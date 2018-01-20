Sen kimsin Yazminluv çık seni alkışlayalım

O yaşlı adam var ya...

Yangında kedisini kurtaran, kedisi için hüngür hüngür ağlayan insan gibi insan...

Türkiye’nin yedi düvelle başı beladayken...

Ülkemizden sadece hapisteki gazetecilerin, sınırdaki tankların fotoğrafları dünyaya giderken...

İşte bir de bu fotoğraf gitti dünyaya... Vicdanlı Türkiye’nin fotoğrafı.

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Bir yaşlı adam, bir kedi.

Bir de gizli kahramanı var bu olayın.

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Instagram’a genç bir kız koydu o videouyu.

Altına da İngilizce o yaşlı adamı ve kedisini yazdı.

Instagram adı Yazminluv.

Baktım, sayfasına hep hayvan fotoğrafları koyuyor.

18 bin takipçisi var. Dünden itibaren 18.001 oldu. Ben de takip etmeye başladım.

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Gerçek adı mıdır, takma mıdır bilmiyorum. Hangi millettendir, onu da bilmiyorum.

Sayfası tamamen hayvan fotoğrafları ile dolu. İki fotoğrafını buldum.

O mudur, değil midir. Araştırmadım, gerek görmedim.

İnsandır neticede. Bize o tarafı lazım.

İşte o videoyu Instagram’a koydu. Ona da “Pekmanibrahim” adlı hesaptan gönderilmiş.

Uluslararası bir imece yani. Bir insanlık imecesi.

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Bütün dünyadan 1 milyondan çok insan bu videoyu görüntüledi. Evet 1 milyondan çok. 1200’den fazla yorum yazıldı.

Bayanlar baylar... Hanımefendiler, beyefendiler.

Burası Türkiye.

Bakmayın siz olup bitene.

Burada güzel insanlar da yaşıyor.

Vicdanlı, merhametli, içinde hem insan hem hayvan sevgisi dolu.

Gerçek insanlar.

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Çok teşekkürler Sevgili Yazminluv.

Her kim isen, nerede yaşıyorsan, ne yapıyorsan...

Çık ortaya da alkışlayalım. Bir teşekkür edelim sana.

Kimse bu ülkenin yalnız ve hüzünlü insanına bu kadar büyük iyilik yapamazdı...

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Bir yaşlı insan... Küçücük bir kedi.

Ve genç bir kız...

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Bazen ülkeleri için dünyanın en büyük kahramanlık menkıbesini onlar yazarlar.

Dünyanın en güzel ‘Enternasyonal’ini onlar söylerler...

YAKIŞIKLI FB’LİLER LİSTESİNDE BENİM ADIM DA OLACAK MI

DÜN, “Pazar günü en yakışıklı 10’unu açıklayacağım” diye yazdım ya...

Fenerbahçe içindeki bütün lobiler harekete geçti...

Herkes kendi adayını sokmaya çalışıyor...

Değerlendirme çalışmalarım bütün hassasiyetimle devam ediyor...

Bu arada şunu da açıkça söyleyeyim, başta Aziz Yıldırım olmak üzere yönetimden en küçük bir baskı yok...

Yani tamamen “fair” bir liste olacak...

Ayıptır söylemesi kendimi bile koymayacağım...

MİLLİ VE YERLİ HOCANIN ‘VATAN HAİNİ’ TARİFİ

AKADEMİK unvanı “Yard. Doç.” ve o şunu yazıyor:

“Özellikle fen ve teknik sahalarda yapılan ve buluş niteliği taşıyan araştırmalar devletimizin, milletimizin emrine verilmeden, patenti tescil edilmeden uluslararası şebekelerin çıkardığı dergilerde yayınlanmamalıdır. Bu bilgilerin yabancı güçlerin emrine verilmesi vatan hainliğidir.”

Bu iki cümlenin neresini düzelteceksin...

- Adam, herhalde hayatı boyunca uluslararası çapta bir akademik çalışma yapmamış ki nerede nasıl yayınlanacağından bihaber...

- Adam, hayatı boyunca patenti alınacak hiçbir buluşa imza atmamış ki patentin nasıl alındığını bilmiyor...

- Adam, sanki biri ona insanlara “vatan haini” damgası vurma ehliyeti vermiş gibi, elindeki mührü ona buna basıyor.

Allah aşkına nereden çıktı bütün bu akademik fanfinler şu son 15 yıl içinde...

MANOLO BLAHNİK İLE 2 ORTAK 1 FARKLI YANIMIZ

ÖNCEKİ akşam dünyanın bir numaralı kadın ayakkabısı tasarımcısı Manolo Blahnik’in hayatı ile ilgili bir belgesel izledim.

- O Giuseppe Tomasi di Lampedusa’nın romanı ‘Il Gattopardo”yu (Leopar) 20’nci yüzyılın en önemli romanı sayıyor.

Ben o romandan Visconti’nin yaptığı filmi, 20’nci yüzyılın en önemli filmlerinden biri sayıyorum.

- O artık yaş günlerini kutlamıyor, unutmaya çalışıyor, ben de mümkün olduğunca yalnız kalmaya uğraşıyorum.

- O bir kadın heykeli görünce önce ayaklarına bakıyor, bense göğüsleri, karnı ve kalçalarına...

BLAHNİK FİLMİNDEN İKİ ÇARPICI CÜMLE

- Fransızlar der ki: “Güzel olmak için acı çekmelisin...”

- Filozoflar der ki: “Bir gün mutlu olmak istiyorsan iyi yemek ye...”

KOCANIZ BİR AKŞAM SİZE PAT DİYE ŞUNU SÖYLERSE

DÜŞÜNÜN...

Kocalarınız iş ortağı...Uzun yıllardır evlisiniz ve siz de arkadaş olmuşsunuz... Bir akşam kocalarınız sizi yemeğe davet ediyor...

Sizin kocanız size diyor ki:

“Senden ayrılıyorum...”

İlk sorunuz ne olur? Çoğunlukla şu oluyormuş:

“Birisi mi var?”

Kocanız “Evet var” deyince siz de tabii olarak “Kim” diye soruyorsunuz...

Şu cevabı veriyor:

“İş ortağım...”

Yani sizinle masada oturan kadın arkadaşınızın kocası...

Jane Fonda ile Martin Sheen’in oynadığı ve “Friends” dizisinin yapımcılarının yaptığı “Grace and Frankie” dizisi işte bu sahne ile başlıyor...

Diziyi izlemeye başladım...

Dizide, yeni orta yaş kadın grubunu böyle ihtimallere hazırlayacak bilgiler olursa paylaşırım...

ERKEKLER BB’NİN EN ÇOK POPOSUNU MU SEVERDİ

CATHERINE Deneuve’ün başlattığı “Flört ille de taciz değildir” kampanyası güçleniyor.

“Anti-Me too” cephesine Deneuve’den sonra “Handmaid’s Tale” romanının yazarı Margaret Atwood katılmıştı...

Önceki gün itibariyle Brigitte Bardot da aynı kadroya katıldı...

“Erkeklerin bana ‘Popon çok güzel’ demesi hoşuma gidiyordu” lafı da herhalde kadın tarihinin duvarlarına yazılacak.

Ben Brigitte Bardot’nun her şeyini çok seviyordum. Güzelliğini, cinselliğini ve modernitesini...