Sanki bir Kuddusi Okkır vakası gibi

TUĞGENERAL Yavuz Ekrem Arslan 16 Temmuz 2016 sabahı, bu fotoğrafta gördüğünüz gibi gözaltına alındı...

Üzerinde bir gömlek vardı.

*

Silahı falan yoktu...

Çünkü o gece olayların başladığını Gümüldür’de tatil yaptığı yerde öğrenmişti.

*

Hemen arabasına atlayıp garnizonuna gitmişti.

Garnizonu 15 Temmuz harekâtına katılmamıştı...

Ama onu gözaltına aldılar...

*

Sedat Ergin’in köşesinde bu Türk subayının hazin hikâyesini, dün sabah ağlayarak okudum.

Bütün üyeleri devlete hizmet etmiş bir aile...

O subay... Bir kardeşi de subay... Bir diğer kardeşi öğretmen...

Bir abisi en zor dönemlerinde olağanüstü hal valiliği yapmış...

*

Komutanları durmadan “O darbeciler arasında yoktu” dedi...

15 Temmuz’un melun plancıları onu, habersiz biçimde o melun listelerine yazınca, hayatı karardı.

Yediremedi kendine...

*

Gururu bu iftirayı kabul edemeyince, midesi de yemeği kabul etmedi.

50 kilonun altına düştü.

*

Sonunda tıpkı Kuddusi Okkır gibi oldu, bir çocuğun bedeni kadar kaldı...

Ali Tatar Yarbay gibi o da bıraktı...

Gitti...

*

Tabutunun üzerine bir Türk bayrağı bile koyamadılar...

Çünkü ordudan

ihraç edilmişti...

*

Ne diyeyim...

Devlete hâkimdiler, Ali Yarbay’ı, Kuddusi Okkır’ı yaktılar...

Darbe yapmaya kalktılar, milleti karşılarında buldular, devletten sökülüp atıldılar...

*

Ama arkalarında bıraktıkları kötülük hâlâ devam ediyor...

Hâlâ yakmaya devam ediyorlar, Türk ordusunun subaylarını, aydınları, öğretmenleri...

*

Bu FETÖ belasına ne kadar lanet okusak yetmeyecek...

O ŞEYTAN, BU ÜST AKIL YA SEN NESİN ARKADAŞ

ARAP’a soruyorsun....

Kardeşim sen neden bu felaket durumdasın?

El cevap...

“Amerikan emperyalizmi...”

İranlıya soruyorsun...

“Kardeşim sen neden bu haldesin..”

Cevap dün değil, 30 yıldır hazır...

“Batılı şeytan...”

Türk’e soruyorsun...

“Kardeşim neden böyle...”

Onun cevabı da hazır:

“Üst akıl...”

İşte o zaman eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de çıkıp soruyor:

“Allah herkese akıl vermiş de senin ülkene, senin ülkenin yöneticisine hiç mi akıl vermemiş...”

Haksız mı...

AMİGONUZ BUYSA BU TAKIM KÜME DÜŞER

ADAMDAKİ patavatsızlığa bakar mısınız...

Ülkenin başbakanı Amerika’da, ilişkileri düzeltmeye çalışıyor, o ise buradan sallıyor.

Kararını vermiş.

Türkiye’deki darbeyi Amerika yaptırmış.

*

Diyor ki:

“Bak Amerika...

Bir daha yaparsan var ya...

Bağımsız ve organize Türk İntikam Timleri için Türkiye’deki ve dünyadaki tüm ABD askerleri, devlet görevlileri, elçileri ve ajanları hedef olur, kaçırılır veya öldürülür...”

*

Bu patavatsız, bu şuursuz adam, AKP’nin taraftarı...

İktidar adına da konuşuyor yani...

*

Ülkenin başbakanı Washington’da güzel şeyler yapmaya çalışıyor...

Amigo buradan sallıyor...

Yani sanki Türkiye bir haydut devlet...

O da haydut devletin haydut amigosu...

FİKRET ORMAN, O YANLIŞI DÜZELTMELİ

Fenerbahçeli olarak şunu hiç komplekssiz söyleyebiliyorum.

Beşiktaş’ın son 3 yıllık performansını çok beğeniyorum.

Benim için bugün BJK Türk futbolunda moderniteyi temsil eden kulüp. Hiç şüphesiz bu Fikret Orman’ın başarısı.

Ama yine Fenerbahçeli olarak Fikret Orman’ın Fenerbahçe’nin EuroLeague başarısını küçümseyen sözlerini de hâlâ unutamıyorum.

Ben nasıl Kartal’ın başarısını rahatlıkla övebiliyorsam ondan da aynı tavrı beklerdim.

EuroLeague bir Türk başarı hikâyesidir. Bunda EuroLeague sponsoru THY’nin de çok büyük payı var.

Bence Orman hem Fenerbahçe hem THY’ye büyük haksızlık etti. THY’nin sponsorluk anlaşmasını uzatmamasını rahatça eleştirebilmek için önce bu yanlışı düzeltmeli.

AJDA’NIN POPOSU: AYAK HAREKETİ Mİ, GERÇEK Mİ





DAHA yazımın mürekkebi kurumadan, Ajda bir ayak hareketi ile söylediklerimi yerle bir etti. Ne demiştim ben daha geçen gün?

Yaşlılıkta iki şey var ki geri dönmez.

Bir bakışlar...

İki popo...

Ama Ajda bir fotoğraf paylaştı ki...

Al Jennifer Lopez’in 10 yıl önceki poposunu, çarp bir zamanların 100 metre yüzücüsü Carl Lewis’in poposuyla...

Onu da çarp ikiyle, eşittir Ajda poposu...

Yaş 72...

Olur mu???

Üç soru işaretini arka arkaya koyuyorum. Derin şüphelerim var...

Silikon.... Kas çekme... Bir de ayak parmaklarının ucunda duruş...

Vallahi hepsini ekle...

Yine de iyi...

Ajda “yeni orta yaş” teorisini bile berhava etti...

Yetmiş, artık yeni genç yaş dönemidir... Ama bu işin peşini bırakmayacağım...

İKTİDAR YAZARI SORUYOR KENDİ CEVABIMI VEREYİM

İKTİDAR kanadına mensup 4 gazeteci Sözcü davasında güzel sınav verdi.

Dördü de meslektaşlarına yapılan şeyin saçmalık olduğunu açıkça söyledi...

Güzel hareketler bunlar...

Aralarından biri dün yazısında soruyor...

Ama Atatürk’e yapılan hakaretten hapis cezası alanlar için ne diyorsunuz...

Kendi cevabımı vereyim...

Ona da karşıyım...

Yanlıştır... Türkiye’ye onur getirmez...

Ama şunu da ekleyeceğim...

İktidar yanlısı köşe yazarı arkadaşlar, Kurtuluş Savaşı kahramanlarına yapılan haksızlıkları, hakaretleri eleştirseler, karşı çıksalar...

İnanın bu duygularımızı çok daha yüksek sesle haykırırız...