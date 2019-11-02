Sayın savcı pazartesi sakın bunu okumayın

Bu duruşmada, yeni Ceza Kanunu’nun özgürlüklerle ilgili maddelerinin nasıl uygulanacağını ve bakanın söylediği gibi basın özgürlükleri açısından yeni bir dönemin açılıp açılmayacağını göreceğiz. Bu Ahmet Altan’ın duruşması.
*
Bu duruşma öncesinde savcı yeni bir mütalaa yazdı.
Mütalaada öyle bir cümle var ki, okuyunca gözlerim fal taşı gibi açıldı.
*
Bakın savcı, Ahmet Altan’ı suçlamak için ne diyor:
“Devletin silahlı kuvvetlerine sızan mensuplarınca silahlı bir kalkışma/darbe gerçekleştirme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olarak görüldüğü bir dönemde...”
Bir dakika...
Ne demek şimdi bu...
BİR: Kuvvetli bir darbe ihtimali varmış...
İKİ: Üstelik bu “görülüyormuş”...
Yani biliniyormuş...
Peki Ahmet Altan pazartesi günü çıkıp “Ben böyle bir darbe ihtimali olduğunu bilmiyordum...” derse ve şunu eklerse:
“Benden hesap soracağınıza neden kim biliyorduysa onun yakasına yapışıp ‘Niye önlemediniz’ diye sormuyorsunuz...”
*
Biliyorum savcı diyecek ki “Bu ifade Yargıtay’ın kararında da vardı”...
Ama ben olsam yeni yasadan sonra artık bu ifadeyi tekrarlamazdım.
Savcı yazmış ama...
Peki ülkenin polisi, istihbaratı, askeri yetkilileri, iktidarı ne diyecek...
*
Beyler ciddi olalım...
Bu ülkede kanlı bir darbe girişimi oldu... Ülkenin Cumhurbaşkanı ailesi ile birlikte katledilme tehlikesi atlattı... Savcının bu cümlesi, zaten pusuda bekleyen şüphecilerin eline büyük bir koz vermez mi...
*
Sayın savcı siz siz olun, bir kere daha bakın bu ifadeye...
Bakın ve duruşmada o cümleleri okumayın....
İnanın ileride tarih yazılırken sizin bu ifadeniz kayda geçer ve şüphecilerin eline büyük koz verirsiniz...
Yani bulabilirseniz, başka bir gerekçe arayın...
BİR APARTMAN KAPICISININ SAKİNLER HAKKINDAKİ SİCİLİ
Önceki gece Amazon Prime’da olağanüstü bir dizinin ilk 6 bölümünü izledim.
Adı “Modern Love”...
Yani “Modern Aşk”...
*
New York Times gazetesi geçen yıl bu isim altında yeni bir köşe açmıştı.
Size o köşeyi yazmıştım.
Amazon işte o köşede yayınlanan yazılardan esinlenerek, bunlara biraz da hayali unsurlar ekleyerek harika bir dizi yapmış.
*
Aslında yaşanmış sıradan olaylar ama bunlardan insanı düşündüren, eğlendiren o kadar güzel insan hikâyeleri çıkmış ki...
*
Birinci bölümde New York’ta bir apartmanda yaşayan genç bir kadınla, apartman kapıcısının giriş çıkışlardaki ilişkileri üzerine bir hikâye var.
Ve bu bölümün sonunda öyle bir cümle var ki...
*
Neyse seyredecek olanların merakını kaçırmamak için yazmayacağım.
Ama şuna hazır olun...
Bazen sizin gördüğünüz şeyle, karşınızdakinin baktığı şey çok farklı olabilir...
Bu da bir ilişkinin tamamını değiştirebilir.
FERİDUN DÜZAĞAÇÇILARA KATILMIYORUM, EBRU YAŞAR COVER’I DA ÇOK İYİ
FERİDUN Düzağaç’ın en sevdiğim şarkılarından biri “Alev Alev”...
Şimdi Ebru Yaşar söyledi...
Söyledi ve bazı Feridun Düzağaç hayranları ayağa kalktı..
Bense Ebru Yaşar’ın yorumunu çok sevdim ve her pazar Number 1 FM’de yaptığım Top 20 listesinde 3 numaraya koydum...
*
Feridun Düzağaç hayranlarına şunu söylemek isterim:
Bunun bir “cover” olduğunu, yani, yeni ve özgün bir şarkı haline geldiğini düşünmeliler...
*
Nedense “cover” kelimesi sadece pop müzik için kullanılıyor.
Oysa Ebru Yaşar ona bir Türk müziği parçası yorumu yapmış.
Nasıl ki Grace Jones’un “La Vie en Rose”u Edith Piaf’ınkinden çok farklı bir şeyse buna da öyle bakmak lazım.
TAKILDIĞIM İKİ KELİME
“ALEV Alev” şarkısını ne zaman dinlesem iki kelime gırtlağıma takılıyor...
“Gardım düşüyor” ifadesi nedense suni geliyor.
Onun yerine mesela “Kalbim düşüyor” diyorum çok daha iyi geliyor bana...
O RECEP İVEDİK Kİ... OTUZ MİLYON İNSAN ARKASINDA
Dün komedyenleri yazdım...Şahan Gökbakar’ı sona bıraktım....
*
Linç mangalarının lejyonerlerinin hedefinde şimdi o var...
“Recep İvedik 6” filmi gösterime çıkıyor ya...
Linç mangaları onu anında “hain” ilan etti ve filme gitmeyin kampanyasına başladı...
*
Bak arkadaşım...
Recep İvedik 1 filmini 4 milyon 301 bin 693 kişi izledi.
Recep İvedik 2 filmini 4 milyon 333 bin 144 kişi seyretti.
Recep İvedik 3 filmini 3 milyon 326 bin 84 kişi seyretti.
Recep İvedik 4 filmini 7 milyon 369 bin 98 kişi izledi.
Recep İvedik 5 filmini 7 milyon 353 bin 73 kişi izledi.
*
Yani arkadaş bu 5 filmi 30 milyona yakın insan seyretti...
Televizyonlarda gösterildiğinde kırdığı rekorları buraya yazmıyorum, çünkü yazarsam çok utanır, halk arasına çıkamazsın.
*
Bak sen kendi gönlüne uygun filmleri insanlara devlet zoruyla, şirket, belediye torpili ile seyrettiremezken...
Vatandaş kendi cebinden, kendi gönlüyle gidip seyrediyor o filmleri...
Diyeceğim şu...
Şahan’ın filmine gidecek vatandaşı da zorla vazgeçiremezsin...
*
Bir de o “hain” kelimesi var ya...
Aman dikkat... Bil ki çok nankör bir kelimedir...
Bugün Şahan’ın sırtına yapıştırmak istiyorsun ya...
Bir bakarsın yarın senin suratına yapışıvermiş...
ÜÇ ÜNLÜ İŞİNSANININ KOMEDİ ŞOVUNUN BİLETLERİ ‘SOLD OUT’
İSTANBUL Komedi Festivali bu akşam çok ilginç bir komedi şovu ile kapanıyor.
Zorlu’nun Touche salonunda yılın en sürpriz “Güldür Güldür” şovunu izleyeceğiz.
*
Kadro çok kuvvetli. Çünkü Türkiye’nin üç ünlü işinsanı yapacak bu komedi şovunu...
Doğa Rutkay’ın sunacağı şova Alaton Holding’den Leyla Alaton, Mudo mağazalarından Mustafa Taviloğlu ve eski Borusan Holding CEO’su Agah Uğur katılacak.
Taviloğlu’ndan öğrendiğime göre biletler sold out’muş... Yani tükenmiş...
*
Şovun adı da ilginç.
“İş’in Komiği”...
MUDO ŞUNU ANLATIRSA SALONU KIRAR GEÇER
ÖTEKİLERİ bilemem ama Mustafa Taviloğlu geçen hafta teknede birlikte yaptığımız Kefalonya-Bodrum yolculuğunu anlatsa harika olur...
Mesela harita ve hava raporlarını alıp 3.5 saat inceledikten sonra bizi nasıl 42 not rüzgâr ve 6 şiddetinde fırtınaya soktuğunu anlatabilir... Bence o ciddi ciddi anlatsın... Eminim salon kırılır geçer...
Sayın savcı pazartesi sakın bunu okumayın
Bu pazartesi günü çok önemli bir duruşma var...
Bu duruşmada, yeni Ceza Kanunu’nun özgürlüklerle ilgili maddelerinin nasıl uygulanacağını ve bakanın söylediği gibi basın özgürlükleri açısından yeni bir dönemin açılıp açılmayacağını göreceğiz. Bu Ahmet Altan’ın duruşması.
*
Bu duruşma öncesinde savcı yeni bir mütalaa yazdı.
Mütalaada öyle bir cümle var ki, okuyunca gözlerim fal taşı gibi açıldı.
*
Bakın savcı, Ahmet Altan’ı suçlamak için ne diyor:
“Devletin silahlı kuvvetlerine sızan mensuplarınca silahlı bir kalkışma/darbe gerçekleştirme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olarak görüldüğü bir dönemde...”
Bir dakika...
Ne demek şimdi bu...
BİR: Kuvvetli bir darbe ihtimali varmış...
İKİ: Üstelik bu “görülüyormuş”...
Yani biliniyormuş...
Peki Ahmet Altan pazartesi günü çıkıp “Ben böyle bir darbe ihtimali olduğunu bilmiyordum...” derse ve şunu eklerse:
“Benden hesap soracağınıza neden kim biliyorduysa onun yakasına yapışıp ‘Niye önlemediniz’ diye sormuyorsunuz...”
*
Biliyorum savcı diyecek ki “Bu ifade Yargıtay’ın kararında da vardı”...
Ama ben olsam yeni yasadan sonra artık bu ifadeyi tekrarlamazdım.
Savcı yazmış ama...
Peki ülkenin polisi, istihbaratı, askeri yetkilileri, iktidarı ne diyecek...
*
Beyler ciddi olalım...
Bu ülkede kanlı bir darbe girişimi oldu... Ülkenin Cumhurbaşkanı ailesi ile birlikte katledilme tehlikesi atlattı... Savcının bu cümlesi, zaten pusuda bekleyen şüphecilerin eline büyük bir koz vermez mi...
*
Sayın savcı siz siz olun, bir kere daha bakın bu ifadeye...
Bakın ve duruşmada o cümleleri okumayın....
İnanın ileride tarih yazılırken sizin bu ifadeniz kayda geçer ve şüphecilerin eline büyük koz verirsiniz...
Yani bulabilirseniz, başka bir gerekçe arayın...
BİR APARTMAN KAPICISININ SAKİNLER HAKKINDAKİ SİCİLİ
Önceki gece Amazon Prime’da olağanüstü bir dizinin ilk 6 bölümünü izledim.
Adı “Modern Love”...
Yani “Modern Aşk”...
*
New York Times gazetesi geçen yıl bu isim altında yeni bir köşe açmıştı.
Size o köşeyi yazmıştım.
Amazon işte o köşede yayınlanan yazılardan esinlenerek, bunlara biraz da hayali unsurlar ekleyerek harika bir dizi yapmış.
*
Aslında yaşanmış sıradan olaylar ama bunlardan insanı düşündüren, eğlendiren o kadar güzel insan hikâyeleri çıkmış ki...
*
Birinci bölümde New York’ta bir apartmanda yaşayan genç bir kadınla, apartman kapıcısının giriş çıkışlardaki ilişkileri üzerine bir hikâye var.
Ve bu bölümün sonunda öyle bir cümle var ki...
*
Neyse seyredecek olanların merakını kaçırmamak için yazmayacağım.
Ama şuna hazır olun...
Bazen sizin gördüğünüz şeyle, karşınızdakinin baktığı şey çok farklı olabilir...
Bu da bir ilişkinin tamamını değiştirebilir.
FERİDUN DÜZAĞAÇÇILARA KATILMIYORUM, EBRU YAŞAR COVER’I DA ÇOK İYİ
FERİDUN Düzağaç’ın en sevdiğim şarkılarından biri “Alev Alev”...
Şimdi Ebru Yaşar söyledi...
Söyledi ve bazı Feridun Düzağaç hayranları ayağa kalktı..
Bense Ebru Yaşar’ın yorumunu çok sevdim ve her pazar Number 1 FM’de yaptığım Top 20 listesinde 3 numaraya koydum...
*
Feridun Düzağaç hayranlarına şunu söylemek isterim:
Bunun bir “cover” olduğunu, yani, yeni ve özgün bir şarkı haline geldiğini düşünmeliler...
*
Nedense “cover” kelimesi sadece pop müzik için kullanılıyor.
Oysa Ebru Yaşar ona bir Türk müziği parçası yorumu yapmış.
Nasıl ki Grace Jones’un “La Vie en Rose”u Edith Piaf’ınkinden çok farklı bir şeyse buna da öyle bakmak lazım.
TAKILDIĞIM İKİ KELİME
“ALEV Alev” şarkısını ne zaman dinlesem iki kelime gırtlağıma takılıyor...
“Gardım düşüyor” ifadesi nedense suni geliyor.
Onun yerine mesela “Kalbim düşüyor” diyorum çok daha iyi geliyor bana...
O RECEP İVEDİK Kİ... OTUZ MİLYON İNSAN ARKASINDA
Dün komedyenleri yazdım...Şahan Gökbakar’ı sona bıraktım....
*
Linç mangalarının lejyonerlerinin hedefinde şimdi o var...
“Recep İvedik 6” filmi gösterime çıkıyor ya...
Linç mangaları onu anında “hain” ilan etti ve filme gitmeyin kampanyasına başladı...
*
Bak arkadaşım...
Recep İvedik 1 filmini 4 milyon 301 bin 693 kişi izledi.
Recep İvedik 2 filmini 4 milyon 333 bin 144 kişi seyretti.
Recep İvedik 3 filmini 3 milyon 326 bin 84 kişi seyretti.
Recep İvedik 4 filmini 7 milyon 369 bin 98 kişi izledi.
Recep İvedik 5 filmini 7 milyon 353 bin 73 kişi izledi.
*
Yani arkadaş bu 5 filmi 30 milyona yakın insan seyretti...
Televizyonlarda gösterildiğinde kırdığı rekorları buraya yazmıyorum, çünkü yazarsam çok utanır, halk arasına çıkamazsın.
*
Bak sen kendi gönlüne uygun filmleri insanlara devlet zoruyla, şirket, belediye torpili ile seyrettiremezken...
Vatandaş kendi cebinden, kendi gönlüyle gidip seyrediyor o filmleri...
Diyeceğim şu...
Şahan’ın filmine gidecek vatandaşı da zorla vazgeçiremezsin...
*
Bir de o “hain” kelimesi var ya...
Aman dikkat... Bil ki çok nankör bir kelimedir...
Bugün Şahan’ın sırtına yapıştırmak istiyorsun ya...
Bir bakarsın yarın senin suratına yapışıvermiş...
ÜÇ ÜNLÜ İŞİNSANININ KOMEDİ ŞOVUNUN BİLETLERİ ‘SOLD OUT’
İSTANBUL Komedi Festivali bu akşam çok ilginç bir komedi şovu ile kapanıyor.
Zorlu’nun Touche salonunda yılın en sürpriz “Güldür Güldür” şovunu izleyeceğiz.
*
Kadro çok kuvvetli. Çünkü Türkiye’nin üç ünlü işinsanı yapacak bu komedi şovunu...
Doğa Rutkay’ın sunacağı şova Alaton Holding’den Leyla Alaton, Mudo mağazalarından Mustafa Taviloğlu ve eski Borusan Holding CEO’su Agah Uğur katılacak.
Taviloğlu’ndan öğrendiğime göre biletler sold out’muş... Yani tükenmiş...
*
Şovun adı da ilginç.
“İş’in Komiği”...
MUDO ŞUNU ANLATIRSA SALONU KIRAR GEÇER
ÖTEKİLERİ bilemem ama Mustafa Taviloğlu geçen hafta teknede birlikte yaptığımız Kefalonya-Bodrum yolculuğunu anlatsa harika olur...
Mesela harita ve hava raporlarını alıp 3.5 saat inceledikten sonra bizi nasıl 42 not rüzgâr ve 6 şiddetinde fırtınaya soktuğunu anlatabilir... Bence o ciddi ciddi anlatsın... Eminim salon kırılır geçer...