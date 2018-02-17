Son 48 saatte birbirinden ilginç beş sürpriz gelişme

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- BİR: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile üç saati geçen bir görüşme yapıyor...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da katılıyor...

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- İKİ: Arkasından iki taraf da gayet ılımlı bir açıklama yapıyor...

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- ÜÇ: Ama bundan daha ilginç başka bir şey var.

Dışişleri Bakanlığı, ertesi gün ABD ile stratejik işbirliği anlaşmamızın önemini vurgulayan bir basın açıklamasını bütün gazetecilere iletiyor.

Bunun anlamı şu:

İki ülke de ilişkileri iyiye götürmek istiyor.

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- DÖRT: Aynı saatlerde Başbakan Binali Yıldırım Almanya’da Şansölye Merkel’le sıcak bir görüşme yapıyor...

Görüşmeye girmeden önce “Artık geçmişi unutalım” anlamına gelen bir mesaj veriyor...

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- BEŞ: Ve dün öğle saatlerinde Die Welt gazetesinin muhabiri Deniz Yücel serbest bırakılıyor.

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Şimdi oturup kendimize soralım...

Bu, Türkiye için çok iyi bir gelişme değil mi...

İnşallah gereksiz bir iyimserliğe kapılmamışımdır.

KEŞKE

Bu umudumun iyice artması için bir temennim daha vardı...

Diyordum ki, inşallah bütün öteki tutuklu gazeteciler, aydınlar ve siyasiler de serbest bırakılır...

İnanıyorum ki...

Bunları yapan Türkiye çok daha güçlü olacaktır...

Ama dün Nazlı Ilıcak, Mehmet ve Ahmet Altan hakkındaki müebbet hapis cezaları ne yazık ki aklımı karıştırdı.

Üstelik ortada böyle bir Anayasa Mahkemesi kararı varken...

‘HIMAR’LI KADINA BAKINCA O NE GÖRDÜ, BİZ NE GÖRÜYORUZ

Dün anlattığım ve senaryo haline getirdiğim taciz olayı var ya... Onun bir de fotoğrafı var...

Şimdiii sıkı durun...

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Tacizci bürokrat ile tacize uğradığı iddia edilen Mısırlı kadının birlikte fotoğrafını koyuyorum...

Fotoğrafı kadının oğlu gizlice çekmiş.

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Dünü hatırlayın...

Adam kadını ikna etmek için ne demişti?

“Seni istiyorum ve seni seviyorum.”

Kadın da ne demişti?

“Yahu sen beni iki defa gördün, nasıl olup da seviyorsun...”

***

Mısırlı kadın “Gördün” diyor...

Ama ben bu fotoğrafa bakınca ister istemez soruyorum...

Yahu arkadaş bu ‘hımar’lı kadında neyi gördün...

***

Allah aşkına siz bu fotoğrafta kadını görüyor musunuz...

Bürokrat arkadaş da bizim gördüğümüz kadını görüyorsa...

Ne görmüş acaba...

BAŞKANA SORDUM: NEREDE O ‘DOKUZ SEKİZLİK’ MÜZİK

FATİH Belediyesi yeni Sulukule’de kurulan “Sulukule Müzik Akademisi”nin kapılarını perşembe günü bana açtı.

Önce harika bir klasik müzik konseri dinledim. Sonra bir Batı müziği beşlisi...

Tabii herkesin merakla beklediği o soruyu sordum:

“İyi de burası Sulukule... Hani nerede o meşhur dokuz sekizlik müzik?”

Sulukule’nin sesi yani...

Başkan “Bir dakika” dedi...

Bir salonun kapısı açıldı ve bakın karşıma ne çıktı?

Yarın güzel bir Zeyrek, Balat ve Sulukule turu yapacağız...

TÜRK SİNEMASININ EN ÇARPICI KASIMPAŞA FİLMİ HANGİSİYDİ

- Türk sinemasının en komik afişleri nelerdi...

- Türk sinemasında bugüne kadar yapılan en çarpıcı Kasımpaşa filmi neydi? O filmde başrolü kim oynamıştı.

- Türk sinemasında kaç Hazreti Ali ve kaç Hazreti Yahya filmi çekildi?

- Türk sinemasının en milliyetçi filmleri hangileriydi

- Yılmaz Erdoğan’ın dediği gibi Türk sinemasında cami ve ezan yok muydu?

- Türk sinemasında gastronomik şef rolüyle afişe çıkan ilk aktör kimdi?

- En kalabalık filmin ilginç konusu neydi?

- En seksi film afişi hangisiydi?

- Devlet Bahçeli’nin en seveceği film afişi hangisiydi?

-YARIN BURADA-





‘BUDAPEŞTE OTELİ’Nİ SEVENLERE BİR İYİ, BİR DAHA AZ İYİ HABER

Wes Anderson benim en sevdiğim yönetmenlerden biri...

İstisnasız geçmişteki bütün filmlerini çok sevdim.

Ama herkesin en beğendiği filmi “Büyük Budapeşte Oteli” oldu. Anderson şimdi yeni bir filmle dönüyor.

Berlin Film Festivali’nin açılışını yapan filmin adı “Isle of Dogs” (Köpek Adası).

Bu iyi haber...

Ama ondan klasik bir Anderson filmi bekleyenlere daha az iyi haber...

Bu bir animasyon filmi...

Yine de iyi olan tarafı şu. Seslendirme sanatçılarından biri “Büyük Budapeşte Oteli”nin harika oyuncusu Tilda Swinton...

SİZCE NİYE SESSİZLER

FARKINDA mısınız, geçen hafta Gülben Ergen’le Seren Serengil arasında hiç olay çıkmadı...

Neden?

a) İkisi de alınan sonuçtan memnun. Biri içeri attırdığı için tatmin oldu. Öteki mağduru oynamaktan mutlu.

b) İkisi de bu tartışmanın kendilerine zarar verdiği noktasına geldi.

c) Savaş bitmedi, sadece geçici bir ateşkes sağlandı.