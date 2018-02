Sayın Diyanet Mars'ta da sol elle yemek haram mı

İnsanın Mars’a yolculuğu başladı...



Bu bize yepyeni ufuklar açıyor...

Tabiatıyla Diyanet’in de bize yepyeni ufuklar açması gerekiyor...



Fetva Kurulu şu günlerde rahat... Onlardan bir ricam var.



Sayın Diyanet...



Adnan Hoca olayını hallettiniz...



Sol elle yemek yemenin haram olduğunu açıklayarak, gastronomi kültürüne muazzam bir katkıda bulundunuz.



Şimdi uzaya açılma zamanı...



Sayın Fetva Kurulu...



Mars’ta da sol elle yemek haram mı sayılacak?



Bunu hallettikten sonra Venüs konusuna geleceğim... Çünkü asıl sorun orada çıkacak...



Biliyorsunuz Venüs, Dünya’ya en yakın gezegen...



Ve bu gezegenin çok büyük bir özelliği var.



Bütün gezegenlerin aksine Venüs doğudan batıya doğru döner...



Yani orada Güneş doğudan değil batıdan doğar...



Sayın Diyanet şimdi bu durumda, orada sağ el, sol sayılacağına göre...



Venüs’e giden insan için hangi elle yemek caiz olacak...



Mesela ben oraya gitsem, sağ elle de haram yiyebilir miyim...



Yanlış anlamayın...



Beni ilgilendiren haramın hangi elle yenildiği...



Yerken kaşığı hangi elime almalıyım...







MARS ARABASININ ÜZERİNDEKİ ŞİFRELER





ELON Musk Mars’a sadece bir araba göndermedi...



Bir de mizah ve küresel insan portresi gönderdi. Gelin şu şifreleri çözelim:



Uzay aracına koyduğu kendi Roadster arabasının önündeki ekranda “Don’t Panic” yazıyor... Yani “Paniğe kapılmayın” diyor.



Douglas Noel Adams’ın “Otostopçunun Galaksi Rehberi” adlı romanından alınmış bir ifade.



Bu, uzaylılara gönderilmiş bir mesaj.



1996’da Tim Burton’ın çektiği “Mars Attack” filminde dünyaya gelen Marslılar kötü yaratıklardı.



Elon Musk ise “Biz öyle değiliz” diyor.



Arabanın üzerinde “Made in USA” yazmıyor.



“Dünyada insanlar tarafından üretilmiştir” yazıyor...



Bu da “Made in World” kavramının doğuşu anlamına geliyor.







'MARS ATTACKS'TAN FARKI

“MARS Attacks” filminde ABD başkanını Jack Nicholson oynuyordu ve Marslılara barışçı bakıyordu.



Şimdi o koltukta Trump var...



Yani “Bu defa Marslılar düşünsün” diyebiliriz.







UZAYDA DAVID BOWIE'NİN GECİKMELİ YAŞ GÜNÜ





ÖNCEKİ akşam Türkiye saatiyle 23.45’te roket ateşleniyor...



Televizyonda heyecanla seyrediyorum. Biraz sonra Elon Musk’ın attığı tweet geliyor:



“Şu an muhtemelen bir Roadster Mars’a doğru gidiyor...”



Ve aynı anda David Bowie’nin şahane şarkısı başlıyor:



“Life in Mars...”



Mars’ta hayat...



Ağlamaya başlıyorum...



David Bowie 8 Ocak 1947 günü doğdu.

Ondan 4 ay sonra 8 Nisan 1947’de ben doğdum.

İnsan 20 Temmuz 1969 günü ilk defa Ay’a ayak bastı.

Elon Musk, 28 Haziran 1971 günü Güney Afrika’da doğdu.

SpaceX Falcon Heavy 6-7 Şubat 2018 günü Mars’a doğru yola çıktı.



Yani...



Elon Musk bugün bir ay gecikmeli olarak uzayda David Bowie’nin yaş gününü kutluyor.



Yani...



1971’de çıkan David Bowie şarkısıyla kendi doğum yılını anıyor...



Ve bir şarkı ile biz, yani dünün “Ay neslinin” çocuklarını, bugününün “Mars nesillerine” bağlıyor. Ben ağlamayayım da kim ağlasın...







DÖRT ROBOT: STARMAN, 'ARİF V 216'YA, SANBOT İSE HEPSİNE KARŞI

STARMAN: Elon Musk’ın uzaya gönderdiği arabaya koyduğu robot şoförün adı bu. Sağ eli direksiyonda, sol elini de Eşrefpaşa şoförü tarzı koltuğun üzerine atmış. Kendinden emin. Hafif ukala tarzı var.



216: Robottan çok insana yakın. Duygusal. Saf, inanmaya hazır ve romantik. Starman’in ukala havası yok.



SANBOT: Dik kafalı, meydan okuyan, formatlanmaya direnen, hafif değil bayağı terbiyesiz. 216’dan çok farklı, daha çok Starman’e yakın.



HARMANDALI EFESİ: Yüzde 100 milli. Topuk vuran, diz çöken, yel üfüren, zeybek mi zeybek.







YA KIZILAY'IN BU LAFINA NE DİYELİM





ELON Musk’ın roketi Mars’a doğru yola çıkarken, Türk Kızılayı da resmi hesabından bu tweet’i atmış: Nasıl değerlendiriyorsunuz?



OLUMLU: Çok zekice, esprili, güzel temennide bulunan sempatik bir mesaj.



OLUMSUZ: “Kardeşim bu dünyada bunca sorun varken sen neyle uğraşıyorsun” diyen sıradan, popülist bir kafanın ürünü.



Bir de şu var: Çocukların hepsi gülmeye başladığında onları burada bırakıp gidecek miyiz?



Ben karar veremedim.







VATANDAŞ ROBOT SOPHIA'NIN BEDELLİ ASKERLİK GÖRÜŞLERİ

27 Kasım 2017 günü...



Bedelli askerlik isteyen gençlerden oluşan bir grup Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gidiyor...



Tesadüfen o gün oraya Sophia isimli bir robot getirmişler...



Suudi Arabistan vatandaşı bir robot... Gençlerle arasında şu sohbet geçiyor:



GENÇ: Sophia nasılsın?

ROBOT SOPHİA: Hımmm! Nasıl diyeyim; BEDELLİ bekleyen gençlerden halliceyim, diyeyim de siz anlayın!..

GENÇ: Sophia, sende duygu yok diye biliyorduk ama sen damardan girdin!

SOPHİA: Birkaç gündür Türkiye ile bilhassa da BEDELLİ gençlerle ilgileniyorum. Evet ben robotum ve teknolojinin son harikasıyım. Robot değil de taş olsam gene hislenirdim. Haksızlık var çünkü.

GENÇ: Sophia sen Türk olmuşsun be ya?!!



Yani içiniz rahat olsun...



Bu dünyadaki bütün robotlar bakana fırça atan Sanbot gibi terbiyesiz değil...

NOT: Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan tabii ki robotla ilgili sözleri espri ile söylemişti. Ben de bütün bunları aynı espri çerçevesinde yazıyorum. Zaten sıkıntılı bir ortamdayız, biraz kaslarımız gevşesin.