamında dünya ortalamasının bir puan üzerindeyiz. Ama “İyi seks beni çok mutlu eder” diyenler ortalamasında yüzde 47 ile üçüncü durumdayız.
Üzerimizdeki iki ülke yüzde 49’la Brezilya, yüzde 48’le Kolombiya var...
İşsizlikten en fazla mutsuz olan iki ülkenin mutluluğu sekste bulmasını neye bağlayacağız?
Boş zamanın fazla olmasına mı...
ZENGİN NUSRET ÇOK KÖTÜ FAKİR GARSON ÇOK İYİ... ÖYLE Mİ
New York’ta bazı çalışanlarının Nusret’le ilgili iddialarına bakıyorum...
*
Deseler ki...
“Bizi haksız yere işten attı...”
Deseler ki...
“Nusret sırf gıcıklığına beni kovdu...
Diyeceğim ki... Olur... Patron da gıcık olabilir.
*
Ama demiyorlar mı ki “Nusret benim bahşişime göz dikti”...
İşte ben de orada dur diyorum...
*
Yahu adam...
Nammos’ların nam saldığı Mikonos’a gelmiş, bir yaz sezonunda oranın kralı olmuş...
Dubai’de dükkânının önünde 24 saat kuyruk var...
Katar’daki dükkân hep dolu...
İstanbul desen tıklım tıklım...
Şirketinin değeri dayanmış milyonlarca dolara...
Instagram’da takipçi sayısı gelmiş 23 milyona...
UEFA finalini, Monako Prensi ile Real Madrid takımının patronunun locasında izliyor...
Bir de orada burada dükkânlarına gitmişliğim, çalışanı ile sohbet etmişliğim var...
Şefi, komisi, garsonu, servis elemanı nasıldır bilirim...
*
Yapmayın bunu... Bu adam mı tamah edecek o garsonun üç kuruşluk bahşişine...
Hadi elin Amerikalısı yaptı.
Hiç olmazsa burada yıpratmayın bu markayı tırnaklarıyla yaratmış insanı...
ENSESİ KALINSA, RUHU DA KALINDIR DEME, BELKİ DE DEĞİLDİR
Mercedes’li zengin adam, TEM yolunda fukara işçiye mi çarptı?
Mutlaka zengin kabahatlidir...
Bir kuytuda zenginle fakir kavga mı etti...
Dayağı mutlaka zengin hak etmiştir...
Ensesi kalınla, ensesi kâğıttan ince günah terazisine mi çıktı?
Mutlaka ensesi kalının kefesi ağır basar...
Bir zamanlar genç ve solcuydum, böyle düşünür, ensesi kalın ağzıyla kuş tutsa ben gider terazinin öteki kefesine otururdum.
Ama yıllar bana gösterdi ki... Zenginin de iyisi varmış, fakirin de kötüsü...
Son 8 yılda dünyada en hızlı mutsuzlaşan ülke oldu
Dünyanın en büyük araştırma şirketlerinden biri olan Ipsos ağustos ayında tamamlanan son “mutluluk” araştırmasının sonuçlarını dün açıkladı. Dünyada 28 ülkede insanların “mutluluk düzeyi” ölçülmüş... Rakamları görünce çok şaşırdım...
Buna göre araştırma yapılan 28 ülkede, son 8 yılda “Mutluyum” diyen insanların oranı yüzde 71’den yüzde 64’e düşmüş.
Yani 8 yılda 7 puanlık bir düşüş var.
*
Gelelim ülkelerin durumuna...
Dünyanın en mutlu 2 ülkesi Avustralya ve Kanada...
Bu ülkelerin halklarının yüzde 86’sı mutlu olduğunu söylüyor...
Dünyanın en mutsuz ülkesi ise Arjantin...
Halkının sadece yüzde 34’ü mutlu...
Şimdi gelelim Türkiye’ye... Önce daha az kötüden başlayayım.
Türk halkının yüzde 53’ü “Şu veya bu ölçüde mutluyum” diyor...
Bardağın dolu tarafından bakarsanız “Hiç fena değil, halkının yarısı mutlu” diyebilirsiniz. Boş tarafından bakarsanız ise durum şu: “Türk halkının yarısı mutsuz...”
*
Gelelim biraz daha kötü sonuca...
Bu 28 ülke arasında Türk halkı mutluluk bakımından kaçıncı sırada?
En alttan 8’inci sırada...
Ve geliyorum asıl feci sonuca...
Bu 28 ülke arasında halkı en hızla mutsuzlaşan ülke maalesef Türkiye...
Durum şu:
2011 yılında aynı araştırmada Türk halkının yüzde 89’u, tekrar ediyorum yüzde 89’u “Şu veya bu ölçüde mutluyum” diyormuş...
Şimdi 2019 yılındayız.
Yani 8 yıl sonra durum şu:
Türk halkının sadece yüzde 53’ü mutluyum diyor.
Yani ülkemizde mutsuz insan oranı 8 yıl içinde 36 puan birden artmış...
Bize en yakın ülke Arjantin...
Yani şu an dünyanın en mutsuz insanlarının yaşadığı ülke...
Onun mutsuzluk oranı 8 yılda yüzde 68’den yüzde 34’e düşmüş...
Yani orada bile 8 yılda mutsuzlaşan insan oranı Türkiye’den az...
Bence hepimizin, şapkayı önümüze koyup ciddi ciddi düşünme ve şu sorunun cevabını bulma zamanı geldi.
Niye yıldırım hızıyla mutsuzlaşan insanlar haline geldik...
Bu sorunun cevabını aramayan siyasetlerin 2023’te başarılı olma şansı yok...
ÖZGÜRLÜK MUTLULUĞU
İNANDIĞIMI SÖYLEYEBİLMEK BENİ ÇOK MUTLU EDER: 1 NUMARAYIZ
Araştırmada Türkiye’nin 1 numara olduğu bir tek “mutluluk kaynağı” kategorisi var.
Dünyada “İnandığım şeyleri özgürce söyleyebilmek beni mutlu eder” diyenlerin ortalaması yüzde 76...
Türkiye ortalaması ise yüzde 82...
Yani, Türklerin yüzde 82’si “İnandığım şeyleri özgürce söyleyebilmek beni çok mutlu eder” diye düşünüyor.
“Çok mutlu eder” diyen Türklerin oranı ise yüzde 54 ve bu konuda listenin bir numarasıyız.
Bu oran mesela Fransa’da yüzde 68...
İsteyen “Türklerin ifade özgürlüğüne düşkünlükleri” olarak yorumlayabilir... İsteyen “İfade özgürlüklerine olan özlem” olarak...
İŞ BULMA MUTLULUĞU
İYİ BİR İŞ BENİ MUTLU EDER DİYENLERDE İLK 10’DAYIZ
Türk halkının yüzde 83’ü, “İyi ve tatmin edici bir işe sahip olmak beni mutlu eder” diyor. Bu konuda dünya sıralamasında 8’inci sıradayız. İşe sahip olma mutluluğu arayan ülkeler sıralamasında bizim üzerimizdeki 6 ülke ise şunlar: Kolombiya, Brezilya, Peru, Meksika, Güney Afrika, Arjantin...
SEKS MUTLULUĞU
İYİ BİR SEKSTEN ÇOK MUTLU OLMA SIRALAMASINDA ÜÇÜNCÜYÜZ
Türk halkının yüzde 75’i “İyi bir seks beni mutlu eder” diyor.
Bu konuda dünya ortalaması yüzde 74...
Yani çok mutlu eder ve mutlu eder toplamında dünya ortalamasının bir puan üzerindeyiz. Ama “İyi seks beni çok mutlu eder” diyenler ortalamasında yüzde 47 ile üçüncü durumdayız.
Üzerimizdeki iki ülke yüzde 49’la Brezilya, yüzde 48’le Kolombiya var...
İşsizlikten en fazla mutsuz olan iki ülkenin mutluluğu sekste bulmasını neye bağlayacağız?
Boş zamanın fazla olmasına mı...
ZENGİN NUSRET ÇOK KÖTÜ FAKİR GARSON ÇOK İYİ... ÖYLE Mİ
New York’ta bazı çalışanlarının Nusret’le ilgili iddialarına bakıyorum...
*
Deseler ki...
“Bizi haksız yere işten attı...”
Deseler ki...
“Nusret sırf gıcıklığına beni kovdu...
Diyeceğim ki... Olur... Patron da gıcık olabilir.
*
Ama demiyorlar mı ki “Nusret benim bahşişime göz dikti”...
İşte ben de orada dur diyorum...
*
Yahu adam...
Nammos’ların nam saldığı Mikonos’a gelmiş, bir yaz sezonunda oranın kralı olmuş...
Dubai’de dükkânının önünde 24 saat kuyruk var...
Katar’daki dükkân hep dolu...
İstanbul desen tıklım tıklım...
Şirketinin değeri dayanmış milyonlarca dolara...
Instagram’da takipçi sayısı gelmiş 23 milyona...
UEFA finalini, Monako Prensi ile Real Madrid takımının patronunun locasında izliyor...
Bir de orada burada dükkânlarına gitmişliğim, çalışanı ile sohbet etmişliğim var...
Şefi, komisi, garsonu, servis elemanı nasıldır bilirim...
*
Yapmayın bunu... Bu adam mı tamah edecek o garsonun üç kuruşluk bahşişine...
Hadi elin Amerikalısı yaptı.
Hiç olmazsa burada yıpratmayın bu markayı tırnaklarıyla yaratmış insanı...
ENSESİ KALINSA, RUHU DA KALINDIR DEME, BELKİ DE DEĞİLDİR
Mercedes’li zengin adam, TEM yolunda fukara işçiye mi çarptı?
Mutlaka zengin kabahatlidir...
Bir kuytuda zenginle fakir kavga mı etti...
Dayağı mutlaka zengin hak etmiştir...
Ensesi kalınla, ensesi kâğıttan ince günah terazisine mi çıktı?
Mutlaka ensesi kalının kefesi ağır basar...
Bir zamanlar genç ve solcuydum, böyle düşünür, ensesi kalın ağzıyla kuş tutsa ben gider terazinin öteki kefesine otururdum.
Ama yıllar bana gösterdi ki... Zenginin de iyisi varmış, fakirin de kötüsü...