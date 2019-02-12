Size İzmirli bir AK Parti vaat ediyorum

İlk konuşmayı ‘cumhur ittifakı’nın İzmir adayı Nihat Zeybekci ile yapıyorum.
‘Millet ittifakı’nın adayı Tunç Soyer’le de konuşacağım. Geçen hafta Ankara’da aday tanıtımında olduğu için onunla önümüzdeki günlerde buluşup aynı sohbeti yapmaya karar verdik.
NEDEN FOTOĞRAFI ŞARAP BAĞINDA ÇEKMEK İSTEDİ
Nihat Zeybekci’ye “Nerede fotoğraf çektirelim” diye sorduğumda, kendisi “Urla’da bağlarda çekelim” dedi.
“Ama orada şarap bağları var” dedim.
“Ben İzmir şarabını uluslararası marka yapmak istiyorum. Bağcılığın gelişmesi için özel enstitüler kuracağız” cevabını verdi ve ekledi:
“Unutmayın ben Denizliliyim. Orada Güney’de ve başka yerlerde binlerce dönüm şarap bağı var...”
Bağlar arasında dolaşırken, “Şunlar 9 yaşında, şunlar 12 yaşında” diye yorum yaptı.
Yani bağcılığı biliyor...
EŞİMLE AYNI OVAYA BAKAN İKİ KÖYDENİZ
Siz Denizli’de doğdunuz. Ne zamandan beri İzmir’i tanıyorsunuz?
“İlk defa çocukluğumda geldim. İlkokul dördüncü sınıfta.”
Eşiniz nereli?
“O da Denizli’nin Tavas ilçesinden. İkimiz de Tavaslıyız. Aynı ovaya bakan iki ayrı köydeniz.”
İZMİR’DE YILDA 6 MİLYON TON ÇÖP TABİATA DÖKÜLÜYOR
Kazanırsanız ilk dönemin sonunda nasıl bir İzmir hayal ediyorsunuz?
“Önce İzmir’in en ilkel sorununu çözmemiz lazım. Kanalizasyon sorunu. Bütün yağmur suyunu aynı yere vererek suyu arıtılamaz hale getirmişiz. Çok iddialı olarak şunu söylüyorum. Bugün İzmir’de bütün atık suyu denize ve tabiata veriyoruz.”
İkinci adım?
“Katı atık sorunu. Türkiye’de hiçbir şehirde böyle bir sorun kalmadı artık. Katı atıkları, yani bildiğimiz çöpü dağlara bayırlara atıyoruz. Şu karşıda gördüğün dağ var ya, git onun arkasındaki derenin içinde 100 metre derinliğinde çöp atığı var.”
Biraz abartılı değil mi bu rakam?
“Kesinlikle değil. İzmirlilere açıklamak istiyorum. Bu şehirde yılda 6 milyon 600 bin ton çöp atılıyor şu tabiatın içine. Türkiye’nin hiçbir büyük şehrinde böyle bir rezalet yok.”
CHP’yi kastediyorsanız, bu şehri uzun yıllar boyunca sağ partiler de yönetti.
“Bunu kimseyi eleştirmek için söylemiyorum. Bu bir realite.”
İZMİR’E LOUVRE GİBİ BİR MÜZE
Gelelim 5 yıl sonrasına. Seçildiniz. Dönem sonunda nasıl bir İzmir?
“Şu sözü veriyorum: Beş sene sonra ilkel problemlerini bitirmiş, kent içinde kabul edilebilir bir yoğunlukta trafiğe ulaşmış altyapı.
Artı turizm alanında. Kente gelen turistin vakit geçireceği, kalma süresini uzatacağı mekân ve aktiviteler yok. Bunun için Kemeraltı, Kadifekale, Alsancak, Bayraklı, Yeşildere baştan aşağı yeniden ele alınacak.”
Ben İzmir’de doğup büyüdüm. Bizde hep şöyle bir şey vardır. Gelen her belediye altyapı falan diye yeraltına çalışır. Yani İzmirli şu fani hayatında yerüstünde de bir şeyler görmek istiyor.
“Bunun için önce altı halletmeliyiz. İzmir sadece kendi il sınırları ile sınırlı değil, bölgesel bir merkez. Ama bakıyorum, müze diye kapalı salonlar yapılmış. İddialı bir şey söylüyorum. Bu şehre dünyanın en iddialı en büyük arkeoloji müzesini kazandıracağım. Louvre çapında bir müze olacak bu. İzmir Barcelona gibi bir şehir olacak.”
HER 25 BİNE KAPALI SALON 50 BİNE YÜZME SALONU
Spora gelelim. Burası genç bir şehir. Ne vaat ediyorsunuz?
“Atatürk Stadı’nın olduğu yere devasa bir olimpiyat stadı.
Her 25 bin nüfus için bir kapalı salon, her 50 bine çıktığında bir kapalı yüzme havuzu. Biliyor musunuz İzmir’in çocukları Denizli’ye yüzme yarışına gidiyor.”
KAYSERİ’Yİ YÖNETTİĞİMİZ ANLAYIŞLA İZMİR’İ YÖNETEMEYİZ
En kritik konuya geliyorum. İzmir, hayat tarzı itibarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi’nin dünya görüşüne pek uygun olmayan bir karaktere sahip. Yani Kayseri’yi yönettiğiniz anlayışla İzmir’i yönetebilecek misiniz? Bu çatışmayı nasıl çözeceksiniz?
“Şimdi çok çarpıcı bir şey söyleyeceğim. İzmirli bir AK Parti diyorum. Ben de biliyorum. Bu şehir için özel bir yaklaşım gerekir.
Burada İzmirli bir AK Parti’ye ihtiyacımız var. İzmirli, Kayserili, Konyalı, Diyarbakırlı AK Partilere ihtiyacımız var.”
Bu partiniz açısından da biraz iddialı değil mi?
“Yerel siyasetten bahsediyorum. Siyaset buysa eğer, gereğini yapmanız lazım.”
SADECE HAYAT TARZINA İNDİRGEMEK İZMİR’E HAKSIZLIK
Nedir İzmir için düşündüğünüz bu İzmirli AK Parti’nin çizgileri?
“Önce İzmir’e yapılan bir haksızlığı kayda geçireyim. 21’inci yüzyılda İzmir’in şehir olarak karakterini sadece bir yaşam tarzına indirgemek İzmir’in meselelerini ıskalamak anlamına gelir.”
40-50 BİN KİŞİNİN HAYAT TARZI ENDİŞESİ VARSA
Ama böyle güçlü bir yaşam tarzı endişesi var...
“Evet var. 40-50 bin kişinin bir yaşam tarzı endişesi meselesi var. İyi de geriye kalan 3.5 milyon kişinin de yaşam kalitesi derdi var.”
O kadar basit mi? CHP burada yüzde 60 oy alıyor. Yani işi 40-50 bin insana indirgemek biraz önce söylediğiniz ‘İzmirli AK Parti’ tezini tekzip etmiyor mu?
“Yaşam tarzı endişesini küçümsemiyorum, görmezden gelmiyorum. Söylemek istediğim, yaşam tarzını tek mesele yapmak, insanların sıkıntıları üzerine ideolojik bir şal çekmek anlamına gelir. İnsanlar bunu anlayacak zekâya sahip.”
DENİZLİ’DE EĞLENCE MERKEZİ KURDUM
Ama buradan bakınca, insanların gözünün önünde şöyle bir gerçek de var. AK Parti’nin elindeki belediyelerdeki uygulamalar ortada. Sizin belediye başkanlığı yaptığınız Denizli’de keza.
“Denizli’deki girişhane nerededir? Garajın karşısındadır. Zamanında deri atölyelerinin olduğu yerdir, şehrin en eski binaları oradadır. Bütün imzalarını ben attım, orayı da bir eğlence merkezi haline getirmeye çalıştım. Barları, meyhaneleri ile tam bir eğlence merkezi oldu orası. Bana hep bunu söylüyorlar. Önce git bir bak, ondan sonra konuş. Denizli’nin bütün yukarı mahallelerinde içkili restoranlar da var. Böyle bir dert yok.”
Ben meseleyi içki yasağı düzeyine indirgemek istemiyorum. Genel olarak yaşam tarzı meselesi açıldığı için soruyorum.
“Yok yok konuşalım bunu. Bütün İzmir nüfusunun yaşam tarzını konuşalım. Siz İzmir’de yaşam tarzı dediğiniz eğlenceyi Alsancak, İnciraltı, Mavişehir, Bostanlı, Karşıyaka’ya, Balçova’ya, mahkûm etmişsiniz. Yeni eğlence alanı açamamışsınız. Böyle olunca da Bayraklı’dan gelecek insanın eğlenmesine imkân tanıyacak alanları da yaratamamışsınız. Başka yerlerde de eğlence alanları yaratsaydınız kimsenin yaşam tarzı endişesi kalmazdı.”
BOSTANLI’DAKİ HANIMEFENDİNİN DERDİ BAYRAKLI’DAN GELEN MANGALCI
Tam anlamadım, biraz açar mısınız? Yani Alsancak, Bostanlı ile Bayraklı’da yaşayanın birlikte eğlenecek mekânı mı yok? Yoksa ayrı ayrı eğlence alanları mı diyorsunuz?
“Bakın ben size asıl sorunu anlatayım. Bostanlı’daki hanımefendinin derdi vallahi de AK Parti değil. Bayraklı’dan gelen insanın da orada mangal yapabilmesi lazım. Asıl ona karşı.”
Bütün toplumlarda böyle şikâyetler olabilir değil mi?
“Yok yok ben Bostanlı’daki vatandaşa bir şey demiyorum. Karşı da olabilir. Bunu da saygı ile karşılıyorum. İnsan rahatsız olabilir. Onun için diyorum ki pastayı büyütmemiz lazım. Biliyorum şimdi meseleyi getirip getirip bunun etrafında çevirecekler. Ama ben gerçek fotoğrafı koyuyorum hepimizin önüne.”
YARIN: Ekonomi, sanayi, Çeşme ve spor.
Size İzmirli bir AK Parti vaat ediyorum
Ben İzmir’de doğdum. Şu an yaşadığım iki şehir var. İstanbul ve İzmir. Seçimlerde yerel konulara pek girmiyorum. Ama bu defa yaşadığım iki şehrin ikişer adayı olduğu için onlarla konuşmaya karar verdim.
İlk konuşmayı ‘cumhur ittifakı’nın İzmir adayı Nihat Zeybekci ile yapıyorum.
‘Millet ittifakı’nın adayı Tunç Soyer’le de konuşacağım. Geçen hafta Ankara’da aday tanıtımında olduğu için onunla önümüzdeki günlerde buluşup aynı sohbeti yapmaya karar verdik.
NEDEN FOTOĞRAFI ŞARAP BAĞINDA ÇEKMEK İSTEDİ
Nihat Zeybekci’ye “Nerede fotoğraf çektirelim” diye sorduğumda, kendisi “Urla’da bağlarda çekelim” dedi.
“Ama orada şarap bağları var” dedim.
“Ben İzmir şarabını uluslararası marka yapmak istiyorum. Bağcılığın gelişmesi için özel enstitüler kuracağız” cevabını verdi ve ekledi:
“Unutmayın ben Denizliliyim. Orada Güney’de ve başka yerlerde binlerce dönüm şarap bağı var...”
Bağlar arasında dolaşırken, “Şunlar 9 yaşında, şunlar 12 yaşında” diye yorum yaptı.
Yani bağcılığı biliyor...
EŞİMLE AYNI OVAYA BAKAN İKİ KÖYDENİZ
Siz Denizli’de doğdunuz. Ne zamandan beri İzmir’i tanıyorsunuz?
“İlk defa çocukluğumda geldim. İlkokul dördüncü sınıfta.”
Eşiniz nereli?
“O da Denizli’nin Tavas ilçesinden. İkimiz de Tavaslıyız. Aynı ovaya bakan iki ayrı köydeniz.”
İZMİR’DE YILDA 6 MİLYON TON ÇÖP TABİATA DÖKÜLÜYOR
Kazanırsanız ilk dönemin sonunda nasıl bir İzmir hayal ediyorsunuz?
“Önce İzmir’in en ilkel sorununu çözmemiz lazım. Kanalizasyon sorunu. Bütün yağmur suyunu aynı yere vererek suyu arıtılamaz hale getirmişiz. Çok iddialı olarak şunu söylüyorum. Bugün İzmir’de bütün atık suyu denize ve tabiata veriyoruz.”
İkinci adım?
“Katı atık sorunu. Türkiye’de hiçbir şehirde böyle bir sorun kalmadı artık. Katı atıkları, yani bildiğimiz çöpü dağlara bayırlara atıyoruz. Şu karşıda gördüğün dağ var ya, git onun arkasındaki derenin içinde 100 metre derinliğinde çöp atığı var.”
Biraz abartılı değil mi bu rakam?
“Kesinlikle değil. İzmirlilere açıklamak istiyorum. Bu şehirde yılda 6 milyon 600 bin ton çöp atılıyor şu tabiatın içine. Türkiye’nin hiçbir büyük şehrinde böyle bir rezalet yok.”
CHP’yi kastediyorsanız, bu şehri uzun yıllar boyunca sağ partiler de yönetti.
“Bunu kimseyi eleştirmek için söylemiyorum. Bu bir realite.”
İZMİR’E LOUVRE GİBİ BİR MÜZE
Gelelim 5 yıl sonrasına. Seçildiniz. Dönem sonunda nasıl bir İzmir?
“Şu sözü veriyorum: Beş sene sonra ilkel problemlerini bitirmiş, kent içinde kabul edilebilir bir yoğunlukta trafiğe ulaşmış altyapı.
Artı turizm alanında. Kente gelen turistin vakit geçireceği, kalma süresini uzatacağı mekân ve aktiviteler yok. Bunun için Kemeraltı, Kadifekale, Alsancak, Bayraklı, Yeşildere baştan aşağı yeniden ele alınacak.”
Ben İzmir’de doğup büyüdüm. Bizde hep şöyle bir şey vardır. Gelen her belediye altyapı falan diye yeraltına çalışır. Yani İzmirli şu fani hayatında yerüstünde de bir şeyler görmek istiyor.
“Bunun için önce altı halletmeliyiz. İzmir sadece kendi il sınırları ile sınırlı değil, bölgesel bir merkez. Ama bakıyorum, müze diye kapalı salonlar yapılmış. İddialı bir şey söylüyorum. Bu şehre dünyanın en iddialı en büyük arkeoloji müzesini kazandıracağım. Louvre çapında bir müze olacak bu. İzmir Barcelona gibi bir şehir olacak.”
HER 25 BİNE KAPALI SALON 50 BİNE YÜZME SALONU
Spora gelelim. Burası genç bir şehir. Ne vaat ediyorsunuz?
“Atatürk Stadı’nın olduğu yere devasa bir olimpiyat stadı.
Her 25 bin nüfus için bir kapalı salon, her 50 bine çıktığında bir kapalı yüzme havuzu. Biliyor musunuz İzmir’in çocukları Denizli’ye yüzme yarışına gidiyor.”
KAYSERİ’Yİ YÖNETTİĞİMİZ ANLAYIŞLA İZMİR’İ YÖNETEMEYİZ
En kritik konuya geliyorum. İzmir, hayat tarzı itibarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi’nin dünya görüşüne pek uygun olmayan bir karaktere sahip. Yani Kayseri’yi yönettiğiniz anlayışla İzmir’i yönetebilecek misiniz? Bu çatışmayı nasıl çözeceksiniz?
“Şimdi çok çarpıcı bir şey söyleyeceğim. İzmirli bir AK Parti diyorum. Ben de biliyorum. Bu şehir için özel bir yaklaşım gerekir.
Burada İzmirli bir AK Parti’ye ihtiyacımız var. İzmirli, Kayserili, Konyalı, Diyarbakırlı AK Partilere ihtiyacımız var.”
Bu partiniz açısından da biraz iddialı değil mi?
“Yerel siyasetten bahsediyorum. Siyaset buysa eğer, gereğini yapmanız lazım.”
SADECE HAYAT TARZINA İNDİRGEMEK İZMİR’E HAKSIZLIK
Nedir İzmir için düşündüğünüz bu İzmirli AK Parti’nin çizgileri?
“Önce İzmir’e yapılan bir haksızlığı kayda geçireyim. 21’inci yüzyılda İzmir’in şehir olarak karakterini sadece bir yaşam tarzına indirgemek İzmir’in meselelerini ıskalamak anlamına gelir.”
40-50 BİN KİŞİNİN HAYAT TARZI ENDİŞESİ VARSA
Ama böyle güçlü bir yaşam tarzı endişesi var...
“Evet var. 40-50 bin kişinin bir yaşam tarzı endişesi meselesi var. İyi de geriye kalan 3.5 milyon kişinin de yaşam kalitesi derdi var.”
O kadar basit mi? CHP burada yüzde 60 oy alıyor. Yani işi 40-50 bin insana indirgemek biraz önce söylediğiniz ‘İzmirli AK Parti’ tezini tekzip etmiyor mu?
“Yaşam tarzı endişesini küçümsemiyorum, görmezden gelmiyorum. Söylemek istediğim, yaşam tarzını tek mesele yapmak, insanların sıkıntıları üzerine ideolojik bir şal çekmek anlamına gelir. İnsanlar bunu anlayacak zekâya sahip.”
DENİZLİ’DE EĞLENCE MERKEZİ KURDUM
Ama buradan bakınca, insanların gözünün önünde şöyle bir gerçek de var. AK Parti’nin elindeki belediyelerdeki uygulamalar ortada. Sizin belediye başkanlığı yaptığınız Denizli’de keza.
“Denizli’deki girişhane nerededir? Garajın karşısındadır. Zamanında deri atölyelerinin olduğu yerdir, şehrin en eski binaları oradadır. Bütün imzalarını ben attım, orayı da bir eğlence merkezi haline getirmeye çalıştım. Barları, meyhaneleri ile tam bir eğlence merkezi oldu orası. Bana hep bunu söylüyorlar. Önce git bir bak, ondan sonra konuş. Denizli’nin bütün yukarı mahallelerinde içkili restoranlar da var. Böyle bir dert yok.”
Ben meseleyi içki yasağı düzeyine indirgemek istemiyorum. Genel olarak yaşam tarzı meselesi açıldığı için soruyorum.
“Yok yok konuşalım bunu. Bütün İzmir nüfusunun yaşam tarzını konuşalım. Siz İzmir’de yaşam tarzı dediğiniz eğlenceyi Alsancak, İnciraltı, Mavişehir, Bostanlı, Karşıyaka’ya, Balçova’ya, mahkûm etmişsiniz. Yeni eğlence alanı açamamışsınız. Böyle olunca da Bayraklı’dan gelecek insanın eğlenmesine imkân tanıyacak alanları da yaratamamışsınız. Başka yerlerde de eğlence alanları yaratsaydınız kimsenin yaşam tarzı endişesi kalmazdı.”
BOSTANLI’DAKİ HANIMEFENDİNİN DERDİ BAYRAKLI’DAN GELEN MANGALCI
Tam anlamadım, biraz açar mısınız? Yani Alsancak, Bostanlı ile Bayraklı’da yaşayanın birlikte eğlenecek mekânı mı yok? Yoksa ayrı ayrı eğlence alanları mı diyorsunuz?
“Bakın ben size asıl sorunu anlatayım. Bostanlı’daki hanımefendinin derdi vallahi de AK Parti değil. Bayraklı’dan gelen insanın da orada mangal yapabilmesi lazım. Asıl ona karşı.”
Bütün toplumlarda böyle şikâyetler olabilir değil mi?
“Yok yok ben Bostanlı’daki vatandaşa bir şey demiyorum. Karşı da olabilir. Bunu da saygı ile karşılıyorum. İnsan rahatsız olabilir. Onun için diyorum ki pastayı büyütmemiz lazım. Biliyorum şimdi meseleyi getirip getirip bunun etrafında çevirecekler. Ama ben gerçek fotoğrafı koyuyorum hepimizin önüne.”
YARIN: Ekonomi, sanayi, Çeşme ve spor.