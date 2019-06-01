Sayın bakan bu kadını bu adamdan koruyun

*
Gişede çalışan biri kadın öteki erkek iki görevliyi ayağa kalkmadığı için tokatlayan, kafalarını duvara çarpan adam...
*
Helal olsun o erkeğe, patron matron demeden karşısına dikiliyor.
Helal olsun o kadına...
Günlerce uğraşıp sonuç alamayınca, güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyaya verip, o kontrolsüz tehlikeli magandayı teşhir edip ne mal olduğunu herkese gösterdi...
*
Ancak ortada ciddi bir mesele var.
Çok açık şekilde görülüyor ki bu adam kendini âlemin kralı sanıyor.
Çok açık bir şekilde görülüyor ki öfke kontrolü sorunu var.
Çok açık şekilde görülüyor ki saldırgan bir karakteri var.
*
Ve bu kadın yalnız yaşıyor.
Çocuğu var ve haklı olarak korkuyor...
Sayın İçişleri Bakanı, bu kadını bu adamdan koruyun...
Koruyun ki yine bir kadın trajedisi yaşamayalım.
BÖYLE BİR MAGANDANIN MEKÂNINDA EĞLENİLİR Mİ
AMA ortada henüz halledilmemiş bir mesele daha var...
Artık o mağdur ama cesur ve mücadeleci kadının adını biliyoruz...
Fotoğrafı yayınlandı.
Maganda patronun adını da biliyoruz...
Ama nedense o eğlence merkezinin adı ısrarla saklı tutuluyor.
*
Olayın geçtiği yer bir “eğlence mekânı”ymış.
Yahu arkadaş... Adı üzerinde... “Eğlence merkezi”...
Allah aşkına sahibi böyle kontrolsüz ve tehlikeli maganda olan bir adamın mekânında eğlenebilir misiniz...
Neresiymiş bilelim de kazara gidip bu adamı görürsek, terbiyede eksiklik yapmayalım...
Ayağa kalkalım...
ŞU 5 CÜMLEYİ KENARA YAZDIM, SİZ DE YAZIN
ŞU an hayatımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın perşembe günü Külliye’de açıkladığı Yargı Reformu Paketi’nden daha önemli bir şey yok.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yargı Reformu Paketi’ni açıklarken söylediği şu cümleleri hiç unutmamak ve unutturmamak için alt alta yazdım.
Siz de yazın...
Çünkü bu 5 cümle iktidarın 2002 yılından beri vatandaşına yaptığı en büyük vaat...
*
- BİR: “İfade özgürlüğünü demokrasinin en önemli şartı olarak görüyoruz.”
*
- İKİ: “Amacımız tüm kurumlarımızın mülkiyet hakkına, seyahat hürriyetine, hukuki güvenliğe, ifade özgürlüğüne, özgürlükleri kısıtlayan diğer tüm uygulamalara karşı duyarlı olmalarını sağlamaktır.”
*
- ÜÇ: “Tutuklama tedbirinin ölçülü kullanılmasına yönelik yeni adımlar atıyoruz.”
*
- DÖRT: “Hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, adil yargılanma hakkının temini gibi birçok konuda önemli yenilikler getiriyoruz.”
*
- BEŞ: “Tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz. Bu süreleri soruşturma ve kovuşturma için ayrı ayrı düzenlemeyi ele alıyoruz.”
*
Bu vaatte anahtar kelimeler şunlar:
“Mülkiyet hakkı”, “demokrasi”, “ifade özgürlüğü”, “tutuksuz yargılama”, “seyahat hürriyeti”, “adil yargılanma hakkı”...
*
İşte bunlar içimdeki “umutlu adam”ı uyandırdı...
KEŞKE O TEK CÜMLE ARAYA GİRMESEYDİ
AMA araya sıkışan küçücük bir cümle var ki...
- Hani “Son altı yıllık süreçte ifade ve medya özgürlüğünün geliştirilmesi üzerine önemli adımlar attık” cümlesi...
Bu cümle bana son 6 yılda olup biteni hatırlattı ve...
Bu da içimdeki “ihtiyatlı adam”ı uyandırdı.
İçimden, “Keşke bu cümle o 5 cümlenin içine girmeseydi” dedim.
DEVLET BU 5 VAADİNİ NE ZAMAN TUTMUŞ OLACAK
PEKİ netice?Dünkü iyimserliğim aynen devam ediyor...
Eğer ülkemin Cumhurbaşkanı milyonların gözüne bakarak “İfade özgürlüğünü demokrasinin en önemli şartı olarak görüyoruz” demişse...
Bir gazeteci olarak bunu, 2002 yılından beri verilmiş en önemli söz olarak kabul ederim.
Bunun gerçekleşeceğine olan umudumu da canlı tutmaya çalışırım.
Ama bana, “O umut ne zaman gerçekleşecek” diye sorarsanız...
Ona cevabım da şu olur: İçeride bir tek aydın, bir tek gazeteci, bir tek düşünce ve siyaset suçlusu kalmadığı zaman...
HÂKİM VE SAVCILAR ŞİMDİDEN BIRAKABİLİR
- Eğer, Külliye’de söylenen bu sözler ülkeye gelecek yeni zihniyeti ifade ediyorsa...
- Ve bu sözler samimiyse...
Hâkim ve savcılar daha şimdiden bu sözleri birer içtihat kabul edip içerideki gazeteci, siyasetçi ve aydınları serbest bırakabilir.
KEŞKE YARIDA BIRAKSAYDIM DİYECEĞİM BİR NETFLİX DİZİSİ
SON zamanlardaki en büyük zaman israfım nedir derseniz, cevabı şu:
Netflix’in büyük iddiayla yayına koyduğu yeni dizisi “What/If”...
Renee Zellweger gibi iddialı bir oyuncuya rağmen...
Iııı... Olmamış.
- İyi başlayan senaryo üçüncü bölümden itibaren cıvıyor, sıradanlaşıyor, berbatlaşıyor...
- Oyuncular felaket... Sahneler yapmacık...
Dizinin tek iyi yanı Renee Zellweger’in giysileri...
Diyeceğim bir Amy Adams’ın oynadığı “Sharp Objects” dizisinin senaryo ve oyunculuk performansına bakın...
Bir de buna...
Birincisini hiç bitmesin diye izledim.
Bunun için ise keşke yarıda bıraksaydım diyorum.
FEDERASYON BAŞKANI BİR FENERBAHÇELİ OLURSA
FUTBOL Federasyonu Başkanı bugün seçiliyor.
Adaylık süresi de dolduğu için Nihat Özdemir’in başkan seçilmesi kesin gibi.
*
Bir Fenerbahçeli olarak o koltuğa bir Fenerbahçelinin gelmesine elbette sevindim.
Nihat Özdemir Fenerbahçeli olmasa da sevinirdim...
Onu uzun yıllardır tanıyorum... Ama özellikle 3 Temmuz kumpasından sonra Fenerbahçe’nin sessiz yöneticisi olarak neler yaptığını yakından izledim.
Ön plana çıkmayan, şovu sevmeyen, futbolu Fenerbahçe kadar seven ve izleyen bir insandır. Başarılı bir işinsanıdır. Yöneticilik, organizasyon nedir bilir. Ankara ile çok iyi ilişkileri vardır. Bence çok iyi bir federasyon başkanı olacaktır.
Sayın bakan bu kadını bu adamdan koruyun
HERHALDE hepiniz sosyal medyada o maganda patronun sakil görüntülerini izlediniz.
*
Gişede çalışan biri kadın öteki erkek iki görevliyi ayağa kalkmadığı için tokatlayan, kafalarını duvara çarpan adam...
*
Helal olsun o erkeğe, patron matron demeden karşısına dikiliyor.
Helal olsun o kadına...
Günlerce uğraşıp sonuç alamayınca, güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyaya verip, o kontrolsüz tehlikeli magandayı teşhir edip ne mal olduğunu herkese gösterdi...
*
Ancak ortada ciddi bir mesele var.
Çok açık şekilde görülüyor ki bu adam kendini âlemin kralı sanıyor.
Çok açık bir şekilde görülüyor ki öfke kontrolü sorunu var.
Çok açık şekilde görülüyor ki saldırgan bir karakteri var.
*
Ve bu kadın yalnız yaşıyor.
Çocuğu var ve haklı olarak korkuyor...
Sayın İçişleri Bakanı, bu kadını bu adamdan koruyun...
Koruyun ki yine bir kadın trajedisi yaşamayalım.
BÖYLE BİR MAGANDANIN MEKÂNINDA EĞLENİLİR Mİ
AMA ortada henüz halledilmemiş bir mesele daha var...
Artık o mağdur ama cesur ve mücadeleci kadının adını biliyoruz...
Fotoğrafı yayınlandı.
Maganda patronun adını da biliyoruz...
Ama nedense o eğlence merkezinin adı ısrarla saklı tutuluyor.
*
Olayın geçtiği yer bir “eğlence mekânı”ymış.
Yahu arkadaş... Adı üzerinde... “Eğlence merkezi”...
Allah aşkına sahibi böyle kontrolsüz ve tehlikeli maganda olan bir adamın mekânında eğlenebilir misiniz...
Neresiymiş bilelim de kazara gidip bu adamı görürsek, terbiyede eksiklik yapmayalım...
Ayağa kalkalım...
ŞU 5 CÜMLEYİ KENARA YAZDIM, SİZ DE YAZIN
ŞU an hayatımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın perşembe günü Külliye’de açıkladığı Yargı Reformu Paketi’nden daha önemli bir şey yok.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yargı Reformu Paketi’ni açıklarken söylediği şu cümleleri hiç unutmamak ve unutturmamak için alt alta yazdım.
Siz de yazın...
Çünkü bu 5 cümle iktidarın 2002 yılından beri vatandaşına yaptığı en büyük vaat...
*
- BİR: “İfade özgürlüğünü demokrasinin en önemli şartı olarak görüyoruz.”
*
- İKİ: “Amacımız tüm kurumlarımızın mülkiyet hakkına, seyahat hürriyetine, hukuki güvenliğe, ifade özgürlüğüne, özgürlükleri kısıtlayan diğer tüm uygulamalara karşı duyarlı olmalarını sağlamaktır.”
*
- ÜÇ: “Tutuklama tedbirinin ölçülü kullanılmasına yönelik yeni adımlar atıyoruz.”
*
- DÖRT: “Hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, adil yargılanma hakkının temini gibi birçok konuda önemli yenilikler getiriyoruz.”
*
- BEŞ: “Tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz. Bu süreleri soruşturma ve kovuşturma için ayrı ayrı düzenlemeyi ele alıyoruz.”
*
Bu vaatte anahtar kelimeler şunlar:
“Mülkiyet hakkı”, “demokrasi”, “ifade özgürlüğü”, “tutuksuz yargılama”, “seyahat hürriyeti”, “adil yargılanma hakkı”...
*
İşte bunlar içimdeki “umutlu adam”ı uyandırdı...
KEŞKE O TEK CÜMLE ARAYA GİRMESEYDİ
AMA araya sıkışan küçücük bir cümle var ki...
- Hani “Son altı yıllık süreçte ifade ve medya özgürlüğünün geliştirilmesi üzerine önemli adımlar attık” cümlesi...
Bu cümle bana son 6 yılda olup biteni hatırlattı ve...
Bu da içimdeki “ihtiyatlı adam”ı uyandırdı.
İçimden, “Keşke bu cümle o 5 cümlenin içine girmeseydi” dedim.
DEVLET BU 5 VAADİNİ NE ZAMAN TUTMUŞ OLACAK
PEKİ netice?Dünkü iyimserliğim aynen devam ediyor...
Eğer ülkemin Cumhurbaşkanı milyonların gözüne bakarak “İfade özgürlüğünü demokrasinin en önemli şartı olarak görüyoruz” demişse...
Bir gazeteci olarak bunu, 2002 yılından beri verilmiş en önemli söz olarak kabul ederim.
Bunun gerçekleşeceğine olan umudumu da canlı tutmaya çalışırım.
Ama bana, “O umut ne zaman gerçekleşecek” diye sorarsanız...
Ona cevabım da şu olur: İçeride bir tek aydın, bir tek gazeteci, bir tek düşünce ve siyaset suçlusu kalmadığı zaman...
HÂKİM VE SAVCILAR ŞİMDİDEN BIRAKABİLİR
- Eğer, Külliye’de söylenen bu sözler ülkeye gelecek yeni zihniyeti ifade ediyorsa...
- Ve bu sözler samimiyse...
Hâkim ve savcılar daha şimdiden bu sözleri birer içtihat kabul edip içerideki gazeteci, siyasetçi ve aydınları serbest bırakabilir.
KEŞKE YARIDA BIRAKSAYDIM DİYECEĞİM BİR NETFLİX DİZİSİ
SON zamanlardaki en büyük zaman israfım nedir derseniz, cevabı şu:
Netflix’in büyük iddiayla yayına koyduğu yeni dizisi “What/If”...
Renee Zellweger gibi iddialı bir oyuncuya rağmen...
Iııı... Olmamış.
- İyi başlayan senaryo üçüncü bölümden itibaren cıvıyor, sıradanlaşıyor, berbatlaşıyor...
- Oyuncular felaket... Sahneler yapmacık...
Dizinin tek iyi yanı Renee Zellweger’in giysileri...
Diyeceğim bir Amy Adams’ın oynadığı “Sharp Objects” dizisinin senaryo ve oyunculuk performansına bakın...
Bir de buna...
Birincisini hiç bitmesin diye izledim.
Bunun için ise keşke yarıda bıraksaydım diyorum.
FEDERASYON BAŞKANI BİR FENERBAHÇELİ OLURSA
FUTBOL Federasyonu Başkanı bugün seçiliyor.
Adaylık süresi de dolduğu için Nihat Özdemir’in başkan seçilmesi kesin gibi.
*
Bir Fenerbahçeli olarak o koltuğa bir Fenerbahçelinin gelmesine elbette sevindim.
Nihat Özdemir Fenerbahçeli olmasa da sevinirdim...
Onu uzun yıllardır tanıyorum... Ama özellikle 3 Temmuz kumpasından sonra Fenerbahçe’nin sessiz yöneticisi olarak neler yaptığını yakından izledim.
Ön plana çıkmayan, şovu sevmeyen, futbolu Fenerbahçe kadar seven ve izleyen bir insandır. Başarılı bir işinsanıdır. Yöneticilik, organizasyon nedir bilir. Ankara ile çok iyi ilişkileri vardır. Bence çok iyi bir federasyon başkanı olacaktır.